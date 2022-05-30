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Захищаючи рідну Харківщину, загинув командир бойової машини В’ячеслав Рибальченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рибальченко,в’ячеслав

Командир бойової машини зенітного ракетного взводу ракетної батареї В’ячеслав Рибальченко помер після поранення в бою під Терновою.

Про це повідомив Нововодолазький селищний голова Олександр Єсін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"З початку березня в лавах Збройних сил України В’ячеслав Рибальченко боронив рідну землю від рашистського ворога. 23 травня В’ячеслав отримав тяжке поранення під с. Тернова Харківської області, вчинивши героїчний вчинок. Він був командиром бойової машини зенітного ракетного взводу ракетної батареї", - повідомив Єсін.

За словами селищного голови, В’ячеслав Рибальченко закінчив Харківський коледж харчування і торгівлі.

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"Завжди був активним, енергійним, завзятим і рішучим, захоплювався спортом, а особливо футболом. В’ячеслава згадують як доброго, надійного друга, люблячого сім’янина, турботливого тата для маленьких доньки та сина, уважного і чуйного чоловіка, сина і брата. Він був доброзичливим, людяним, завжди усміхненим, позитивним та життєрадісним", - сказано у повідомленні.

Автор: Анна Судак
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Пусть земля будет пухом
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30.05.2022 17:26 Відповісти
Вічна пам'ять! Герої не вмирають! Україна обов'язково повинна перемогти в цій війне і завжди пам'ятати своїх найкращих синів та дочок, які віддали своє життя, захищаючи Неньку-України від загарбників! Героям слава!
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30.05.2022 17:32 Відповісти
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30.05.2022 17:36 Відповісти
Герої не вмирають!
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30.05.2022 17:58 Відповісти
Слава Герою!!!
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30.05.2022 18:22 Відповісти
Украіна сумує за своїми синами і Героями 😪😪😪
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30.05.2022 19:09 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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30.05.2022 21:04 Відповісти
 
 