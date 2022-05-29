Патриарх Кирилл сказал, что "с пониманием" относится к решению УПЦ МП о независимости

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл впервые прокомментировал решение Украинской православной церкви о "полной самостоятельности и независимости" от Московского патриархата.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

В проповеди после литургии в московском храме Христа Спасителя Кирилл сказал, что "с пониманием" относится к позиции киевского митрополита Онуфрия и епископата УПЦ (МП), которые, по его словам, должны "максимально мудро" действовать, чтобы "не усложнять жизнь своего верующего народа". При этом московский патриарх добавил, что никакие временные препятствия не должны разрушить "духовное единство нашего народа". По словам Кирилла, какие-то "духи злобы поднебесной" стремятся разделить "православных людей Руси и Украины" и сделать так, чтобы между ними пролегла пропасть, но не добьются успеха, "поскольку все эти усилия не от Бога".

Ранее российский митрополит РПЦ Илларион заявил, что поправки, внесенные на этой неделе в устав Украинской православной церкви Московского патриархата, никак не изменяют ее статус в составе Московского патриархата. По его мнению, УПЦ просто еще раз засвидетельствовала, что является автономной.

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С такой трактовкой не согласен ряд комментаторов в самой РПЦ. Накануне Симферопольская и Крымская епархия УПЦ (МП), охватывающая аннексированный Крым, заявила о несогласии с решениями о полной независимости УПЦ (МП) от Московского патриархата и остается под омофором московского патриарха Кирилла, то есть в возглавляемой юрисдикции.

Вечером 27 мая стало известно, что Украинская православная церковь (Московского патриархата) провела Собор, на котором заявила о самостоятельности и независимости от Москвы, а также выразила несогласие с позицией патриарха Кирилла по поводу войны в Украине.