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Россия хочет видеть не Евросоюз, а 27 его обломков, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед участниками Европейского Совета, заявил, что Россия хочет видеть не Европейский Союз в его единстве, а 27 обломков, которые невозможно собрать в единое целое.

"Сегодня уже 96-й день полномасштабной войны России против нашего государства, против всех нас, против всех вас, против европейского единства. Россия хочет видеть на таких заседаниях не целостный Европейский Совет и не единый Европейский Союз, а 27 отдельных государств, 27 обломков, которые невозможно собрать в единое целое. Это их желание. Такая политика агрессора последовательна. И в ней нет промедлений", - заявил Зеленский во время видеообращения в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в отличие от Европы России не нужно устраивать подобные саммиты и в течение долгих недель искать компромиссы.

"Я хочу вас поблагодарить за то, что вы говорите по поводу этих компромиссов. За то, что вы хотите найти помощь и поддержать Украину. Но они (Россия – ИФ) не готовы к компромиссам, выбирая, что сделать для достижения своих целей", - сказал он.

"И сейчас мы видим одновременно, как российское наступление на Донбассе разрушает наши города, громады, и как европейское единство может пошатнуться", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа должна продемонстрировать силу, - Зеленский обратился к Европарламенту. ВИДЕО
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Топ комментарии
+10
Коли керівництво не хоче рити окопи, народ потім копає братські могили...
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30.05.2022 20:42
+4
96 день війни ми вже мали-б розпочати виготовляти власні ********** чи ні?
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30.05.2022 20:34
+4
Чому такий комплімент за допомогу? Це зе бачить не Україну, а її уламки,інакше війна прийшла б до підготовленої країни.
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30.05.2022 20:36
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Правила форума Совет форумчан
Еуропа має усвідомити: ВСІ ресурси окупованої України розвернуться проти ***@ної Еуропи !!!

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30.05.2022 20:34 Ответить
Чому такий комплімент за допомогу? Це зе бачить не Україну, а її уламки,інакше війна прийшла б до підготовленої країни.
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30.05.2022 20:36 Ответить
96 день війни ми вже мали-б розпочати виготовляти власні ********** чи ні?
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30.05.2022 20:34 Ответить
Було щось від Пашинського....але ви праві, дивно, що індустріальний потенціал не перейшов на рейки виробництва зброї.
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30.05.2022 20:40 Ответить
Нужно строить в100-та метрах от западных границ Украины. Втянуть европу и НАТО в конфликт.
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30.05.2022 20:52 Ответить
Боневтік хоче бачити не Україну, а її 25 уламків
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30.05.2022 20:36 Ответить
Як показала історія,що два уламки дуже накористь зараз Україні)А саме Великобританія та ЄС.Союз 27 на папері то ще не те ,що насправді,бо завжди найдуться паршиві вівці.
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30.05.2022 20:37 Ответить
Росія вже ніц не баче, бо ж наші ЗС Українські всі окулярки оцій-раті нахер чемненько та вдосконало пошматували.
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30.05.2022 20:41 Ответить
Коли керівництво не хоче рити окопи, народ потім копає братські могили...
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30.05.2022 20:42 Ответить
Народ має накопати керівництво під сраку.
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30.05.2022 20:53 Ответить
В єуропі, надзвичайно переконані силою захисту НАТО. Вони сам факт можливості нападу, навіть не приймають! Рівно так само, як і русня. А в нас нема такого фінансування, щоб переплатити пропаганду русні.
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30.05.2022 20:43 Ответить
Всё есть, нет желания.
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30.05.2022 20:54 Ответить
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30.05.2022 20:43 Ответить
тыщенку закарпатская ТРО не отпустит - иначе кто мадяр остановит ?
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30.05.2022 20:51 Ответить
зачем эти досужие домыслы?
расия хочет показать себя вяликой и непобедимой (ей плевать на все возможные осколки...только не на свои, сшитые белыми нитками, угрозой или подкупом неестественные и несчастные объединения - округа, края, республики и т.д. не знавшие понятия Свобода, Независимость и Самоопределение...)
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30.05.2022 20:49 Ответить
"Россия производит впечатление великой державы. Больше она не производит ничего."

Акрам Муртазаєв
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30.05.2022 21:05 Ответить
Парашинам варто окуляри протерти, аби побачити ще багато з того, на що мають сліпі очатка. А пенсне ж чемно побите збройниками-україхнцями, то й вже, бідолашні, ще чогось не добачають, хоча завши були сліпі, як оті підгрунтові та нікчемні кроти.
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30.05.2022 20:55 Ответить
А чому воно не голене і у футболці хакі? Типу мужній?
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30.05.2022 21:04 Ответить
Для телешоу
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30.05.2022 22:03 Ответить
расія хоче мати чисте спіднє, але вже пізно - залайнилися
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30.05.2022 22:17 Ответить
 
 