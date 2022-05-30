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У Бахмутському районі витік аміаку, - Кириленко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донеччина,аміак

У Бахмутському районі внаслідок бойових дій пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу "Тольятті – Одеса".

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ця гілка не використовується з 2014 року, засувки закриті, але аміак з неї зараз витікає самоплином. Хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмута.

"В зону ураження можуть потрапити Бахмут, Гладосове, Дача, Миколаївка Друга, Одрадівка і Опитне. Місцева влада оповістила населення про необхідні заходи безпеки. Рятувальники вже готові ліквідовувати наслідки аварії", - йдеться у повідомленні.

Інформації про постраждалих та загиблих наразі немає.

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Автор: Ірина Дашківська
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де всі зелені Світу? русскіє тут екологічну катастрофу роблять, ау!
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30.05.2022 17:42 Відповісти
Зелені працюють за передплатою. Нема грошей - нема ау...
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30.05.2022 17:47 Відповісти
Не смешите. Все эти *зеленые* чисто наемные лоббисты нефтяных и газовых магнатов, а так же крупных автоконцернов. И вылазят из своих нор когда им платят чтобы закрыть конкурента
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30.05.2022 17:54 Відповісти
де та Грета Тунберг?
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30.05.2022 20:16 Відповісти
 
 