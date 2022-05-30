Зеленський може погодитися на тристоронні переговори з Путіним та Ердоганом, - Нікіфоров

Володимир Зеленський не заперечує можливості тристоронніх телефонних переговорів з президентами Туреччини та Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив прессекретар президента України Сергій Нікіфоров.

"Президент України Володимир Зеленський розгляне пропозицію провести телефонні переговори з главами Росії та Туреччини Володимиром Путіним і Таїпом Ердоганом, якщо президент РФ буде готовий у них брати участь", - йдеться в повідомленні.

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