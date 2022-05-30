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Защищая родную Харьковщину, погиб командир боевой машины Вячеслав Рыбальченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рибальченко,в’ячеслав

Командир боевой машины зенитного ракетного взвода ракетной батареи Вячеслав Рыбальченко скончался после ранения в бою под Терновой.

Об этом сообщил Нововодолажский поселковый председатель Александр Есин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"С начала марта в рядах Вооруженных сил Украины Вячеслав Рыбальченко защищал родную землю от рашистского врага. 23 мая Вячеслав получил тяжелое ранение под с. Терновая Харьковской области, совершив героический поступок. Он был командиром боевой машины зенитного ракетного взвода ракетной батареи" , – сообщил Есин.

По словам поселкового головы, Вячеслав Рыбальченко окончил Харьковский колледж питания и торговли.

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"Всегда был активным, энергичным, упорным и решительным, увлекался спортом, а особенно футболом. Вячеслава вспоминают как доброго, надежного друга, любящего семьянина, заботливого папу для маленьких дочери и сына, внимательного и отзывчивого мужа, сына и брата. Он был дружелюбным, человечным, всегда улыбающимся, позитивным и жизнерадостным", - говорится в сообщении.

Автор: Анастасія Потіха
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Пусть земля будет пухом
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30.05.2022 17:26 Ответить
Вічна пам'ять! Герої не вмирають! Україна обов'язково повинна перемогти в цій війне і завжди пам'ятати своїх найкращих синів та дочок, які віддали своє життя, захищаючи Неньку-України від загарбників! Героям слава!
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30.05.2022 17:32 Ответить
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30.05.2022 17:36 Ответить
Герої не вмирають!
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30.05.2022 17:58 Ответить
Слава Герою!!!
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30.05.2022 18:22 Ответить
Украіна сумує за своїми синами і Героями 😪😪😪
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30.05.2022 19:09 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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30.05.2022 21:04 Ответить
 
 