Защищая родную Харьковщину, погиб командир боевой машины Вячеслав Рыбальченко
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Командир боевой машины зенитного ракетного взвода ракетной батареи Вячеслав Рыбальченко скончался после ранения в бою под Терновой.
Об этом сообщил Нововодолажский поселковый председатель Александр Есин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"С начала марта в рядах Вооруженных сил Украины Вячеслав Рыбальченко защищал родную землю от рашистского врага. 23 мая Вячеслав получил тяжелое ранение под с. Терновая Харьковской области, совершив героический поступок. Он был командиром боевой машины зенитного ракетного взвода ракетной батареи" , – сообщил Есин.
По словам поселкового головы, Вячеслав Рыбальченко окончил Харьковский колледж питания и торговли.
"Всегда был активным, энергичным, упорным и решительным, увлекался спортом, а особенно футболом. Вячеслава вспоминают как доброго, надежного друга, любящего семьянина, заботливого папу для маленьких дочери и сына, внимательного и отзывчивого мужа, сына и брата. Он был дружелюбным, человечным, всегда улыбающимся, позитивным и жизнерадостным", - говорится в сообщении.
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