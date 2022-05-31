Потрібно продовжити ізольовувати Кремль, навіть після нафтового ембарго, - прем'єрка Естонії Каллас
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Прем'єрка Естонії Кая Каллас закликала не зупинятись на нафтовому ембарго та продовжити тиск на Росію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у Twitter.
"Минулої ночі ми нарешті домовилися щодо шостого пакета санкцій ЄС, включаючи заборону на імпорт російської нафти. Важливий крок до подальшого руйнування військової машини путіна. Ми не будемо зупинятися на цьому. Оскільки війна і злочини Росії проти України тривають, ми повинні продовжувати ізольовуювати Кремль", - зазначила вона.
Топ коментарі
+5 Dima30
показати весь коментар31.05.2022 10:30
+2 Михайло Костик
показати весь коментар31.05.2022 10:25
+2 Jonathan Jones
показати весь коментар31.05.2022 10:51
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Будь ласка, зачекайте...
Себестоимость добычи - 20$/брл. Бюджет Мордора на 2022 г. сверстан при прогнозной цене продажи 65$/брл.
Вот вам и все "убийственные санкции" ...
Это так называемое эмбарго уменьшит прибыль раши в год всего лишь на 11 млрд. , что всего лишь около 4 % от общего числа валютных выручек.
Барель Urals коштує - 86$ (собівартість видобутку від 20 до 30$+ логістика) і це 0,135 тонн. Відровідно 86/0,135*113млн=72 млрд $;
Угорщина купує 7 млн. тонн (думую можна сміливо йти на поступки).
Але голове навіть не це, а ньюанси видобутку нафти. Тому що НЕ МОЖНА ПРОСТО ТАК ВЗЯТИ І ПЕРЕСТАТИ ВОДОБУВАТИ НАФТУ. Деякі скважини доведеться законсервувати. А на скільки я знаю потім їх не просто так розконсервувати, якщо взагалі це можливо.
Буду радий прочитати зауваження...
«Друга армія світу» знову харчується собаками через проблеми із забезпеченням
Про це свідчить листування російського загарбника, яке оприлюднила СБУ.
💬 «Всё х*ево. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера», - пише своєму знайомому окупант, що перебуває на тимчасово окупованій території Херсонщини.
За словами загарбника, в армії рф відсутня логістика, через що продукти «просто не могут доставить».
Усе це різко контрастує із «переможною» картинкою, яку транслюють російські пропагандисти. Тож на репліку товариша, що ЗМІ «рисуют только победы», відповідає просто: «Пусть сюда идут и рисуют».
https://t.me/spravdi/9557
К сожалению, это принципиально не меняет ситуацию с доходами Мордора от продажи нефти - получали 500% прибыли, теперь будут получать 300%. Но сам жест четко показывает, что ЕС против Путлера. ЕС поддерживает Украину. А это дорогого стоит.
Не всё сразу и не всё быстро. Война только началась.