Украинцев призывают поддержать петицию о полном запрете УПЦ МП

В связи с тем, что церковь Московского патриархата (УПЦ МП) поддерживает Россию в войне против Украины, следует полностью запретить деятельность этой религиозной организации.

Об этом говорится в петиции, зарегистрированной на соответствующем сайте Кабинета Министров Украины, передает Цензор.НЕТ.

Документом также предусмотрена передача имущества УПЦ МП Православной церкви Украины (ПЦУ).

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