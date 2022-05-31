Евросоюз до конца года прекращает импорт 90% российской нефти, - Макрон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет о достигнутой договоренности, что ЕС в рамках санкций против РФ прекращает импорт 90% российской нефти до конца 2022 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Макрон сообщил в своем Твиттере,
"Россия делает выбор продолжить войну в Украине. Как европейцы, объединенные и солидарные с украинским народом, сегодня вечером мы принимаем новые санкции. Мы решили прекратить импорт российской нефти на 90% до конца 2022 года", - написал Макрон.
Топ комментарии
+9 Тіберій Горобець
показать весь комментарий31.05.2022 06:47
+9 Олександр Пожарницький
показать весь комментарий31.05.2022 07:36
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Тепер протягом 7 місяців кацапи сподіватимуться відхопити побільше від нашої України, щоб потім піти типу на примирення і наш дурник з радістю підпише "прітензій нє імєю, санкции прошу снять".
Це ЄС таке хитрожопе, що треба шукати підступ.
Китай и Индия с большим удовольствием будут покупать (и уже это делают) у Мордора освободившиеся объемы нефти по дисконтированной цене. Индия по 70, Китай - чуть дешевле.
При себестоимости добычи около 20$/барл, речь идет всего-лишь о снижении супер доходов Мордора. Была маржа в 500%, станет 300%.
Западные экономические аналитики говорят о том, что если сейчас убрать с мировых рынков всю рашистскую нефть, то цена взлетит до 200$/барл. Это вызовет не просто коллапс мировой экономики, но и приведет к непредсказуемым политическим последствиям, т.к. произойдет неимоверное усиление стран-нефтедобычи с неоднозначными режимами: Иран, Венесуэлла, Ливия, Арабские страны (радикальный исламизм) и т.п.
Этот вооруженный конфликт предпоследний намек на необходимость переходить на другие источники энергии.
Слишком самоуверенно,учитывая позиции некоторых субъектов. Или же просто фантазирует, а может просто пыль в глаза пускает. Обещания ведь ни к чему не обязывают.