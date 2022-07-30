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Европа должна продемонстрировать силу, - Зеленский обратился к Евросовету. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 30 мая, обратился к Европейскому Совету.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Зеленского.

В сообщении отмечается: "Во время обращения к Европейскому совету подчеркнул: Европа должна продемонстрировать силу. Потому что только силу Россия воспринимает как аргумент. Настало это время. Пора быть не отдельными, не обломками, а единым целым. Украина показала на собственном примере, почему это важно. В нашей стране с 24 февраля – максимальное объединение, все работают на один результат – на защиту государства. И благодаря этому удалось то, чего мир не ожидал: Украина остановила российскую армию – а ее боялись все, помните? - и смогла освободить часть своей захваченной территории. Большее единство – это фундамент этой силы. И вы об этом знаете. Наконец-то должны прекратиться любые раздоры в Европе, внутренние споры, которые только поощряют Россию давить на вас больше".
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Топ комментарии
+20
Що ж ти Вовік силу не продемонструєш і не розгониш ярмаковсько-татаровську шоблу, що навкруги тебе. Набереш нормальних досвічених менеджерів, що керували бойовими підрозділами (Залужний може підказати кого). Може тоді народ тебе і зацінить.
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30.05.2022 20:11
+14
Замість чергового словоблудія, краще б попросив Пороха зайнятися перемовинами з Европою, бо там по цілому ряду країн повний ппц, а займатися нікому.
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30.05.2022 20:16
+10
воно не здатне, відосікі-гундосікі і прогресуючий нарцисизм от то його
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30.05.2022 20:25
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ПЕтицій РОзумного Зміста Більше потрібно ,,, правилене РІшення!!! кацапи вбивають,грабують та знищують ВСЕ Українське , а Влада Соплі- ЖУЄ, де РЕзультат що вони ходять на роботу у Верх. Раду ???де робота МІністерств??? Ви зверніть Увагу скільки ПЕтицій РОзумного Зміста від НЕ байдужих громадян,ось наприклад обхід санкцій !!! де єс+сша+британія ??? де наша Влада ???7 кацапи самі Зливають цінну інфу !!! twitter.com/tass_agency/status/1530092883876974592?cxt=HHwWgMC4jeDX_bsqAAAA
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30.05.2022 20:09 Ответить
так-так
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31.05.2022 08:22 Ответить
Що ж ти Вовік силу не продемонструєш і не розгониш ярмаковсько-татаровську шоблу, що навкруги тебе. Набереш нормальних досвічених менеджерів, що керували бойовими підрозділами (Залужний може підказати кого). Може тоді народ тебе і зацінить.
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30.05.2022 20:11 Ответить
Там у Дерьмака компромата на ослика тонны,куда его трогать
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30.05.2022 20:24 Ответить
воно не здатне, відосікі-гундосікі і прогресуючий нарцисизм от то його
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30.05.2022 20:25 Ответить
Это не какого то там голову сельской рады из 10 домов,который ездит на жигулях прессовать,своих разогнать у ослика писька не выросла
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30.05.2022 20:27 Ответить
бэняренигат працює на кремлівську мафію... а "оце"- .....що б було ....
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31.05.2022 08:43 Ответить
Черговий відосик......
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30.05.2022 20:12 Ответить
Хороший призыв. Правильный. Когда Боневтик с компанией прекратят сотрудничество с пропагандонами страны-агрессора?
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30.05.2022 20:13 Ответить
Эволюция сознания Зе от «посмотреть в очко Путину» до «Европа должна показать силу»
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30.05.2022 20:15 Ответить
ззаработало пару срублей, русмартышка?
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30.05.2022 20:19 Ответить
kacap, zdristni
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30.05.2022 20:19 Ответить
Замість чергового словоблудія, краще б попросив Пороха зайнятися перемовинами з Европою, бо там по цілому ряду країн повний ппц, а займатися нікому.
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30.05.2022 20:16 Ответить
Воно от слова "Порох" в штаны ссытся
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31.05.2022 12:16 Ответить
Гниды борются с Порохом, а не с оккупантами

В ОП отметили, что политик «продавал свои нарративы» во время вещания, нанося ущерб.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что «5 канал», «Прямой» и «Эспрессо», входящие в пул экс-президента Украины Петра Порошенко, отключили из цифрового эфира из-за «нарциссизма» политика. Об этом он сообщил в интервью LB Live.

Ранее Госспецсвязи объяснило отключение вещания указанных каналов в цифровой сети Т2 решением СНБО, при этом их представители назвали такие действия незаконными и безосновательными.

Советник отметил, что частично каналы из пула Порошенко транслировали общенациональный телемарафон, но показывали они и самого политика.

«А частично транслировали человека, который очень влюблен в себя. У нас много нарциссов, я понимаю, у нас политика построена на нарциссизме как таковом, мы продаем часто нарциссов. Кстати, это вопрос профессионального качества информационного пространства Украины, если ты продаешь нарцисса, который пустой внутри», - сказал Подоляк.

При этом он выразил непонимание подобной «самовлюбленности» во время вторжения РФ в Украину.

«Так вот этот человек, влюбленный в себя, опосредованный владелец каналов, - я не очень понимаю, зачем во время войны эту самовлюбленность, все свои какие-то нарративы продавать в таком виде в рамках единого информационного пакета», - отметил советник.

Также он добавил, что ущерб, причиняемый Порошенко, намного больше, чем последствия действий других политиков, «паразитирующих» в эфире телемарафона.

По словам Подоляка, «нарциссизм» с продажей себя из-за желания монетизироваться на определенном уровне наносит «маленький вред».

«А другое дело - когда ты все еще никак не можешь смириться с тем, что ты проиграл. И чтобы подсознательно компенсировать это, ты можешь пойти на любые разрушительные информационные технологии», - объяснил он.
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31.05.2022 12:46 Ответить
Європа дебілам нічого не винна.
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30.05.2022 20:20 Ответить
а шо Европе не надо строить дороги?
спасибо и Европе и Америке, за то что прикрывают Украину, терпя убытки... и претензии от напольёна
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30.05.2022 20:20 Ответить
Гундос Боневтік, де АЗОВЦІ?! Рашисти вже страчувати наших воїнів зібрались
https://espreso.tv/terorist-dnr-zayaviv-shcho-deyakikh-ukrainskikh-polonenikh-zasudyat-do-smertnoi-kari
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30.05.2022 20:21 Ответить
бєняренигат вже про них забув.....і продовжує шкідництво ....
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31.05.2022 08:46 Ответить
"Нарешті мають припинитися будь-які чвари у Європі, внутрішні суперечки, які тільки заохочують Росію тиснути на вас більше."

Чого ж ти, дрищ зелений, закликаючи Європу, внутрішні чвари в Україні не припиниш? Чи Подоляк з Єрмаком не радять?
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30.05.2022 20:29 Ответить
Ганьба пісюністу !
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31.05.2022 13:41 Ответить
Уже давно перестала слухати цього егоїста. Європа на прикладі Порошенко дала відповідь йому. Диктатуру ніхто не приймає,тим паче за свої кошти. " Дайте мені все,а я на вас наплювати можу,очі ботоксного такі зовущі"
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30.05.2022 20:31 Ответить
Еуропа має усвідомити: ВСІ ресурси окупованої України розвернуться проти ******* Еуропи !!!
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30.05.2022 20:32 Ответить
Слышь, ты, русопрпагандон

ВСІ ресурси окупованої України і Европи розвернуті проти твоєї ******* параши!
Будем давить вас до конца
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31.05.2022 10:04 Ответить
Цензор,нащо ви даєте посилання з Телеграму? То ж рюзьке помийка… Я не можу бачити відео(((
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30.05.2022 20:52 Ответить
Після невеликої перерви (походив прєзік по Харкову з руками в кишенях) знову пішли пустопорожні відіки. В той час На Добасі без снарядів безвідплатно фактично гинуть сотні наших воїнів, яких буквально засипають вагонами снарядів, бомб, ракет...
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30.05.2022 21:02 Ответить
Ольха била на 70-120 км..... Зеля все просрал сознательно, как и вообще все....Европа и США теперь виноваты.....
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30.05.2022 21:47 Ответить
" все просрал сознательно, как и вообще все"
Та особливо шкода тих ідіотів, які дійсно уявляють собі будь-яку можливість "відбудови" за умови збережєння режиму Зєлупи при владі разом із олігархатом Коломойла, Фірташа та Ахмєтова й тощо.
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31.05.2022 12:49 Ответить
для того, чтоб посмотреть видео, нужно устанавливать кацапский шпионский телеграм.
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30.05.2022 23:45 Ответить
купляла акумулятор https://accumbaza.com.ua/shop/amper/60
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31.05.2022 11:28 Ответить
"В нашей стране с 24 февраля - максимальное объединение, все работают на один результат - на защиту государства."
Ага, особенно это заметно на фоне возобновившейся травли Пороха ...
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31.05.2022 11:38 Ответить
Європі не треба демонструвати силу. Бо в усіх разом країнах Європи, Англії та Америки немає стільки зрадників, як в Україні.
Якщо Україна почне знищувати зрадників у владі , армії, СБУ, судах, то може розраховівати не тільки на перемогу.
В іншому випадку більшість захоплених територій вже так і залишаться. Але саме гірше те, що тисячі громадян будуть катувати, гвалтувати, вбивати.
З початку розвалу СРСР Росія найбільшу злість мала до країн Балтії, які всі разом за територією та чисельністю населення менші за Україну в десятки разів. Але Росія не наважилась написти на них.
Там теж є корупція, але там немає стільки зрадників, агентів ФСБ і відвертих розкрадачів держави.
В Україні навіть недоторканність усіх крадіїв не скасована, хоча кожна влада це обяцяє.
Судді з окупованого Донецьку приїздили судити від імені України.
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31.05.2022 12:24 Ответить
 
 