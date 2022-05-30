Зеленський може погодитися на тристоронні переговори з Путіним та Ердоганом, - Нікіфоров
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Володимир Зеленський не заперечує можливості тристоронніх телефонних переговорів з президентами Туреччини та Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив прессекретар президента України Сергій Нікіфоров.
"Президент України Володимир Зеленський розгляне пропозицію провести телефонні переговори з главами Росії та Туреччини Володимиром Путіним і Таїпом Ердоганом, якщо президент РФ буде готовий у них брати участь", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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5. Туреччина прогибається під Росію по Босфору. Вона пропускає російські кораблі з воєнними товарами та краденим українським зерном, та навіть допомагає підторговувати ним.
Є ще багато в цьому переліку, але результат один: якщо Україна «хоч тушкою, хоч опудалом» не помириться з Путіним, Ердоган в наступному році програє вибори.
Тому він буде погрожувати членам НАТО, щоб вони не ставали на заваді мирній капітуляції України
Він буде тягнути Зеленського з Путіним до телефону.
Все, заради того, щоб українці з росіянами підписали мир.
А йому не довелося вибирати.
Бо вибір для Ердогана є між дуже поганим та дуже поганим.
Дуже погане раз: крах репутації на міжнародній арені, ризик ізоляції, навіть виключення з НАТО і в підсумку втрата влади.
Дуже погане два: крах економіки та втрата влади.
Отже Ердоган - один з найгірших для нас посередників у переговорах.
а ердоган, ну, схоже має свої інтереси домовитися з ху"лом за рахунок України, і що, і які преференції з використання окупованих українських територій йому ху"ло наобіцяв, можна лише тільки здогадуватися
Скорее всего экономической линии плюшки.
Но точно не земля.
То виникає питання, всі оті "доброзичливці" України, що рвуть ануси на "свастику", аби тільки посадити Україну "за стіл переговорів", "підписати з росією мир" - що їм обіцяно росією, як Україна буде їми захоплена й знищена? Це ж не просто так - таке старання. Бо в України багато територія, Україна багата ресурсами - людськими, природними, логістичними. От тільки Українці тут, для багатьох, схоже - "зайві". А землю - її і в "аренду" можна здати, років на 50, на 100. Або ж взагалі - продати. "зелені" вже "постаралися" - що можна за рік буде вже продавати ту землю, територію України - іноземцям. А в українців і грошей вже не буде її купити. Залишилося тільки "звільнити" її, власне, від українців, правда ж?