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Путін спростив прийом українських дітей-сиріт до російського громадянства

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путин,путін

Росія внесла зміни в порядок надання громадянства дітям-сиротам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна РИА Новости.

"Путін підписав указ про спрощений прийом дітей-сиріт із "ДНР", "ЛНР" та з України до російського громадянства", - пише видання.

Також читайте: Ердоган запропонував Путіну зустріч делегацій РФ, України та ООН у Стамбулі

Путін спростив прийом українських дітей-сиріт до російського громадянства 01
Путін спростив прийом українських дітей-сиріт до російського громадянства 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
Викрадення дітей-це акт міжнародного тероризму...
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30.05.2022 18:18
+11
Сиріт завдяки ***** побільшало.
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30.05.2022 18:27
+11
Этот педофил подтвердил свою импотенцию, за которую мстит всему рабссейскому населению и всему миру. Конченное создание из битбокса и своих детских фобий. Редкостный маньяк во главе страны с ядерным оружием. Спасибо рабссиянам за палача Украинского народа... Идите ****** гребанные братья в свой деревянный туалет с дыркой в полу... Навсегда, твари рашистские.
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30.05.2022 18:33
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Викрадення дітей-це акт міжнародного тероризму...
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30.05.2022 18:18 Відповісти
Этот педофил подтвердил свою импотенцию, за которую мстит всему рабссейскому населению и всему миру. Конченное создание из битбокса и своих детских фобий. Редкостный маньяк во главе страны с ядерным оружием. Спасибо рабссиянам за палача Украинского народа... Идите ****** гребанные братья в свой деревянный туалет с дыркой в полу... Навсегда, твари рашистские.
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30.05.2022 18:33 Відповісти
Весь мир сейчас живет по принципу, пускай маньяк балуется лишь бы не психовал
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30.05.2022 18:34 Відповісти
вже треба Світові зрозуміти, ця фігня не працює.
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30.05.2022 22:20 Відповісти
Це одна з ознак геноциду.

Геноци́д - цілеспрямовані дії з метою повного або часткового знищення груп населення чи народів за національними, етнічними, расовими, корисливими або релігійними мотивами.

До таких дій належать:
вбивство членів цієї групи;

нанесення тяжких тілесних або психічних ушкоджень членам такої групи;створення членам групи умов, які розраховані на повне чи часткове її знищення;

унеможливлення народження дітей в середовищі групи;

насильницька передача дітей цієї групи іншій групі.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
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30.05.2022 19:33 Відповісти
Верещучка:Щодо подальшої роботи з обміну військовополоненими:
Свій функціонал з обміну військовополоненими передаю Головному управлінню розвідки Міноборони.
Відповідні реєстри створено, організаційні питання відпрацьовано, комунікаційні канали налагоджено. Надалі обміни військовополоненими - це спільна робота ГУР та СБУ. Мінреінтеграції залишається відповідальним за утримання реєстрів військовополонених та роботу з профільними міжнародними організаціями.
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30.05.2022 18:18 Відповісти
Здала в полон тисячі військових і вмиває руки ...
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30.05.2022 19:35 Відповісти
Сиріт завдяки ***** побільшало.
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30.05.2022 18:27 Відповісти
***** делает ровно то, что ему позволяют. А позволяют ему всё и все: и Украина, и Запад.
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30.05.2022 18:28 Відповісти
Тварь. Детойоб, убийца и насильник сначала убил родителей, а теперь украл детей и торгует ими, а мир который себя называет цивилизованным друг перед дружкой держат нас за руки и предлогают сесть за стол с этим маньяком и договориться. О чем договориться? Поделить детей и раздербанить их дом? Я не удивлюсь когда на этот мир обрушится еще большая эпидемия чем коронавирус
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30.05.2022 18:30 Відповісти
***** у такий спосіб визнало, що українська генетика краще за кацапське лишньохромосомне лайно?
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30.05.2022 18:31 Відповісти
У мутантів проблеми з репродукцією,наприклад бройлери,лише штучним шляхом !!!))
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30.05.2022 18:36 Відповісти
А вы видели рожи мокшевояк?) Поголовно жертвы инцеста и пьяного зачатия.
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30.05.2022 20:08 Відповісти
Що своіх вже баби не здатні,чи самці??))
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30.05.2022 18:32 Відповісти
Рашисти є рашисти. Казки про братній народ пішли у небуття.
"Геть від москви" - не сьогодні сказано, сьогодні має бути зроблено.
Слава Україні! https://youtu.be/45RV4inUiyg
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30.05.2022 18:33 Відповісти
Наразі вже понад 200 тис. наших діток вкрали кацапи...
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30.05.2022 18:37 Відповісти
Не было дня победы...
Вы их простите, деды,
Всех, кто вас обманули,
Выставивших под пули
В братских могил граните?
Их за фашизм извините?
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30.05.2022 18:45 Відповісти
Еще доктор Лиза крала детей с Донбасса. У них кризис демографический.
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30.05.2022 18:51 Відповісти
янычар хочет. но не доживет, там лет 8-15 надо и то не факт. хотя мозги испоганят это точно, поэтому не илоны маски нигде. у нас тоже сидя под обстрелами сильно образование не улучшишь, хотя - было бы желание (у родителей).
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30.05.2022 19:39 Відповісти
Все зрозуміло: своє "гарматне мясо" на війні винищують, а українськими дітьми будуть його компенсувати
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30.05.2022 20:19 Відповісти
Ті ублюдки москальські все крадуть підряд - унітази, пралки, зерно, металобрухт, тепер вже і до дітей добралися. Злодійська нація!!!
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30.05.2022 21:32 Відповісти
унітази, пралки, зерно, металобрухт, - ней забирають і подавляться
А наших дітей - зась ! Тут і наша влада , і світова спільнота мають недопустити !!!
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30.05.2022 21:59 Відповісти
Детей он любит от всего педофильского сердца.
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30.05.2022 22:54 Відповісти
Вурдалак.
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30.05.2022 23:58 Відповісти
 
 