Собор УПЦ засудив патріарха Кирила та оголосив про повну незалежність

Сьогодні, 27 травня, у Києві відбувся собор Української православної церкви.

На соборі було прийнято рішення про оголошення незалежності від Російської православної церкви, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу УПЦ.

У своїй постанові собор УПЦ засудив війну як порушення Божої заповіді "Не вбивай!" (Вих.20:13) та висловив "незгоду з позицією Патріарха Московського і всієї Русі Кирила щодо війни в Україні".

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Крім того, собор ухвалив відповідні доповнення і зміни до Статуту про управління Української Православної Церкви, що свідчать про повну самостійність і незалежність Української Православної Церкви, а також схвалив діяльність Управління справами та Синодальних установ Української Православної Церкви.

На соборі обговорили відновлення мироваріння.

Собор заявив о необхідності розвивати місію за кордоном серед українських біженців.

Також собор УПЦ озвучив свої вимоги до ПЦУ щодо діалогу про об'єднання.

Заначимо, що рівно 30 років тому, 27 травня 1992 року в Харкові відбувся скликаний під тиском РПЦ архієрейський Собор Української православної церкви, який звільнив ініціатора проголошення її автокефалії митрополита Київського і всієї України Філарета з посади її предстоятеля. УПЦ, що залишилася у єдності з Московським патріархатом, очолив митрополит Ростовський і Новочеркаський Володимир. Не визнавши це рішення, через місяць на Всеукраїнському православному соборі частина ієрархів УПЦ та УАПЦ об'єдналися в УПЦ Київського патріархату.









