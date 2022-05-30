Європа має продемонструвати силу, - Зеленський звернувся до Євроради. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський у понеділок 30 травня звернувся до Європейського парламенту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Під час звернення до Європейської ради наголосив: Європа має продемонструвати силу. Бо тільки силу Росія сприймає як аргумент. Настав цей час. Настав час бути не окремими, не уламками, а єдиним цілим. Україна показала на власному прикладі, чому це важливо. У нашій країні з 24 лютого – максимальне обʼєднання, усі працюють на один результат – на захист держави. І завдяки цьому вдалося те, чого світ не очікував: Україна зупинила російську армію – а її боялись усі, памʼятаєте? – і змогла звільнити частину своєї захопленої території. Більша єдність – це фундамент цієї сили. І ви про це знаєте. Нарешті мають припинитися будь-які чвари у Європі, внутрішні суперечки, які тільки заохочують Росію тиснути на вас більше".
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В ОП отметили, что политик «продавал свои нарративы» во время вещания, нанося ущерб.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что «5 канал», «Прямой» и «Эспрессо», входящие в пул экс-президента Украины Петра Порошенко, отключили из цифрового эфира из-за «нарциссизма» политика. Об этом он сообщил в интервью LB Live.
Ранее Госспецсвязи объяснило отключение вещания указанных каналов в цифровой сети Т2 решением СНБО, при этом их представители назвали такие действия незаконными и безосновательными.
Советник отметил, что частично каналы из пула Порошенко транслировали общенациональный телемарафон, но показывали они и самого политика.
«А частично транслировали человека, который очень влюблен в себя. У нас много нарциссов, я понимаю, у нас политика построена на нарциссизме как таковом, мы продаем часто нарциссов. Кстати, это вопрос профессионального качества информационного пространства Украины, если ты продаешь нарцисса, который пустой внутри», - сказал Подоляк.
При этом он выразил непонимание подобной «самовлюбленности» во время вторжения РФ в Украину.
«Так вот этот человек, влюбленный в себя, опосредованный владелец каналов, - я не очень понимаю, зачем во время войны эту самовлюбленность, все свои какие-то нарративы продавать в таком виде в рамках единого информационного пакета», - отметил советник.
Также он добавил, что ущерб, причиняемый Порошенко, намного больше, чем последствия действий других политиков, «паразитирующих» в эфире телемарафона.
По словам Подоляка, «нарциссизм» с продажей себя из-за желания монетизироваться на определенном уровне наносит «маленький вред».
«А другое дело - когда ты все еще никак не можешь смириться с тем, что ты проиграл. И чтобы подсознательно компенсировать это, ты можешь пойти на любые разрушительные информационные технологии», - объяснил он.
спасибо и Европе и Америке, за то что прикрывают Украину, терпя убытки... и претензии от напольёна
https://espreso.tv/terorist-dnr-zayaviv-shcho-deyakikh-ukrainskikh-polonenikh-zasudyat-do-smertnoi-kari
Чого ж ти, дрищ зелений, закликаючи Європу, внутрішні чвари в Україні не припиниш? Чи Подоляк з Єрмаком не радять?
ВСІ ресурси окупованої України і Европи розвернуті проти твоєї ******* параши!
Будем давить вас до конца
Та особливо шкода тих ідіотів, які дійсно уявляють собі будь-яку можливість "відбудови" за умови збережєння режиму Зєлупи при владі разом із олігархатом Коломойла, Фірташа та Ахмєтова й тощо.
Ага, особенно это заметно на фоне возобновившейся травли Пороха ...
Якщо Україна почне знищувати зрадників у владі , армії, СБУ, судах, то може розраховівати не тільки на перемогу.
В іншому випадку більшість захоплених територій вже так і залишаться. Але саме гірше те, що тисячі громадян будуть катувати, гвалтувати, вбивати.
З початку розвалу СРСР Росія найбільшу злість мала до країн Балтії, які всі разом за територією та чисельністю населення менші за Україну в десятки разів. Але Росія не наважилась написти на них.
Там теж є корупція, але там немає стільки зрадників, агентів ФСБ і відвертих розкрадачів держави.
В Україні навіть недоторканність усіх крадіїв не скасована, хоча кожна влада це обяцяє.
Судді з окупованого Донецьку приїздили судити від імені України.