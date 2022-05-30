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Эрдоган предложил Путину встречу делегаций РФ, Украины и ООН в Стамбуле

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ердоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщила пресс-служба турецкого президента.

Эрдоган и Путин обсудили "двусторонние отношения и региональные вопросы, в частности, войну Украины и России".

"В ходе разговора президент Турции заявил, что существует необходимость в шагах для минимизации негативных последствий войны и укрепления доверия путем скорейшего создания условий для мира между Россией и Украиной", - сообщили в Анкаре.

Эрдоган также заявил о готовности организации встречи Украины, России и ООН в Стамбуле, а также участия в "механизме мониторинга" между сторонами, если они согласятся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский может согласиться на трехсторонние переговоры с Путиным и Эрдоганом, - Никифоров
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Топ комментарии
+8
Что обсуждать то будут?********* сначала пускай войска выведут!Зачем эти бесполезные встречи?
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30.05.2022 18:22
+7
ПНХ
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30.05.2022 18:20
+4
Vikusya***ꑭꑭ@mademoiselle_87

Іноді я отримую дивні повідомлення... Три роки тому людина заблокувала мене на ФБ, бо, на її думку, не все було так однозначно тоді. Вона написала мені гнівний комент про те, що росія "нє желаєт нам зла, ми одіннарод, потому шо: общая історія, совмєсноє чєго то там і потому что руская культура - міровоє наслєдіє і благородство руского солдата, і потому, что... гладіолус, трясця...
Сьогодні вона написала мені з Познані. Далі без коментарів...
"Наш дім вцілів, тільки вікна на веранді потріскали. Вони заїхали в село і одразу кинулися по дворах. Стріляли. По вікнах. Шибки сипались, ніби дзвони падали. Ми були в підвалі з мамою. Ой, як добре, що я вивезла доньку і внучку!!!! Коли вони вломилися в хату, я закричала, що ми рускіє. І ще... що ми чекали їх, що ми віруючі МП, а мама в церковній десятці. Що її знає батюшка... Маму застрелили зразу... Просто відчинили підвал і просунули дуло...і вбили її... Коли я піднімалась по сходах, мене потягли за волосся...щоб швидше...
Вони хотіли пити, їсти і сексу... Це тривало 5 днів... Я хотіла померти, але не могла, бо була зв'язана. Я, дві сусідки і ще одна дівчина з Білорусі. Вони возили її з собою. Колись красива білявка... Тепер - одна відкрита рана і гематоми. Але їх це не турбувало.
Ні, не буряти. Я - медик, я знаю: типово московські риси, вони й пишались тим, що з Москви. Майор, два лейтенанти і троє солдат... Та дівчина благала про смерть. Мовчала, але тільки очима просила. Вона не могла говорити. І вона померла вночі. А я не змогла... А смерть була поряд. Вночі вона говорила зі мною. Смерть. І казала, що не моя... А вони казали, що я не руская, а **@на бандєра.
На камінній полиці було фото доньки і внучки. Допитували, де вони. Де чоловік, зять? Я не сказала, що зять в ЗСУ. Але, сусідка сказала і пообіцяла показати, де живуть багаті люди та ті, в кого є воєнні... Показала. І її застрелили... Я віддала їм картку Приватбанку. Хтось в Києві зняв з неї кошти...
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30.05.2022 18:19
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Он кстати сказал, что Турция с удовольствием заменит все ушедшие товары
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30.05.2022 18:17 Ответить
А че Пуйло вдарил по его самолетам, а Эрдогаш его и дальше в дупу целует. О чем можно говорить с неадекватом и мясником.
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30.05.2022 18:18 Ответить
Это Турция сбила Су-24, якобы заблудившийся в навигации и 15 минут был над территорией Турции и был сразу сбит. Путлер ответил помидорным эмбарго. На большее не посмел.
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30.05.2022 18:21 Ответить
Они еще посла российского убили прямо в Турции.
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30.05.2022 18:24 Ответить
Не 15 минут, а полторы и сразу захерачили. То есть не спрашивали лично Главнокомандующего на разрешение применить оружие против агрессивного поведения .
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30.05.2022 18:26 Ответить
Российские истребители сегодня обстреляли ракетами турецкие войска, вторгшиеся в Эль-Хасаку на востоке Сирии.
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30.05.2022 18:37 Ответить
капітуляція рашки у вагончику Компьєнського лісу.

а інакше - ніяк!
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30.05.2022 18:18 Ответить
Vikusya***ꑭꑭ@mademoiselle_87

Іноді я отримую дивні повідомлення... Три роки тому людина заблокувала мене на ФБ, бо, на її думку, не все було так однозначно тоді. Вона написала мені гнівний комент про те, що росія "нє желаєт нам зла, ми одіннарод, потому шо: общая історія, совмєсноє чєго то там і потому что руская культура - міровоє наслєдіє і благородство руского солдата, і потому, что... гладіолус, трясця...
Сьогодні вона написала мені з Познані. Далі без коментарів...
"Наш дім вцілів, тільки вікна на веранді потріскали. Вони заїхали в село і одразу кинулися по дворах. Стріляли. По вікнах. Шибки сипались, ніби дзвони падали. Ми були в підвалі з мамою. Ой, як добре, що я вивезла доньку і внучку!!!! Коли вони вломилися в хату, я закричала, що ми рускіє. І ще... що ми чекали їх, що ми віруючі МП, а мама в церковній десятці. Що її знає батюшка... Маму застрелили зразу... Просто відчинили підвал і просунули дуло...і вбили її... Коли я піднімалась по сходах, мене потягли за волосся...щоб швидше...
Вони хотіли пити, їсти і сексу... Це тривало 5 днів... Я хотіла померти, але не могла, бо була зв'язана. Я, дві сусідки і ще одна дівчина з Білорусі. Вони возили її з собою. Колись красива білявка... Тепер - одна відкрита рана і гематоми. Але їх це не турбувало.
Ні, не буряти. Я - медик, я знаю: типово московські риси, вони й пишались тим, що з Москви. Майор, два лейтенанти і троє солдат... Та дівчина благала про смерть. Мовчала, але тільки очима просила. Вона не могла говорити. І вона померла вночі. А я не змогла... А смерть була поряд. Вночі вона говорила зі мною. Смерть. І казала, що не моя... А вони казали, що я не руская, а **@на бандєра.
На камінній полиці було фото доньки і внучки. Допитували, де вони. Де чоловік, зять? Я не сказала, що зять в ЗСУ. Але, сусідка сказала і пообіцяла показати, де живуть багаті люди та ті, в кого є воєнні... Показала. І її застрелили... Я віддала їм картку Приватбанку. Хтось в Києві зняв з неї кошти...
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30.05.2022 18:19 Ответить
Дім пограбували і розстріляли все, що не винесли. Сусідку одну вбили. Нас заляпали фекаліями і лишили згвалтованих і зв'язаних... Я вижила. Але я не жива. В мені все вмерло. Я почуваюся грязною. Бо так воно є. В мені померла я сама. Та людина, яка вірила в добро і все, про що я вам писала. Простіть! Вони - не люди. Це грязь. Я не розумію: я віруюча. Чому? Де був Бог, в якого я вірувала? Чи його нема в МП? За що? Навіщо? Мені щоночі сниться, що я йду вулицею. Поміж мертвими тілами. Ось сусіди, тут - кум, там - донька нашої поштарки...
Я не можу чути російську. Мене нудить. Мій батько з Твері, мама з Тобольська. Вони в 60-х приїхали вчителями в Україну. Мама - вчитель російської. Її вбив російський офіцер... Він фотографував у моєму домі мої речі і радився з жінкою: що брати. Він спакував у мій чемодан мої сукні, косметику піжаму і білизну. Мамині обручку, персні, сережки. Доньки одяг і ляльки внучки... Все. Простіть!
Росія - зло. Нелюдь. Дегенерати. Уроди. Простіть! Скажіть, що все брехня. Все брехня: церква, політика, мова, культура, нема в росії культури... Вони прийшли нас вбивати, ви правду казали... Мій зять загинув під Харковом. Його мама з Жуковского, батько з Криму, а дід з бабушкою з Уралу. Він вважав себе росіянином, але був українським офіцером. Його вбили росіяни. Скажіть людям, що вони смертоносці".

... Любов Бурак
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30.05.2022 18:20 Ответить
Я вот такого ужаса, когда люди попросту сломаны и неизвестно когда вернутся в норму - через год, пять, десять прочитал кучу. Даже от тех кого не насиловали как авторшу. Этот кошмар от которого они будут просыпаться годами. Который будет у них накатывать при триггерах, которые совсем безобидны. Запах, звук, цвет какой-то. И этот кошмар принесла сюда русская армия.
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30.05.2022 18:23 Ответить
Жахлива історія.
Але невсетакоднозначників і до цього часу досить багато, навіть в районах, які були під окупацією.
Знаю з перших вуст декілька історій з півночі Харківської області, де села по два місяці були під орками. Повилазила тамошня вата з погребів, і знову за старе - невсетакоднозначно.
Є ще більш ватний варіант - якби ЗСУ не чинили опір російській армії, то нічого такого не сталося б, тіпа були б хати цілі і люди живі.
Як далі жити з цією ватою в одній країні, ХЗ...
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30.05.2022 18:39 Ответить
Як-як?! Як у країнах Балтії: не склав іспит з мови та історії, не ходиш на вибори. Але наші зедєрьмакиарахамії будуть проти такого нєчєлавєчєскова обращєнія.
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30.05.2022 18:45 Ответить
Найкошмарніше, що це абсолютно стандартна воєнна історія. Від часів вані грознава дотепер.

Кацапи однаково плюндрують та знищують і тих, що до них лояльні, а колаборантів - так поготів пускають у розход за першої-ліпшої нагоди... Головна мотивація їх глибокої зачистки - що всі ці люди є носіями українського досвіду життя, навіть якщо його не приймають і проти нього повстають.
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30.05.2022 18:46 Ответить
чи це не божа справедливість за відсутність розуму? ні краплини жалю, мало що тільки 5 днів, ось би місяцок погвалтували її, шкода що мати її вбили, треба було щоб її на очах у невсетакоднозначной доці гвалтували тижнями, краще б мізки прочищались
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30.05.2022 18:47 Ответить
В мене немає відповіді, мені як людині повинно бути шкода її, але мені чомусь байдуже, тому що завдяки таким як вона, любителям "русського миру" які просили "Путин введи" в Україні війна, країна в крові, тисячі згвалтованих , десятки тисяч вбитих та закатованих в тому числі і діти. Напевно вона отримала те що хотіла і що заслуговує.....
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30.05.2022 21:13 Ответить
ПНХ
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30.05.2022 18:20 Ответить
Что обсуждать то будут?********* сначала пускай войска выведут!Зачем эти бесполезные встречи?
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30.05.2022 18:22 Ответить
Як вони можуть вивести війська якщо вони тепер будуть ці окуповані території собі привласнювати. У них сильна позиція тому зараз перемовини точно не на часі
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30.05.2022 18:30 Ответить
Навряд чи той, в кого"сильна позиція" скиглитиме про зняття "корисних" санкцій та обурюється наданням зброї країні, яка її не має, та ціною життів героїзму власних громадян шалено обороняється.
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30.05.2022 18:54 Ответить
Срочна прекратить стрилять и дагаваривацца о мире!
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30.05.2022 18:30 Ответить
Помидорыч, шел бы ты за кораблем.
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30.05.2022 18:37 Ответить
Хай вже зустрінуться.
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30.05.2022 18:40 Ответить
Вони зустрінуться вже на тому світі. Не будемо їм заважати.
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30.05.2022 19:03 Ответить
На цю зустріч Зе має надіти пояс "шахіда" щоб Українці повірили йому та пробачили за його про*би.
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30.05.2022 21:23 Ответить
Путин одержим борьбой с Западом, что делает невозможными переговоры с Россией. «Сейчас апогей жизни и деятельности Путина - преодоление Запада. Такие персонажи, как Макрон и Шольц, - люди презрительные, и по сравнению с Путиным они фактически импотенты политической воли - Путин может пожертвовать миллионами жизней ради достижения своей цели. Раньше думали, что Путин просто вор, но хуже всего то, что его больше не интересует деньги - его интерес, как они войдут в историю. И он хочет войти в историю как возрожденец России, как победитель «гнилого демократического Запада».
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30.05.2022 18:48 Ответить
Он не совсем дурак и понимает что в борьбе с западом шансов нет, его цель при уходе в АД, громко хлопнуть дверью прихватив с собою цивилизацию.
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30.05.2022 21:30 Ответить
Чим більше Україна буде звільняти Південь України ,тим більше путінський турецький холуй буде навязувати Україні якусь продиктовану йому рашистом куйню.Цікаво, чому він не пропонує зібрати за столом переговорів тих , хто замазав Будапештський папір?
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30.05.2022 19:18 Ответить
Лукашенко, Фуйло, Єрдоган - диктатори і добре розуміють один одного.
Через це підтримують один одного. Якщо Фуйла зажмуть в кутку то Єтдоган буде перший хто стане на його захист. Це вже відбувається. Турецький бізнес заходить в московію, туристичний бізнес організовує авіаперельоти та розміщення московитів на відпочинок. Тут і шопінг і обмін валют, платіжні карти.
Так що цілі переговорів відомі - зберегти морду Фуйла і примусити нашого Лідора до виконання умов московії.
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30.05.2022 19:50 Ответить
Усі диктатори подобаються Зелі. Він бажав би бути як ці дорослі дядьки.
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30.05.2022 21:43 Ответить
Правильно Ердоган предложив:зібратися і разом послать .уйла на .уй.
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30.05.2022 20:36 Ответить
Пропоную, в якості вдячності, запропонувати Ердоганові зустріч делегацій Туреччини й Курдської робітничої партії у Львові.
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30.05.2022 20:44 Ответить
Все дуже просто: лисе пуйло через ердочмиря намагається примусити вільний Український Народ підписати новий договір із загарбаними рашистами територіями, де ми зобов'язані будемо не нападати та не відвойовувати свої території.
По тексту: "...а також участі в "механізмі моніторингу" між сторонами, якщо вони на це погодяться".
Тобто, ердочмо как би вже каже, що турки своїми військовими готові веріфікувату нову лінію розмежування... із частинами Миколаївської, Херсонської, Харківської, Запорізької областей.
Да пішли вони всі до біса!!!
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30.05.2022 20:44 Ответить
Нє, ну яке воно ******* це турченя!!! Всі ж чудово розуміють шо почався сезон і зараз ти ******* Ататюрк в пасивній позі… А в листопаді ти своїм фальцетом зовсім інші пісні заспіваєш)))) І я просто не розумію тих хто вірить в миротворця ердогана!!! Та та **** жодного байрахтара не подарувала! І нехай воно ******* дасть своє ослойобське слово шо путлєр виїде кудись на переговори
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30.05.2022 21:26 Ответить
Іди на йух старе чмо!!!!!
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30.05.2022 21:35 Ответить
"Искушение сдаться будет самым большим за мгновение до победы" - так говорит китайская мудрость.
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30.05.2022 21:53 Ответить
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30.05.2022 21:59 Ответить
 
 