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Росія хоче бачити не Євросоюз, а 27 його уламків, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед учасниками Європейської Ради, заявив, що Росія хоче бачити не Європейський Союз у його єдності, а 27 уламків, які неможливо зібрати в єдине ціле.

"Сьогодні вже 96-й день повномасштабної війни Росії проти нашої держави, проти всіх нас, проти всіх вас, проти європейської єдності. Росія хоче бачити на таких засіданнях не цілісну Європейську Раду і не єдиний Європейський Союз, а 27 окремих держав, 27 уламків, які неможливо зібрати в єдине ціле. Це їхнє бажання. Така політика агресора послідовна. І в ній немає зволікань", - заявив Зеленський під час відеозвернення в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на відміну від Європи, Росії не потрібно влаштовувати подібні саміти та протягом довгих тижнів шукати компроміси.

"Я хочу вам подякувати за те, що ви говорите щодо цих компромісів. За те, що ви хочете знайти допомогу та підтримати Україну. Але вони (Росія – ІФ) не готові до компромісів, обираючи, що зробити для досягнення своїх цілей", - сказав він.

"І зараз ми бачимо одночасно, як російський наступ на Донбасі руйнує наші міста, громади та як європейська єдність може похитнутися", - додав президент.

Також читайте: Європа має продемонструвати силу, - Зеленський звернувся до Європарламенту. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Коли керівництво не хоче рити окопи, народ потім копає братські могили...
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30.05.2022 20:42
+4
96 день війни ми вже мали-б розпочати виготовляти власні ********** чи ні?
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30.05.2022 20:34
+4
Чому такий комплімент за допомогу? Це зе бачить не Україну, а її уламки,інакше війна прийшла б до підготовленої країни.
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30.05.2022 20:36
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Еуропа має усвідомити: ВСІ ресурси окупованої України розвернуться проти ***@ної Еуропи !!!

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30.05.2022 20:34 Відповісти
Чому такий комплімент за допомогу? Це зе бачить не Україну, а її уламки,інакше війна прийшла б до підготовленої країни.
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30.05.2022 20:36 Відповісти
96 день війни ми вже мали-б розпочати виготовляти власні ********** чи ні?
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30.05.2022 20:34 Відповісти
Було щось від Пашинського....але ви праві, дивно, що індустріальний потенціал не перейшов на рейки виробництва зброї.
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30.05.2022 20:40 Відповісти
Нужно строить в100-та метрах от западных границ Украины. Втянуть европу и НАТО в конфликт.
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30.05.2022 20:52 Відповісти
Боневтік хоче бачити не Україну, а її 25 уламків
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30.05.2022 20:36 Відповісти
Як показала історія,що два уламки дуже накористь зараз Україні)А саме Великобританія та ЄС.Союз 27 на папері то ще не те ,що насправді,бо завжди найдуться паршиві вівці.
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30.05.2022 20:37 Відповісти
Росія вже ніц не баче, бо ж наші ЗС Українські всі окулярки оцій-раті нахер чемненько та вдосконало пошматували.
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30.05.2022 20:41 Відповісти
Коли керівництво не хоче рити окопи, народ потім копає братські могили...
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30.05.2022 20:42 Відповісти
Народ має накопати керівництво під сраку.
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30.05.2022 20:53 Відповісти
В єуропі, надзвичайно переконані силою захисту НАТО. Вони сам факт можливості нападу, навіть не приймають! Рівно так само, як і русня. А в нас нема такого фінансування, щоб переплатити пропаганду русні.
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30.05.2022 20:43 Відповісти
Всё есть, нет желания.
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30.05.2022 20:54 Відповісти
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30.05.2022 20:43 Відповісти
тыщенку закарпатская ТРО не отпустит - иначе кто мадяр остановит ?
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30.05.2022 20:51 Відповісти
зачем эти досужие домыслы?
расия хочет показать себя вяликой и непобедимой (ей плевать на все возможные осколки...только не на свои, сшитые белыми нитками, угрозой или подкупом неестественные и несчастные объединения - округа, края, республики и т.д. не знавшие понятия Свобода, Независимость и Самоопределение...)
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30.05.2022 20:49 Відповісти
"Россия производит впечатление великой державы. Больше она не производит ничего."

Акрам Муртазаєв
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30.05.2022 21:05 Відповісти
Парашинам варто окуляри протерти, аби побачити ще багато з того, на що мають сліпі очатка. А пенсне ж чемно побите збройниками-україхнцями, то й вже, бідолашні, ще чогось не добачають, хоча завши були сліпі, як оті підгрунтові та нікчемні кроти.
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30.05.2022 20:55 Відповісти
А чому воно не голене і у футболці хакі? Типу мужній?
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30.05.2022 21:04 Відповісти
Для телешоу
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30.05.2022 22:03 Відповісти
расія хоче мати чисте спіднє, але вже пізно - залайнилися
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30.05.2022 22:17 Відповісти
 
 