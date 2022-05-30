В Бахмутском районе утечка аммиака, - Кириленко

В Бахмутском районе в результате боевых действий нарушена герметичность ветви аммиакопровода "Тольятти – Одесса".

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, эта ветка не используется с 2014 года, защелки закрыты, но аммиак из нее сейчас вытекает самотеком. Облако аммиака движется над почвой от села Майское в сторону Бахмута.

"В зону поражения могут попасть Бахмут, Гладосово, Дача, Николаевка Вторая, Одрадовка и Опытное. Местные власти оповестили население о необходимых мерах безопасности. Спасатели уже готовы ликвидировать последствия аварии", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших и погибших пока нет.

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