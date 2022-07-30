Европа должна продемонстрировать силу, - Зеленский обратился к Евросовету. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 30 мая, обратился к Европейскому Совету.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Зеленского.

В сообщении отмечается: "Во время обращения к Европейскому совету подчеркнул: Европа должна продемонстрировать силу. Потому что только силу Россия воспринимает как аргумент. Настало это время. Пора быть не отдельными, не обломками, а единым целым. Украина показала на собственном примере, почему это важно. В нашей стране с 24 февраля – максимальное объединение, все работают на один результат – на защиту государства. И благодаря этому удалось то, чего мир не ожидал: Украина остановила российскую армию – а ее боялись все, помните? - и смогла освободить часть своей захваченной территории. Большее единство – это фундамент этой силы. И вы об этом знаете. Наконец-то должны прекратиться любые раздоры в Европе, внутренние споры, которые только поощряют Россию давить на вас больше".