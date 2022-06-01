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Большая часть Северодонецка контролируется россиянами, почти 100% инфраструктуры города разрушены, - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
90% жилого фонда Северодонецка повреждены, из них 60% восстановлению не подлежит.
Об этом сообщил в Телеграм-канале глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Вечерняя сводка 31 мая:
– Большая часть Северодонецка контролируется россиянами. Город не оцеплен, и предпосылок для этого нет.
- областной центр приближается к уровню разрушений Рубежного и Попасной. В городе критическая инфраструктура разрушена почти на 100%, повреждено 90% жилого фонда, из них 60% критически, то есть восстановлению не подлежит.
Из-за обстрелов гуманитарные грузы в Северодонецк завезти невозможно, как и эвакуировать людей", - рассказал Гайдай.
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показать весь комментарий31.05.2022 23:28
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рф показала место Донбаса в Украине, к сожалению.
Вот такая смертельная "дружба".
Печально.
Ну, якщо це так, то є ще що боронити. Северодонецк не здавати!
Запад не поможет Украине переломать ситуацию на фронте (им это еще более не выгодно и страшно чем полупобеда рашистов) все будет полу-серо-где-то-там. Зелень под давлением так скажем "мирового" сообщества подпишет какой то договорняк преподнеся его за победу Украины конечно же. Рашисты свое. На самом же деле все останетсяпо прежнему - единственное что -- будут новые захваченные территории (старые скорее всего легализируют или что то в этом роде) плацдарм и полная безнадега на стратегических направлениях развития. (Помощь кидать будут какую то,но это будет скорее больше показушно и не комплексно) сильная Украина не выгодна ни кому. Запомните это раз и навсегда!!!
Ізвольтє обьясніть , таваріщ ікспєрд - це чому перемога України страшніше за перемогу кацапні ?? . Що за дурня .??
На самом деле они нашими руками + санкции демилитаризируют рашку, плюс ожидают там смены власти. А тогда уже будут либо с новой властью решать вопросы глобально, либо продолжать давить до распада. Зависит от того, какой будет внутренний расклад на роzzее.
С пуйлом ессно никто ни о чем договариваться уже не будет (не считаем некоторых продажных европейских политиков, это частные случаи). Но и рисковать они тоже не будут сильно, будут делать вид что дают нам лишь оборонительное вооружение, потому что риск применения ЯО очень велик, и они не хотят этого.
Хотя как по мне, это ошибка. Чем быстрее мы нанесли бы урон мощный, тем быстрее рухнул бы режим на рассее. Но может мне так кажется, а им виднее.
але думаю ти помилилась
Особовий склад
Втрати 123 000 (64,7%)
вбито ~30.500
поранено ~91.500
взято в полон ~1.000
призначено для вторгнення 190.000
Бойові броньовані машини
втрати 3302
призначено для вторгнення 2900
Танки
втрати 1358
призначено для вторгнення 1200
Артилерія
втрати 649
призначено для вторгнення 1600
Літаки
втрати 208
призначено для вторгнення 330
Гелікоптери
втрати 174
призначено для вторгнення 240
Кораблі та катери
втрати 13
призначено для вторгнення 75
то вони б вже тiкали за урал
але наразi не все так чудово
хоча з прибуттям РЗСВ з США можливо буде рiзка змiна ситуацiй
ось і луганська область повернулась в 'радную говєнь'