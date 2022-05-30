Захищаючи рідну Харківщину, загинув командир бойової машини В’ячеслав Рибальченко

Командир бойової машини зенітного ракетного взводу ракетної батареї В’ячеслав Рибальченко помер після поранення в бою під Терновою.

Про це повідомив Нововодолазький селищний голова Олександр Єсін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"З початку березня в лавах Збройних сил України В’ячеслав Рибальченко боронив рідну землю від рашистського ворога. 23 травня В’ячеслав отримав тяжке поранення під с. Тернова Харківської області, вчинивши героїчний вчинок. Він був командиром бойової машини зенітного ракетного взводу ракетної батареї", - повідомив Єсін.

За словами селищного голови, В’ячеслав Рибальченко закінчив Харківський коледж харчування і торгівлі.

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"Завжди був активним, енергійним, завзятим і рішучим, захоплювався спортом, а особливо футболом. В’ячеслава згадують як доброго, надійного друга, люблячого сім’янина, турботливого тата для маленьких доньки та сина, уважного і чуйного чоловіка, сина і брата. Він був доброзичливим, людяним, завжди усміхненим, позитивним та життєрадісним", - сказано у повідомленні.