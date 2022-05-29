Патріарх Кирил сказав, що "з розумінням" ставиться до рішення УПЦ МП про незалежність

Предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило вперше прокоментував рішення Української православної церкви про "повну самостійність та незалежність" від Московського патріархату.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

У проповіді після літургії у московському храмі Христа Спасителя Кирило сказав, що "з розумінням" ставиться до позиції київського митрополита Онуфрія та єпископату УПЦ (МП), які, за його словами, мають "максимально мудро" діяти, щоб "не ускладнювати життя свого віруючого народу". При цьому московський патріарх додав, що жодні тимчасові перешкоди не повинні зруйнувати "духовну єдність нашого народу". За словами Кирила, якісь "духи злоби піднебесної" прагнуть розділити "православних людей Русі та України" і зробити так, щоб між ними пролягла прірва, але не досягнуть успіху, "оскільки всі ці зусилля не від Бога".

Раніше російський митрополит РПЦ Іларіон заявив, що поправки, внесені цього тижня до статуту Української православної церкви Московського патріархату, ніяк не змінюють її статус у складі Московського патріархату. На його думку, УПЦ просто ще раз засвідчила, що є автономною.

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З таким трактуванням не погоджується низка коментаторів у самій РПЦ. Напередодні Сімферопольська і Кримська єпархія УПЦ (МП), що охоплює анексований Крим, заявила про незгоду з рішеннями про повну незалежність УПЦ (МП) від Московського патріархату і залишається під омофором московського патріарха Кирила, тобто в юрисдикції очолюваної ним РПЦ.

Ввечері 27 травня стало відомо, що Українська православна церква (Московського патріархату) провела Собор, на якому заявила про самостійність і незалежність від Москви, а також висловила незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні.