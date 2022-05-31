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Євросоюз до кінця року припиняє імпорт 90% російської нафти, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявляє про досягнуту домовленість, що ЄС в рамках санкцій проти РФ припиняє імпорт 90% російської нафти до кінця 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Макрон повідомив у своєму Твіттері

"Росія робить вибір продовжити війну в Україні. Як європейці, об’єднані та солідарні з українським народом, сьогодні ввечері ми приймаємо нові санкції. Ми вирішили припинити імпорт російської нафти на 90% до кінця 2022 року", - написав Макрон.

Також читайте: Євросоюз домовився про часткове ембарго на російську нафту та інші санкції, - Мішель

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
Не розумію обурення публіки. Там 300 млн людей, життя яких точно краще не стане від цих санкцій. Тому, європейській владі треба і за таке вдячними бути.
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31.05.2022 06:47
+9
10% - це орбану в пащеку залити, щоб не гавкав проти ембарго.
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31.05.2022 07:36
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10% - це на "збереження обличчя пуйла" залишається?
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31.05.2022 03:16 Відповісти
Ага, як же ж без зради 🤣
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31.05.2022 07:24 Відповісти
10% - це орбану в пащеку залити, щоб не гавкав проти ембарго.
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31.05.2022 07:36 Відповісти
Це для країн, що не мають виходу до моря.
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31.05.2022 09:04 Відповісти
***, а чого так швидко?
Тепер протягом 7 місяців кацапи сподіватимуться відхопити побільше від нашої України, щоб потім піти типу на примирення і наш дурник з радістю підпише "прітензій нє імєю, санкции прошу снять".
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31.05.2022 03:19 Відповісти
Якби ти у своєму житті хоча б бригадою покерував, то таких дурних запитань не ставив би. Якщо хочеш швидше, дай їм нафту навзамін кацапської. Довго - кажеш? Зате надовго.
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31.05.2022 09:23 Відповісти
Шо ти мелеш, алкоголік?
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31.05.2022 11:03 Відповісти
А взагалі 90% стосується всього імпорту чи "крім труб"?
Це ЄС таке хитрожопе, що треба шукати підступ.
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31.05.2022 03:21 Відповісти
НАРЕШТІ !!! А КОЛИ ПУТІН БУДЕ ПІДАРЕШТОМ !)
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31.05.2022 03:24 Відповісти
ето другоє.
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31.05.2022 03:27 Відповісти
Оно уже давно ********...
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31.05.2022 04:07 Відповісти
Это Конячка удачно промычал про французских нацистов
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31.05.2022 03:34 Відповісти
Тобто дали більше часу *****? а через рік знімете санкції поки він не потратив усі нафтобабки? ну і ****** ж ви...
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31.05.2022 03:57 Відповісти
Завтра треба перекрити нафтопровід Дружба і сказати: "Хватить купувати кроваву нафту! Хватить заробляти на крові!"
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31.05.2022 05:58 Відповісти
Післязавтра ти не матимеш, що у бензобак залити, й вимагатимеш відіграти назад
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31.05.2022 09:08 Відповісти
Наполеон 1 перевернувся в гробу від таких діячів.
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31.05.2022 06:13 Відповісти
а чмольц і чурбан про це знають?
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31.05.2022 06:18 Відповісти
Не розумію обурення публіки. Там 300 млн людей, життя яких точно краще не стане від цих санкцій. Тому, європейській владі треба і за таке вдячними бути.
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31.05.2022 06:47 Відповісти
Норм. Аби лиш не було як з німецькими танками
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31.05.2022 07:00 Відповісти
Ех,розніжена Европа…
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31.05.2022 07:11 Відповісти
Znacit u kacapov novyje tanki budet vygliadit tak.S koreji kupit jesli sto u nix jest takyx mnogo
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31.05.2022 07:15 Відповісти
Макрон *******. Орбана так ніхто й не переконав.
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31.05.2022 08:01 Відповісти
Забув сказати до кінця якого року... Треба передзвонити Тупіну, уточнити.
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31.05.2022 08:45 Відповісти
Спасибо, конечно, ЕС. Только вот картину это принципиально не меняет.
Китай и Индия с большим удовольствием будут покупать (и уже это делают) у Мордора освободившиеся объемы нефти по дисконтированной цене. Индия по 70, Китай - чуть дешевле.
При себестоимости добычи около 20$/барл, речь идет всего-лишь о снижении супер доходов Мордора. Была маржа в 500%, станет 300%.
Западные экономические аналитики говорят о том, что если сейчас убрать с мировых рынков всю рашистскую нефть, то цена взлетит до 200$/барл. Это вызовет не просто коллапс мировой экономики, но и приведет к непредсказуемым политическим последствиям, т.к. произойдет неимоверное усиление стран-нефтедобычи с неоднозначными режимами: Иран, Венесуэлла, Ливия, Арабские страны (радикальный исламизм) и т.п.
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31.05.2022 08:52 Відповісти
А остальные 10 Украина сама в состоянии перекрыть, когда путинская шлюха Орбан совсем берега потеряет =)
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31.05.2022 10:11 Відповісти
Народ, не получится человечеству выжить, если будем себя вести подобно тли высасывая соки (нефть, газ) из Планеты на которой живем.
Этот вооруженный конфликт предпоследний намек на необходимость переходить на другие источники энергии.
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31.05.2022 10:27 Відповісти
Так. Можна бескінечно її викачувати з *****...
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31.05.2022 18:43 Відповісти
То есть в ЕС к согласию по шестому пакету санкций так и не пришли, но макрон уже даёт 100% прогноз на конец этого года по импорту нефти.
Слишком самоуверенно,учитывая позиции некоторых субъектов. Или же просто фантазирует, а может просто пыль в глаза пускает. Обещания ведь ни к чему не обязывают.
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31.05.2022 10:35 Відповісти
Хто ж тобі, п... Макрону повірить?
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31.05.2022 18:41 Відповісти
До кінця року...90%...А 10% залишуться...Думаю то просто аби закрити рота! Макарон викручується як "жаба" перед ампутацією перед обідом...Як закупляли, так і будуть закупляти!
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31.05.2022 18:56 Відповісти
І скільки бабла ви перекинете пуйлу до кінця року?
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31.05.2022 23:14 Відповісти
добре.
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01.06.2022 04:44 Відповісти
 
 