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Більша частина Сєверодонецька контролюється росіянами, майже 100% інфраструктури міста зруйновано, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гайдай

90% житлового фонду Сєверодонецька пошкоджено, з них 60% відновленню не підлягає.

Про це повідомив у Телеграмі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Вечірнє зведення 31 травня:

- Більша частина Сєверодонецька контролюється росіянами. Місто не оточене, і передумов для цього немає.

- Обласний центр наближається до рівня руйнувань Рубіжного та Попасної. В місті критична інфраструктура зруйнована на майже 100%, пошкоджено 90% житлового фонду, з них 60% критично, тобто відновленню не підлягає.

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Через обстріли гуманітарні вантажі до Сєверодонецька завезти неможливо, як і евакуювати людей", - розповів Гайдай.
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Топ коментарі
+19
Чомусь згадався виступ Кушнарьова в Сєвєродонєцку часів Помаранчевої революції: "Здесь нє будєт кієвской власті, здесь будєт наша власть"... Ну от дочекались. Кушнарьов в першому ряду на концерті Кобзона разом з Кернесом і Жиріком аплодують а з казана лише хлюп та хлюп - то Кравчук між бульбашками смоли шастає...
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01.06.2022 00:08
+16
Вірю в ЗСУ , якщо так , тоді так потребує обстановка
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31.05.2022 23:35
+12
кацапи вже квартирки собі там приглядають? ну-ну.... даже зруйноване місто буде комфортніше їх мухосранських уралів, коміків, сибірі....
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31.05.2022 23:28
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**** наши так за тот северодонецк вцепились непонятно.
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31.05.2022 23:16 Відповісти
коли кацапи знищать всі 100% можна буде відходити....
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31.05.2022 23:24 Відповісти
Рашисти так і роблять. З території мордору почитають обстрілювати щоб наші їх не дістали, а коли місто перетворюють в руїни і наші відходять, заходять орки і починають обстріли наступного населеного пункту. Так було з Волновахою, з Маріуполем, тепер Сєверодонецьк.
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01.06.2022 00:25 Відповісти
Це наша земля. З таким мисленням ми можемо і до Говерли відійти підриваючи за собою мости. Триматись треба.
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31.05.2022 23:57 Відповісти
Что-бы такое давать такие советы надо знать возможности и конкретную обстановку на местности, а когда седишь дома на диване с этим могут быть проблемы, это если очень коротко...
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01.06.2022 03:33 Відповісти
Данбас кормит всю Украину - еще вчера звучало...
рф показала место Донбаса в Украине, к сожалению.
Вот такая смертельная "дружба".
Печально.
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31.05.2022 23:20 Відповісти
А кто будет восстанавливать город? Россия ?
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31.05.2022 23:21 Відповісти
кацапи вже квартирки собі там приглядають? ну-ну.... даже зруйноване місто буде комфортніше їх мухосранських уралів, коміків, сибірі....
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31.05.2022 23:28 Відповісти
ты по-ходу не туда забрел, мудило. значит, у нас - пропаганда, а сам видосики кацапов смотришь и там всё правда.
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31.05.2022 23:30 Відповісти
Конечно за ее бабло.
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01.06.2022 01:38 Відповісти
зе чмо шас перегаворит и парешает
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01.06.2022 03:30 Відповісти
А что там восстанавливать? Центр города целый, словно войны не было. Кацапы вон в твиттере во всю видосы выкладывают.
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01.06.2022 05:55 Відповісти
а ты семью туда перевези,может понятно станет
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31.05.2022 23:22 Відповісти
та ви не соромтесь,завезіть побільше гуманітарки для тих істот,що з піснями під гітару вітають орків,лізуть з ними фотографуватись і цілуватись.Завезіть і побільше.Тільки так.
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31.05.2022 23:30 Відповісти
Ниче там особо не уничтожено, кацапы уже выкладывают видео города, там много целого и неразрушенного.
Ну, якщо це так, то є ще що боронити. Северодонецк не здавати!
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31.05.2022 23:31 Відповісти
а може оставить їм донбас? хай відбудовують? у них все одно грошей немає.
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31.05.2022 23:32 Відповісти
Уже вы юг им оставили. Сколько территорий планируете им отдать еще?
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01.06.2022 05:56 Відповісти
Вірю в ЗСУ , якщо так , тоді так потребує обстановка
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31.05.2022 23:35 Відповісти
І так потихенько вони будуть перти дальше знищуючи вщент інші міста, вони більше не розпорошують сили, як це було в коло Києва, щільна артилерія гради-повільний каток, який продовжить руйнувати нашу країну, доки їм це буде потрібно..
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31.05.2022 23:40 Відповісти
Фсьопрапало ? .
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01.06.2022 00:01 Відповісти
Мой прогноз - дай бог что бы не сбылся. Оги захватят Луганскую и Донецкую областя полностью. А потом будут реальные переговоры.
Запад не поможет Украине переломать ситуацию на фронте (им это еще более не выгодно и страшно чем полупобеда рашистов) все будет полу-серо-где-то-там. Зелень под давлением так скажем "мирового" сообщества подпишет какой то договорняк преподнеся его за победу Украины конечно же. Рашисты свое. На самом же деле все останетсяпо прежнему - единственное что -- будут новые захваченные территории (старые скорее всего легализируют или что то в этом роде) плацдарм и полная безнадега на стратегических направлениях развития. (Помощь кидать будут какую то,но это будет скорее больше показушно и не комплексно) сильная Украина не выгодна ни кому. Запомните это раз и навсегда!!!
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31.05.2022 23:55 Відповісти
..Запад не поможет Украине переломать ситуацию на фронте (им это еще более не выгодно и страшно чем полупобеда рашистов))
 Ізвольтє обьясніть , таваріщ ікспєрд - це чому перемога України страшніше за перемогу кацапні ?? . Що за дурня .??
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01.06.2022 00:06 Відповісти
Погноз самого "конюховского" ето жє вєршіна глобального аналіза ситуації! Ето жє очєнь і очєнь ...
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01.06.2022 00:12 Відповісти
Меня то хоть понятно я под своим именем всегда и везде писал и пишу. А кто ты такой так даже не понятно и не знано.
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01.06.2022 09:47 Відповісти
вы какой-то вы оптимист...он все верно написал
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01.06.2022 00:56 Відповісти
ну и какой смысл тогда США и ЕС сюда лярды баксов и евро вкидывать? абсолютно никакого. Они могли бы проявить озабоченность как во время захвата Крыма и всё.

На самом деле они нашими руками + санкции демилитаризируют рашку, плюс ожидают там смены власти. А тогда уже будут либо с новой властью решать вопросы глобально, либо продолжать давить до распада. Зависит от того, какой будет внутренний расклад на роzzее.

С пуйлом ессно никто ни о чем договариваться уже не будет (не считаем некоторых продажных европейских политиков, это частные случаи). Но и рисковать они тоже не будут сильно, будут делать вид что дают нам лишь оборонительное вооружение, потому что риск применения ЯО очень велик, и они не хотят этого.

Хотя как по мне, это ошибка. Чем быстрее мы нанесли бы урон мощный, тем быстрее рухнул бы режим на рассее. Но может мне так кажется, а им виднее.
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01.06.2022 01:58 Відповісти
Чомусь згадався виступ Кушнарьова в Сєвєродонєцку часів Помаранчевої революції: "Здесь нє будєт кієвской власті, здесь будєт наша власть"... Ну от дочекались. Кушнарьов в першому ряду на концерті Кобзона разом з Кернесом і Жиріком аплодують а з казана лише хлюп та хлюп - то Кравчук між бульбашками смоли шастає...
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01.06.2022 00:08 Відповісти
там немає кого евакуювати. залишилась в місті лише сепарська мразь яка чекає своїх. всі хто не хоче евакуюватися то чекають на "рускій мір"
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01.06.2022 00:08 Відповісти
ну тобi з дивану звiсно виднiше

але думаю ти помилилась
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01.06.2022 02:00 Відповісти
Втрати параші станом на 31.05.2022 https://www.minusrus.com/?fbclid=IwAR0knaaa2A2JS4qu68Vta-3Xf4XKk33zdBDajrjhon8N2CGRt-FymyeSnPI
Особовий склад
Втрати 123 000 (64,7%)
вбито ~30.500
поранено ~91.500
взято в полон ~1.000
призначено для вторгнення 190.000

Бойові броньовані машини
втрати 3302
призначено для вторгнення 2900

Танки
втрати 1358
призначено для вторгнення 1200

Артилерія
втрати 649
призначено для вторгнення 1600

Літаки
втрати 208
призначено для вторгнення 330

Гелікоптери
втрати 174
призначено для вторгнення 240

Кораблі та катери
втрати 13
призначено для вторгнення 75
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01.06.2022 00:44 Відповісти
Є ще над чим працювати…
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01.06.2022 01:24 Відповісти
Я вже бачу як палає Сєвастополь ...
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01.06.2022 01:26 Відповісти
якби все було так гарно...

то вони б вже тiкали за урал

але наразi не все так чудово

хоча з прибуттям РЗСВ з США можливо буде рiзка змiна ситуацiй
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01.06.2022 02:02 Відповісти
більша частина поранених поверниться в стрій. Вони ще не почали мобілізацію моквичів і пітерців. А там запросто наберуть сто тисяч. хоча й невмотивованих. Та й білоруси по одинично воюють за контактом.
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01.06.2022 08:11 Відповісти
москалі - народ-хробак! тільки хробакам треба все більше і більше землі і нічого іншого крім землі! кацапстан і так найбільша країна за площею, але їм все мало, тому треба зжерти більше землі, навіть якщо там нема ні людей, ні інфраструктури, ні економіки, НІ-ЧО-ГО....

ось і луганська область повернулась в 'радную говєнь'
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01.06.2022 01:55 Відповісти
Да без паритету в арті вони й надалі будуть стирати міста і витісняти наших, тут ніяка хоробрість не допоможе
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01.06.2022 04:23 Відповісти
 
 