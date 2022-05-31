Євросоюз до кінця року припиняє імпорт 90% російської нафти, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявляє про досягнуту домовленість, що ЄС в рамках санкцій проти РФ припиняє імпорт 90% російської нафти до кінця 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Макрон повідомив у своєму Твіттері,

"Росія робить вибір продовжити війну в Україні. Як європейці, об’єднані та солідарні з українським народом, сьогодні ввечері ми приймаємо нові санкції. Ми вирішили припинити імпорт російської нафти на 90% до кінця 2022 року", - написав Макрон.

Також читайте: Євросоюз домовився про часткове ембарго на російську нафту та інші санкції, - Мішель