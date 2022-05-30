У Бахмутському районі витік аміаку, - Кириленко

У Бахмутському районі внаслідок бойових дій пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу "Тольятті – Одеса".

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ця гілка не використовується з 2014 року, засувки закриті, але аміак з неї зараз витікає самоплином. Хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмута.

"В зону ураження можуть потрапити Бахмут, Гладосове, Дача, Миколаївка Друга, Одрадівка і Опитне. Місцева влада оповістила населення про необхідні заходи безпеки. Рятувальники вже готові ліквідовувати наслідки аварії", - йдеться у повідомленні.

Інформації про постраждалих та загиблих наразі немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через обстріли росіян у Краматорському районі було пошкоджено склад з аміачною селітрою. ФОТО