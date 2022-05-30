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Путін спростив прийом українських дітей-сиріт до російського громадянства
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія внесла зміни в порядок надання громадянства дітям-сиротам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна РИА Новости.
"Путін підписав указ про спрощений прийом дітей-сиріт із "ДНР", "ЛНР" та з України до російського громадянства", - пише видання.
Топ коментарі
+25 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар30.05.2022 18:18
+11 Ksenia VB
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+11 Сергей Гусаченко fe44ea74
показати весь коментар30.05.2022 18:33
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Геноци́д - цілеспрямовані дії з метою повного або часткового знищення груп населення чи народів за національними, етнічними, расовими, корисливими або релігійними мотивами.
До таких дій належать:
вбивство членів цієї групи;
нанесення тяжких тілесних або психічних ушкоджень членам такої групи;створення членам групи умов, які розраховані на повне чи часткове її знищення;
унеможливлення народження дітей в середовищі групи;
насильницька передача дітей цієї групи іншій групі.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
Свій функціонал з обміну військовополоненими передаю Головному управлінню розвідки Міноборони.
Відповідні реєстри створено, організаційні питання відпрацьовано, комунікаційні канали налагоджено. Надалі обміни військовополоненими - це спільна робота ГУР та СБУ. Мінреінтеграції залишається відповідальним за утримання реєстрів військовополонених та роботу з профільними міжнародними організаціями.
"Геть від москви" - не сьогодні сказано, сьогодні має бути зроблено.
Слава Україні! https://youtu.be/45RV4inUiyg
Вы их простите, деды,
Всех, кто вас обманули,
Выставивших под пули
В братских могил граните?
Их за фашизм извините?
зерно, металобрухт, - ней забирають і подавляться
А наших дітей - зась ! Тут і наша влада , і світова спільнота мають недопустити !!!