Патриарх Кирилл сказал, что "с пониманием" относится к решению УПЦ МП о независимости
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл впервые прокомментировал решение Украинской православной церкви о "полной самостоятельности и независимости" от Московского патриархата.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".
В проповеди после литургии в московском храме Христа Спасителя Кирилл сказал, что "с пониманием" относится к позиции киевского митрополита Онуфрия и епископата УПЦ (МП), которые, по его словам, должны "максимально мудро" действовать, чтобы "не усложнять жизнь своего верующего народа". При этом московский патриарх добавил, что никакие временные препятствия не должны разрушить "духовное единство нашего народа". По словам Кирилла, какие-то "духи злобы поднебесной" стремятся разделить "православных людей Руси и Украины" и сделать так, чтобы между ними пролегла пропасть, но не добьются успеха, "поскольку все эти усилия не от Бога".
Ранее российский митрополит РПЦ Илларион заявил, что поправки, внесенные на этой неделе в устав Украинской православной церкви Московского патриархата, никак не изменяют ее статус в составе Московского патриархата. По его мнению, УПЦ просто еще раз засвидетельствовала, что является автономной.
С такой трактовкой не согласен ряд комментаторов в самой РПЦ. Накануне Симферопольская и Крымская епархия УПЦ (МП), охватывающая аннексированный Крым, заявила о несогласии с решениями о полной независимости УПЦ (МП) от Московского патриархата и остается под омофором московского патриарха Кирилла, то есть в возглавляемой юрисдикции.
Вечером 27 мая стало известно, что Украинская православная церковь (Московского патриархата) провела Собор, на котором заявила о самостоятельности и независимости от Москвы, а также выразила несогласие с позицией патриарха Кирилла по поводу войны в Украине.
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aha....lichinki dolzhny vyzhitj , tak **** ?
Только переход в состав ПЦУ и ни как иначе. Остальное от лукавого.
Тому адекватні прихожани або вже пішли, або йдуть зцієї фсб-шної помийки.
Залишаються кінчені дебіли, яким нічого не доведеш, або колабораціоністи, що чекають на кацапів.
в "У"РПЦ МП мiмiкрують та брешуть, що не мають нiякого вiдношення до гундяйки та
до масквабаду, лише для того, щоб не позбутися Лавр, церков, приходiв та розкiшного
свого життя.
нехай повнiстю поривають з сатанатом РПЦ-КДБ ,приєднуються до ПЦУ, нехай
оголошують анафему рашистськiй гнидi гундяйцi та пуйлу, нехай визнають ПЦУ та
Епіфанія, тiльки тодi це буде справжня незалежнiсть вiд сатанату РПЦ-КДБ МП!
ну что вы? гундяйка энто ж тока за мир .
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
В коим то веке?
Кто в это верит?
Обычный политический маневр с целью успокоить лишние волнения.
А духовна єдність це щось таке, як наш бувший Будапештський меморандум, який ні до чого не зобов'язує.
Це крок непоганий, на даний момент, але в головному не достатній.
Важливо щоб митрополит і інші з УПЦ не були членами синоду РПЦ. У всякому випадку принципово не приймали б там участі, не дивлячись ні на які запрошення по будь яким приводам. Навіть разово. Бо це був би признак і адміністративної залежності. До цього часу декілька являлися офіційними членами того синоду.
А якщо хтось із митрополитів направиться приймати участь в тому синоді, то має повернутися вже не мирополитом, а простим монахом.
Треба мп розпустити і все
Как гэбистов Гундяева(агент *Михайлов*) не назови, они фээсбэшниками сруцькимирными были, есть и будут.
"Раніше російський митрополит РПЦ Іларіон заявив, що поправки, внесені цього тижня до статуту Української православної церкви Московського патріархату, ніяк не змінюють її статус у складі Московського патріархату. На його думку, УПЦ просто ще раз засвідчила, що є автономною."
Мне кажется, что вся эта история была закручена по двум причинам :
1. Ослабить натиск государства и общества на УПЦ МП в Украине.
2. Обосновать переход епархий на оккупированных территориях напрямую под РПЦ. Типа мы не согласны, нам не оставили выбора . . . Это идёт по сути не процесс независимости УПЦ от Москвы, а наоборот - это механизм постепенной ликвидации автономии УПЦ МП с переходом её по частям в "унитарную" РПЦ по мере завоевания кусков Украины россиянами.
При этом решения Собора такие неоднозначные, что в зависимости от развития политической ситуации их можно будет начать трактовать как в одну, так и в другую сторону.
Думаю, что власти должны принять это решение во внимание, типа не вмешиваться во внутрицерковную жизнь (как и требует Конституция Украины), а сами продолжать тихонько стимулировать переходы парафий в ПЦУ и зажимать УПЦ в финансово-экономическом смысле, а также не давать ей борзеть во время войны, т.е. не допускать вражеской пропаганды, саботажа, шпионажа и т.д.
Привласнення москвою Київської митрополії є не що інше, як звичайна загарбницька політика імперії. Яка плює на закони і правила. Бо спочатку слід було змінити це правило, що забороняє переносити митрополію в інше місто. Але на це не погодилася б християнська спільнота.
Допомога Порошенка в отримані Києвом Томоса від Патріарха - це удар під дих москві в цілому, а не лише гундяївцям. З іншої сторони він толерував Новинського (на початку принаймні). Певно розраховував на співпрацю. Тепер Новинський як спонсор тримає руки на горлі попів рпцу, не даючи їм засуджувати московську агресію.
упц мп повинна бути переєстрована в Україні як комерційна організація. Хай платять податки в наш бюджет.
Об этом говорится в Telegram-канале Православная политика.
Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин заявил, что НУЖНО ДОГОВАРИВАТЬСЯ И ТРЕБОВАТЬ ПИСЬМЕННЫХ ГАРАНТИЙ. В сообщении, в частности, говорится, что традиционалистам нужно договорится с лидером президентской гонки. Он должен дать письменные гарантии, что прекратятся гонения на «каноничную» церковь РПЦ в Украине.
https://akcenty.com.ua/obshchestvo/putinskie-popy-vkraj-ohameli-i-polezli-k-zelenskomu-ozvucheny-marazmatichnye-trebovanija
Вместо того чтобы исправлять собственные ошибки,
синод УПЦ МП решил нагнетать ненависть к ПОРОШЕНКО И ПЦУ
Предстоятель УПЦ МП Онуфрий проявил прямо-таки дьявольское коварство.
СИНОД ПОДСТРЕКАЕТ ЗЕЛЕНСКОГО УДАРИТЬ ПО ПЦУ,
ОБОЛЬЩАЯ ЕГО ТЕМ, ЧТО ЭТО БУДЕТ УДАРОМ ПО ПОРОШЕНКО.
https://df.news/2022/03/22/na-25j-den-vijny-ochilnyk-upts-mp-zhaduie-moskovskoho-patriarkha-iak-haspadina-nasheho/
гундяйская секта остается гундяйской сектой.
загарбників у Маріуполі
Митрополит ПЦУ Сергій Горобцов оприлюдив фото, на якому благочинний одного із Маріупольських округів УПЦ МП вітає Пушиліна та російських окупантів.
"Якщо ще хтось має сумнів стосовно «каяття» Московського Патріархату, можете подивитись на фото, де благочинний, який належить до Московського Патріархату одного із Маріупольських округів, з усмішкою на обличчі, зустрічає окупантів - Пушиліна з компанією, які протягом 8 років вбивали українців та нещодавно знищили наш Маріуполь", - написав він у себе на Фейсбуці.
"А зараз вони благословляють окупантів. Моляться за них та проповідують ідеологію «руського миру».
Цікаво, що буде робити цей москальський піп, коли всі ми повернемось до Маріуполя? Адже нагорода знайде кожного.
Дорогі українці, будьте мудрі і обирайте ту Церкву, яка молиться та стоїть за свій народ та країну", - підсумував митрополит ПЦУ.
Хоча є в нас один Клоун, який дужу добре у виставах розбирається. Цікаво буде подивитися, чи оціне він та буде захищати злочинців де-факто? )))
Неужели из того, что расийский зомбоящик не развергся гавном по этому поводу не понятно, что вся эта "назависимость" - спецоперация Расии??????