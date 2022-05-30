Ердоган запропонував Путіну зустріч делегацій РФ, України та ООН у Стамбулі
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомила пресслужба турецького президента.
Ердоган і Путін обговорили "двосторонні відносини та регіональні питання, зокрема війну України та Росії".
"Під час розмови президент Туреччини заявив, що існує потреба в кроках для мінімізації негативних наслідків війни та зміцнення довіри шляхом якнайшвидшого створення умов для миру між Росією та Україною", - повідомили в Анкарі.
Ердоган також заявив про готовність організації зустрічі України, Росії та ООН у Стамбулі, а також участі в "механізмі моніторингу" між сторонами, якщо вони на це погодяться.
Будь ласка, зачекайте...
а інакше - ніяк!
Іноді я отримую дивні повідомлення... Три роки тому людина заблокувала мене на ФБ, бо, на її думку, не все було так однозначно тоді. Вона написала мені гнівний комент про те, що росія "нє желаєт нам зла, ми одіннарод, потому шо: общая історія, совмєсноє чєго то там і потому что руская культура - міровоє наслєдіє і благородство руского солдата, і потому, что... гладіолус, трясця...
Сьогодні вона написала мені з Познані. Далі без коментарів...
"Наш дім вцілів, тільки вікна на веранді потріскали. Вони заїхали в село і одразу кинулися по дворах. Стріляли. По вікнах. Шибки сипались, ніби дзвони падали. Ми були в підвалі з мамою. Ой, як добре, що я вивезла доньку і внучку!!!! Коли вони вломилися в хату, я закричала, що ми рускіє. І ще... що ми чекали їх, що ми віруючі МП, а мама в церковній десятці. Що її знає батюшка... Маму застрелили зразу... Просто відчинили підвал і просунули дуло...і вбили її... Коли я піднімалась по сходах, мене потягли за волосся...щоб швидше...
Вони хотіли пити, їсти і сексу... Це тривало 5 днів... Я хотіла померти, але не могла, бо була зв'язана. Я, дві сусідки і ще одна дівчина з Білорусі. Вони возили її з собою. Колись красива білявка... Тепер - одна відкрита рана і гематоми. Але їх це не турбувало.
Ні, не буряти. Я - медик, я знаю: типово московські риси, вони й пишались тим, що з Москви. Майор, два лейтенанти і троє солдат... Та дівчина благала про смерть. Мовчала, але тільки очима просила. Вона не могла говорити. І вона померла вночі. А я не змогла... А смерть була поряд. Вночі вона говорила зі мною. Смерть. І казала, що не моя... А вони казали, що я не руская, а **@на бандєра.
На камінній полиці було фото доньки і внучки. Допитували, де вони. Де чоловік, зять? Я не сказала, що зять в ЗСУ. Але, сусідка сказала і пообіцяла показати, де живуть багаті люди та ті, в кого є воєнні... Показала. І її застрелили... Я віддала їм картку Приватбанку. Хтось в Києві зняв з неї кошти...
Я не можу чути російську. Мене нудить. Мій батько з Твері, мама з Тобольська. Вони в 60-х приїхали вчителями в Україну. Мама - вчитель російської. Її вбив російський офіцер... Він фотографував у моєму домі мої речі і радився з жінкою: що брати. Він спакував у мій чемодан мої сукні, косметику піжаму і білизну. Мамині обручку, персні, сережки. Доньки одяг і ляльки внучки... Все. Простіть!
Росія - зло. Нелюдь. Дегенерати. Уроди. Простіть! Скажіть, що все брехня. Все брехня: церква, політика, мова, культура, нема в росії культури... Вони прийшли нас вбивати, ви правду казали... Мій зять загинув під Харковом. Його мама з Жуковского, батько з Криму, а дід з бабушкою з Уралу. Він вважав себе росіянином, але був українським офіцером. Його вбили росіяни. Скажіть людям, що вони смертоносці".
... Любов Бурак
Але невсетакоднозначників і до цього часу досить багато, навіть в районах, які були під окупацією.
Знаю з перших вуст декілька історій з півночі Харківської області, де села по два місяці були під орками. Повилазила тамошня вата з погребів, і знову за старе - невсетакоднозначно.
Є ще більш ватний варіант - якби ЗСУ не чинили опір російській армії, то нічого такого не сталося б, тіпа були б хати цілі і люди живі.
Як далі жити з цією ватою в одній країні, ХЗ...
Кацапи однаково плюндрують та знищують і тих, що до них лояльні, а колаборантів - так поготів пускають у розход за першої-ліпшої нагоди... Головна мотивація їх глибокої зачистки - що всі ці люди є носіями українського досвіду життя, навіть якщо його не приймають і проти нього повстають.
Через це підтримують один одного. Якщо Фуйла зажмуть в кутку то Єтдоган буде перший хто стане на його захист. Це вже відбувається. Турецький бізнес заходить в московію, туристичний бізнес організовує авіаперельоти та розміщення московитів на відпочинок. Тут і шопінг і обмін валют, платіжні карти.
Так що цілі переговорів відомі - зберегти морду Фуйла і примусити нашого Лідора до виконання умов московії.
По тексту: "...а також участі в "механізмі моніторингу" між сторонами, якщо вони на це погодяться".
Тобто, ердочмо как би вже каже, що турки своїми військовими готові веріфікувату нову лінію розмежування... із частинами Миколаївської, Херсонської, Харківської, Запорізької областей.
Да пішли вони всі до біса!!!