Полиция Николаева задержала подозреваемую в коллаборационизме
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В Николаеве полицейские объявили о подозрении за коллаборационную деятельность еще одной поклоннице "русского мира".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Николаевской области.
Как сообщили в полиции, женщина распространяла в социальной сети публичные призывы к поддержке решений и действиям РФ.
Разоблачили жительницу Николаева в противоправной деятельности оперативники отдела противодействия киберпреступлениям вместе с сотрудниками Николаевского райуправления полиции.
Дознаватели Николаевского райуправления полиции сообщили женщине о подозрении по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.
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Яка новина!
Поліція та ще й викрила колаборанта!
І це не якийсь там чиновник чи есбеушник, а тьотя, яка писала в соцмережах!
Оце так викриття!