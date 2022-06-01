США посилять санкції проти Росії через спроби приєднати Херсонську область, - Держдеп
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США стурбовані спробами Росії "встановити інституційний контроль над суверенними територіями України, особливо в Херсонській області". Вашингтон посилюватиме санкції за злочинні дії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-брифінг спікера Держдепартаменту США Неда Прайса.
Він зазначив, що Кремль, очевидно, розглядає кілька підходів: "від визнання так званих "народних республік", як Росія вже зробила, застосувавши силу в Донецьку і Луганську, до спроби анексії, як зробила в Криму".
Оскільки ці сценарії вже відомі, то, за словами прессекретаря Державного департаменту, США починають бити тривогу на випередження.
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