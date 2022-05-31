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"Путин фактически узаконил похищение детей с территории Украины", – заявление МИД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,діти

В МИД Украины рассматривают указ Путина об упрощении приема в российское гражданство украинских детей-сирот или оставшихся без родительской опеки, как попытку Кремля легализовать незаконное перемещение на территорию РФ украинских детей с временно оккупированных российской армией территорий Украины.

Об этом говорится в заявлении министерства, передает Цензор.НЕТ.

Своим указом Владимир Путин фактически узаконил похищение детей с территории Украины.

Действия РФ грубо нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны с 1949 года, которая предусматривает обязательство государства-оккупанта не изменять гражданский статус детей, а также Конвенцию ООН о правах ребенка от 1989 года. По международному праву действия России могут также квалифицироваться как насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую", - подчеркнули в МИД.

В министерстве напомнили, что с начала войны российские захватчики принудительно переместили на территорию РФ сотни тысяч граждан Украины, в том числе и украинских детей.

Смотрите: РФ хочет легализовать похищение детей. Путин подписал указ об упрощенном порядке приобретения гражданства украинскими детьми-сиротами, - Денисова. ДОКУМЕНТ

"Призываем международное сообщество принять решительные меры против Москвы, в частности, усилить санкционное давление, чтобы заставить ее прекратить агрессию против Украины и дерзкие нарушения международного права.

Совершенные российскими чиновниками и военнослужащими тяжкие международные преступления против детей на территории Украины будут расследованы, а виновные будут привлечены к уголовной ответственности. России не удастся избежать строжайшей ответственности.

Украина будет принимать все возможные меры, в том числе на международном уровне, для обеспечения защиты прав и интересов похищенных украинских детей и их возвращения на Родину", - подытожили в МИД.

Смотрите: Посол США Бринк почтила память погибших при защите Украины и вручила верительные грамоты в МИД. ФОТОрепортаж
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Повторюю-викрадення дітей це акт міжнародного тероризму...
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31.05.2022 18:18 Ответить
А шо ООН ?

раша там ещё ЧЛЕН Радбезу ?
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31.05.2022 18:37 Ответить
забудьте про ООН ,це безтолкова організація...
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31.05.2022 19:27 Ответить
таким чином кацапи поповнюють свій слов'янський відсоток , тому і війну розпочали, *****
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31.05.2022 18:43 Ответить
Кіднепінг на державному рівні це тероризм однозначно,як і їх останні ідеї по викраденню генералів НАТО. США та інші країни мають офіційно прирівняти рф та весь її уряд до терористів!
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31.05.2022 19:31 Ответить
На міжнародному рівні треба звертатися до Ю НІСЕФ до Конвенції ООН з прав дитини бо в росії не чули про відміну кріпосного права.Набирають в Україні кріпаків виховають з них яничар.
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31.05.2022 19:40 Ответить
Треба буде діяти потім симетрично.
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31.05.2022 21:04 Ответить
Ви впевнені, що українцям потрібні їхні дефективні, зроблені в п'яному стані, отприски орків?
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31.05.2022 22:46 Ответить
мабуть також продавати будуть далі в європу на усиновлення
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01.06.2022 00:47 Ответить
ГЛАВНОЕ УБИТЬ ДЕТЕЙ ПУТИНА, ЧТОБЫ ВЫРОДОК ВЫРОДИЛСЯ !!!
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18.09.2022 12:12 Ответить
 
 