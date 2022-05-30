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В Бахмутском районе утечка аммиака, - Кириленко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

донеччина,аміак

В Бахмутском районе в результате боевых действий нарушена герметичность ветви аммиакопровода "Тольятти – Одесса".

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, эта ветка не используется с 2014 года, защелки закрыты, но аммиак из нее сейчас вытекает самотеком. Облако аммиака движется над почвой от села Майское в сторону Бахмута.

"В зону поражения могут попасть Бахмут, Гладосово, Дача, Николаевка Вторая, Одрадовка и Опытное. Местные власти оповестили население о необходимых мерах безопасности. Спасатели уже готовы ликвидировать последствия аварии", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших и погибших пока нет.

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де всі зелені Світу? русскіє тут екологічну катастрофу роблять, ау!
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30.05.2022 17:42 Ответить
Зелені працюють за передплатою. Нема грошей - нема ау...
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30.05.2022 17:47 Ответить
Не смешите. Все эти *зеленые* чисто наемные лоббисты нефтяных и газовых магнатов, а так же крупных автоконцернов. И вылазят из своих нор когда им платят чтобы закрыть конкурента
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30.05.2022 17:54 Ответить
де та Грета Тунберг?
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30.05.2022 20:16 Ответить
 
 