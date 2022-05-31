Євросоюз запровадить санкції проти очільника РПЦ Кирила, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності", п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що проти очільника РПЦ Кирила (Володимира Гундяєва) буде запроваджено санкції ЄС.

Про це він заявив під час візиту до Конгресу Європейської народної партії у Роттердамі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ми наполегливо просили наших друзів про те, щоб КДБістська структура, яка підриває єдність України зсередини, російська православна церква і її лідери, які закликали та благословляти вбивства українців, попали під санкції. Сьогодні ми маємо перше рішення, і я сподіваюся, що на засіданні ЄНП буде прийнято рішення, яке буде підтримано лідерами Євросоюзу щодо застосування санкції проти Кирила (Гундяєва)", - сказав п'ятий президент.

Порошенко закликав політичні сили України об'єднатись та повторити рішення Євросозу.

"Я сподіваюсь на рішення Сполучених Штатів - застосувати санкції проти вищого керівництва російської православної церкви як структури ФСБ, яка підриває єдність українців, яка працює проти України, яка чинить злочини проти людства", - наголосив лідер "ЄС".

"Ми чекаємо рішення вже днями від українського РНБО, української влади. І наша політична сила в парламенті донесе меседж Європейської народної партії щодо цих необхідних рішень", - підсумував Порошенко.

Також читайте: Патріарх Кирил сказав, що "з розумінням" ставиться до рішення УПЦ МП про незалежність