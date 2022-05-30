Россия хочет видеть не Евросоюз, а 27 его обломков, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед участниками Европейского Совета, заявил, что Россия хочет видеть не Европейский Союз в его единстве, а 27 обломков, которые невозможно собрать в единое целое.

"Сегодня уже 96-й день полномасштабной войны России против нашего государства, против всех нас, против всех вас, против европейского единства. Россия хочет видеть на таких заседаниях не целостный Европейский Совет и не единый Европейский Союз, а 27 отдельных государств, 27 обломков, которые невозможно собрать в единое целое. Это их желание. Такая политика агрессора последовательна. И в ней нет промедлений", - заявил Зеленский во время видеообращения в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в отличие от Европы России не нужно устраивать подобные саммиты и в течение долгих недель искать компромиссы.

"Я хочу вас поблагодарить за то, что вы говорите по поводу этих компромиссов. За то, что вы хотите найти помощь и поддержать Украину. Но они (Россия – ИФ) не готовы к компромиссам, выбирая, что сделать для достижения своих целей", - сказал он.

"И сейчас мы видим одновременно, как российское наступление на Донбассе разрушает наши города, громады, и как европейское единство может пошатнуться", - добавил президент.

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