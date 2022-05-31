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Миколаїв (1336) колабораціонізм (939)

Поліція Миколаєва затримала підозрювану в колабораціонізмі

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наручники,женщина

У Миколаєві поліцейські оголосили про підозру за колабораційну діяльність ще одній шанувальниці "русского мира".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

Як повідомили в поліції, жінка розповсюджувала в соціальній мережі публічні заклики до підтримки рішень та дій РФ.

Викрили мешканку Миколаєва у протиправній діяльності оперативники відділу протидії кіберзлочинам разом зі співробітниками Миколаївського райуправління поліції.

Дізнавачі Миколаївського райуправління поліції повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

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Автор: Роман Свиридович
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Пєрвим дєлом на кол!
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31.05.2022 22:32 Відповісти
Зчитали мою думку.
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31.05.2022 22:42 Відповісти
Це в Московії кол,а в Україні паля!!)))
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31.05.2022 22:49 Відповісти
Балончик будівельної піни і на істаріческую родіну)))
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31.05.2022 23:29 Відповісти
Розстріляти курву!
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31.05.2022 22:39 Відповісти
Та невже!
Яка новина!
Поліція та ще й викрила колаборанта!
І це не якийсь там чиновник чи есбеушник, а тьотя, яка писала в соцмережах!
Оце так викриття!
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31.05.2022 22:51 Відповісти
чого розкудахкався? це буде прикладом для інших, щонайменше, щоб вели себе скромніше
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31.05.2022 23:36 Відповісти
Велика подяка найвеличнішому що здав Херсон без бою.
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01.06.2022 01:53 Відповісти
А растрел на месте? Вера не допускает?
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01.06.2022 02:40 Відповісти
 
 