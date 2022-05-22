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Українців закликають підтримати петицію щодо повної заборони УПЦ МП

крещение,упц,мп,хода

У зв'язку з тим, що церква Московського патріархату (УПЦ МП) підтримує Росію у війні проти України, варто повністю заборонити діяльність цієї релігійної організації.

Про це йдеться у петиції, зареєстрованій на відповідному сайті Кабінету Міністрів України, інформує Цензор.НЕТ.

Документом також передбачено передачу майна УПЦ МП Православній церкві України (ПЦУ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про можливість чоловікам виїжджати з країни: Не знаю, до кого адресована петиція, коли щодня на сході України можуть гинути до 100 військових

Автор: 

заборона (1448) УПЦ МП (1206) петиція (320)


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Топ коментарі
+77
Також не розумію, чому закон про заборону УПЦ МП не пустили в Верховну Раду.
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22.05.2022 19:57
+72
а для этого нужна петиция ?
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22.05.2022 19:52
+49
МП-це не церква,це ФСБ...
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22.05.2022 19:54
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московська церква у нас це як троян на компi.
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23.05.2022 06:12 Відповісти
Закону недостатньо? Треба ще якась петиція?
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23.05.2022 07:30 Відповісти
Українці, підписуйте та поширюйте. Хай москалі бояться. А то вони у нас в тилу все ще досі вільно почуваються.
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23.05.2022 07:53 Відповісти
Українці, підписуйте та поширюйте. Хай москалі бояться. А то вони у нас в тилу все ще досі вільно почуваються.
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23.05.2022 07:53 Відповісти
Давно ціх чортів у рясах треба було поперти зУкраїни.. все нянькаються.
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23.05.2022 09:40 Відповісти
Не можна підписати петицію,банк ід ні через приват ні через моно не відбувається,перекидає знову на початок реєстрації.а при реєстрації через адресу ,е-майл,телефон не приходить смс,і ,як результат неможливо продовжити реєстрацію.
Хто вирішив питання ,підкажіть як?
Мені здається що тут попрацювали хакери,щоб не можливо було набрати 25000 голосів.
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23.05.2022 11:36 Відповісти
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124
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26.05.2022 20:46 Відповісти
Сайт kmu.gov.ua не відкривається
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23.05.2022 12:08 Відповісти
@Sergey Shtepa
Ось петиція , дійсно буває що не завжди відкривається.
Спробуйте іншим разом

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124
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26.05.2022 20:45 Відповісти
Для чого петиція ?
А для чого патріарх Кирил благословив іконою православного російського воїна йти воювати в Україну?
А УПЦ, де Онуфрій є членом Синоду РПЦ мовчить і не реагує на свого старшого брата, який впав в ересь етнофілитизму , тобто ідеологію руського миру та фашизму.
Ось нехай влада запитає у УПЦ чому вони мовчать,?
Поширюємо та підписуйте і влада нехай згідно юридичних законів вирішує як бути з УПЦ, звичайно заборона це не вихід.

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124
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26.05.2022 20:52 Відповісти
Якщо навіть підписати петицію- то чому не можливо зарееструватись через Дію? А через BankId чомусь не можливо, глючить. Сайт петицій сайті Кабінету Міністрів України не знає що таке Дія?
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27.05.2022 20:40 Відповісти
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124 https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124

сайт не открывается.Подписать петицию невозможно
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30.05.2022 23:30 Відповісти
Як повідомляє Громадське ТБ, сумарний бюджет православних церков разом сягає 15 мільярдів доларів на рік.
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01.06.2022 14:57 Відповісти
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