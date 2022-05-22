Украинцев призывают поддержать петицию о полном запрете УПЦ МП
В связи с тем, что церковь Московского патриархата (УПЦ МП) поддерживает Россию в войне против Украины, следует полностью запретить деятельность этой религиозной организации.
Об этом говорится в петиции, зарегистрированной на соответствующем сайте Кабинета Министров Украины, передает Цензор.НЕТ.
Документом также предусмотрена передача имущества УПЦ МП Православной церкви Украины (ПЦУ).
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Хто вирішив питання ,підкажіть як?
Мені здається що тут попрацювали хакери,щоб не можливо було набрати 25000 голосів.
Ось петиція , дійсно буває що не завжди відкривається.
Спробуйте іншим разом
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124
А для чого патріарх Кирил благословив іконою православного російського воїна йти воювати в Україну?
А УПЦ, де Онуфрій є членом Синоду РПЦ мовчить і не реагує на свого старшого брата, який впав в ересь етнофілитизму , тобто ідеологію руського миру та фашизму.
Ось нехай влада запитає у УПЦ чому вони мовчать,?
Поширюємо та підписуйте і влада нехай згідно юридичних законів вирішує як бути з УПЦ, звичайно заборона це не вихід.
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124
сайт не открывается.Подписать петицию невозможно