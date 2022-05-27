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Собор УПЦ засудив патріарха Кирила та оголосив про повну незалежність

упц,мп

Сьогодні, 27 травня, у Києві відбувся собор Української православної церкви.

На соборі було прийнято рішення про оголошення незалежності від Російської православної церкви, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу УПЦ.

У своїй постанові собор УПЦ засудив війну як порушення Божої заповіді "Не вбивай!" (Вих.20:13) та висловив "незгоду з позицією Патріарха Московського і всієї Русі Кирила щодо війни в Україні".

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Крім того, собор ухвалив відповідні доповнення і зміни до Статуту про управління Української Православної Церкви, що свідчать про повну самостійність і незалежність Української Православної Церкви, а також схвалив діяльність Управління справами та Синодальних установ Української Православної Церкви.

На соборі обговорили відновлення мироваріння.

Собор заявив о необхідності розвивати місію за кордоном серед українських біженців.

Також собор УПЦ озвучив свої вимоги до ПЦУ щодо діалогу про об'єднання.

Заначимо, що рівно 30 років тому, 27 травня 1992 року в Харкові відбувся скликаний під тиском РПЦ архієрейський Собор Української православної церкви, який звільнив ініціатора проголошення її автокефалії митрополита Київського і всієї України Філарета з посади її предстоятеля. УПЦ, що залишилася у єдності з Московським патріархатом, очолив митрополит Ростовський і Новочеркаський Володимир. Не визнавши це рішення, через місяць на Всеукраїнському православному соборі частина ієрархів УПЦ та УАПЦ об'єдналися в УПЦ Київського патріархату.

Собор УПЦ засудив патріарха Кирила та оголосив про повну незалежність 01
Собор УПЦ засудив патріарха Кирила та оголосив про повну незалежність 02
Собор УПЦ засудив патріарха Кирила та оголосив про повну незалежність 03
Собор УПЦ засудив патріарха Кирила та оголосив про повну незалежність 04
Собор УПЦ засудив патріарха Кирила та оголосив про повну незалежність 05

Автор: 

Кирил (452) РПЦ (511) Собор (37) УПЦ МП (1205)


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Топ коментарі
+78
А у ніх Томос є? Немає, нахрін з возу. Це в повітрі перевзуваються, а ще вчора переховували Гіркіних по монастирях.
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27.05.2022 20:23
+42
Це якийсь хитрожопий маневр - якби реально засуджували - просто перейшли б у Канонічну Православну Церкву України Константинопольского Патріархату.
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27.05.2022 20:26
+42
Так вони просто не хочуть щоб їх закрили, і вчасно перефарбовуються.
Короче українцям ******** троянського коня
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27.05.2022 20:33
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Название Упц МП остаётся? Тогда какая разница?
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27.05.2022 21:02 Відповісти
Долго раскачивались! Почувствовали, что могут лишиться всего нажитого непосильным трудом вылизывания задницы московии, и зашевелились. Не подумали только, что отделившись от рашки становятся несуществующей законно церковью, т.е. сектой.
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27.05.2022 21:04 Відповісти
ФСБешні бородаті мужики в сукнях можуть обдурити цим ходом лише своїх упоротих фанатичних лохів ( тіпа вєрян)!!!! Ідіть ***** з лаври і за порєбрік УПЦ МП!!!
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27.05.2022 21:04 Відповісти
саме на тих "своїх упоротих фанатичних лохів" це і розраховано...
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27.05.2022 21:11 Відповісти
Підсумки «Собору УПЦ» можна коротко оцінити словами Митрополита Епіфанія у Доповіді на Архієрейському Соборі ПЦУ: «з великої хмари - малий дощ».

Детально - в наступних дописах. Тут дам узагальнену коротку характеристику.

1. Вирази щодо російської агресії МАКСИМАЛЬНО м'які та округлі. За після 3-х місяців страждань, які головним чином торкнулися областей, де багато симпатиків МП.

2. «Виражаємо незгоду» з позицією Кирила - тобто не ЗАСУДЖУЄМО, не розриваємо зв'язок, а просто «виражаємо незгоду». Тут явно видно формулювання митрополита Онуфрія - українською незгоду висловлюють, а не виражають.

3. «Зачистка Статуту» - це те саме, що відсутність слів «Московський Патріархат» в офіційній назві: спроба приховати те, що «УПЦ» - ЗАЛИШАЄТЬСЯ в юрисдикції Московського Патріархату.

Слова про «незалежність і самостійність» - винахід ще 1990 р. для прикриття залежності та несамостійності. Є автокефалія, і автономія. Собор НІ СЛОВА не сказав про автокефалію - навіть про теоретичне бажання її досягнення.

Чи поминатимуть надалі ім'я Московського патріарха? - можливо буде видно зі змін у Статуті. Але судячи з формулювань Постанов - митрополит Онуфрій буде поминати, а це означає - подальшу залежність від Кирила ВСІЄЇ Митрополії (див. пункт вище).

4. Мироваріння та діаспора - суто «тролінг ПЦУ».

5. Затвердження ВСІХ рішень за період від 2011 року означає і затвердження рішення УПЦ МП (за лекалом з Москви) про розрив зі Вселенським Патріархатом. Замість того, щоби відкрити дорогу до діалогу з ним - закриті двері тепер ще й заколотили дошками.

6. Щодо діалогу. «Щоби діалог відбувся» ставляться три передумови: погодитися, що громади НЕ БУДУТЬ переходити з МП в ПЦУ; погодитися з тезами пропаганди МП проти ПЦУ; погодитися з тим, що ієрархія ПЦУ - «неканонічна».

Тобто Собор ВІДКИДАЄ пропозицію Архієрейського Собору ПЦУ про діалог БЕЗ ПОПЕРЕДНІХ УМОВ? Чекаємо роз'яснення від іншої сторони, але покищо це виглядає так: виконання 3-х передумов має відкрити діалог БЕЗ ЯСНО ОЗНАЧЕНОЇ МЕТИ.

Такої відповіді очікували і такою є відповідальна щодо нинішнього стану українського православ'я позиція?

7. Швидкісне проведення за день зібрання, Синоду, Собору єпископів та Собору УПЦ мало на меті МАКСИМАЛЬНО ЗГОРНУТИ дискусію. Як під час заходів, так і загалом. Тепер на всі питання в середині МПвУ буде відповідь: читайте рішення Собору, там все сказано.

«Гора родила мышь». (с) Євстратій Зоря.
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27.05.2022 21:04 Відповісти
Вірити їм ? Справа українців....
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27.05.2022 21:06 Відповісти
Треба об'єднатися з пцу під томосом пцу.
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27.05.2022 21:06 Відповісти
Сама по собі заява має велике значення...
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27.05.2022 21:08 Відповісти
Супер. А власні гріхи визнали?
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27.05.2022 21:11 Відповісти
НАДО БЫЛО ФИЛАРЕТА СРАЗУ ПОДДЕРЖАТЬ !)
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27.05.2022 21:13 Відповісти
КТО ТО ДУМАЕТ, А КТО ТО ЧУВСТВУЕТ !)
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27.05.2022 21:46 Відповісти
О ні! Страшне! "Аль-Каїда" заявила, що вони тепер не мають відношення до Усами бен Ладена!!! Всіх панять і прастіть!!!
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27.05.2022 21:14 Відповісти
О-о-о!!!
Який кульбіт!!!
Київські попи користуються моментом, щоб перерозподілити грошові потоки.
Ну а що, не треба "долю" засилати на Москву.
Українські приходи УПЦ МП були самими жирними для російського патріарха, але ж, як то кажуть, ціле більше ніж частина.
Але, навіть ця декларація, новоспечених, вже тхне російськістью по своїй натурі.
Ти бач, ще не вилупились, ще невідомо (а напевне так і буде) як зреагує їх патріарх в Москві (а, скоріш всього прокляне і позбавить сану), не маючи Томосу від матері-церкви, не маючи уявлення про те, як їх сприйме Константинополь, вже пропонують УПЦ об'єднання на правах "молодшого брата".
А на якій мові будуть служити? А кого згадувати в молитвах? Кірілла?!! чи Вселенського патріарха Варфоломія?!
Хто сприйме їх в церковному світі? Яка церква визнає? Вони ж самозванці!
Міро вони варити будуть.
А хто їм це дозволив? Москва? Ні! Константинополь? Ні!
Чергові самозванці і двічі розкольники.
Дуже тупо і зухвало.
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27.05.2022 21:17 Відповісти
Я ванговал в уме, что переходы будут идти капельками пока это не достигнет какого-то критического уровня, а потом попрет лавиной. Видимо они тоже так думают, вот и требуют у властей запретить переходы. Цель - сохранить бабосик.
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27.05.2022 21:19 Відповісти
Поздно пить Боржоми. Если фашистская секта , собачка ФСБ- убийц, насильников- она ею останется навсегда. Эта секта давно умерла, но делает вид , что у неё есть будущее. Она в своём постановлении призывает к переговорам , а нас будут убивать, к умиротворению , а они ( раша - их хозяева ) будут нас грабить, насиловать , унижать. Они и сейчас не отпевают наших воинов и считают украинцев вторым сортом
, быдлом. Только одно - гнать как собак в рашу, вон из наших Лавр и Церквей. Это оборотни- им верить нельзя , русским фашистам.
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27.05.2022 21:20 Відповісти
Ну і що далі? Якій сенс в їх існуванні, коли в Україні вже є своя церква - ПЦУ? Кого вони представляють тепер?
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27.05.2022 21:22 Відповісти
Дочірнє комерційне підприємство фсб з інформаційно-психологічних спецоперацій, на закордонній території під прикриттям
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27.05.2022 21:32 Відповісти
Вот сейчас Кирилл Гундяев объявит детомосизацию и начнет читать молитвы массового поражения
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27.05.2022 21:22 Відповісти
А богослужіння і далі мовою ворога збираються проводити?
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27.05.2022 21:23 Відповісти
В українських (вірніше - прокацапських) гнид спрацював інстинкт самозбереження і дивовижної адаптації під ситуацію. Гельмінт під назвою "філія москальського сатанату в Україні" тимчасово відсмоктався від духовного тіла України, давши перепочинок. І тепер заревняє, що зараження паразитичними організмами - це корисно для здоров'я. Що з 1991 року не висмоктував мозок українців на користь мокшандії.
"На соборі обговорили відновлення мироваріння". Думаю, тут коректіше було б сказати миловаріння. Для змащування удавок, на яких повиснуть агенти фсб в рясах
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27.05.2022 21:24 Відповісти
На практике ничего не изменится, как была эта церковь московского патриархата, так и останется, особенно в отношение суверенитета Украины.
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27.05.2022 21:24 Відповісти
В бізнесі таке називається "дочірня компанія" або суббренд. Хоча всім тверезомислячим ясно, чиї козлячі роги і копита стирчать з "незалежної" тепер церкви.
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27.05.2022 21:27 Відповісти
кацапопы прикинули-посчитали, посоветовались с Кирилой и решили, что эта ни к чему не обязывающая их акция пойдёт на пользу их бизнесу..(
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27.05.2022 21:32 Відповісти
незалежність? А Ким буде визнана їхня "незалежність"? Це вже не церква, це бізнес-проект...
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27.05.2022 21:35 Відповісти
За правилами "своєї канонічності" вони тепер розкольники!!
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27.05.2022 21:45 Відповісти
московські секті немає місця і не може бути в УКРАЇНІ !! Заборона має бути секті біса онуфрія
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27.05.2022 21:55 Відповісти
и чего только не сделаешь, чтобы Лавру в своей собственности оставить ... верить этим покручам нельзя, все-равно они на московскую орду работать будут, только название поменяют, а по сути та же секта ФСБешная останется...
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27.05.2022 22:06 Відповісти
Не треба лишніх емоцій. По правді я і цього не чекав. "Лед тронулся господа присяжние заседатєлі" як сказав великий комбінатор. Це краще ніж нічого і краще ніж релігійний розбрат під час війни. Далі буде. Релігійні справи часом століття вирішуються, а часом за рік-два.
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27.05.2022 22:07 Відповісти
Вони тупо, по вказівці з Кремля роблять все, щоб їх не повикидали храмів на законних підставах.
Це очікувано і це не те, чому треба радіти.
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27.05.2022 23:14 Відповісти
Кстати, прикиньте, что они реально объединятся и будет дьякон Украинской Православной Церкви о Добкин.
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27.05.2022 22:08 Відповісти
співробітники КДБ сказали, що вони тепер незалежні, щоб їх не закривали)))
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27.05.2022 22:10 Відповісти
Прошу звернути увагу: де-факто в ту ж мить, як завершилося зібрання у Феофанії, ЗМІ та блогери-«лідери думки» стали ширити ШАБЛОННУ новину про «повну самостійність від МП» і «засудження позиції Кирила».

Це означає, що піарниками МПвУ (отця Вадіма?) було заготовлено (і оплачено?) пакет такої інформації.

Щоби її шквалом закрити реальність:

- «самостійність і незалежність УПЦ» оголошена ще 1990 (!) року, ніякого ПРИНЦИПОВО НОВОГО статусу не оголошено.

Це все одно, що «Патрія Регіонів» стала ОПЗЖ, а ОПЗЖ стала ЗаЖиМ. Сутність - та сама.

- Кирила не було осуджено, з ним НЕ РОЗІРВАЛИ зв'язок. Все, на що спромоглися щодо того, хто поширює ЄРЕСЬ «русского міра» та «благословляє» російських вбивць - «виражаємо незгоду з позицією»! Прям як Горбачов Єльцину: «Борис, ты не прав!»

Тож хоча би читайте оригінали документів МПвУ, щоби розуміти реальний зміст, а не (проплачене?) піар-прикриття. © Євстратій Зоря.
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27.05.2022 22:14 Відповісти
Короче, это просто пиар-акция. Тем им хуже. Дурных нема.
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27.05.2022 22:30 Відповісти
Вони навіть не перефарбувалися, а так, підмарафетилися.
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27.05.2022 22:18 Відповісти
Усіх московських попів потрібно щоб СБУ перевірило на предмет антиукраїнської діяльності.
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27.05.2022 22:22 Відповісти
Оборотни в рясах
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27.05.2022 22:28 Відповісти
РПЦ, УПЦ МП, ПЦУ, УГКЦ, католики, протестанты, прочие конфессии христианские . . . другие религии . . .

Правильно сказал классик : "Религия - это опиум для народа".
Жаль только, что без этой "духовной тюрьмы" ещё хуже, когда многие люди "берега" теряют и их вообще ничего не сдерживает.

И всё же, сдерживает далеко не всех . . . Так что социальный инструмент - так себе.
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27.05.2022 22:38 Відповісти
Пусть огласят анафему своему вождю Гундяю-тогда поверим.Иначе веры этим лицемерным прислужникам русни нету.
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27.05.2022 22:57 Відповісти
То чего ви суки досі чекали? Почуяли, що будуть бити та вирішили своїми прикинуться?
Ідіть до біса, курви ФСБ-шні !
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27.05.2022 23:09 Відповісти
Шо засвербiло в одному мiсцi? Я не вiрю цiй шоблi на чолi за Пашею Мерседесом.
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27.05.2022 23:16 Відповісти
Уряди країн , що прийняли українських біженців , а також український Уряд , повинні негайно заборонити на своїй території діяльність терористичних організацій рпц та упцмп . Це єдиний шлях убезпечити своїх громадян від терору , вбивств , диверсій , педофільства , мародерств і війни . Ракова пухлина "церкви" Гуні Московського не повинна вражати здорові суспільства . Скучающих за "церквою" Гуні виродків та нелюдів - миттєво засуджувати , позбавляти громадянства і етапувати в рашку для відбування покарання . В разі неможливості етапування - засуджувати на довічно в країні перебування . Нелюди не повинні потрапляти у світ людей і провокувати війни .
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27.05.2022 23:33 Відповісти
Те, що говорили в УПЦ МП ще до початку війни деякі віряни:
- якщо Лавру заберуть, то прорве дамбу і лівий берег Києва затопить,
- доллари нікому потрібні не будуть,
- будуть гоніння на їхню церкву,
- буде війна і голод ......(тут були варіації типу краще війна, менше душ загине) - це говорили після 2014 року.
А ще в Феофанії десь 1,5 роки тому казали про собор всіх митрополитів, який у них відбудеться....

Для повноти ще додам, що про війну і голод було написано у м. Аліпії, як пророцтво. Але там сказано, що ніде хліба не буде, а в Україні хоч трохи та буде.....Поки не схоже на глобальний голод.

Коли Філарет від них від'єднався, то він був неканонічний, а зараз неканонічні ПЦУ!!!
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27.05.2022 23:49 Відповісти
Фортель, щоб лавру не забрали. Певно сам Кирил дав наказ себе засудити.
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28.05.2022 00:15 Відповісти
Слава Богу!!!
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28.05.2022 01:00 Відповісти
Гординя не лозволяє УПЦ стати ПЦУ.
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28.05.2022 01:08 Відповісти
Ці паскуди хочуть тільки свої шкури зберегти!

І зверніть увагу: з одного боку торочать про нібито самостійність, а з іншого продовжують обливати лайном Константинопільську Патріархію та Православну Церкву України.

Тож яка, в дупу, самостійність, га?!

Отже робити з ними треба так: або повний і безумовний вихід зі складу МосПархату з наступним підпорядкуванням ПЦУ, або повна заборона діяльності та вигнання з України. В разі непокори - голову з плеч. В ПРЯМОМУ РОЗУМІННІ З ПЛЕЧ!!! Бо вже досить, натерпілися...
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28.05.2022 08:44 Відповісти
А, почему вы не лишили сана всех ПОДОНКОВ в рясах, которые предали Украину, работая на ОРКОВ или в своих молитвах благославляли их ???
Без этого, вся Ваша независимость только на бумаге.
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29.05.2022 08:02 Відповісти
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