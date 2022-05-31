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"Путін фактично узаконив викрадення дітей з території України", - заява МЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,діти

В МЗС України розглядають указ Путіна про спрощення прийому в російське громадянство українських дітей-сиріт або тих, хто залишився без батьківського піклування, як спробу Кремля легалізувати незаконне переміщення на територію РФ українських дітей з тимчасово окупованих російською армією територій України.

Про це йдеться в заяві міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"Своїм указом Владімір Путін фактично узаконив викрадення дітей з території України.

Дії РФ грубо порушують Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, яка передбачає зобов’язання держави-окупанта не змінювати громадянського статусу дітей, а також Конвенцію ООН про права дитини від 1989 року. За міжнародним правом, дії Росії можуть також кваліфікуватися як насильницька передача дітей з однієї людської групи до іншої", - наголосили в МЗС.

В міністерстві нагадали, що від початку війни російські загарбники примусово перемістили на територію РФ сотні тисяч громадян України, зокрема і українських дітей.

Також читайте: Путін спростив прийом українських дітей-сиріт до російського громадянства

"Закликаємо міжнародне співтовариство вжити рішучих заходів проти Москви, зокрема посилити санкційний тиск, аби змусити її припинити агресію проти України та зухвалі порушення міжнародного права.

Скоєні російськими високопосадовцями та військовослужбовцями найтяжчі міжнародні злочини проти дітей на території України будуть розслідувані, а винні особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Росії не вдасться уникнути найсуворішої відповідальності.

Україна вживатиме всіх можливих заходів, зокрема на міжнародному рівні, задля забезпечення захисту прав та інтересів викрадених українських дітей і їхнього повернення на Батьківщину", - підсумували в МЗС.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Повторюю-викрадення дітей це акт міжнародного тероризму...
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31.05.2022 18:18 Відповісти
А шо ООН ?

раша там ещё ЧЛЕН Радбезу ?
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31.05.2022 18:37 Відповісти
забудьте про ООН ,це безтолкова організація...
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31.05.2022 19:27 Відповісти
таким чином кацапи поповнюють свій слов'янський відсоток , тому і війну розпочали, *****
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31.05.2022 18:43 Відповісти
Кіднепінг на державному рівні це тероризм однозначно,як і їх останні ідеї по викраденню генералів НАТО. США та інші країни мають офіційно прирівняти рф та весь її уряд до терористів!
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31.05.2022 19:31 Відповісти
На міжнародному рівні треба звертатися до Ю НІСЕФ до Конвенції ООН з прав дитини бо в росії не чули про відміну кріпосного права.Набирають в Україні кріпаків виховають з них яничар.
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31.05.2022 19:40 Відповісти
Треба буде діяти потім симетрично.
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31.05.2022 21:04 Відповісти
Ви впевнені, що українцям потрібні їхні дефективні, зроблені в п'яному стані, отприски орків?
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31.05.2022 22:46 Відповісти
мабуть також продавати будуть далі в європу на усиновлення
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01.06.2022 00:47 Відповісти
ГЛАВНОЕ УБИТЬ ДЕТЕЙ ПУТИНА, ЧТОБЫ ВЫРОДОК ВЫРОДИЛСЯ !!!
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18.09.2022 12:12 Відповісти
 
 