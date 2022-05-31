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Нужно продолжить изолировать Кремль, даже после нефтяного эмбарго, – премьер Эстонии Каллас

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

каллас

Премьер Эстонии Кая Каллас призвала не останавливаться на нефтяном эмбарго и продолжить давление на Россию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в Twitter.

"Минувшей ночью мы наконец договорились о шестом пакете санкций ЕС, включая запрет на импорт российской нефти. Важный шаг к дальнейшему разрушению военной машины путина. Мы не будем останавливаться на этом. Поскольку война и преступления России против Украины продолжаются, мы должны продолжать изолировать Кремль", – отметила она.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
потрібно "угробити" російські НПЗ-це 65% російської промисловості....тоді точно їм доведеться бетонувати скважини.
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31.05.2022 10:30
+2
Урок занятної математики: росія експортує в ЄС 113 млн. тонн ( це цифра за 19 або 20 рік).
Барель Urals коштує - 86$ (собівартість видобутку від 20 до 30$+ логістика) і це 0,135 тонн. Відровідно 86/0,135*113млн=72 млрд $;
Угорщина купує 7 млн. тонн (думую можна сміливо йти на поступки).
Але голове навіть не це, а ньюанси видобутку нафти. Тому що НЕ МОЖНА ПРОСТО ТАК ВЗЯТИ І ПЕРЕСТАТИ ВОДОБУВАТИ НАФТУ. Деякі скважини доведеться законсервувати. А на скільки я знаю потім їх не просто так розконсервувати, якщо взагалі це можливо.
Буду радий прочитати зауваження...
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31.05.2022 10:25
+2
Большая благодарность ЕС за отказ от покупки рос. нефти.
К сожалению, это принципиально не меняет ситуацию с доходами Мордора от продажи нефти - получали 500% прибыли, теперь будут получать 300%. Но сам жест четко показывает, что ЕС против Путлера. ЕС поддерживает Украину. А это дорогого стоит.
Не всё сразу и не всё быстро. Война только началась.
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31.05.2022 10:51
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рашке во многом удаётся обходить ограничения через другие страны, они постепенно налаживают логистику, это контролировать очень сложно и затратно, так как везде подкупаются нужные люди.
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31.05.2022 10:12 Ответить
Там и "покупать" никого не надо. При мировой цене 110$/брл, желающих купить по 70$ - вагон и маленькая тележка.
Себестоимость добычи - 20$/брл. Бюджет Мордора на 2022 г. сверстан при прогнозной цене продажи 65$/брл.
Вот вам и все "убийственные санкции" ...
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31.05.2022 10:23 Ответить
Кремль надо не изолировать, а разбить в щебень. Вместе с ******.
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31.05.2022 10:15 Ответить
Это не эмбарго, это профанация.
Это так называемое эмбарго уменьшит прибыль раши в год всего лишь на 11 млрд. , что всего лишь около 4 % от общего числа валютных выручек.
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31.05.2022 10:16 Ответить
Урок занятної математики: росія експортує в ЄС 113 млн. тонн ( це цифра за 19 або 20 рік).
Барель Urals коштує - 86$ (собівартість видобутку від 20 до 30$+ логістика) і це 0,135 тонн. Відровідно 86/0,135*113млн=72 млрд $;
Угорщина купує 7 млн. тонн (думую можна сміливо йти на поступки).
Але голове навіть не це, а ньюанси видобутку нафти. Тому що НЕ МОЖНА ПРОСТО ТАК ВЗЯТИ І ПЕРЕСТАТИ ВОДОБУВАТИ НАФТУ. Деякі скважини доведеться законсервувати. А на скільки я знаю потім їх не просто так розконсервувати, якщо взагалі це можливо.
Буду радий прочитати зауваження...
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31.05.2022 10:25 Ответить
Кількість трубопровідної нафти в різних роках різна. Я бачив цифру від 45 до 50 %. А це мінус 35 млрд $ мінімум.
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31.05.2022 10:28 Ответить
потрібно "угробити" російські НПЗ-це 65% російської промисловості....тоді точно їм доведеться бетонувати скважини.
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31.05.2022 10:30 Ответить
Парафінувати скввжини
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31.05.2022 10:36 Ответить
зараз вони вже собак їдять - а тре' щоб одне одного...

«Друга армія світу» знову харчується собаками через проблеми із забезпеченням

Про це свідчить листування російського загарбника, яке оприлюднила СБУ.

💬 «Всё х*ево. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера», - пише своєму знайомому окупант, що перебуває на тимчасово окупованій території Херсонщини.

За словами загарбника, в армії рф відсутня логістика, через що продукти «просто не могут доставить».

Усе це різко контрастує із «переможною» картинкою, яку транслюють російські пропагандисти. Тож на репліку товариша, що ЗМІ «рисуют только победы», відповідає просто: «Пусть сюда идут и рисуют».
https://t.me/spravdi/9557
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31.05.2022 10:18 Ответить
Дякуємо, пані Каллас, за розуміння і підтримку.
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31.05.2022 10:48 Ответить
Большая благодарность ЕС за отказ от покупки рос. нефти.
К сожалению, это принципиально не меняет ситуацию с доходами Мордора от продажи нефти - получали 500% прибыли, теперь будут получать 300%. Но сам жест четко показывает, что ЕС против Путлера. ЕС поддерживает Украину. А это дорогого стоит.
Не всё сразу и не всё быстро. Война только началась.
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31.05.2022 10:51 Ответить
Высасывание нафты и газа - тупиковый путь эволюции. Есть множество других источников получения энергии.
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31.05.2022 10:52 Ответить
Neft tolko 3 strani budet zakupat vengry,cexi i slovaki.Slovaki i cexi oni skoro otkazetsia takze oni sovest imejet,ostanitsia tolko vengry.Kacapi neft najdut gde prodat ne vsio kak prodovali,no prodast kitaju ili indiji za kopeiki.Takze budet i s gazom.Tut vsio sviazano skoro kacapi sovsem nicego neprodast v Evropu.
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31.05.2022 11:21 Ответить
Санкции санкциями, а пока поставляем Украине оружие, бо безмерно приятно, когда по нашему общему Врагу (ТМ) из наших стволов бьют. Героям слава!
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31.05.2022 12:29 Ответить
 
 