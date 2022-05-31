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Євросоюз запровадить санкції проти очільника РПЦ Кирила, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

порошенко

Лідер "Європейської Солідарності", п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що проти очільника РПЦ Кирила (Володимира Гундяєва) буде запроваджено санкції ЄС.

Про це він заявив під час візиту до Конгресу Європейської народної партії у Роттердамі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ми наполегливо просили наших друзів про те, щоб КДБістська структура, яка підриває єдність України зсередини, російська православна церква і її лідери, які закликали та благословляти вбивства українців, попали під санкції. Сьогодні ми маємо перше рішення, і я сподіваюся, що на засіданні ЄНП буде прийнято рішення, яке буде підтримано лідерами Євросоюзу щодо застосування санкції проти Кирила (Гундяєва)", - сказав п'ятий президент.

Порошенко закликав політичні сили України об'єднатись та повторити рішення Євросозу.

"Я сподіваюсь на рішення Сполучених Штатів - застосувати санкції проти вищого керівництва російської православної церкви як структури ФСБ, яка підриває єдність українців, яка працює проти України, яка чинить злочини проти людства", - наголосив лідер "ЄС".

"Ми чекаємо рішення вже днями від українського РНБО, української влади. І наша політична сила в парламенті донесе меседж Європейської народної партії щодо цих необхідних рішень", - підсумував Порошенко.

Також читайте: Патріарх Кирил сказав, що "з розумінням" ставиться до рішення УПЦ МП про незалежність

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
Ну вот незря же нехотели Пороха зеленые выпускать в ЕС....Так нагадить Ермаку достойнейшему прихожанину московского сатаната
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31.05.2022 15:45
+22
Було б непогано , щоби Гундяю заборонили виіджджати із Мухосранська
назавжди , адже його вілли знаходяться за бугром !!
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31.05.2022 15:43
+20
Вообще-то мы должны быть впереди планеты всей по очистке самих себя от этого "московского патриархата", а не всех остальных призывать, а сами схемы с ними крутить-мутить
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31.05.2022 15:44
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Було б непогано , щоби Гундяю заборонили виіджджати із Мухосранська
назавжди , адже його вілли знаходяться за бугром !!
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31.05.2022 15:43 Відповісти
Вообще-то мы должны быть впереди планеты всей по очистке самих себя от этого "московского патриархата", а не всех остальных призывать, а сами схемы с ними крутить-мутить
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31.05.2022 15:44 Відповісти
Це до ВАЗеленського.

20 дек. 2018 г. Рада зобов'язала УПЦ МП змінити назву
22 апр. 2019 г. Окружний суд Києва призупинив перейменування УПЦ МП
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31.05.2022 16:00 Відповісти
осиновий кол дияволу кирилу
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31.05.2022 15:45 Відповісти
Ну вот незря же нехотели Пороха зеленые выпускать в ЕС....Так нагадить Ермаку достойнейшему прихожанину московского сатаната
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31.05.2022 15:45 Відповісти
Ермак - иудей. В Вене принимал "хрещение" в 2018
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31.05.2022 15:50 Відповісти
Дерьмак кум колі-котлети.
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31.05.2022 16:02 Відповісти
Порошенко и сам долгое время был прихожанином УПЦ МП, но то такое, сейчас он все верно говорит.
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31.05.2022 15:51 Відповісти
колись ми всі були прихожанами УПЦ МП, бо інших не було. А сьогодні є своя церква - ПЦУ, Томос від Вселенського (Константинопольського) патріарха, а ворогів тягне додому. Володя Боневтік ще не вибачився за то, що Томос ПЦУ обізвав термосом?
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31.05.2022 16:16 Відповісти
За всіх не кажи, далеко не всі вірять у еврейськи народні казки.
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31.05.2022 16:58 Відповісти
я мав на увазі православних.
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31.05.2022 17:12 Відповісти
Лять,Порошенко все эту шоблу ,в Украине,развалил ,а не только сейчас верно говорит
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31.05.2022 17:11 Відповісти
Може на додачу ввалити Онуфрію як агенту ФСБ і теж не бідному попу (ТСН звісно не бреше)

У глави УПЦ МП Онуфрія виявили особняк з вертолітним майданчиком

Журналісти виявили на околиці Чернівців великий особняк, який, за їхніми даними, належить предстоятелю УПЦ Московського патріархату митрополиту Онуфрію. Про це йдеться в сюжеті ТСН.



"Ні назви вулиць, ні номера будинку не побачиш. Але господаря видає прикраса - ворота і вікна в величезних хрестах. А від нечистої сили тут є агресивна охорона. На питання, чи є Онуфрій вдома, охорона заперечує. Далі слова у них закінчуються, і до нас, для повного розуміння ситуації, випускають пса. Ми відступаємо і піднімаємо квадрокоптер", - розповіли журналісти.



Зокрема, їм вдалося за допомогою дрона побачити на території маєтку головний ******** трирівневий будинок, двоповерховий гостьовий будинок і п'ять будівель невідомого призначення.



"Все тут підпорядковано одному задуму і говорить про те, що попрацював над резиденцією хороший архітектор, використовуючи для оздоблення недешеві матеріали", - зазначили автори сюжету.



У ньому також говориться, що поруч з цією ділянкою є ще одна, де розміщені каплиця, щось схоже на спортивний комплекс, можливо, з басейном, невідомий підземний об'єкт, що нагадує винний льох, а також двоповерховий будинок з великою терасою і вертолітний майданчик.



За даними видання, обидві ділянки належать митрополиту Онуфрію, який користується маєтком, коли приїжджає до Чернівців.

"Кажуть, що це все подарував єрархові УПЦ МП якийсь чернівецький бізнемен Юрій Кушнір", - з'ясували журналісти.



При цьому творці програми нагадали, що Кушніра колись згадував генпрокурор Юрій Луценко, натякаючи на його зв'язок із незаконною діяльністю.



"Угруповання "Слонів", "Кушнірів" і менші угруповання контрабандистів повинні зрозуміти - часи безкарності пройшли - або роззброєння, або протистояння з цілим тиском держави", - сказав генпрокурор.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4029145-u-hlavy-upts-mp-onufriia-vyiavyly-osobniak-z-vertolitnym-maidanchykom
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31.05.2022 15:53 Відповісти
Єрмак юдей! Ви про що? Ср-в він на всі пархати
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31.05.2022 19:36 Відповісти
voobshe to u Poroshenko byli vse vozmozhnosti pokonchit s KGB MP v UA.... nefig bylo sopli zuvatj.
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31.05.2022 15:50 Відповісти
каким путём ?

расстрелять без суда и следствия ?
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31.05.2022 16:02 Відповісти
putem otrimanie tomosa dlja PCU i sozdaniem edinoi cerkvi v UA (chitai-likvidacii MP)
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31.05.2022 16:27 Відповісти
ну так он именно это и сделал.

почему ты его обвиняешь в том, что он этого не сделал ?
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31.05.2022 17:21 Відповісти
on neposhol do konca
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31.05.2022 17:53 Відповісти
не издал антиконституционный указ о запрете РПЦ ?

что конкретно он должен был сделать "до конца" ?
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31.05.2022 19:20 Відповісти
Все зкбилы - тупорылые бараны
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31.05.2022 16:03 Відповісти
ЕС не давало. Не демократично.
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31.05.2022 17:16 Відповісти
tak v EU vsegda rabotaet argument " v celjah gos-bezopastnosti" pri tom - v UA eto borba s FSB - kak raz
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31.05.2022 17:56 Відповісти
Блин, кол осиновый забить куйндяю в грудь, ни сердца, как и совести, у него нет! Уверен, в ********** "раю", будет главным кочегаром, среди чертей!!!
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31.05.2022 15:51 Відповісти
А нашому прєпіздєнту ніколи займатись подібними речами. Бо він відосіки записує...
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31.05.2022 15:57 Відповісти
Не кажи гоп, поки не перескочиш.
В пятом пакете санкций уже пробовали гундяя наказать но орбан не позволил.
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31.05.2022 16:02 Відповісти
Ви що? Баканов і Володя цього не переживуть. Це ж надійне місто зустрічі з кураторами, де можна отримати завдання і гроші за виконані завдання. Не розумію, чому до сьогоднішнього дня не заборонена ця секта "УПЦ- РПЦ" в Україні? Кирило ідеолог "русского мира", який не бачить окремо народу України і самої України. Навіть сьогодні проїзджав від Одеси в Миколаїв бачив в кожному селі по одній московській "конспіративній квартири ворога -УПЦ", а в Одесі їх сотні і навіть добудовуються нові.
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31.05.2022 16:02 Відповісти
То це зелені шмарклі для того не випускали Порошенка щоб він в Європі не пробивав санкції проти гундяєва. Навіть не погидували витягнути мертвечука.
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31.05.2022 16:05 Відповісти
Допоки Правдивий Гетьман Булаву не отримає - то і буде : "сюсі-пусі мої мусі ! Наша бЗделя ********** !!!" Гниди ви купоросні, кізяки трассуючі ! Бодай би ви , і сім'я ваше з моєї неньки- УКРАЇНИ назавше щезли !
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31.05.2022 16:33 Відповісти
Оголошуйте в розшук Гуню Московського . Ви ж розумієте , що це главарь терористично-диверсійного підрозділу в рясах .
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31.05.2022 16:43 Відповісти
Лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Петр Порошенко заявил, что против главы РПЦ Кирилла (Владимира Гундяева) будут введены санкции ЕС. Источник: https://censor.net/ru/n3345054

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Теперь я понимаю, почему Порошенко не выпускали в ЕС. Иначе нам бы сразу дали ракеты не только 300 км, а и Томагавки. Но Безуглая на ЧЕРЫРЕ выполнила свою задачу. ПЯТЬ от Ермака было бы, если бы нам не дали РСЗО.
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31.05.2022 17:15 Відповісти
Порох в Роттердамі на з'їзді партії ЄНП пробиває нові неназвані санкції в сьомий пакет Євросоюзу і замовляє восьмий!
І замовляє ПДЧ в НАТО на самміті в Мадриді. "незрозуміло, чому мій візит в Вільнюс на саммітт ПА НАТО був зірваний - ну то спробуйте без нас, ми будемо тільки раді".
Дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=f_2fSHiUTu8

Читати текст в телеграм: Петро Порошенко
"Саміт Європейської народної партії, який зараз відбувається в Ротердамі, є історичним. Адже це перший саміт, який партія-лідер Європейського Союзу присвятив Україні. Усі без винятку пропозиції нашої команди потрапили в проект кінцевої резолюції. І щойно були підтверджені на комітеті, де працює наша команда. І я сподіваюся, що сьогодні вони будуть схвалені ЄНП на саміті.
Ми вже готуємо сьомий пакет санкцій, наша мета - зруйнувати використання росією нафти і газу як зброї."
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31.05.2022 17:17 Відповісти
Люто аплодую стоячи!
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31.05.2022 17:43 Відповісти
А в цей час: Подоляк звинуватив у війні Порошенка особисто і попередню владу в цілому

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк упевнений, що однією із причин початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало продовження певних торгових відносин з сепаратистами ОРДЛО, зокрема закупка вугілля з окупованих територій Донбасу, яке зараз розслідується як «вугільна справа» Петра Порошенка.

Ще одною з причин повномасштабної війни радник голови ОП називає підписання Порошенком Мінських домовленостей, які, на його думку, були «спробою легалізувати самопроголошені республіки у Донецькій та Луганській областях».

Ще однією з причин війни він назвав «формування в Україні гігантського проросійського конгломерату під назвою "Медведчук"». https://zn.ua/ukr/POLITICS/podoljak-zvinuvativ-u-vijni-poroshenka-osobisto-i-poperednju-vladu-v-tsilomu.html
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01.06.2022 18:05 Відповісти
 
 