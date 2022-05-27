Собор УПЦ осудил патриарха Кирилла и объявил о полной независимости

Сегодня, 27 мая, в Киеве прошел собор Украинской православной церкви.

На соборе было принято решение об объявлении независимости от Русской православной церкви, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УПЦ.

В своем постановлении собор УПЦ осудил войну как нарушение Божьей заповеди "Не убивай!" (Исх.20:13) и выразил "несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине".

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Кроме того, собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви, а также одобрил деятельность Управления делами и Синодальных учреждений Украинской Православной Церкви.

На соборе обсудили восстановление мировоззрения.

Собор заявил о необходимости развивать миссию за границей среди украинских беженцев.

Также собор УПЦ озвучил свои требования к ПЦУ по поводу диалога об объединении.

Отметим, что ровно 30 лет назад, 27 мая 1992 года, в Харькове состоялся созванный под давлением РПЦ архиерейский Собор Украинской православной церкви, уволивший инициатора провозглашения ее автокефалии митрополита Киевского и всея Украины Филарета с должности ее предстоятеля. УПЦ, оставшееся в единстве с Московским патриархатом, возглавил митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир. Не признав это решение, месяц спустя на Всеукраинском православном соборе часть иерархов УПЦ и УАПЦ объединились в УПЦ Киевского патриархата.









