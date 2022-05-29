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Новости За рубежом
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Кирилл (1074) РПЦ (704) УПЦ МП (1456) церковь (1299)

Патриарх Кирилл сказал, что "с пониманием" относится к решению УПЦ МП о независимости

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кирилл,рпц,патриарх,гундяев

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл впервые прокомментировал решение Украинской православной церкви о "полной самостоятельности и независимости" от Московского патриархата.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

В проповеди после литургии в московском храме Христа Спасителя Кирилл сказал, что "с пониманием" относится к позиции киевского митрополита Онуфрия и епископата УПЦ (МП), которые, по его словам, должны "максимально мудро" действовать, чтобы "не усложнять жизнь своего верующего народа". При этом московский патриарх добавил, что никакие временные препятствия не должны разрушить "духовное единство нашего народа". По словам Кирилла, какие-то "духи злобы поднебесной" стремятся разделить "православных людей Руси и Украины" и сделать так, чтобы между ними пролегла пропасть, но не добьются успеха, "поскольку все эти усилия не от Бога".

Ранее российский митрополит РПЦ Илларион заявил, что поправки, внесенные на этой неделе в устав Украинской православной церкви Московского патриархата, никак не изменяют ее статус в составе Московского патриархата. По его мнению, УПЦ просто еще раз засвидетельствовала, что является автономной.

Читайте: Собор УПЦ осудил патриарха Кирилла и объявил о полной независимости

С такой трактовкой не согласен ряд комментаторов в самой РПЦ. Накануне Симферопольская и Крымская епархия УПЦ (МП), охватывающая аннексированный Крым, заявила о несогласии с решениями о полной независимости УПЦ (МП) от Московского патриархата и остается под омофором московского патриарха Кирилла, то есть в возглавляемой юрисдикции.

Вечером 27 мая стало известно, что Украинская православная церковь (Московского патриархата) провела Собор, на котором заявила о самостоятельности и независимости от Москвы, а также выразила несогласие с позицией патриарха Кирилла по поводу войны в Украине.
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Топ комментарии
+41
так называемая "независимость" УПЦ МП от Московии, это от лукавого.
Только переход в состав ПЦУ и ни как иначе. Остальное от лукавого.
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29.05.2022 17:14
+36
Русь-Україна це ми а ви улус. Це плутай, кутузов
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29.05.2022 17:13
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жодні тимчасові перешкоди не повинні зруйнувати "духовну єдність нашого народу"

aha....lichinki dolzhny vyzhitj , tak **** ?
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29.05.2022 17:13 Ответить
КДБшні консерви навіть не паляться
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29.05.2022 17:41 Ответить
Русь-Україна це ми а ви улус. Це плутай, кутузов
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29.05.2022 17:13 Ответить
********** кирило з розумінням ставиться....хто ти такий?
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29.05.2022 17:14 Ответить
кирило і вся його орда з своєю лжерелігією йде нахер,неканонічний безтомосний сектант пращури котрого вкрали в України-Руси православ"я та релігію бо дуже не хотіли бути мавпами.
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29.05.2022 17:28 Ответить
так называемая "независимость" УПЦ МП от Московии, это от лукавого.
Только переход в состав ПЦУ и ни как иначе. Остальное от лукавого.
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29.05.2022 17:14 Ответить
a vam eti KGBshniki nuzhny v PCU ?
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29.05.2022 17:25 Ответить
А кто их туда возьмёт? Переход громады. Храм принадлежит громаде. И ФСЁЁЁЁ.
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29.05.2022 19:17 Ответить
Перекладу: Активні пІдараси порозумілися з пасивними ...
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29.05.2022 17:16 Ответить
Это все полумеры, временно так сказать, переобулись !
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29.05.2022 17:18 Ответить
Ну так воно ж сказало, що треба діяти "максимально мудро". Тобто, зараз московські попи замаскуються до кращих часів і діятимуть з-під тишка. Гнати їх до біса, задовбали вже ці напівміри.
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29.05.2022 17:23 Ответить
Ніякі не 'полумєри, там словесний блуд,й цлковита оманпа. Вони,нічого несказали,й незмінили позиціонування
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29.05.2022 17:29 Ответить
Только предание бункерного упыря анафеме может спасти "отца русского православия". Осуди войну и сделай заявление, о том что православным ехать убивать в Украину не благословляется. Только после этого получишь хоть какое-то моральное право говорить о "духовном единстве"
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29.05.2022 17:20 Ответить
Значит согласованные действия ФСБ-ков.
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29.05.2022 17:20 Ответить
Раз з розумінням ставиться, значить ніякої незалежності фактично не буде. Інакше була б істерика в гундяя.
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29.05.2022 17:22 Ответить
Це значить, що УПЦ МП отримали від гундяя благословення на підпільну діяльність в Україні, затихаряться до кращих часів, а коли буде потрібно - в спину вдарять.
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29.05.2022 17:26 Ответить
Було упц (МП)... стало (мп) упц (мп) ... Люди схаменіться всі ці заяви "оболванивание".
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29.05.2022 17:26 Ответить
Люди все і так розуміють.
Тому адекватні прихожани або вже пішли, або йдуть зцієї фсб-шної помийки.
Залишаються кінчені дебіли, яким нічого не доведеш, або колабораціоністи, що чекають на кацапів.
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29.05.2022 17:35 Ответить
звичайно, бо гундяйкка розумiє, що насправдi поки що попи його москальського сатанату

в "У"РПЦ МП мiмiкрують та брешуть, що не мають нiякого вiдношення до гундяйки та

до масквабаду, лише для того, щоб не позбутися Лавр, церков, приходiв та розкiшного

свого життя.


нехай повнiстю поривають з сатанатом РПЦ-КДБ ,приєднуються до ПЦУ, нехай

оголошують анафему рашистськiй гнидi гундяйцi та пуйлу, нехай визнають ПЦУ та

Епіфанія, тiльки тодi це буде справжня незалежнiсть вiд сатанату РПЦ-КДБ МП!
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29.05.2022 17:28 Ответить
Та похєр що там гундяй каже , для українців це немає значення
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29.05.2022 17:29 Ответить
эту спецоперацию по переименованию сам Кирюха и утверждал, поэтому он и не верещит как резанный, а с пониманием относится. другое мерзко, что ФСБешной секте подигрывает и всячески помогает сохраниться нынешняя власть "слуг кремля", которые даже на голосование в ВР не захотели ставить упразднение УПЦ(МП) как на том настаивала оппозиуия - ЕС и Голос
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29.05.2022 17:33 Ответить

ну что вы? гундяйка энто ж тока за мир .

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29.05.2022 17:36 Ответить
спецоперация прикрытия в действии...
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29.05.2022 17:37 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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29.05.2022 17:37 Ответить
******* Онуфрій провів за погодженням ФСБшного Гуні "спецоперацію" у вигляді заяви про "незалежність", а простіше тимчасово причаїлись, щоб не закрили їхні "лавочки" і не повернули лаври державі.
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29.05.2022 17:38 Ответить
а е шанс - в один момент одним указом ..... і під ноготь тих вош кримлівсько-кацапських ....- тормозить зєля...
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29.05.2022 18:04 Ответить
Значить все це дійство, брехня, лукавство. Спецоперація гундяєва по збереженню мокшанської секти в Україні і "лагідному" захопланню Томоса, ПЦУ.
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29.05.2022 17:41 Ответить
Ты дурак, гундяич. Даже кирзач поумнее будет-то. Так подставлять своих не каждый может. Ты смог.
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29.05.2022 17:42 Ответить
А, ну раз "з розумінням" - значить це точно спектакль, погоджений особисто з гундяєвим. Бо занадто вже велика хвиля обурення існуванням УПЦ МП в Україні почалась підніматися - а зараз у них відмазка.
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29.05.2022 17:43 Ответить
рф принимает независимость от себя?
В коим то веке?
Кто в это верит?
Обычный политический маневр с целью успокоить лишние волнения.
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29.05.2022 17:55 Ответить
В любом случае они считают что завоюют Украину и сделают как хотят. Поэтому не надо умиляться неожиданной доброте гундяя.
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29.05.2022 17:59 Ответить
В принципі важливо, якщо буде адміністративна незалежність і не треба буде затверджувати якісь вибори чи постанови, чи щось інше в москві.

А духовна єдність це щось таке, як наш бувший Будапештський меморандум, який ні до чого не зобов'язує.

Це крок непоганий, на даний момент, але в головному не достатній.

Важливо щоб митрополит і інші з УПЦ не були членами синоду РПЦ. У всякому випадку принципово не приймали б там участі, не дивлячись ні на які запрошення по будь яким приводам. Навіть разово. Бо це був би признак і адміністративної залежності. До цього часу декілька являлися офіційними членами того синоду.

А якщо хтось із митрополитів направиться приймати участь в тому синоді, то має повернутися вже не мирополитом, а простим монахом.
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29.05.2022 17:56 Ответить
тому і програем - тому що спочатку було слово ....- а кацапське слово це вбий та відбери ...а тому мітлою виганяти ту кацапо- секту путлеровську із України .... просто заборонити і вигнати ( можна використати як і обмінний фонд)....
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29.05.2022 17:58 Ответить
Певно з ним радились.
Треба мп розпустити і все
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29.05.2022 18:11 Ответить
Договорняк між попами не має замилювати нам очі, упц мп - від сатани
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29.05.2022 18:21 Ответить
мокшанское КГБшное православие (кривославие) не имеет к христианству никакого отношения, кроме внешних атрибутов
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29.05.2022 18:42 Ответить
Від російського "покровітєльства" відхрестились, а до Вселенського патріархату не приєднались.... Виходить, що це буде якась гілка самопроголошених сектантів???
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29.05.2022 18:47 Ответить
Ось вам і відповідь, що сталось. Зразу сказав - потрібно глянути на реакцію Москви. І що? Прокляли, піддали анафемі, пробують усунути, і придушити? Ні! Всьо ідьоть по вновь утвєрждьонному плану!
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29.05.2022 18:50 Ответить
Очередная "много ходов очка" від гебнявого гундяєва, який наказав МП в Україні на деякий час зачаїтись та перечекати. Тільки перехід церков в ПЦУ - не вірьте цим фсбшнікам та їх посіпакам в Україні!
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29.05.2022 18:57 Ответить
От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
Как гэбистов Гундяева(агент *Михайлов*) не назови, они фээсбэшниками сруцькимирными были, есть и будут.
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29.05.2022 19:13 Ответить
Все домовлено, узгоджено, то ж відділ ФСБ в УПЦ-МП продовжує виконувати завдання РПЦ в окупованій Україні. І ті хто захищає і співпрацює з окупантом, той колаборант і повинен бути згідно законів України притягнутий до відповідальності. Всі перед законом рівні.

"Раніше російський митрополит РПЦ Іларіон заявив, що поправки, внесені цього тижня до статуту Української православної церкви Московського патріархату, ніяк не змінюють її статус у складі Московського патріархату. На його думку, УПЦ просто ще раз засвідчила, що є автономною."
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29.05.2022 19:15 Ответить
Так шо, эти переобувшиеся теперь Мазепу клясть не будут?
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29.05.2022 19:15 Ответить
"Раніше російський митрополит РПЦ Іларіон заявив, що поправки, внесені цього тижня до статуту Української православної церкви Московського патріархату, ніяк не змінюють її статус у складі Московського патріархату. На його думку, УПЦ просто ще раз засвідчила, що є автономною."

Мне кажется, что вся эта история была закручена по двум причинам :
1. Ослабить натиск государства и общества на УПЦ МП в Украине.
2. Обосновать переход епархий на оккупированных территориях напрямую под РПЦ. Типа мы не согласны, нам не оставили выбора . . . Это идёт по сути не процесс независимости УПЦ от Москвы, а наоборот - это механизм постепенной ликвидации автономии УПЦ МП с переходом её по частям в "унитарную" РПЦ по мере завоевания кусков Украины россиянами.

При этом решения Собора такие неоднозначные, что в зависимости от развития политической ситуации их можно будет начать трактовать как в одну, так и в другую сторону.
Думаю, что власти должны принять это решение во внимание, типа не вмешиваться во внутрицерковную жизнь (как и требует Конституция Украины), а сами продолжать тихонько стимулировать переходы парафий в ПЦУ и зажимать УПЦ в финансово-экономическом смысле, а также не давать ей борзеть во время войны, т.е. не допускать вражеской пропаганды, саботажа, шпионажа и т.д.
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29.05.2022 19:28 Ответить
Оп-па , а вот такие заявочки негодяя-гундяя мне не нравятся. "з розумінням" оно **** ставится. Они втихаря продолжат делать тоже самое. Бабки , например, тоже будут и дальше идти в мацкву. Так что для начала надо переименовать это стадо фсб-шников в РПЦ без (мп)
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29.05.2022 19:34 Ответить
на одній території не може бути дві церкви одного сповідання. Навіть якщо вона іншого патріархату. Патріарх Константинопольський - законний представник православної церкви в Україні. Бо саме звідтіля виникла Київська митрополія. Казка про те, що вона потім перебралася до москви, є наглою брехнею. бо за правилами затвердженими соборами(з'їздами, сеймами, зібраннями) всіх християнських епіскопів, патріарх, митрополит та інший епіскоп не можуть покинути те місто, в якому мають кафедру. Тобто навіть переїжджаючи кудись на постійне перебування не можуть забрати з собою патріархат чи митрополію. як бачимо - Константинопольський Патріархат не змінив своє місце перебування навіть попри зміну назви міста та прихід іновірців до влади. Хоча пропозицій було безліч.
Привласнення москвою Київської митрополії є не що інше, як звичайна загарбницька політика імперії. Яка плює на закони і правила. Бо спочатку слід було змінити це правило, що забороняє переносити митрополію в інше місто. Але на це не погодилася б християнська спільнота.
Допомога Порошенка в отримані Києвом Томоса від Патріарха - це удар під дих москві в цілому, а не лише гундяївцям. З іншої сторони він толерував Новинського (на початку принаймні). Певно розраховував на співпрацю. Тепер Новинський як спонсор тримає руки на горлі попів рпцу, не даючи їм засуджувати московську агресію.
упц мп повинна бути переєстрована в Україні як комерційна організація. Хай платять податки в наш бюджет.
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29.05.2022 19:39 Ответить
"до рішення УПЦ МП про незалежність" - так вони ап стіну головою білися ож "незалежні" від масквабабадської секти. "Шо опять"?
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29.05.2022 20:00 Ответить
На арене цирка проститутки в рясах
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29.05.2022 20:09 Ответить
В РПЦ ЗАГОВОРИЛИ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ УКРАИНЫ ЗЕЛЕНСКИМ, не дожидаясь второго тура выборов и оглашения результатов

Об этом говорится в Telegram-канале Православная политика.

Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин заявил, что НУЖНО ДОГОВАРИВАТЬСЯ И ТРЕБОВАТЬ ПИСЬМЕННЫХ ГАРАНТИЙ. В сообщении, в частности, говорится, что традиционалистам нужно договорится с лидером президентской гонки. Он должен дать письменные гарантии, что прекратятся гонения на «каноничную» церковь РПЦ в Украине.


https://akcenty.com.ua/obshchestvo/putinskie-popy-vkraj-ohameli-i-polezli-k-zelenskomu-ozvucheny-marazmatichnye-trebovanija

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29.05.2022 20:18 Ответить
КАПКАН ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО. КАК ОНУФРИЙ СПАСАЕТ УПЦ МП

Вместо того чтобы исправлять собственные ошибки,

синод УПЦ МП решил нагнетать ненависть к ПОРОШЕНКО И ПЦУ

Предстоятель УПЦ МП Онуфрий проявил прямо-таки дьявольское коварство.

СИНОД ПОДСТРЕКАЕТ ЗЕЛЕНСКОГО УДАРИТЬ ПО ПЦУ,

ОБОЛЬЩАЯ ЕГО ТЕМ, ЧТО ЭТО БУДЕТ УДАРОМ ПО ПОРОШЕНКО.
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29.05.2022 20:24 Ответить
независимые мы, гундяйкой клянусь...

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29.05.2022 20:25 Ответить
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29.05.2022 20:26 Ответить
кацапская информационная спецоперация не удалась.
гундяйская секта остается гундяйской сектой.
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29.05.2022 20:31 Ответить
Митрополит ПЦУ оприлюднив фото, де священик УПЦ МП вітає Пушиліна та російських

загарбників у Маріуполі




Митрополит ПЦУ Сергій Горобцов оприлюдив фото, на якому благочинний одного із Маріупольських округів УПЦ МП вітає Пушиліна та російських окупантів.

"Якщо ще хтось має сумнів стосовно «каяття» Московського Патріархату, можете подивитись на фото, де благочинний, який належить до Московського Патріархату одного із Маріупольських округів, з усмішкою на обличчі, зустрічає окупантів - Пушиліна з компанією, які протягом 8 років вбивали українців та нещодавно знищили наш Маріуполь", - написав він у себе на Фейсбуці.

"А зараз вони благословляють окупантів. Моляться за них та проповідують ідеологію «руського миру».
Цікаво, що буде робити цей москальський піп, коли всі ми повернемось до Маріуполя? Адже нагорода знайде кожного.

Дорогі українці, будьте мудрі і обирайте ту Церкву, яка молиться та стоїть за свій народ та країну", - підсумував митрополит ПЦУ.
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29.05.2022 20:32 Ответить
Ми з розумінням подвісимо тебе за яйця на куполі тварюка!
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29.05.2022 20:50 Ответить
звичайно з "розумінням", увесь собор просто цирк для малорозумних.
Хоча є в нас один Клоун, який дужу добре у виставах розбирається. Цікаво буде подивитися, чи оціне він та буде захищати злочинців де-факто? )))
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29.05.2022 21:58 Ответить
кірюша, ти шо? ваще рамси попутав?
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29.05.2022 22:08 Ответить
А ми такі типу лохи каліровані🤪 - взяли та й повірили шо оте упецемепе👹(філіал гундяївського філіалу фсб параші) взяло - та й відділилося... Свинособачий🐷🐶 хвіст НІКОЛИ сам по собі не відділиться! Його тре тільки рубати чи мо й відрізати!!(шо кому більш до вподоби) Свідєтєлі гундяйської сєкти ***** НІКОЛИ не перестануть служити свому хазяїну - 👺💲мамоні!!
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30.05.2022 00:39 Ответить
Млять!
Неужели из того, что расийский зомбоящик не развергся гавном по этому поводу не понятно, что вся эта "назависимость" - спецоперация Расии??????
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30.05.2022 10:55 Ответить
 
 