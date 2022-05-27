Собор УПЦ осудил патриарха Кирилла и объявил о полной независимости
Сегодня, 27 мая, в Киеве прошел собор Украинской православной церкви.
На соборе было принято решение об объявлении независимости от Русской православной церкви, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УПЦ.
В своем постановлении собор УПЦ осудил войну как нарушение Божьей заповеди "Не убивай!" (Исх.20:13) и выразил "несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине".
Кроме того, собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви, а также одобрил деятельность Управления делами и Синодальных учреждений Украинской Православной Церкви.
На соборе обсудили восстановление мировоззрения.
Собор заявил о необходимости развивать миссию за границей среди украинских беженцев.
Также собор УПЦ озвучил свои требования к ПЦУ по поводу диалога об объединении.
Отметим, что ровно 30 лет назад, 27 мая 1992 года, в Харькове состоялся созванный под давлением РПЦ архиерейский Собор Украинской православной церкви, уволивший инициатора провозглашения ее автокефалии митрополита Киевского и всея Украины Филарета с должности ее предстоятеля. УПЦ, оставшееся в единстве с Московским патриархатом, возглавил митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир. Не признав это решение, месяц спустя на Всеукраинском православном соборе часть иерархов УПЦ и УАПЦ объединились в УПЦ Киевского патриархата.
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Детально - в наступних дописах. Тут дам узагальнену коротку характеристику.
1. Вирази щодо російської агресії МАКСИМАЛЬНО м'які та округлі. За після 3-х місяців страждань, які головним чином торкнулися областей, де багато симпатиків МП.
2. «Виражаємо незгоду» з позицією Кирила - тобто не ЗАСУДЖУЄМО, не розриваємо зв'язок, а просто «виражаємо незгоду». Тут явно видно формулювання митрополита Онуфрія - українською незгоду висловлюють, а не виражають.
3. «Зачистка Статуту» - це те саме, що відсутність слів «Московський Патріархат» в офіційній назві: спроба приховати те, що «УПЦ» - ЗАЛИШАЄТЬСЯ в юрисдикції Московського Патріархату.
Слова про «незалежність і самостійність» - винахід ще 1990 р. для прикриття залежності та несамостійності. Є автокефалія, і автономія. Собор НІ СЛОВА не сказав про автокефалію - навіть про теоретичне бажання її досягнення.
Чи поминатимуть надалі ім'я Московського патріарха? - можливо буде видно зі змін у Статуті. Але судячи з формулювань Постанов - митрополит Онуфрій буде поминати, а це означає - подальшу залежність від Кирила ВСІЄЇ Митрополії (див. пункт вище).
4. Мироваріння та діаспора - суто «тролінг ПЦУ».
5. Затвердження ВСІХ рішень за період від 2011 року означає і затвердження рішення УПЦ МП (за лекалом з Москви) про розрив зі Вселенським Патріархатом. Замість того, щоби відкрити дорогу до діалогу з ним - закриті двері тепер ще й заколотили дошками.
6. Щодо діалогу. «Щоби діалог відбувся» ставляться три передумови: погодитися, що громади НЕ БУДУТЬ переходити з МП в ПЦУ; погодитися з тезами пропаганди МП проти ПЦУ; погодитися з тим, що ієрархія ПЦУ - «неканонічна».
Тобто Собор ВІДКИДАЄ пропозицію Архієрейського Собору ПЦУ про діалог БЕЗ ПОПЕРЕДНІХ УМОВ? Чекаємо роз'яснення від іншої сторони, але покищо це виглядає так: виконання 3-х передумов має відкрити діалог БЕЗ ЯСНО ОЗНАЧЕНОЇ МЕТИ.
Такої відповіді очікували і такою є відповідальна щодо нинішнього стану українського православ'я позиція?
7. Швидкісне проведення за день зібрання, Синоду, Собору єпископів та Собору УПЦ мало на меті МАКСИМАЛЬНО ЗГОРНУТИ дискусію. Як під час заходів, так і загалом. Тепер на всі питання в середині МПвУ буде відповідь: читайте рішення Собору, там все сказано.
«Гора родила мышь». (с) Євстратій Зоря.
Який кульбіт!!!
Київські попи користуються моментом, щоб перерозподілити грошові потоки.
Ну а що, не треба "долю" засилати на Москву.
Українські приходи УПЦ МП були самими жирними для російського патріарха, але ж, як то кажуть, ціле більше ніж частина.
Але, навіть ця декларація, новоспечених, вже тхне російськістью по своїй натурі.
Ти бач, ще не вилупились, ще невідомо (а напевне так і буде) як зреагує їх патріарх в Москві (а, скоріш всього прокляне і позбавить сану), не маючи Томосу від матері-церкви, не маючи уявлення про те, як їх сприйме Константинополь, вже пропонують УПЦ об'єднання на правах "молодшого брата".
А на якій мові будуть служити? А кого згадувати в молитвах? Кірілла?!! чи Вселенського патріарха Варфоломія?!
Хто сприйме їх в церковному світі? Яка церква визнає? Вони ж самозванці!
Міро вони варити будуть.
А хто їм це дозволив? Москва? Ні! Константинополь? Ні!
Чергові самозванці і двічі розкольники.
Дуже тупо і зухвало.
, быдлом. Только одно - гнать как собак в рашу, вон из наших Лавр и Церквей. Это оборотни- им верить нельзя , русским фашистам.
"На соборі обговорили відновлення мироваріння". Думаю, тут коректіше було б сказати миловаріння. Для змащування удавок, на яких повиснуть агенти фсб в рясах
Це очікувано і це не те, чому треба радіти.
Це означає, що піарниками МПвУ (отця Вадіма?) було заготовлено (і оплачено?) пакет такої інформації.
Щоби її шквалом закрити реальність:
- «самостійність і незалежність УПЦ» оголошена ще 1990 (!) року, ніякого ПРИНЦИПОВО НОВОГО статусу не оголошено.
Це все одно, що «Патрія Регіонів» стала ОПЗЖ, а ОПЗЖ стала ЗаЖиМ. Сутність - та сама.
- Кирила не було осуджено, з ним НЕ РОЗІРВАЛИ зв'язок. Все, на що спромоглися щодо того, хто поширює ЄРЕСЬ «русского міра» та «благословляє» російських вбивць - «виражаємо незгоду з позицією»! Прям як Горбачов Єльцину: «Борис, ты не прав!»
Тож хоча би читайте оригінали документів МПвУ, щоби розуміти реальний зміст, а не (проплачене?) піар-прикриття. © Євстратій Зоря.
Правильно сказал классик : "Религия - это опиум для народа".
Жаль только, что без этой "духовной тюрьмы" ещё хуже, когда многие люди "берега" теряют и их вообще ничего не сдерживает.
И всё же, сдерживает далеко не всех . . . Так что социальный инструмент - так себе.
Ідіть до біса, курви ФСБ-шні !
- якщо Лавру заберуть, то прорве дамбу і лівий берег Києва затопить,
- доллари нікому потрібні не будуть,
- будуть гоніння на їхню церкву,
- буде війна і голод ......(тут були варіації типу краще війна, менше душ загине) - це говорили після 2014 року.
А ще в Феофанії десь 1,5 роки тому казали про собор всіх митрополитів, який у них відбудеться....
Для повноти ще додам, що про війну і голод було написано у м. Аліпії, як пророцтво. Але там сказано, що ніде хліба не буде, а в Україні хоч трохи та буде.....Поки не схоже на глобальний голод.
Коли Філарет від них від'єднався, то він був неканонічний, а зараз неканонічні ПЦУ!!!
І зверніть увагу: з одного боку торочать про нібито самостійність, а з іншого продовжують обливати лайном Константинопільську Патріархію та Православну Церкву України.
Тож яка, в дупу, самостійність, га?!
Отже робити з ними треба так: або повний і безумовний вихід зі складу МосПархату з наступним підпорядкуванням ПЦУ, або повна заборона діяльності та вигнання з України. В разі непокори - голову з плеч. В ПРЯМОМУ РОЗУМІННІ З ПЛЕЧ!!! Бо вже досить, натерпілися...
Без этого, вся Ваша независимость только на бумаге.