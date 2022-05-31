Євросоюз запровадить санкції проти очільника РПЦ Кирила, - Порошенко
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Лідер "Європейської Солідарності", п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що проти очільника РПЦ Кирила (Володимира Гундяєва) буде запроваджено санкції ЄС.
Про це він заявив під час візиту до Конгресу Європейської народної партії у Роттердамі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Ми наполегливо просили наших друзів про те, щоб КДБістська структура, яка підриває єдність України зсередини, російська православна церква і її лідери, які закликали та благословляти вбивства українців, попали під санкції. Сьогодні ми маємо перше рішення, і я сподіваюся, що на засіданні ЄНП буде прийнято рішення, яке буде підтримано лідерами Євросоюзу щодо застосування санкції проти Кирила (Гундяєва)", - сказав п'ятий президент.
Порошенко закликав політичні сили України об'єднатись та повторити рішення Євросозу.
"Я сподіваюсь на рішення Сполучених Штатів - застосувати санкції проти вищого керівництва російської православної церкви як структури ФСБ, яка підриває єдність українців, яка працює проти України, яка чинить злочини проти людства", - наголосив лідер "ЄС".
"Ми чекаємо рішення вже днями від українського РНБО, української влади. І наша політична сила в парламенті донесе меседж Європейської народної партії щодо цих необхідних рішень", - підсумував Порошенко.
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назавжди , адже його вілли знаходяться за бугром !!
20 дек. 2018 г. Рада зобов'язала УПЦ МП змінити назву
22 апр. 2019 г. Окружний суд Києва призупинив перейменування УПЦ МП
У глави УПЦ МП Онуфрія виявили особняк з вертолітним майданчиком
Журналісти виявили на околиці Чернівців великий особняк, який, за їхніми даними, належить предстоятелю УПЦ Московського патріархату митрополиту Онуфрію. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
"Ні назви вулиць, ні номера будинку не побачиш. Але господаря видає прикраса - ворота і вікна в величезних хрестах. А від нечистої сили тут є агресивна охорона. На питання, чи є Онуфрій вдома, охорона заперечує. Далі слова у них закінчуються, і до нас, для повного розуміння ситуації, випускають пса. Ми відступаємо і піднімаємо квадрокоптер", - розповіли журналісти.
Зокрема, їм вдалося за допомогою дрона побачити на території маєтку головний ******** трирівневий будинок, двоповерховий гостьовий будинок і п'ять будівель невідомого призначення.
"Все тут підпорядковано одному задуму і говорить про те, що попрацював над резиденцією хороший архітектор, використовуючи для оздоблення недешеві матеріали", - зазначили автори сюжету.
У ньому також говориться, що поруч з цією ділянкою є ще одна, де розміщені каплиця, щось схоже на спортивний комплекс, можливо, з басейном, невідомий підземний об'єкт, що нагадує винний льох, а також двоповерховий будинок з великою терасою і вертолітний майданчик.
За даними видання, обидві ділянки належать митрополиту Онуфрію, який користується маєтком, коли приїжджає до Чернівців.
"Кажуть, що це все подарував єрархові УПЦ МП якийсь чернівецький бізнемен Юрій Кушнір", - з'ясували журналісти.
При цьому творці програми нагадали, що Кушніра колись згадував генпрокурор Юрій Луценко, натякаючи на його зв'язок із незаконною діяльністю.
"Угруповання "Слонів", "Кушнірів" і менші угруповання контрабандистів повинні зрозуміти - часи безкарності пройшли - або роззброєння, або протистояння з цілим тиском держави", - сказав генпрокурор.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4029145-u-hlavy-upts-mp-onufriia-vyiavyly-osobniak-z-vertolitnym-maidanchykom
расстрелять без суда и следствия ?
почему ты его обвиняешь в том, что он этого не сделал ?
что конкретно он должен был сделать "до конца" ?
В пятом пакете санкций уже пробовали гундяя наказать но орбан не позволил.
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Теперь я понимаю, почему Порошенко не выпускали в ЕС. Иначе нам бы сразу дали ракеты не только 300 км, а и Томагавки. Но Безуглая на ЧЕРЫРЕ выполнила свою задачу. ПЯТЬ от Ермака было бы, если бы нам не дали РСЗО.
І замовляє ПДЧ в НАТО на самміті в Мадриді. "незрозуміло, чому мій візит в Вільнюс на саммітт ПА НАТО був зірваний - ну то спробуйте без нас, ми будемо тільки раді".
Дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=f_2fSHiUTu8
Читати текст в телеграм: Петро Порошенко
"Саміт Європейської народної партії, який зараз відбувається в Ротердамі, є історичним. Адже це перший саміт, який партія-лідер Європейського Союзу присвятив Україні. Усі без винятку пропозиції нашої команди потрапили в проект кінцевої резолюції. І щойно були підтверджені на комітеті, де працює наша команда. І я сподіваюся, що сьогодні вони будуть схвалені ЄНП на саміті.
Ми вже готуємо сьомий пакет санкцій, наша мета - зруйнувати використання росією нафти і газу як зброї."
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк упевнений, що однією із причин початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало продовження певних торгових відносин з сепаратистами ОРДЛО, зокрема закупка вугілля з окупованих територій Донбасу, яке зараз розслідується як «вугільна справа» Петра Порошенка.
Ще одною з причин повномасштабної війни радник голови ОП називає підписання Порошенком Мінських домовленостей, які, на його думку, були «спробою легалізувати самопроголошені республіки у Донецькій та Луганській областях».
Ще однією з причин війни він назвав «формування в Україні гігантського проросійського конгломерату під назвою "Медведчук"». https://zn.ua/ukr/POLITICS/podoljak-zvinuvativ-u-vijni-poroshenka-osobisto-i-poperednju-vladu-v-tsilomu.html