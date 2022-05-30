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Рашисти відправлять 7 вцілілих тролейбусів з Маріуполя до окупованого Донецька, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Наразі транспорт фарбують у кольори "Единой России" та готують до відправлення в окупований Донецьк.

Про це поінформував радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти знайшли 7 вцілілих тролейбусів в приміщенні Маріупольського тролейбусно-трамвайного управління. Тролейбуси зазнали долю медичного обладнання - поїхали обслуговувати Донецьк. На зараз їх перефарбовують в кольори Єдиної росії і планують запустити на початку червня.

Росіяни та наші колишні співгромадяни з так званої "ДНР" - єдина в своєму пориві до мародерства нація. Знищення. Руйнування. Та мародерство. Вартістю в 22 тис. маріупольців і сотні тисяч скалічених життів", - йдеться в повідомленні.

Читайте: В окупований Донецьк завезли унікальне хірургічне обладнання, яке рашисти вкрали в Маріуполі, - Андрющенко. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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burnaja potjemkinskaja dejatelnost
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30.05.2022 15:40 Відповісти
Фарбувать не будувать.
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30.05.2022 15:42 Відповісти
Де Зєля, уже починаю хвилюватися.
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30.05.2022 15:47 Відповісти
старожилы сайта думаю помнят Андрея Шевченко (Андрея неШевченко) из Марика - любителя котов и вольного ветра в лицо (на моцике поганять)... перед войной собирался в последний рейс...
что-то вспоминается он в последнее время...неуравновешенный и сентиментальный... молчит...
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30.05.2022 15:48 Відповісти
... і хвалився, що брав участь у будівництві кримського мосту. Писав, хай краще руські по мосту на потягах в Крим їздять, ніж через Маріуполь на танках...
І як це йому домогло?
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30.05.2022 17:51 Відповісти
Ну а нафіг вони в маріку де нічого нема. А так пітушилін порадує вату
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30.05.2022 16:25 Відповісти
С учетом того, что с 14-го года не было закуплено ни одной единицы электротранспорта, для дыры это успех.
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30.05.2022 16:27 Відповісти
Освобожденному Мариуполю общественный транспорт не нужен. Излишки буржуазной жизни. Зачем они в фильтрационном лагере.
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30.05.2022 16:25 Відповісти
"Мародьор єта звучіт гордо!"
маршал жукав
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30.05.2022 16:32 Відповісти
 
 