Патріарх Кирил сказав, що "з розумінням" ставиться до рішення УПЦ МП про незалежність
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило вперше прокоментував рішення Української православної церкви про "повну самостійність та незалежність" від Московського патріархату.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
У проповіді після літургії у московському храмі Христа Спасителя Кирило сказав, що "з розумінням" ставиться до позиції київського митрополита Онуфрія та єпископату УПЦ (МП), які, за його словами, мають "максимально мудро" діяти, щоб "не ускладнювати життя свого віруючого народу". При цьому московський патріарх додав, що жодні тимчасові перешкоди не повинні зруйнувати "духовну єдність нашого народу". За словами Кирила, якісь "духи злоби піднебесної" прагнуть розділити "православних людей Русі та України" і зробити так, щоб між ними пролягла прірва, але не досягнуть успіху, "оскільки всі ці зусилля не від Бога".
Раніше російський митрополит РПЦ Іларіон заявив, що поправки, внесені цього тижня до статуту Української православної церкви Московського патріархату, ніяк не змінюють її статус у складі Московського патріархату. На його думку, УПЦ просто ще раз засвідчила, що є автономною.
З таким трактуванням не погоджується низка коментаторів у самій РПЦ. Напередодні Сімферопольська і Кримська єпархія УПЦ (МП), що охоплює анексований Крим, заявила про незгоду з рішеннями про повну незалежність УПЦ (МП) від Московського патріархату і залишається під омофором московського патріарха Кирила, тобто в юрисдикції очолюваної ним РПЦ.
Ввечері 27 травня стало відомо, що Українська православна церква (Московського патріархату) провела Собор, на якому заявила про самостійність і незалежність від Москви, а також висловила незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
aha....lichinki dolzhny vyzhitj , tak **** ?
Только переход в состав ПЦУ и ни как иначе. Остальное от лукавого.
Тому адекватні прихожани або вже пішли, або йдуть зцієї фсб-шної помийки.
Залишаються кінчені дебіли, яким нічого не доведеш, або колабораціоністи, що чекають на кацапів.
в "У"РПЦ МП мiмiкрують та брешуть, що не мають нiякого вiдношення до гундяйки та
до масквабаду, лише для того, щоб не позбутися Лавр, церков, приходiв та розкiшного
свого життя.
нехай повнiстю поривають з сатанатом РПЦ-КДБ ,приєднуються до ПЦУ, нехай
оголошують анафему рашистськiй гнидi гундяйцi та пуйлу, нехай визнають ПЦУ та
Епіфанія, тiльки тодi це буде справжня незалежнiсть вiд сатанату РПЦ-КДБ МП!
ну что вы? гундяйка энто ж тока за мир .
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
В коим то веке?
Кто в это верит?
Обычный политический маневр с целью успокоить лишние волнения.
А духовна єдність це щось таке, як наш бувший Будапештський меморандум, який ні до чого не зобов'язує.
Це крок непоганий, на даний момент, але в головному не достатній.
Важливо щоб митрополит і інші з УПЦ не були членами синоду РПЦ. У всякому випадку принципово не приймали б там участі, не дивлячись ні на які запрошення по будь яким приводам. Навіть разово. Бо це був би признак і адміністративної залежності. До цього часу декілька являлися офіційними членами того синоду.
А якщо хтось із митрополитів направиться приймати участь в тому синоді, то має повернутися вже не мирополитом, а простим монахом.
Треба мп розпустити і все
Как гэбистов Гундяева(агент *Михайлов*) не назови, они фээсбэшниками сруцькимирными были, есть и будут.
"Раніше російський митрополит РПЦ Іларіон заявив, що поправки, внесені цього тижня до статуту Української православної церкви Московського патріархату, ніяк не змінюють її статус у складі Московського патріархату. На його думку, УПЦ просто ще раз засвідчила, що є автономною."
Мне кажется, что вся эта история была закручена по двум причинам :
1. Ослабить натиск государства и общества на УПЦ МП в Украине.
2. Обосновать переход епархий на оккупированных территориях напрямую под РПЦ. Типа мы не согласны, нам не оставили выбора . . . Это идёт по сути не процесс независимости УПЦ от Москвы, а наоборот - это механизм постепенной ликвидации автономии УПЦ МП с переходом её по частям в "унитарную" РПЦ по мере завоевания кусков Украины россиянами.
При этом решения Собора такие неоднозначные, что в зависимости от развития политической ситуации их можно будет начать трактовать как в одну, так и в другую сторону.
Думаю, что власти должны принять это решение во внимание, типа не вмешиваться во внутрицерковную жизнь (как и требует Конституция Украины), а сами продолжать тихонько стимулировать переходы парафий в ПЦУ и зажимать УПЦ в финансово-экономическом смысле, а также не давать ей борзеть во время войны, т.е. не допускать вражеской пропаганды, саботажа, шпионажа и т.д.
Привласнення москвою Київської митрополії є не що інше, як звичайна загарбницька політика імперії. Яка плює на закони і правила. Бо спочатку слід було змінити це правило, що забороняє переносити митрополію в інше місто. Але на це не погодилася б християнська спільнота.
Допомога Порошенка в отримані Києвом Томоса від Патріарха - це удар під дих москві в цілому, а не лише гундяївцям. З іншої сторони він толерував Новинського (на початку принаймні). Певно розраховував на співпрацю. Тепер Новинський як спонсор тримає руки на горлі попів рпцу, не даючи їм засуджувати московську агресію.
упц мп повинна бути переєстрована в Україні як комерційна організація. Хай платять податки в наш бюджет.
Об этом говорится в Telegram-канале Православная политика.
Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин заявил, что НУЖНО ДОГОВАРИВАТЬСЯ И ТРЕБОВАТЬ ПИСЬМЕННЫХ ГАРАНТИЙ. В сообщении, в частности, говорится, что традиционалистам нужно договорится с лидером президентской гонки. Он должен дать письменные гарантии, что прекратятся гонения на «каноничную» церковь РПЦ в Украине.
https://akcenty.com.ua/obshchestvo/putinskie-popy-vkraj-ohameli-i-polezli-k-zelenskomu-ozvucheny-marazmatichnye-trebovanija
Вместо того чтобы исправлять собственные ошибки,
синод УПЦ МП решил нагнетать ненависть к ПОРОШЕНКО И ПЦУ
Предстоятель УПЦ МП Онуфрий проявил прямо-таки дьявольское коварство.
СИНОД ПОДСТРЕКАЕТ ЗЕЛЕНСКОГО УДАРИТЬ ПО ПЦУ,
ОБОЛЬЩАЯ ЕГО ТЕМ, ЧТО ЭТО БУДЕТ УДАРОМ ПО ПОРОШЕНКО.
https://df.news/2022/03/22/na-25j-den-vijny-ochilnyk-upts-mp-zhaduie-moskovskoho-patriarkha-iak-haspadina-nasheho/
гундяйская секта остается гундяйской сектой.
загарбників у Маріуполі
Митрополит ПЦУ Сергій Горобцов оприлюдив фото, на якому благочинний одного із Маріупольських округів УПЦ МП вітає Пушиліна та російських окупантів.
"Якщо ще хтось має сумнів стосовно «каяття» Московського Патріархату, можете подивитись на фото, де благочинний, який належить до Московського Патріархату одного із Маріупольських округів, з усмішкою на обличчі, зустрічає окупантів - Пушиліна з компанією, які протягом 8 років вбивали українців та нещодавно знищили наш Маріуполь", - написав він у себе на Фейсбуці.
"А зараз вони благословляють окупантів. Моляться за них та проповідують ідеологію «руського миру».
Цікаво, що буде робити цей москальський піп, коли всі ми повернемось до Маріуполя? Адже нагорода знайде кожного.
Дорогі українці, будьте мудрі і обирайте ту Церкву, яка молиться та стоїть за свій народ та країну", - підсумував митрополит ПЦУ.
Хоча є в нас один Клоун, який дужу добре у виставах розбирається. Цікаво буде подивитися, чи оціне він та буде захищати злочинців де-факто? )))
Неужели из того, что расийский зомбоящик не развергся гавном по этому поводу не понятно, что вся эта "назависимость" - спецоперация Расии??????