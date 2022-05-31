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ОПЕК может исключить Россию из соглашения по добыче нефти, - WSJ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нафта

По данным WSJ, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может исключить Россию из соглашения по добыче. Поскольку европейское эмбарго подорвет ее способность добывать больше нефти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Издание пишет, что некоторые члены ОПЕК изучают идею прекращения участия России в сделке по добыче нефти. Это означает, что российскую нефть на мировом рынке могут заменить Саудовская Аравия, ОАЭ и другие производители.

Россия является одним из трех крупнейших производителей нефти в мире, в прошлом году она договорилась с ОПЕК и еще девятью странами о ежемесячном увеличении объемов добычи. Но из-за европейского эмбарго добыча в РФ упадет примерно на 8% в этом году.

По словам делегатов, до сих пор нет официального призыва в ОПЕК добывать больше нефти для компенсации потенциального дефицита. Но некоторые страны Персидского залива уже планируют увеличить добычу в ближайшие несколько месяцев.

Также читайте: G7 призывает ОПЕК предпринять шаги, чтобы облегчить ситуацию на энергорынке
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Топ комментарии
+11
Якщо хтось думає що саудити забули про вислів лаврова стосовно себе ("дебіли, *****") той сильно помиляється... Венесуельці теж вже зовсім не в захваті від ізоляції в обмін на володіння кацапською відсталою зброєю і втратою всього свого золотого запасу (кацапи віджали за зброю). А ще іранці готові вийти на ринок зі своєю нафтою. Нафти в світі хоть залийся і лише ***** про це забув. То хто ж йому лікар? Світ радісно викине кацапів з нафтового ринку паралельно переходячи на відновлювальні джерела енергії.
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31.05.2022 22:50
+5
Учитывая, что ОПЕК - это картель, тут получается что-то вроде "выгнали из публичного дома за распутство".
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31.05.2022 22:41
+5
Саме тому морда коня-лавров вирушив до Саудівської Аравії з особливою місією де завтра 1 червня відбудеться його зустріч з міністрами закордонних справ Ради співробітництва арабських держав Перської затоки: Саудівської Аравії, Бахрейну, Об'єднаних Арабських Еміратів, Кувейту, Оману та Катару.
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31.05.2022 22:43
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Может может, а может и нет. У них там все через одно место.
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31.05.2022 22:37 Ответить
Саме тому морда коня-лавров вирушив до Саудівської Аравії з особливою місією де завтра 1 червня відбудеться його зустріч з міністрами закордонних справ Ради співробітництва арабських держав Перської затоки: Саудівської Аравії, Бахрейну, Об'єднаних Арабських Еміратів, Кувейту, Оману та Катару.
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31.05.2022 22:43 Ответить
Катар-то русскім дуже подобалося принижувати, тепер помстяться. русскім катарци
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31.05.2022 22:54 Ответить
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Евросоюз намерен запретить страхование танкеров, перевозящих российскую нефть. Также в шестой пакет войдет эмбарго на импорт российской нефти, поставляемой морским путем. Опрошенные изданием участники рынка считают, что в нынешних условиях запрет страхования морских перевозок нефти из России сделает их практически невозможными.
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31.05.2022 23:24 Ответить
Учитывая, что ОПЕК - это картель, тут получается что-то вроде "выгнали из публичного дома за распутство".
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31.05.2022 22:41 Ответить
Якщо хтось думає що саудити забули про вислів лаврова стосовно себе ("дебіли, *****") той сильно помиляється... Венесуельці теж вже зовсім не в захваті від ізоляції в обмін на володіння кацапською відсталою зброєю і втратою всього свого золотого запасу (кацапи віджали за зброю). А ще іранці готові вийти на ринок зі своєю нафтою. Нафти в світі хоть залийся і лише ***** про це забув. То хто ж йому лікар? Світ радісно викине кацапів з нафтового ринку паралельно переходячи на відновлювальні джерела енергії.
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31.05.2022 22:50 Ответить
Фраза була сказана про журналістів, які шуміли, і заважали прес конференції. ЗВР Венесуели (9 млрд $) заарештували американці, сказавши, що повернуть тільки Гуайдо (цікаво де він). Не придумуй всяку нісенітницю, не смішно.
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01.06.2022 08:59 Ответить
Кацапи переконали керівництво Венесуели в загрозі "вторгнення" і запропонували "зберегти" золото в злитках, яке літаками (груз 500) було доставлене в москву. Потім поставили озброєння а далі відмовилися повертати золото яке буцімто пішло на оплату зброї. Подібний фінт вже провертали з ЗВР Іспанії перед наприкінці 30-х років... Кацапи не змінюються... А те що Венесуела мала заморожені рахунки в США і не тільки там відомий факт.
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01.06.2022 12:30 Ответить
там немає сентиментів, якщо це вигідно країнам-членам ОПЕК, вони в...ть рашку мордою на засраний асфальт.
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31.05.2022 22:55 Ответить
Тут стоит вспомнить, что в начале 2020 года была "Великая Нефтяная Война", когда великий стратег пуйло хотел нагнуть американскую нефтянку, а вместо этого арабы залили мир дешёвой нефтью так, что стоимость нефти кое-где была отрицательной. Пуйлу пришлось ползти к саудитам просить прощения. Сразу после этого оно и сдрыстнуло в бункер. Теперь арабы могут наращивать выработку не сбавляя цен - а что может им предложить пуй? Поддержку в дорасхреначивании Йемена в порошок? Так им и так никто не мешает.

Но, что уж у них там в голове - я не знаю и прогнозировать ничего не могу. Будем посмотреть.
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31.05.2022 23:01 Ответить
Пуйло пожаловался тогда своему другу Донни, а тот уже уболтал саудитов.
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01.06.2022 08:57 Ответить
Oni prosto poluchajut bez vsjakoi borbi rinok ES...
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01.06.2022 00:03 Ответить
Да росия пошлёт тот ОПЕК на....й . Индия, Пакистан и другие с радостью берут росийскую нефть, ведь она дешевле и на много.
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31.05.2022 23:27 Ответить
Угу, тільки спочатку порівняй скільки споживає Європа і скільки наприклад твій улюблений Китай разом з Індієй
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01.06.2022 07:23 Ответить
Так як на росії уже ембарго, треба просити опек, щоб вони збыльшили виробництво нафти на той об'єм, який раніше росія поставляла.
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31.05.2022 23:37 Ответить
Саудиты могут заместить рашку просто чуть приоткрыв кран.
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01.06.2022 08:59 Ответить
Гнать нафиг, сцаными тряпками вонючих оккупантов сраны-агрессора, а квоты их распределить.
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01.06.2022 08:36 Ответить
Интересно, как съездит унылая лошадь к арабам.

Будем надеятся, из ОПЕК его благополучно выбросят
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01.06.2022 10:13 Ответить
Дай Бог.....
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01.06.2022 10:54 Ответить
 
 