Нужно продолжить изолировать Кремль, даже после нефтяного эмбарго, – премьер Эстонии Каллас

Премьер Эстонии Кая Каллас призвала не останавливаться на нефтяном эмбарго и продолжить давление на Россию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в Twitter.

"Минувшей ночью мы наконец договорились о шестом пакете санкций ЕС, включая запрет на импорт российской нефти. Важный шаг к дальнейшему разрушению военной машины путина. Мы не будем останавливаться на этом. Поскольку война и преступления России против Украины продолжаются, мы должны продолжать изолировать Кремль", – отметила она.

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