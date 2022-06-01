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США посилять санкції проти Росії через спроби приєднати Херсонську область, - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прайс,нед

США стурбовані спробами Росії "встановити інституційний контроль над суверенними територіями України, особливо в Херсонській області". Вашингтон посилюватиме санкції за злочинні дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-брифінг спікера Держдепартаменту США Неда Прайса.

Він зазначив, що Кремль, очевидно, розглядає кілька підходів: "від визнання так званих "народних республік", як Росія вже зробила, застосувавши силу в Донецьку і Луганську, до спроби анексії, як зробила в Криму".

Оскільки ці сценарії вже відомі, то, за словами прессекретаря Державного департаменту, США починають бити тривогу на випередження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росії майже напевно не вдасться "легітимізувати" своїх ставлеників у Херсоні, - Держдепартамент США

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
Та не треба там "бити тревогу"! Дайте нам у комплекті до MLRS ракети ATACMS - і ми самі добряче наб'ємо їб@L0 *****!! Досить вже "різати кішці хвоста по шматочку!!"
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01.06.2022 01:47
+12
то не могли дати побільше нормальних ракет щоб вигнати заідти тих орків
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01.06.2022 01:43
+6
Свинособаки того і бояться, що санкції великий вплив будуть мати
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01.06.2022 01:58
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то не могли дати побільше нормальних ракет щоб вигнати заідти тих орків
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01.06.2022 01:43 Відповісти
Та не треба там "бити тревогу"! Дайте нам у комплекті до MLRS ракети ATACMS - і ми самі добряче наб'ємо їб@L0 *****!! Досить вже "різати кішці хвоста по шматочку!!"
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01.06.2022 01:47 Відповісти
Свинособаки того і бояться, що санкції великий вплив будуть мати
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01.06.2022 01:58 Відповісти
Санкции начнут нормально работать только к концу года когда нефтяное эмбарго начнёт действовать.
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01.06.2022 02:35 Відповісти
нажаль вони будуть діяти через 2-3 роки
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01.06.2022 02:46 Відповісти
Поверь, это лучше, чем если бы их не было. Мордору нельзя позволять развиваться, поскольку цель этой фашистской нации - уничтожение всех соседних стран. Рашисты относительно безопасны лишь тогда, когда они жрут друг друга из-за голода.
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01.06.2022 04:58 Відповісти
США не вкурсе что есть люди спрятанные в Украине для того чтобы Херсон не остался в окупации долго так что США и Байден курите бамбук с санкциями вашими без вас обойдутся ,
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01.06.2022 02:59 Відповісти
По-ходу ты сам уже обкурился бамбука
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01.06.2022 04:35 Відповісти
Посилите тільки ляпання язиком. Більше зброї давайте. І швидше.
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01.06.2022 05:30 Відповісти
я просто в шоці у Госдепа на кожен крок орків є санкції .. Геніально Карл ..А одну санкцію вмісто тисячі дрібних ніззя
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01.06.2022 08:42 Відповісти
 
 