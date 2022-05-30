Європа має продемонструвати силу, - Зеленський звернувся до Євроради. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у понеділок 30 травня звернувся до Європейського парламенту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Під час звернення до Європейської ради наголосив: Європа має продемонструвати силу. Бо тільки силу Росія сприймає як аргумент. Настав цей час. Настав час бути не окремими, не уламками, а єдиним цілим. Україна показала на власному прикладі, чому це важливо. У нашій країні з 24 лютого – максимальне обʼєднання, усі працюють на один результат – на захист держави. І завдяки цьому вдалося те, чого світ не очікував: Україна зупинила російську армію – а її боялись усі, памʼятаєте? – і змогла звільнити частину своєї захопленої території. Більша єдність – це фундамент цієї сили. І ви про це знаєте. Нарешті мають припинитися будь-які чвари у Європі, внутрішні суперечки, які тільки заохочують Росію тиснути на вас більше".