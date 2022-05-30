Россия хочет видеть не Евросоюз, а 27 его обломков, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед участниками Европейского Совета, заявил, что Россия хочет видеть не Европейский Союз в его единстве, а 27 обломков, которые невозможно собрать в единое целое.
"Сегодня уже 96-й день полномасштабной войны России против нашего государства, против всех нас, против всех вас, против европейского единства. Россия хочет видеть на таких заседаниях не целостный Европейский Совет и не единый Европейский Союз, а 27 отдельных государств, 27 обломков, которые невозможно собрать в единое целое. Это их желание. Такая политика агрессора последовательна. И в ней нет промедлений", - заявил Зеленский во время видеообращения в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в отличие от Европы России не нужно устраивать подобные саммиты и в течение долгих недель искать компромиссы.
"Я хочу вас поблагодарить за то, что вы говорите по поводу этих компромиссов. За то, что вы хотите найти помощь и поддержать Украину. Но они (Россия – ИФ) не готовы к компромиссам, выбирая, что сделать для достижения своих целей", - сказал он.
"И сейчас мы видим одновременно, как российское наступление на Донбассе разрушает наши города, громады, и как европейское единство может пошатнуться", - добавил президент.
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расия хочет показать себя вяликой и непобедимой (ей плевать на все возможные осколки...только не на свои, сшитые белыми нитками, угрозой или подкупом неестественные и несчастные объединения - округа, края, республики и т.д. не знавшие понятия Свобода, Независимость и Самоопределение...)
Акрам Муртазаєв