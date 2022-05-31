Евросоюз введет санкции против главы РПЦ Кирилла, - Порошенко
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Лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Петр Порошенко заявил, что против главы РПЦ Кирилла (Владимира Гундяева) будут введены санкции ЕС.
Об этом он заявил во время визита в Конгресс Европейской народной партии в Роттердаме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Мы настойчиво просили наших друзей о том, чтобы КГБистская структура, подрывающая единство Украины изнутри, российская православная церковь и ее лидеры, призывали и благословляли убийства украинцев, попали под санкции. Сегодня мы имеем первое решение, и я надеюсь, что на заседании ЕНП будет принято решение, которое будет поддержано лидерами Евросоюза по введению санкций против Кирилла (Гундяева)", - сказал пятый президент.
Порошенко призвал политические силы Украины объединиться и повторить решение Евросоза.
"Я надеюсь на решение Соединенных Штатов - применить санкции против высшего руководства русской православной церкви как структуры ФСБ, которая подрывает единство украинцев, работающей против Украины, совершающей преступления против человечества", - подчеркнул лидер "ЕС".
"Мы ждем решения уже на днях от украинского СНБО, украинской власти. И наша политическая сила в парламенте донесет месседж Европейской народной партии по этим необходимым решениям", - подытожил Порошенко.
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назавжди , адже його вілли знаходяться за бугром !!
20 дек. 2018 г. Рада зобов'язала УПЦ МП змінити назву
22 апр. 2019 г. Окружний суд Києва призупинив перейменування УПЦ МП
У глави УПЦ МП Онуфрія виявили особняк з вертолітним майданчиком
Журналісти виявили на околиці Чернівців великий особняк, який, за їхніми даними, належить предстоятелю УПЦ Московського патріархату митрополиту Онуфрію. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
"Ні назви вулиць, ні номера будинку не побачиш. Але господаря видає прикраса - ворота і вікна в величезних хрестах. А від нечистої сили тут є агресивна охорона. На питання, чи є Онуфрій вдома, охорона заперечує. Далі слова у них закінчуються, і до нас, для повного розуміння ситуації, випускають пса. Ми відступаємо і піднімаємо квадрокоптер", - розповіли журналісти.
Зокрема, їм вдалося за допомогою дрона побачити на території маєтку головний ******** трирівневий будинок, двоповерховий гостьовий будинок і п'ять будівель невідомого призначення.
"Все тут підпорядковано одному задуму і говорить про те, що попрацював над резиденцією хороший архітектор, використовуючи для оздоблення недешеві матеріали", - зазначили автори сюжету.
У ньому також говориться, що поруч з цією ділянкою є ще одна, де розміщені каплиця, щось схоже на спортивний комплекс, можливо, з басейном, невідомий підземний об'єкт, що нагадує винний льох, а також двоповерховий будинок з великою терасою і вертолітний майданчик.
За даними видання, обидві ділянки належать митрополиту Онуфрію, який користується маєтком, коли приїжджає до Чернівців.
"Кажуть, що це все подарував єрархові УПЦ МП якийсь чернівецький бізнемен Юрій Кушнір", - з'ясували журналісти.
При цьому творці програми нагадали, що Кушніра колись згадував генпрокурор Юрій Луценко, натякаючи на його зв'язок із незаконною діяльністю.
"Угруповання "Слонів", "Кушнірів" і менші угруповання контрабандистів повинні зрозуміти - часи безкарності пройшли - або роззброєння, або протистояння з цілим тиском держави", - сказав генпрокурор.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4029145-u-hlavy-upts-mp-onufriia-vyiavyly-osobniak-z-vertolitnym-maidanchykom
расстрелять без суда и следствия ?
почему ты его обвиняешь в том, что он этого не сделал ?
что конкретно он должен был сделать "до конца" ?
В пятом пакете санкций уже пробовали гундяя наказать но орбан не позволил.
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Теперь я понимаю, почему Порошенко не выпускали в ЕС. Иначе нам бы сразу дали ракеты не только 300 км, а и Томагавки. Но Безуглая на ЧЕРЫРЕ выполнила свою задачу. ПЯТЬ от Ермака было бы, если бы нам не дали РСЗО.
І замовляє ПДЧ в НАТО на самміті в Мадриді. "незрозуміло, чому мій візит в Вільнюс на саммітт ПА НАТО був зірваний - ну то спробуйте без нас, ми будемо тільки раді".
Дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=f_2fSHiUTu8
Читати текст в телеграм: Петро Порошенко
"Саміт Європейської народної партії, який зараз відбувається в Ротердамі, є історичним. Адже це перший саміт, який партія-лідер Європейського Союзу присвятив Україні. Усі без винятку пропозиції нашої команди потрапили в проект кінцевої резолюції. І щойно були підтверджені на комітеті, де працює наша команда. І я сподіваюся, що сьогодні вони будуть схвалені ЄНП на саміті.
Ми вже готуємо сьомий пакет санкцій, наша мета - зруйнувати використання росією нафти і газу як зброї."
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк упевнений, що однією із причин початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало продовження певних торгових відносин з сепаратистами ОРДЛО, зокрема закупка вугілля з окупованих територій Донбасу, яке зараз розслідується як «вугільна справа» Петра Порошенка.
Ще одною з причин повномасштабної війни радник голови ОП називає підписання Порошенком Мінських домовленостей, які, на його думку, були «спробою легалізувати самопроголошені республіки у Донецькій та Луганській областях».
Ще однією з причин війни він назвав «формування в Україні гігантського проросійського конгломерату під назвою "Медведчук"». https://zn.ua/ukr/POLITICS/podoljak-zvinuvativ-u-vijni-poroshenka-osobisto-i-poperednju-vladu-v-tsilomu.html