Українців закликають підтримати петицію щодо повної заборони УПЦ МП
У зв'язку з тим, що церква Московського патріархату (УПЦ МП) підтримує Росію у війні проти України, варто повністю заборонити діяльність цієї релігійної організації.
Про це йдеться у петиції, зареєстрованій на відповідному сайті Кабінету Міністрів України, інформує Цензор.НЕТ.
Документом також передбачено передачу майна УПЦ МП Православній церкві України (ПЦУ).
Топ коментарі
+77 Боневтік найвеличніший
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+72 Валерий Викторович #508978
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+49 Александр Чуднивец #474549
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Хто вирішив питання ,підкажіть як?
Мені здається що тут попрацювали хакери,щоб не можливо було набрати 25000 голосів.
Ось петиція , дійсно буває що не завжди відкривається.
Спробуйте іншим разом
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124
А для чого патріарх Кирил благословив іконою православного російського воїна йти воювати в Україну?
А УПЦ, де Онуфрій є членом Синоду РПЦ мовчить і не реагує на свого старшого брата, який впав в ересь етнофілитизму , тобто ідеологію руського миру та фашизму.
Ось нехай влада запитає у УПЦ чому вони мовчать,?
Поширюємо та підписуйте і влада нехай згідно юридичних законів вирішує як бути з УПЦ, звичайно заборона це не вихід.
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124
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