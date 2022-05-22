Українців закликають підтримати петицію щодо повної заборони УПЦ МП

У зв'язку з тим, що церква Московського патріархату (УПЦ МП) підтримує Росію у війні проти України, варто повністю заборонити діяльність цієї релігійної організації.

Про це йдеться у петиції, зареєстрованій на відповідному сайті Кабінету Міністрів України, інформує Цензор.НЕТ.

Документом також передбачено передачу майна УПЦ МП Православній церкві України (ПЦУ).

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