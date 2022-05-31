Поліція Миколаєва затримала підозрювану в колабораціонізмі
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У Миколаєві поліцейські оголосили про підозру за колабораційну діяльність ще одній шанувальниці "русского мира".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Миколаївській області.
Як повідомили в поліції, жінка розповсюджувала в соціальній мережі публічні заклики до підтримки рішень та дій РФ.
Викрили мешканку Миколаєва у протиправній діяльності оперативники відділу протидії кіберзлочинам разом зі співробітниками Миколаївського райуправління поліції.
Дізнавачі Миколаївського райуправління поліції повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.
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Яка новина!
Поліція та ще й викрила колаборанта!
І це не якийсь там чиновник чи есбеушник, а тьотя, яка писала в соцмережах!
Оце так викриття!