Полиция Николаева задержала подозреваемую в коллаборационизме

В Николаеве полицейские объявили о подозрении за коллаборационную деятельность еще одной поклоннице "русского мира".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Как сообщили в полиции, женщина распространяла в социальной сети публичные призывы к поддержке решений и действиям РФ.

Разоблачили жительницу Николаева в противоправной деятельности оперативники отдела противодействия киберпреступлениям вместе с сотрудниками Николаевского райуправления полиции.

Дознаватели Николаевского райуправления полиции сообщили женщине о подозрении по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

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