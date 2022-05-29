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Кирил (441) РПЦ (458) УПЦ МП (1095) церква (659)

Патріарх Кирил сказав, що "з розумінням" ставиться до рішення УПЦ МП про незалежність

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кирилл,рпц,патриарх,гундяев

Предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило вперше прокоментував рішення Української православної церкви про "повну самостійність та незалежність" від Московського патріархату.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

У проповіді після літургії у московському храмі Христа Спасителя Кирило сказав, що "з розумінням" ставиться до позиції київського митрополита Онуфрія та єпископату УПЦ (МП), які, за його словами, мають "максимально мудро" діяти, щоб "не ускладнювати життя свого віруючого народу". При цьому московський патріарх додав, що жодні тимчасові перешкоди не повинні зруйнувати "духовну єдність нашого народу". За словами Кирила, якісь "духи злоби піднебесної" прагнуть розділити "православних людей Русі та України" і зробити так, щоб між ними пролягла прірва, але не досягнуть успіху, "оскільки всі ці зусилля не від Бога".

Раніше російський митрополит РПЦ Іларіон заявив, що поправки, внесені цього тижня до статуту Української православної церкви Московського патріархату, ніяк не змінюють її статус у складі Московського патріархату. На його думку, УПЦ просто ще раз засвідчила, що є автономною.

Читайте: Собор УПЦ засудив патріарха Кирила та оголосив про повну незалежність

З таким трактуванням не погоджується низка коментаторів у самій РПЦ. Напередодні Сімферопольська і Кримська єпархія УПЦ (МП), що охоплює анексований Крим, заявила про незгоду з рішеннями про повну незалежність УПЦ (МП) від Московського патріархату і залишається під омофором московського патріарха Кирила, тобто в юрисдикції очолюваної ним РПЦ.

Ввечері 27 травня стало відомо, що Українська православна церква (Московського патріархату) провела Собор, на якому заявила про самостійність і незалежність від Москви, а також висловила незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+41
так называемая "независимость" УПЦ МП от Московии, это от лукавого.
Только переход в состав ПЦУ и ни как иначе. Остальное от лукавого.
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29.05.2022 17:14
+36
Русь-Україна це ми а ви улус. Це плутай, кутузов
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29.05.2022 17:13
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жодні тимчасові перешкоди не повинні зруйнувати "духовну єдність нашого народу"

aha....lichinki dolzhny vyzhitj , tak **** ?
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29.05.2022 17:13 Відповісти
КДБшні консерви навіть не паляться
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29.05.2022 17:41 Відповісти
Русь-Україна це ми а ви улус. Це плутай, кутузов
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29.05.2022 17:13 Відповісти
********** кирило з розумінням ставиться....хто ти такий?
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29.05.2022 17:14 Відповісти
кирило і вся його орда з своєю лжерелігією йде нахер,неканонічний безтомосний сектант пращури котрого вкрали в України-Руси православ"я та релігію бо дуже не хотіли бути мавпами.
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29.05.2022 17:28 Відповісти
так называемая "независимость" УПЦ МП от Московии, это от лукавого.
Только переход в состав ПЦУ и ни как иначе. Остальное от лукавого.
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29.05.2022 17:14 Відповісти
a vam eti KGBshniki nuzhny v PCU ?
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29.05.2022 17:25 Відповісти
А кто их туда возьмёт? Переход громады. Храм принадлежит громаде. И ФСЁЁЁЁ.
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29.05.2022 19:17 Відповісти
Перекладу: Активні пІдараси порозумілися з пасивними ...
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29.05.2022 17:16 Відповісти
Это все полумеры, временно так сказать, переобулись !
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29.05.2022 17:18 Відповісти
Ну так воно ж сказало, що треба діяти "максимально мудро". Тобто, зараз московські попи замаскуються до кращих часів і діятимуть з-під тишка. Гнати їх до біса, задовбали вже ці напівміри.
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29.05.2022 17:23 Відповісти
Ніякі не 'полумєри, там словесний блуд,й цлковита оманпа. Вони,нічого несказали,й незмінили позиціонування
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29.05.2022 17:29 Відповісти
Только предание бункерного упыря анафеме может спасти "отца русского православия". Осуди войну и сделай заявление, о том что православным ехать убивать в Украину не благословляется. Только после этого получишь хоть какое-то моральное право говорить о "духовном единстве"
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29.05.2022 17:20 Відповісти
Значит согласованные действия ФСБ-ков.
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29.05.2022 17:20 Відповісти
Раз з розумінням ставиться, значить ніякої незалежності фактично не буде. Інакше була б істерика в гундяя.
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29.05.2022 17:22 Відповісти
Це значить, що УПЦ МП отримали від гундяя благословення на підпільну діяльність в Україні, затихаряться до кращих часів, а коли буде потрібно - в спину вдарять.
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29.05.2022 17:26 Відповісти
Було упц (МП)... стало (мп) упц (мп) ... Люди схаменіться всі ці заяви "оболванивание".
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29.05.2022 17:26 Відповісти
Люди все і так розуміють.
Тому адекватні прихожани або вже пішли, або йдуть зцієї фсб-шної помийки.
Залишаються кінчені дебіли, яким нічого не доведеш, або колабораціоністи, що чекають на кацапів.
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29.05.2022 17:35 Відповісти
звичайно, бо гундяйкка розумiє, що насправдi поки що попи його москальського сатанату

в "У"РПЦ МП мiмiкрують та брешуть, що не мають нiякого вiдношення до гундяйки та

до масквабаду, лише для того, щоб не позбутися Лавр, церков, приходiв та розкiшного

свого життя.


нехай повнiстю поривають з сатанатом РПЦ-КДБ ,приєднуються до ПЦУ, нехай

оголошують анафему рашистськiй гнидi гундяйцi та пуйлу, нехай визнають ПЦУ та

Епіфанія, тiльки тодi це буде справжня незалежнiсть вiд сатанату РПЦ-КДБ МП!
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29.05.2022 17:28 Відповісти
Та похєр що там гундяй каже , для українців це немає значення
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29.05.2022 17:29 Відповісти
эту спецоперацию по переименованию сам Кирюха и утверждал, поэтому он и не верещит как резанный, а с пониманием относится. другое мерзко, что ФСБешной секте подигрывает и всячески помогает сохраниться нынешняя власть "слуг кремля", которые даже на голосование в ВР не захотели ставить упразднение УПЦ(МП) как на том настаивала оппозиуия - ЕС и Голос
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29.05.2022 17:33 Відповісти

ну что вы? гундяйка энто ж тока за мир .

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29.05.2022 17:36 Відповісти
спецоперация прикрытия в действии...
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29.05.2022 17:37 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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29.05.2022 17:37 Відповісти
******* Онуфрій провів за погодженням ФСБшного Гуні "спецоперацію" у вигляді заяви про "незалежність", а простіше тимчасово причаїлись, щоб не закрили їхні "лавочки" і не повернули лаври державі.
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29.05.2022 17:38 Відповісти
а е шанс - в один момент одним указом ..... і під ноготь тих вош кримлівсько-кацапських ....- тормозить зєля...
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29.05.2022 18:04 Відповісти
Значить все це дійство, брехня, лукавство. Спецоперація гундяєва по збереженню мокшанської секти в Україні і "лагідному" захопланню Томоса, ПЦУ.
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29.05.2022 17:41 Відповісти
Ты дурак, гундяич. Даже кирзач поумнее будет-то. Так подставлять своих не каждый может. Ты смог.
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29.05.2022 17:42 Відповісти
А, ну раз "з розумінням" - значить це точно спектакль, погоджений особисто з гундяєвим. Бо занадто вже велика хвиля обурення існуванням УПЦ МП в Україні почалась підніматися - а зараз у них відмазка.
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29.05.2022 17:43 Відповісти
рф принимает независимость от себя?
В коим то веке?
Кто в это верит?
Обычный политический маневр с целью успокоить лишние волнения.
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29.05.2022 17:55 Відповісти
В любом случае они считают что завоюют Украину и сделают как хотят. Поэтому не надо умиляться неожиданной доброте гундяя.
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29.05.2022 17:59 Відповісти
В принципі важливо, якщо буде адміністративна незалежність і не треба буде затверджувати якісь вибори чи постанови, чи щось інше в москві.

А духовна єдність це щось таке, як наш бувший Будапештський меморандум, який ні до чого не зобов'язує.

Це крок непоганий, на даний момент, але в головному не достатній.

Важливо щоб митрополит і інші з УПЦ не були членами синоду РПЦ. У всякому випадку принципово не приймали б там участі, не дивлячись ні на які запрошення по будь яким приводам. Навіть разово. Бо це був би признак і адміністративної залежності. До цього часу декілька являлися офіційними членами того синоду.

А якщо хтось із митрополитів направиться приймати участь в тому синоді, то має повернутися вже не мирополитом, а простим монахом.
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29.05.2022 17:56 Відповісти
тому і програем - тому що спочатку було слово ....- а кацапське слово це вбий та відбери ...а тому мітлою виганяти ту кацапо- секту путлеровську із України .... просто заборонити і вигнати ( можна використати як і обмінний фонд)....
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29.05.2022 17:58 Відповісти
Певно з ним радились.
Треба мп розпустити і все
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29.05.2022 18:11 Відповісти
Договорняк між попами не має замилювати нам очі, упц мп - від сатани
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29.05.2022 18:21 Відповісти
мокшанское КГБшное православие (кривославие) не имеет к христианству никакого отношения, кроме внешних атрибутов
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29.05.2022 18:42 Відповісти
Від російського "покровітєльства" відхрестились, а до Вселенського патріархату не приєднались.... Виходить, що це буде якась гілка самопроголошених сектантів???
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29.05.2022 18:47 Відповісти
Ось вам і відповідь, що сталось. Зразу сказав - потрібно глянути на реакцію Москви. І що? Прокляли, піддали анафемі, пробують усунути, і придушити? Ні! Всьо ідьоть по вновь утвєрждьонному плану!
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29.05.2022 18:50 Відповісти
Очередная "много ходов очка" від гебнявого гундяєва, який наказав МП в Україні на деякий час зачаїтись та перечекати. Тільки перехід церков в ПЦУ - не вірьте цим фсбшнікам та їх посіпакам в Україні!
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29.05.2022 18:57 Відповісти
От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
Как гэбистов Гундяева(агент *Михайлов*) не назови, они фээсбэшниками сруцькимирными были, есть и будут.
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29.05.2022 19:13 Відповісти
Все домовлено, узгоджено, то ж відділ ФСБ в УПЦ-МП продовжує виконувати завдання РПЦ в окупованій Україні. І ті хто захищає і співпрацює з окупантом, той колаборант і повинен бути згідно законів України притягнутий до відповідальності. Всі перед законом рівні.

"Раніше російський митрополит РПЦ Іларіон заявив, що поправки, внесені цього тижня до статуту Української православної церкви Московського патріархату, ніяк не змінюють її статус у складі Московського патріархату. На його думку, УПЦ просто ще раз засвідчила, що є автономною."
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29.05.2022 19:15 Відповісти
Так шо, эти переобувшиеся теперь Мазепу клясть не будут?
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29.05.2022 19:15 Відповісти
"Раніше російський митрополит РПЦ Іларіон заявив, що поправки, внесені цього тижня до статуту Української православної церкви Московського патріархату, ніяк не змінюють її статус у складі Московського патріархату. На його думку, УПЦ просто ще раз засвідчила, що є автономною."

Мне кажется, что вся эта история была закручена по двум причинам :
1. Ослабить натиск государства и общества на УПЦ МП в Украине.
2. Обосновать переход епархий на оккупированных территориях напрямую под РПЦ. Типа мы не согласны, нам не оставили выбора . . . Это идёт по сути не процесс независимости УПЦ от Москвы, а наоборот - это механизм постепенной ликвидации автономии УПЦ МП с переходом её по частям в "унитарную" РПЦ по мере завоевания кусков Украины россиянами.

При этом решения Собора такие неоднозначные, что в зависимости от развития политической ситуации их можно будет начать трактовать как в одну, так и в другую сторону.
Думаю, что власти должны принять это решение во внимание, типа не вмешиваться во внутрицерковную жизнь (как и требует Конституция Украины), а сами продолжать тихонько стимулировать переходы парафий в ПЦУ и зажимать УПЦ в финансово-экономическом смысле, а также не давать ей борзеть во время войны, т.е. не допускать вражеской пропаганды, саботажа, шпионажа и т.д.
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29.05.2022 19:28 Відповісти
Оп-па , а вот такие заявочки негодяя-гундяя мне не нравятся. "з розумінням" оно **** ставится. Они втихаря продолжат делать тоже самое. Бабки , например, тоже будут и дальше идти в мацкву. Так что для начала надо переименовать это стадо фсб-шников в РПЦ без (мп)
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29.05.2022 19:34 Відповісти
на одній території не може бути дві церкви одного сповідання. Навіть якщо вона іншого патріархату. Патріарх Константинопольський - законний представник православної церкви в Україні. Бо саме звідтіля виникла Київська митрополія. Казка про те, що вона потім перебралася до москви, є наглою брехнею. бо за правилами затвердженими соборами(з'їздами, сеймами, зібраннями) всіх християнських епіскопів, патріарх, митрополит та інший епіскоп не можуть покинути те місто, в якому мають кафедру. Тобто навіть переїжджаючи кудись на постійне перебування не можуть забрати з собою патріархат чи митрополію. як бачимо - Константинопольський Патріархат не змінив своє місце перебування навіть попри зміну назви міста та прихід іновірців до влади. Хоча пропозицій було безліч.
Привласнення москвою Київської митрополії є не що інше, як звичайна загарбницька політика імперії. Яка плює на закони і правила. Бо спочатку слід було змінити це правило, що забороняє переносити митрополію в інше місто. Але на це не погодилася б християнська спільнота.
Допомога Порошенка в отримані Києвом Томоса від Патріарха - це удар під дих москві в цілому, а не лише гундяївцям. З іншої сторони він толерував Новинського (на початку принаймні). Певно розраховував на співпрацю. Тепер Новинський як спонсор тримає руки на горлі попів рпцу, не даючи їм засуджувати московську агресію.
упц мп повинна бути переєстрована в Україні як комерційна організація. Хай платять податки в наш бюджет.
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29.05.2022 19:39 Відповісти
"до рішення УПЦ МП про незалежність" - так вони ап стіну головою білися ож "незалежні" від масквабабадської секти. "Шо опять"?
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29.05.2022 20:00 Відповісти
На арене цирка проститутки в рясах
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29.05.2022 20:09 Відповісти
В РПЦ ЗАГОВОРИЛИ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ УКРАИНЫ ЗЕЛЕНСКИМ, не дожидаясь второго тура выборов и оглашения результатов

Об этом говорится в Telegram-канале Православная политика.

Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин заявил, что НУЖНО ДОГОВАРИВАТЬСЯ И ТРЕБОВАТЬ ПИСЬМЕННЫХ ГАРАНТИЙ. В сообщении, в частности, говорится, что традиционалистам нужно договорится с лидером президентской гонки. Он должен дать письменные гарантии, что прекратятся гонения на «каноничную» церковь РПЦ в Украине.


https://akcenty.com.ua/obshchestvo/putinskie-popy-vkraj-ohameli-i-polezli-k-zelenskomu-ozvucheny-marazmatichnye-trebovanija

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29.05.2022 20:18 Відповісти
КАПКАН ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО. КАК ОНУФРИЙ СПАСАЕТ УПЦ МП

Вместо того чтобы исправлять собственные ошибки,

синод УПЦ МП решил нагнетать ненависть к ПОРОШЕНКО И ПЦУ

Предстоятель УПЦ МП Онуфрий проявил прямо-таки дьявольское коварство.

СИНОД ПОДСТРЕКАЕТ ЗЕЛЕНСКОГО УДАРИТЬ ПО ПЦУ,

ОБОЛЬЩАЯ ЕГО ТЕМ, ЧТО ЭТО БУДЕТ УДАРОМ ПО ПОРОШЕНКО.
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29.05.2022 20:24 Відповісти
независимые мы, гундяйкой клянусь...

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29.05.2022 20:25 Відповісти
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29.05.2022 20:26 Відповісти
кацапская информационная спецоперация не удалась.
гундяйская секта остается гундяйской сектой.
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29.05.2022 20:31 Відповісти
Митрополит ПЦУ оприлюднив фото, де священик УПЦ МП вітає Пушиліна та російських

загарбників у Маріуполі




Митрополит ПЦУ Сергій Горобцов оприлюдив фото, на якому благочинний одного із Маріупольських округів УПЦ МП вітає Пушиліна та російських окупантів.

"Якщо ще хтось має сумнів стосовно «каяття» Московського Патріархату, можете подивитись на фото, де благочинний, який належить до Московського Патріархату одного із Маріупольських округів, з усмішкою на обличчі, зустрічає окупантів - Пушиліна з компанією, які протягом 8 років вбивали українців та нещодавно знищили наш Маріуполь", - написав він у себе на Фейсбуці.

"А зараз вони благословляють окупантів. Моляться за них та проповідують ідеологію «руського миру».
Цікаво, що буде робити цей москальський піп, коли всі ми повернемось до Маріуполя? Адже нагорода знайде кожного.

Дорогі українці, будьте мудрі і обирайте ту Церкву, яка молиться та стоїть за свій народ та країну", - підсумував митрополит ПЦУ.
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29.05.2022 20:32 Відповісти
Ми з розумінням подвісимо тебе за яйця на куполі тварюка!
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29.05.2022 20:50 Відповісти
звичайно з "розумінням", увесь собор просто цирк для малорозумних.
Хоча є в нас один Клоун, який дужу добре у виставах розбирається. Цікаво буде подивитися, чи оціне він та буде захищати злочинців де-факто? )))
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29.05.2022 21:58 Відповісти
кірюша, ти шо? ваще рамси попутав?
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29.05.2022 22:08 Відповісти
А ми такі типу лохи каліровані🤪 - взяли та й повірили шо оте упецемепе👹(філіал гундяївського філіалу фсб параші) взяло - та й відділилося... Свинособачий🐷🐶 хвіст НІКОЛИ сам по собі не відділиться! Його тре тільки рубати чи мо й відрізати!!(шо кому більш до вподоби) Свідєтєлі гундяйської сєкти ***** НІКОЛИ не перестануть служити свому хазяїну - 👺💲мамоні!!
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30.05.2022 00:39 Відповісти
Млять!
Неужели из того, что расийский зомбоящик не развергся гавном по этому поводу не понятно, что вся эта "назависимость" - спецоперация Расии??????
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30.05.2022 10:55 Відповісти
 
 