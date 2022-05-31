Евросоюз до конца года прекращает импорт 90% российской нефти, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет о достигнутой договоренности, что ЕС в рамках санкций против РФ прекращает импорт 90% российской нефти до конца 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Макрон сообщил в своем Твиттере,

"Россия делает выбор продолжить войну в Украине. Как европейцы, объединенные и солидарные с украинским народом, сегодня вечером мы принимаем новые санкции. Мы решили прекратить импорт российской нефти на 90% до конца 2022 года", - написал Макрон.

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