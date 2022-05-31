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Евросоюз введет санкции против главы РПЦ Кирилла, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

порошенко

Лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Петр Порошенко заявил, что против главы РПЦ Кирилла (Владимира Гундяева) будут введены санкции ЕС.

Об этом он заявил во время визита в Конгресс Европейской народной партии в Роттердаме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Мы настойчиво просили наших друзей о том, чтобы КГБистская структура, подрывающая единство Украины изнутри, российская православная церковь и ее лидеры, призывали и благословляли убийства украинцев, попали под санкции. Сегодня мы имеем первое решение, и я надеюсь, что на заседании ЕНП будет принято решение, которое будет поддержано лидерами Евросоюза по введению санкций против Кирилла (Гундяева)", - сказал пятый президент.

Порошенко призвал политические силы Украины объединиться и повторить решение Евросоза.

"Я надеюсь на решение Соединенных Штатов - применить санкции против высшего руководства русской православной церкви как структуры ФСБ, которая подрывает единство украинцев, работающей против Украины, совершающей преступления против человечества", - подчеркнул лидер "ЕС".

"Мы ждем решения уже на днях от украинского СНБО, украинской власти. И наша политическая сила в парламенте донесет месседж Европейской народной партии по этим необходимым решениям", - подытожил Порошенко.

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Топ комментарии
+30
Ну вот незря же нехотели Пороха зеленые выпускать в ЕС....Так нагадить Ермаку достойнейшему прихожанину московского сатаната
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31.05.2022 15:45
+22
Було б непогано , щоби Гундяю заборонили виіджджати із Мухосранська
назавжди , адже його вілли знаходяться за бугром !!
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31.05.2022 15:43
+20
Вообще-то мы должны быть впереди планеты всей по очистке самих себя от этого "московского патриархата", а не всех остальных призывать, а сами схемы с ними крутить-мутить
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31.05.2022 15:44
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Було б непогано , щоби Гундяю заборонили виіджджати із Мухосранська
назавжди , адже його вілли знаходяться за бугром !!
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31.05.2022 15:43 Ответить
Вообще-то мы должны быть впереди планеты всей по очистке самих себя от этого "московского патриархата", а не всех остальных призывать, а сами схемы с ними крутить-мутить
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31.05.2022 15:44 Ответить
Це до ВАЗеленського.

20 дек. 2018 г. Рада зобов'язала УПЦ МП змінити назву
22 апр. 2019 г. Окружний суд Києва призупинив перейменування УПЦ МП
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31.05.2022 16:00 Ответить
осиновий кол дияволу кирилу
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31.05.2022 15:45 Ответить
Ну вот незря же нехотели Пороха зеленые выпускать в ЕС....Так нагадить Ермаку достойнейшему прихожанину московского сатаната
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31.05.2022 15:45 Ответить
Ермак - иудей. В Вене принимал "хрещение" в 2018
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31.05.2022 15:50 Ответить
Дерьмак кум колі-котлети.
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31.05.2022 16:02 Ответить
Порошенко и сам долгое время был прихожанином УПЦ МП, но то такое, сейчас он все верно говорит.
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31.05.2022 15:51 Ответить
колись ми всі були прихожанами УПЦ МП, бо інших не було. А сьогодні є своя церква - ПЦУ, Томос від Вселенського (Константинопольського) патріарха, а ворогів тягне додому. Володя Боневтік ще не вибачився за то, що Томос ПЦУ обізвав термосом?
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31.05.2022 16:16 Ответить
За всіх не кажи, далеко не всі вірять у еврейськи народні казки.
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31.05.2022 16:58 Ответить
я мав на увазі православних.
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31.05.2022 17:12 Ответить
Лять,Порошенко все эту шоблу ,в Украине,развалил ,а не только сейчас верно говорит
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31.05.2022 17:11 Ответить
Може на додачу ввалити Онуфрію як агенту ФСБ і теж не бідному попу (ТСН звісно не бреше)

У глави УПЦ МП Онуфрія виявили особняк з вертолітним майданчиком

Журналісти виявили на околиці Чернівців великий особняк, який, за їхніми даними, належить предстоятелю УПЦ Московського патріархату митрополиту Онуфрію. Про це йдеться в сюжеті ТСН.



"Ні назви вулиць, ні номера будинку не побачиш. Але господаря видає прикраса - ворота і вікна в величезних хрестах. А від нечистої сили тут є агресивна охорона. На питання, чи є Онуфрій вдома, охорона заперечує. Далі слова у них закінчуються, і до нас, для повного розуміння ситуації, випускають пса. Ми відступаємо і піднімаємо квадрокоптер", - розповіли журналісти.



Зокрема, їм вдалося за допомогою дрона побачити на території маєтку головний ******** трирівневий будинок, двоповерховий гостьовий будинок і п'ять будівель невідомого призначення.



"Все тут підпорядковано одному задуму і говорить про те, що попрацював над резиденцією хороший архітектор, використовуючи для оздоблення недешеві матеріали", - зазначили автори сюжету.



У ньому також говориться, що поруч з цією ділянкою є ще одна, де розміщені каплиця, щось схоже на спортивний комплекс, можливо, з басейном, невідомий підземний об'єкт, що нагадує винний льох, а також двоповерховий будинок з великою терасою і вертолітний майданчик.



За даними видання, обидві ділянки належать митрополиту Онуфрію, який користується маєтком, коли приїжджає до Чернівців.

"Кажуть, що це все подарував єрархові УПЦ МП якийсь чернівецький бізнемен Юрій Кушнір", - з'ясували журналісти.



При цьому творці програми нагадали, що Кушніра колись згадував генпрокурор Юрій Луценко, натякаючи на його зв'язок із незаконною діяльністю.



"Угруповання "Слонів", "Кушнірів" і менші угруповання контрабандистів повинні зрозуміти - часи безкарності пройшли - або роззброєння, або протистояння з цілим тиском держави", - сказав генпрокурор.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4029145-u-hlavy-upts-mp-onufriia-vyiavyly-osobniak-z-vertolitnym-maidanchykom
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31.05.2022 15:53 Ответить
Єрмак юдей! Ви про що? Ср-в він на всі пархати
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31.05.2022 19:36 Ответить
voobshe to u Poroshenko byli vse vozmozhnosti pokonchit s KGB MP v UA.... nefig bylo sopli zuvatj.
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31.05.2022 15:50 Ответить
каким путём ?

расстрелять без суда и следствия ?
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31.05.2022 16:02 Ответить
putem otrimanie tomosa dlja PCU i sozdaniem edinoi cerkvi v UA (chitai-likvidacii MP)
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31.05.2022 16:27 Ответить
ну так он именно это и сделал.

почему ты его обвиняешь в том, что он этого не сделал ?
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31.05.2022 17:21 Ответить
on neposhol do konca
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31.05.2022 17:53 Ответить
не издал антиконституционный указ о запрете РПЦ ?

что конкретно он должен был сделать "до конца" ?
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31.05.2022 19:20 Ответить
Все зкбилы - тупорылые бараны
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31.05.2022 16:03 Ответить
ЕС не давало. Не демократично.
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31.05.2022 17:16 Ответить
tak v EU vsegda rabotaet argument " v celjah gos-bezopastnosti" pri tom - v UA eto borba s FSB - kak raz
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31.05.2022 17:56 Ответить
Блин, кол осиновый забить куйндяю в грудь, ни сердца, как и совести, у него нет! Уверен, в ********** "раю", будет главным кочегаром, среди чертей!!!
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31.05.2022 15:51 Ответить
А нашому прєпіздєнту ніколи займатись подібними речами. Бо він відосіки записує...
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31.05.2022 15:57 Ответить
Не кажи гоп, поки не перескочиш.
В пятом пакете санкций уже пробовали гундяя наказать но орбан не позволил.
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31.05.2022 16:02 Ответить
Ви що? Баканов і Володя цього не переживуть. Це ж надійне місто зустрічі з кураторами, де можна отримати завдання і гроші за виконані завдання. Не розумію, чому до сьогоднішнього дня не заборонена ця секта "УПЦ- РПЦ" в Україні? Кирило ідеолог "русского мира", який не бачить окремо народу України і самої України. Навіть сьогодні проїзджав від Одеси в Миколаїв бачив в кожному селі по одній московській "конспіративній квартири ворога -УПЦ", а в Одесі їх сотні і навіть добудовуються нові.
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31.05.2022 16:02 Ответить
То це зелені шмарклі для того не випускали Порошенка щоб він в Європі не пробивав санкції проти гундяєва. Навіть не погидували витягнути мертвечука.
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31.05.2022 16:05 Ответить
Допоки Правдивий Гетьман Булаву не отримає - то і буде : "сюсі-пусі мої мусі ! Наша бЗделя ********** !!!" Гниди ви купоросні, кізяки трассуючі ! Бодай би ви , і сім'я ваше з моєї неньки- УКРАЇНИ назавше щезли !
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31.05.2022 16:33 Ответить
Оголошуйте в розшук Гуню Московського . Ви ж розумієте , що це главарь терористично-диверсійного підрозділу в рясах .
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31.05.2022 16:43 Ответить
Лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Петр Порошенко заявил, что против главы РПЦ Кирилла (Владимира Гундяева) будут введены санкции ЕС. Источник: https://censor.net/ru/n3345054

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Теперь я понимаю, почему Порошенко не выпускали в ЕС. Иначе нам бы сразу дали ракеты не только 300 км, а и Томагавки. Но Безуглая на ЧЕРЫРЕ выполнила свою задачу. ПЯТЬ от Ермака было бы, если бы нам не дали РСЗО.
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31.05.2022 17:15 Ответить
Порох в Роттердамі на з'їзді партії ЄНП пробиває нові неназвані санкції в сьомий пакет Євросоюзу і замовляє восьмий!
І замовляє ПДЧ в НАТО на самміті в Мадриді. "незрозуміло, чому мій візит в Вільнюс на саммітт ПА НАТО був зірваний - ну то спробуйте без нас, ми будемо тільки раді".
Дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=f_2fSHiUTu8

Читати текст в телеграм: Петро Порошенко
"Саміт Європейської народної партії, який зараз відбувається в Ротердамі, є історичним. Адже це перший саміт, який партія-лідер Європейського Союзу присвятив Україні. Усі без винятку пропозиції нашої команди потрапили в проект кінцевої резолюції. І щойно були підтверджені на комітеті, де працює наша команда. І я сподіваюся, що сьогодні вони будуть схвалені ЄНП на саміті.
Ми вже готуємо сьомий пакет санкцій, наша мета - зруйнувати використання росією нафти і газу як зброї."
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31.05.2022 17:17 Ответить
Люто аплодую стоячи!
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31.05.2022 17:43 Ответить
А в цей час: Подоляк звинуватив у війні Порошенка особисто і попередню владу в цілому

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк упевнений, що однією із причин початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало продовження певних торгових відносин з сепаратистами ОРДЛО, зокрема закупка вугілля з окупованих територій Донбасу, яке зараз розслідується як «вугільна справа» Петра Порошенка.

Ще одною з причин повномасштабної війни радник голови ОП називає підписання Порошенком Мінських домовленостей, які, на його думку, були «спробою легалізувати самопроголошені республіки у Донецькій та Луганській областях».

Ще однією з причин війни він назвав «формування в Україні гігантського проросійського конгломерату під назвою "Медведчук"». https://zn.ua/ukr/POLITICS/podoljak-zvinuvativ-u-vijni-poroshenka-osobisto-i-poperednju-vladu-v-tsilomu.html
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01.06.2022 18:05 Ответить
 
 