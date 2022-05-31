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Николаев (2008) коллаборационизм (681)

Полиция Николаева задержала подозреваемую в коллаборационизме

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

наручники,женщина

В Николаеве полицейские объявили о подозрении за коллаборационную деятельность еще одной поклоннице "русского мира".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Как сообщили в полиции, женщина распространяла в социальной сети публичные призывы к поддержке решений и действиям РФ.

Разоблачили жительницу Николаева в противоправной деятельности оперативники отдела противодействия киберпреступлениям вместе с сотрудниками Николаевского райуправления полиции.

Дознаватели Николаевского райуправления полиции сообщили женщине о подозрении по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

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Пєрвим дєлом на кол!
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31.05.2022 22:32 Ответить
Зчитали мою думку.
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31.05.2022 22:42 Ответить
Це в Московії кол,а в Україні паля!!)))
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31.05.2022 22:49 Ответить
Балончик будівельної піни і на істаріческую родіну)))
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31.05.2022 23:29 Ответить
Розстріляти курву!
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31.05.2022 22:39 Ответить
Та невже!
Яка новина!
Поліція та ще й викрила колаборанта!
І це не якийсь там чиновник чи есбеушник, а тьотя, яка писала в соцмережах!
Оце так викриття!
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31.05.2022 22:51 Ответить
чого розкудахкався? це буде прикладом для інших, щонайменше, щоб вели себе скромніше
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31.05.2022 23:36 Ответить
Велика подяка найвеличнішому що здав Херсон без бою.
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01.06.2022 01:53 Ответить
А растрел на месте? Вера не допускает?
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01.06.2022 02:40 Ответить
 
 