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Новини За кордоном
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ОПЕК може виключити Росію з угоди щодо видобутку нафти, - WSJ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нафта

За даними WSJ, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) може виключити Росію з угоди щодо видобутку. Оскільки європейське ембарго підірве її здатність видобувати більше нафти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Видання пише, що деякі члени ОПЕК вивчають ідею припинення участі Росії в угоді з видобутку нафти. Це означає, що російську нафту на світовому ринку можуть замістити Саудівська Аравія, ОАЕ та інші виробники.

Росія є одним з трьох найбільших виробників нафти в світі, минулого року вона домовилася з ОПЕК та ще дев'ятьма країнами про щомісячне збільшення обсягів видобутку. Але через європейське ембарго видобуток в РФ впаде приблизно на 8% в цьому році.

За словами делегатів, досі немає офіційного заклику в ОПЕК видобувати більше нафти, щоб компенсувати потенційний дефіцит. Але деякі країни Перської затоки вже планують збільшити видобуток в найближчі кілька місяців.

Також читайте: Євросоюз до кінця року припиняє імпорт 90% російської нафти, - Макрон

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
Якщо хтось думає що саудити забули про вислів лаврова стосовно себе ("дебіли, *****") той сильно помиляється... Венесуельці теж вже зовсім не в захваті від ізоляції в обмін на володіння кацапською відсталою зброєю і втратою всього свого золотого запасу (кацапи віджали за зброю). А ще іранці готові вийти на ринок зі своєю нафтою. Нафти в світі хоть залийся і лише ***** про це забув. То хто ж йому лікар? Світ радісно викине кацапів з нафтового ринку паралельно переходячи на відновлювальні джерела енергії.
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31.05.2022 22:50
+5
Учитывая, что ОПЕК - это картель, тут получается что-то вроде "выгнали из публичного дома за распутство".
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31.05.2022 22:41
+5
Саме тому морда коня-лавров вирушив до Саудівської Аравії з особливою місією де завтра 1 червня відбудеться його зустріч з міністрами закордонних справ Ради співробітництва арабських держав Перської затоки: Саудівської Аравії, Бахрейну, Об'єднаних Арабських Еміратів, Кувейту, Оману та Катару.
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31.05.2022 22:43
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Может может, а может и нет. У них там все через одно место.
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31.05.2022 22:37 Відповісти
Саме тому морда коня-лавров вирушив до Саудівської Аравії з особливою місією де завтра 1 червня відбудеться його зустріч з міністрами закордонних справ Ради співробітництва арабських держав Перської затоки: Саудівської Аравії, Бахрейну, Об'єднаних Арабських Еміратів, Кувейту, Оману та Катару.
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31.05.2022 22:43 Відповісти
Катар-то русскім дуже подобалося принижувати, тепер помстяться. русскім катарци
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31.05.2022 22:54 Відповісти
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Евросоюз намерен запретить страхование танкеров, перевозящих российскую нефть. Также в шестой пакет войдет эмбарго на импорт российской нефти, поставляемой морским путем. Опрошенные изданием участники рынка считают, что в нынешних условиях запрет страхования морских перевозок нефти из России сделает их практически невозможными.
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31.05.2022 23:24 Відповісти
Учитывая, что ОПЕК - это картель, тут получается что-то вроде "выгнали из публичного дома за распутство".
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31.05.2022 22:41 Відповісти
Якщо хтось думає що саудити забули про вислів лаврова стосовно себе ("дебіли, *****") той сильно помиляється... Венесуельці теж вже зовсім не в захваті від ізоляції в обмін на володіння кацапською відсталою зброєю і втратою всього свого золотого запасу (кацапи віджали за зброю). А ще іранці готові вийти на ринок зі своєю нафтою. Нафти в світі хоть залийся і лише ***** про це забув. То хто ж йому лікар? Світ радісно викине кацапів з нафтового ринку паралельно переходячи на відновлювальні джерела енергії.
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31.05.2022 22:50 Відповісти
Фраза була сказана про журналістів, які шуміли, і заважали прес конференції. ЗВР Венесуели (9 млрд $) заарештували американці, сказавши, що повернуть тільки Гуайдо (цікаво де він). Не придумуй всяку нісенітницю, не смішно.
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01.06.2022 08:59 Відповісти
Кацапи переконали керівництво Венесуели в загрозі "вторгнення" і запропонували "зберегти" золото в злитках, яке літаками (груз 500) було доставлене в москву. Потім поставили озброєння а далі відмовилися повертати золото яке буцімто пішло на оплату зброї. Подібний фінт вже провертали з ЗВР Іспанії перед наприкінці 30-х років... Кацапи не змінюються... А те що Венесуела мала заморожені рахунки в США і не тільки там відомий факт.
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01.06.2022 12:30 Відповісти
там немає сентиментів, якщо це вигідно країнам-членам ОПЕК, вони в...ть рашку мордою на засраний асфальт.
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31.05.2022 22:55 Відповісти
Тут стоит вспомнить, что в начале 2020 года была "Великая Нефтяная Война", когда великий стратег пуйло хотел нагнуть американскую нефтянку, а вместо этого арабы залили мир дешёвой нефтью так, что стоимость нефти кое-где была отрицательной. Пуйлу пришлось ползти к саудитам просить прощения. Сразу после этого оно и сдрыстнуло в бункер. Теперь арабы могут наращивать выработку не сбавляя цен - а что может им предложить пуй? Поддержку в дорасхреначивании Йемена в порошок? Так им и так никто не мешает.

Но, что уж у них там в голове - я не знаю и прогнозировать ничего не могу. Будем посмотреть.
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31.05.2022 23:01 Відповісти
Пуйло пожаловался тогда своему другу Донни, а тот уже уболтал саудитов.
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01.06.2022 08:57 Відповісти
Oni prosto poluchajut bez vsjakoi borbi rinok ES...
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01.06.2022 00:03 Відповісти
Да росия пошлёт тот ОПЕК на....й . Индия, Пакистан и другие с радостью берут росийскую нефть, ведь она дешевле и на много.
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31.05.2022 23:27 Відповісти
Угу, тільки спочатку порівняй скільки споживає Європа і скільки наприклад твій улюблений Китай разом з Індієй
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01.06.2022 07:23 Відповісти
Так як на росії уже ембарго, треба просити опек, щоб вони збыльшили виробництво нафти на той об'єм, який раніше росія поставляла.
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31.05.2022 23:37 Відповісти
Саудиты могут заместить рашку просто чуть приоткрыв кран.
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01.06.2022 08:59 Відповісти
Гнать нафиг, сцаными тряпками вонючих оккупантов сраны-агрессора, а квоты их распределить.
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01.06.2022 08:36 Відповісти
Интересно, как съездит унылая лошадь к арабам.

Будем надеятся, из ОПЕК его благополучно выбросят
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01.06.2022 10:13 Відповісти
Дай Бог.....
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01.06.2022 10:54 Відповісти
 
 