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У Бахмутському районі витік аміаку, - Кириленко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Бахмутському районі внаслідок бойових дій пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу "Тольятті – Одеса".
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ця гілка не використовується з 2014 року, засувки закриті, але аміак з неї зараз витікає самоплином. Хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмута.
"В зону ураження можуть потрапити Бахмут, Гладосове, Дача, Миколаївка Друга, Одрадівка і Опитне. Місцева влада оповістила населення про необхідні заходи безпеки. Рятувальники вже готові ліквідовувати наслідки аварії", - йдеться у повідомленні.
Інформації про постраждалих та загиблих наразі немає.
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Solsky Wasyl
показати весь коментар30.05.2022 17:42 Відповісти Мені подобається 3
Зэлэный_Змий
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FT FT
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Nestor Lutyj
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