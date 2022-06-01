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США усилят санкции против России из-за попыток присоединить Херсонскую область, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

прайс,нед

США обеспокоены попытками России "установить институционный контроль над суверенными территориями Украины, особенно в Херсонской области". Вашингтон будет ужесточать санкции за преступные действия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-брифинг спикера Госдепартамента США Неда Прайса.

Он отметил, что Кремль, по всей видимости, рассматривает несколько подходов: "от признания так называемых "народных республик", как Россия уже сделала, применив силу в Донецке и Луганске, до попытки аннексии, как сделала в Крыму".

Поскольку эти сценарии уже известны, то, по словам пресс-секретаря Государственного департамента, США начинают бить тревогу на опережение.

Также читайте: России почти наверняка не удастся "легитимизировать" своих ставленников в Херсоне, - Госдепартамент США
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Топ комментарии
+15
Та не треба там "бити тревогу"! Дайте нам у комплекті до MLRS ракети ATACMS - і ми самі добряче наб'ємо їб@L0 *****!! Досить вже "різати кішці хвоста по шматочку!!"
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01.06.2022 01:47
+12
то не могли дати побільше нормальних ракет щоб вигнати заідти тих орків
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01.06.2022 01:43
+6
Свинособаки того і бояться, що санкції великий вплив будуть мати
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01.06.2022 01:58
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то не могли дати побільше нормальних ракет щоб вигнати заідти тих орків
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01.06.2022 01:43 Ответить
Та не треба там "бити тревогу"! Дайте нам у комплекті до MLRS ракети ATACMS - і ми самі добряче наб'ємо їб@L0 *****!! Досить вже "різати кішці хвоста по шматочку!!"
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01.06.2022 01:47 Ответить
Свинособаки того і бояться, що санкції великий вплив будуть мати
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01.06.2022 01:58 Ответить
Санкции начнут нормально работать только к концу года когда нефтяное эмбарго начнёт действовать.
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01.06.2022 02:35 Ответить
нажаль вони будуть діяти через 2-3 роки
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01.06.2022 02:46 Ответить
Поверь, это лучше, чем если бы их не было. Мордору нельзя позволять развиваться, поскольку цель этой фашистской нации - уничтожение всех соседних стран. Рашисты относительно безопасны лишь тогда, когда они жрут друг друга из-за голода.
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01.06.2022 04:58 Ответить
США не вкурсе что есть люди спрятанные в Украине для того чтобы Херсон не остался в окупации долго так что США и Байден курите бамбук с санкциями вашими без вас обойдутся ,
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01.06.2022 02:59 Ответить
По-ходу ты сам уже обкурился бамбука
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01.06.2022 04:35 Ответить
Посилите тільки ляпання язиком. Більше зброї давайте. І швидше.
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01.06.2022 05:30 Ответить
я просто в шоці у Госдепа на кожен крок орків є санкції .. Геніально Карл ..А одну санкцію вмісто тисячі дрібних ніззя
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01.06.2022 08:42 Ответить
 
 