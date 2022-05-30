Росія хоче бачити не Євросоюз, а 27 його уламків, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед учасниками Європейської Ради, заявив, що Росія хоче бачити не Європейський Союз у його єдності, а 27 уламків, які неможливо зібрати в єдине ціле.
"Сьогодні вже 96-й день повномасштабної війни Росії проти нашої держави, проти всіх нас, проти всіх вас, проти європейської єдності. Росія хоче бачити на таких засіданнях не цілісну Європейську Раду і не єдиний Європейський Союз, а 27 окремих держав, 27 уламків, які неможливо зібрати в єдине ціле. Це їхнє бажання. Така політика агресора послідовна. І в ній немає зволікань", - заявив Зеленський під час відеозвернення в понеділок, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, на відміну від Європи, Росії не потрібно влаштовувати подібні саміти та протягом довгих тижнів шукати компроміси.
"Я хочу вам подякувати за те, що ви говорите щодо цих компромісів. За те, що ви хочете знайти допомогу та підтримати Україну. Але вони (Росія – ІФ) не готові до компромісів, обираючи, що зробити для досягнення своїх цілей", - сказав він.
"І зараз ми бачимо одночасно, як російський наступ на Донбасі руйнує наші міста, громади та як європейська єдність може похитнутися", - додав президент.
Будь ласка, зачекайте...
расия хочет показать себя вяликой и непобедимой (ей плевать на все возможные осколки...только не на свои, сшитые белыми нитками, угрозой или подкупом неестественные и несчастные объединения - округа, края, республики и т.д. не знавшие понятия Свобода, Независимость и Самоопределение...)
Акрам Муртазаєв