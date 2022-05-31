Євросоюз до кінця року припиняє імпорт 90% російської нафти, - Макрон
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Президент Франції Еммануель Макрон заявляє про досягнуту домовленість, що ЄС в рамках санкцій проти РФ припиняє імпорт 90% російської нафти до кінця 2022 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Макрон повідомив у своєму Твіттері,
"Росія робить вибір продовжити війну в Україні. Як європейці, об’єднані та солідарні з українським народом, сьогодні ввечері ми приймаємо нові санкції. Ми вирішили припинити імпорт російської нафти на 90% до кінця 2022 року", - написав Макрон.
Топ коментарі
+9 Тіберій Горобець
показати весь коментар31.05.2022 06:47
+9 Олександр Пожарницький
показати весь коментар31.05.2022 07:36
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Будь ласка, зачекайте...
Тепер протягом 7 місяців кацапи сподіватимуться відхопити побільше від нашої України, щоб потім піти типу на примирення і наш дурник з радістю підпише "прітензій нє імєю, санкции прошу снять".
Це ЄС таке хитрожопе, що треба шукати підступ.
Китай и Индия с большим удовольствием будут покупать (и уже это делают) у Мордора освободившиеся объемы нефти по дисконтированной цене. Индия по 70, Китай - чуть дешевле.
При себестоимости добычи около 20$/барл, речь идет всего-лишь о снижении супер доходов Мордора. Была маржа в 500%, станет 300%.
Западные экономические аналитики говорят о том, что если сейчас убрать с мировых рынков всю рашистскую нефть, то цена взлетит до 200$/барл. Это вызовет не просто коллапс мировой экономики, но и приведет к непредсказуемым политическим последствиям, т.к. произойдет неимоверное усиление стран-нефтедобычи с неоднозначными режимами: Иран, Венесуэлла, Ливия, Арабские страны (радикальный исламизм) и т.п.
Этот вооруженный конфликт предпоследний намек на необходимость переходить на другие источники энергии.
Слишком самоуверенно,учитывая позиции некоторых субъектов. Или же просто фантазирует, а может просто пыль в глаза пускает. Обещания ведь ни к чему не обязывают.