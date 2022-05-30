Путін спростив прийом українських дітей-сиріт до російського громадянства

Росія внесла зміни в порядок надання громадянства дітям-сиротам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна РИА Новости.

"Путін підписав указ про спрощений прийом дітей-сиріт із "ДНР", "ЛНР" та з України до російського громадянства", - пише видання.

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