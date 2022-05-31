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Евросоюз до конца года прекращает импорт 90% российской нефти, - Макрон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет о достигнутой договоренности, что ЕС в рамках санкций против РФ прекращает импорт 90% российской нефти до конца 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Макрон сообщил в своем Твиттере,

"Россия делает выбор продолжить войну в Украине. Как европейцы, объединенные и солидарные с украинским народом, сегодня вечером мы принимаем новые санкции. Мы решили прекратить импорт российской нефти на 90% до конца 2022 года", - написал Макрон.

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Топ комментарии
+9
Не розумію обурення публіки. Там 300 млн людей, життя яких точно краще не стане від цих санкцій. Тому, європейській владі треба і за таке вдячними бути.
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31.05.2022 06:47
+9
10% - це орбану в пащеку залити, щоб не гавкав проти ембарго.
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31.05.2022 07:36
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10% - це на "збереження обличчя пуйла" залишається?
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31.05.2022 03:16 Ответить
Ага, як же ж без зради 🤣
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31.05.2022 07:24 Ответить
10% - це орбану в пащеку залити, щоб не гавкав проти ембарго.
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31.05.2022 07:36 Ответить
Це для країн, що не мають виходу до моря.
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31.05.2022 09:04 Ответить
***, а чого так швидко?
Тепер протягом 7 місяців кацапи сподіватимуться відхопити побільше від нашої України, щоб потім піти типу на примирення і наш дурник з радістю підпише "прітензій нє імєю, санкции прошу снять".
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31.05.2022 03:19 Ответить
Якби ти у своєму житті хоча б бригадою покерував, то таких дурних запитань не ставив би. Якщо хочеш швидше, дай їм нафту навзамін кацапської. Довго - кажеш? Зате надовго.
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31.05.2022 09:23 Ответить
Шо ти мелеш, алкоголік?
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31.05.2022 11:03 Ответить
А взагалі 90% стосується всього імпорту чи "крім труб"?
Це ЄС таке хитрожопе, що треба шукати підступ.
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31.05.2022 03:21 Ответить
НАРЕШТІ !!! А КОЛИ ПУТІН БУДЕ ПІДАРЕШТОМ !)
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31.05.2022 03:24 Ответить
ето другоє.
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31.05.2022 03:27 Ответить
Оно уже давно ********...
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31.05.2022 04:07 Ответить
Это Конячка удачно промычал про французских нацистов
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31.05.2022 03:34 Ответить
Тобто дали більше часу *****? а через рік знімете санкції поки він не потратив усі нафтобабки? ну і ****** ж ви...
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31.05.2022 03:57 Ответить
Завтра треба перекрити нафтопровід Дружба і сказати: "Хватить купувати кроваву нафту! Хватить заробляти на крові!"
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31.05.2022 05:58 Ответить
Післязавтра ти не матимеш, що у бензобак залити, й вимагатимеш відіграти назад
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31.05.2022 09:08 Ответить
Наполеон 1 перевернувся в гробу від таких діячів.
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31.05.2022 06:13 Ответить
а чмольц і чурбан про це знають?
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31.05.2022 06:18 Ответить
Не розумію обурення публіки. Там 300 млн людей, життя яких точно краще не стане від цих санкцій. Тому, європейській владі треба і за таке вдячними бути.
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31.05.2022 06:47 Ответить
Норм. Аби лиш не було як з німецькими танками
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31.05.2022 07:00 Ответить
Ех,розніжена Европа…
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31.05.2022 07:11 Ответить
Znacit u kacapov novyje tanki budet vygliadit tak.S koreji kupit jesli sto u nix jest takyx mnogo
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31.05.2022 07:15 Ответить
Макрон *******. Орбана так ніхто й не переконав.
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31.05.2022 08:01 Ответить
Забув сказати до кінця якого року... Треба передзвонити Тупіну, уточнити.
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31.05.2022 08:45 Ответить
Спасибо, конечно, ЕС. Только вот картину это принципиально не меняет.
Китай и Индия с большим удовольствием будут покупать (и уже это делают) у Мордора освободившиеся объемы нефти по дисконтированной цене. Индия по 70, Китай - чуть дешевле.
При себестоимости добычи около 20$/барл, речь идет всего-лишь о снижении супер доходов Мордора. Была маржа в 500%, станет 300%.
Западные экономические аналитики говорят о том, что если сейчас убрать с мировых рынков всю рашистскую нефть, то цена взлетит до 200$/барл. Это вызовет не просто коллапс мировой экономики, но и приведет к непредсказуемым политическим последствиям, т.к. произойдет неимоверное усиление стран-нефтедобычи с неоднозначными режимами: Иран, Венесуэлла, Ливия, Арабские страны (радикальный исламизм) и т.п.
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31.05.2022 08:52 Ответить
А остальные 10 Украина сама в состоянии перекрыть, когда путинская шлюха Орбан совсем берега потеряет =)
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31.05.2022 10:11 Ответить
Народ, не получится человечеству выжить, если будем себя вести подобно тли высасывая соки (нефть, газ) из Планеты на которой живем.
Этот вооруженный конфликт предпоследний намек на необходимость переходить на другие источники энергии.
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31.05.2022 10:27 Ответить
Так. Можна бескінечно її викачувати з *****...
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31.05.2022 18:43 Ответить
То есть в ЕС к согласию по шестому пакету санкций так и не пришли, но макрон уже даёт 100% прогноз на конец этого года по импорту нефти.
Слишком самоуверенно,учитывая позиции некоторых субъектов. Или же просто фантазирует, а может просто пыль в глаза пускает. Обещания ведь ни к чему не обязывают.
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31.05.2022 10:35 Ответить
Хто ж тобі, п... Макрону повірить?
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31.05.2022 18:41 Ответить
До кінця року...90%...А 10% залишуться...Думаю то просто аби закрити рота! Макарон викручується як "жаба" перед ампутацією перед обідом...Як закупляли, так і будуть закупляти!
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31.05.2022 18:56 Ответить
І скільки бабла ви перекинете пуйлу до кінця року?
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31.05.2022 23:14 Ответить
добре.
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01.06.2022 04:44 Ответить
 
 