3 639 10
Рашисти відправлять 7 вцілілих тролейбусів з Маріуполя до окупованого Донецька, - Андрющенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наразі транспорт фарбують у кольори "Единой России" та готують до відправлення в окупований Донецьк.
Про це поінформував радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти знайшли 7 вцілілих тролейбусів в приміщенні Маріупольського тролейбусно-трамвайного управління. Тролейбуси зазнали долю медичного обладнання - поїхали обслуговувати Донецьк. На зараз їх перефарбовують в кольори Єдиної росії і планують запустити на початку червня.
Росіяни та наші колишні співгромадяни з так званої "ДНР" - єдина в своєму пориві до мародерства нація. Знищення. Руйнування. Та мародерство. Вартістю в 22 тис. маріупольців і сотні тисяч скалічених життів", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
что-то вспоминается он в последнее время...неуравновешенный и сентиментальный... молчит...
І як це йому домогло?
маршал жукав