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Потрібно продовжити ізольовувати Кремль, навіть після нафтового ембарго, - прем'єрка Естонії Каллас

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

каллас

Прем'єрка Естонії Кая Каллас закликала не зупинятись на нафтовому ембарго та продовжити тиск на Росію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у Twitter.

"Минулої ночі ми нарешті домовилися щодо шостого пакета санкцій ЄС, включаючи заборону на імпорт російської нафти. Важливий крок до подальшого руйнування військової машини путіна. Ми не будемо зупинятися на цьому. Оскільки війна і злочини Росії проти України тривають, ми повинні продовжувати ізольовуювати Кремль", - зазначила вона.

Також читайте: ЄС відключить Сбербанк РФ від SWIFT і заборонить ще три російські ЗМІ, - фон дер Ляєн

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
потрібно "угробити" російські НПЗ-це 65% російської промисловості....тоді точно їм доведеться бетонувати скважини.
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31.05.2022 10:30
+2
Урок занятної математики: росія експортує в ЄС 113 млн. тонн ( це цифра за 19 або 20 рік).
Барель Urals коштує - 86$ (собівартість видобутку від 20 до 30$+ логістика) і це 0,135 тонн. Відровідно 86/0,135*113млн=72 млрд $;
Угорщина купує 7 млн. тонн (думую можна сміливо йти на поступки).
Але голове навіть не це, а ньюанси видобутку нафти. Тому що НЕ МОЖНА ПРОСТО ТАК ВЗЯТИ І ПЕРЕСТАТИ ВОДОБУВАТИ НАФТУ. Деякі скважини доведеться законсервувати. А на скільки я знаю потім їх не просто так розконсервувати, якщо взагалі це можливо.
Буду радий прочитати зауваження...
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31.05.2022 10:25
+2
Большая благодарность ЕС за отказ от покупки рос. нефти.
К сожалению, это принципиально не меняет ситуацию с доходами Мордора от продажи нефти - получали 500% прибыли, теперь будут получать 300%. Но сам жест четко показывает, что ЕС против Путлера. ЕС поддерживает Украину. А это дорогого стоит.
Не всё сразу и не всё быстро. Война только началась.
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31.05.2022 10:51
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рашке во многом удаётся обходить ограничения через другие страны, они постепенно налаживают логистику, это контролировать очень сложно и затратно, так как везде подкупаются нужные люди.
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31.05.2022 10:12 Відповісти
Там и "покупать" никого не надо. При мировой цене 110$/брл, желающих купить по 70$ - вагон и маленькая тележка.
Себестоимость добычи - 20$/брл. Бюджет Мордора на 2022 г. сверстан при прогнозной цене продажи 65$/брл.
Вот вам и все "убийственные санкции" ...
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31.05.2022 10:23 Відповісти
Кремль надо не изолировать, а разбить в щебень. Вместе с ******.
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31.05.2022 10:15 Відповісти
Это не эмбарго, это профанация.
Это так называемое эмбарго уменьшит прибыль раши в год всего лишь на 11 млрд. , что всего лишь около 4 % от общего числа валютных выручек.
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31.05.2022 10:16 Відповісти
Урок занятної математики: росія експортує в ЄС 113 млн. тонн ( це цифра за 19 або 20 рік).
Барель Urals коштує - 86$ (собівартість видобутку від 20 до 30$+ логістика) і це 0,135 тонн. Відровідно 86/0,135*113млн=72 млрд $;
Угорщина купує 7 млн. тонн (думую можна сміливо йти на поступки).
Але голове навіть не це, а ньюанси видобутку нафти. Тому що НЕ МОЖНА ПРОСТО ТАК ВЗЯТИ І ПЕРЕСТАТИ ВОДОБУВАТИ НАФТУ. Деякі скважини доведеться законсервувати. А на скільки я знаю потім їх не просто так розконсервувати, якщо взагалі це можливо.
Буду радий прочитати зауваження...
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31.05.2022 10:25 Відповісти
Кількість трубопровідної нафти в різних роках різна. Я бачив цифру від 45 до 50 %. А це мінус 35 млрд $ мінімум.
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31.05.2022 10:28 Відповісти
потрібно "угробити" російські НПЗ-це 65% російської промисловості....тоді точно їм доведеться бетонувати скважини.
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31.05.2022 10:30 Відповісти
Парафінувати скввжини
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31.05.2022 10:36 Відповісти
зараз вони вже собак їдять - а тре' щоб одне одного...

«Друга армія світу» знову харчується собаками через проблеми із забезпеченням

Про це свідчить листування російського загарбника, яке оприлюднила СБУ.

💬 «Всё х*ево. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера», - пише своєму знайомому окупант, що перебуває на тимчасово окупованій території Херсонщини.

За словами загарбника, в армії рф відсутня логістика, через що продукти «просто не могут доставить».

Усе це різко контрастує із «переможною» картинкою, яку транслюють російські пропагандисти. Тож на репліку товариша, що ЗМІ «рисуют только победы», відповідає просто: «Пусть сюда идут и рисуют».
https://t.me/spravdi/9557
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31.05.2022 10:18 Відповісти
Дякуємо, пані Каллас, за розуміння і підтримку.
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31.05.2022 10:48 Відповісти
Большая благодарность ЕС за отказ от покупки рос. нефти.
К сожалению, это принципиально не меняет ситуацию с доходами Мордора от продажи нефти - получали 500% прибыли, теперь будут получать 300%. Но сам жест четко показывает, что ЕС против Путлера. ЕС поддерживает Украину. А это дорогого стоит.
Не всё сразу и не всё быстро. Война только началась.
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31.05.2022 10:51 Відповісти
Высасывание нафты и газа - тупиковый путь эволюции. Есть множество других источников получения энергии.
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31.05.2022 10:52 Відповісти
Neft tolko 3 strani budet zakupat vengry,cexi i slovaki.Slovaki i cexi oni skoro otkazetsia takze oni sovest imejet,ostanitsia tolko vengry.Kacapi neft najdut gde prodat ne vsio kak prodovali,no prodast kitaju ili indiji za kopeiki.Takze budet i s gazom.Tut vsio sviazano skoro kacapi sovsem nicego neprodast v Evropu.
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31.05.2022 11:21 Відповісти
Санкции санкциями, а пока поставляем Украине оружие, бо безмерно приятно, когда по нашему общему Врагу (ТМ) из наших стволов бьют. Героям слава!
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31.05.2022 12:29 Відповісти
 
 