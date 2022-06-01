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Заместитель главы Черновицкой ОВА разоблачен на махинациях с гумпомощью, - СБУ. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

швидка

Деньги зарабатывали на автомобилях, которые на самом деле предусматривались для безвозмездной помощи от имени государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным Службы, чиновник способствовал использованию в коммерческих целях автомобилей скорой медицинской помощи, которые были переданы в Украину из Италии в качестве гуманитарной поддержки.

"Именно этот профильный заместитель председателя ОВА был ответственным за распределение "скорых" и определил одно из областных медучреждений, как получателя части этой гумпомощи. Сделку удалось провести через гендиректора медучреждения.

Руководитель больницы, в свою очередь, переоформил 5 полученных "скорых" на подконтрольную общественную благотворительную организацию, учредителем и собственником которой он сам и является, для предоставления платных транспортных услуг больным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники зарабатывали деньги на автомобилях, которые предусматривались для безвозмездной помощи от имени государства.

В настоящее время в рамках уголовного производства по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Zaxid.net со ссылкой на местные СМИ сообщает, что речь идет об Артуре Мунтяне, сыне бывшего председателя Черновицкого областного совета, председателе областной организации ВО "Батькивщина", депутате облсовета Иване Мунтяне.

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Топ комментарии
+27
П...ць. Ну я не знаю. В такий час його просто вивести б на площу, розповісти людям що він зробив и відвернутися на хвилину-другу.
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01.06.2022 12:19
+25
А ОВА це ті, кого призначив Президент? Мені здається красти гуманітарку це остання ступінь бариги.
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01.06.2022 12:20
+13
Гниди, яких треба просто давити! Безкарність породжує злчинність.
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01.06.2022 12:24
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П...ць. Ну я не знаю. В такий час його просто вивести б на площу, розповісти людям що він зробив и відвернутися на хвилину-другу.
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01.06.2022 12:19 Ответить
То значить Швець був правий?
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01.06.2022 13:05 Ответить
Знаючи нашу владу я Швецю повiрив вiдразу.
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01.06.2022 15:14 Ответить
"А так вони перевозять тих самих українців,о як страшно,за гроші, в тіж самі медзаклади.Не заказуй їх,їдь безоплатно."

А. Но тобто, по такій логіці, якщо я буду броніками барижити, які нададуть як допомогу, то це норм? А що, вони ж все одно на фронт потраплять і життя врятують, а так і я копійчину зароблю. Не хочеш - не купляй, воюй без захисту.
А якщо я ще "благодійну організацію" засную, через яку все це буду проводити і гроші з якої, можливо, допоможуть військовим(а може і нє) то взагалі все добре.
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01.06.2022 15:53 Ответить
А ОВА це ті, кого призначив Президент? Мені здається красти гуманітарку це остання ступінь бариги.
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01.06.2022 12:20 Ответить
Чернівецька митниця -"парафія" Яценюка...

Бурбак - татко буковинської мафії…

https://mp.cv.ua/kontrabanda-na-bukovyni/

Явно і дуже не повезло прекрасному краю Буковині після Революції Гідності. Кращі сини нашої землі віддали свої життя за визволення України від влади «янучарів». Багато наших земляків полягли боронячи наші східні кордони, воюють там і до сьогоднішніх днів. Їх іменами назвали вулиці міста, на їх могили приходять державні мужі та народні депутати. Але на постреволюційній хвилі до влади дорвались ті, хто ******* своїм вказівним пальчиком правої руки повчати всіх. Як треба жити, щоб їм було добре…

В результаті політичних домовленостей, після зміни влади в Україні, Чернівецьку область «віддали, подарували» Народному Фронту. І ось в цьому і криється все невезіння буковинців. Клептоман Яценюк і ворюга Бурбак впряглись в сани розкрадання і контрабанди потужним дуето
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01.06.2022 12:37 Ответить
Сцукі. Порвати на колодські стрічки.
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01.06.2022 12:22 Ответить
«Куля в лоб - так куля в лоб» По-другому никак!
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01.06.2022 12:25 Ответить
poka nenachnut razstrelivatj za takoe v ******* vremja - nichevo nepomenjaetsa.....uvi.
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01.06.2022 12:24 Ответить
Гниди, яких треба просто давити! Безкарність породжує злчинність.
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01.06.2022 12:24 Ответить
Кто их будет давить? Пришлецы с марса?
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01.06.2022 16:53 Ответить
Це вже нові літса, чи ще старі?
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01.06.2022 12:26 Ответить
да ничого йому небуде.....зелені потвори свого відмажуть
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01.06.2022 12:26 Ответить
так воно і є. Сьогодні в країні твориться щось неймовірне, половина "гуманітарки" в магазинах і по складах "слуг наріда". А пам'ятаєте, як про "свинарчуків" репетував кишеньковий Бенін "журнашлюга" бігус і вся срана політична "еліта"? Винні були не "свинарчуки", а чомусь Порошенко, бо він їх призначив. Хоча і "свинарчуки" виявилися не винними, а героями в тій ситуації (добували клінстрони і танкові ричаги контрабандним способом за складів парашії, де навели порядок наша ДБР, закривши ці канали). А по аналогії не винен сьогодні Зеленський, бо це інше? По всій країні такі про@оби - бензин, солярка, газ, сіль, вода, хліб, крупа, мука, полуниця, огірки, капуста, помідори.... це наслоідки війни, чи все пущено на самотік навмисне? А чому літає долар і євро і повзає гривня, включили станок? Немає сил і часу, бо всі займаються Порошенко, Марченко, Павловським, Ріфом, Звіробій, Чорновіл???
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01.06.2022 12:37 Ответить
Причем тут "зеленка" если белым по черному написано ВО "Батьківщина" Вам уже "зе" поперек горла во всех грехах видятся!! Давайте будем объективными, и "баба джули" та еще красавица та, и ОЗДЖ всем составом и т.д. !! С больной головы на здоровую не надо все валить!! А за такие закидоны в военное время к стенке только помогает, тут согласен!!
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01.06.2022 12:55 Ответить
а до чого тут "Батьківщина" чи "Родіна", коли керівника ОВА призначає Президент, а той підбирає собі підлеглих? Але тут я написав про всю Україну, де також розкражається "гуманітарка", де дуже завищені ціни на пальне, на продукти харчування, транспортні послуги та інше і до чого тут "Батьківщина", коли у всьому монобільшість "слуг"? Я дуже об'єктивний і старався менеше висвітлювати проколи і про@оби "зелених", бо "не на часі" "війна", а коли побачив, що на переслідування опозиції, особливо Порошенко, Тані Чорновіл у влади є час і натхнення - то будь ласка і про це потрібно говорити, щоб не було запізно. До ОПЗЖ питань у Володі не було до війни зовсім, бо вони мабуть патріотичні, а той Порошенко тільки й чекає, щоб зустріти кацапів, так? Щось по діях вийшло навпаки тому, про що говорив "бенямедведчукзеленський" канал.
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01.06.2022 13:26 Ответить
Нє голова був на Марсі,й голівкою крутив
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01.06.2022 15:20 Ответить
Добре хочь одного впіймали.
Таку мразоту треба саджати років на 10 без права амністії.
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01.06.2022 12:32 Ответить
і без права в майбутньому займати будь-які державні посади та голосувати на виборах
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01.06.2022 13:11 Ответить
одного такого що був під законом про люстрацію на другий день після обрання клован поставив главою свого "офісу", Андрій Богдан, пам'ятаєте?
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01.06.2022 19:44 Ответить
*****, тільки пожиттєво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.06.2022 12:32 Ответить
Так, так, це все він, заступник - падла така! А голова - ні сном, ні духом...
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01.06.2022 12:33 Ответить
Треба виходити і требуватти смертну кару за грабування в військовий час
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01.06.2022 12:34 Ответить
Откупятся... Ведь наш Суд, самый честный!
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01.06.2022 12:34 Ответить
і суд расстрелять!
Як це все вже задрало, Ми краіну втрачаємо, життя людей, домівки, а ці покидьски все грабують. Тількі Розстріл!
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01.06.2022 12:35 Ответить
Без слідства й суду
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01.06.2022 15:21 Ответить
Кому війна,а кому і мати рідна...
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01.06.2022 12:34 Ответить
Ага, а голова ОВА не вкурсі. PZDC
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01.06.2022 12:38 Ответить
Чернівці просто не відчули війни...

На Чернівецькій митниці великий кіпіш

29.07.2021

На митницях міняють митників, як брудні шкарпетки.

У грудні минулого року в.о. Чернівецької митниці призначили Руслана Мухтарова. Сьогодні його уже нема.

Ще у квітні цього року Михайла Товта відсторонили від виконання обов"язків начальника Закарпатської митниці. А вже вчора він виграв конкурс на начальника Чернівецької.

Салагор міцно сидить у кріслі начальника ДФС на митниці у Чернівецькій області.

Подейкують знаючі люди, що колишні очільники митниці вже взяті на хабарі за призначення на посади, як мінімум пів дюжини митників. Гроші взяли, а призначити не встигли.

Ціна питання посади митника від 15000 доларів.
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01.06.2022 12:42 Ответить
что это сбу по кругу эту новость гоняет..., это уже было недели 2 назад или их в первый раз отпустили, а они не исправились?
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01.06.2022 12:43 Ответить
Отправить его на передовую
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01.06.2022 12:48 Ответить
мобилизации не было для всех, поэтому такие занимаются спекуляцией или воровством
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01.06.2022 12:52 Ответить
Армянин !!! Під час війни в Україні !!! Рубає бабло ?! Відірвати на центральній площі йому яйця,привселюдно, щоб ВОНО не плодилося в Україні ніколи надалі....
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01.06.2022 12:52 Ответить
Радує те, що очільник ова не причетний до оборудок і нічого про це не знав
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01.06.2022 12:54 Ответить
А ще пограничники і таможники які брали по 500-1000 у.о за бус з гум.допомогою , і депутати різних ланок які роблять сортування тої допомоги і все, що низької якості роздають, а все інше на продажу в інший регіон. !!!!
І Регіональний сервісний центр МВС в Закарпатськiй областi (МРЕВ) які торгують номерками електронної черги для реєстрації авто і здачі іспитів на посвідчення водія. І таких прикладів багато !
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01.06.2022 12:56 Ответить
сынуля
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01.06.2022 13:04 Ответить
и папуля...
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01.06.2022 13:05 Ответить
Каждый "голова ОДА" - коррупционер. Дудин (уволенный нач. СБУ Харькова) рассказывает в своем письме много "интересного" про деятельность назначенцев Зеленского. Сам Дудин, конечно тот ещё поц, но в данном случае я ему верю. https://ord-ua.com/2022/05/30/dudin-intrizhki-sbu/
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01.06.2022 13:04 Ответить
Шаг перший- викрили
Шаг другий- переплутали. Ці машини і машини які закупили для закладу. Машини для закладу пішли в гуманітарку, а машині гуманітарки пішли в заклад. Помятаєте епіцентр і броникі для гуманітарки за 12500. Такеж саме крадівництво. Хто виновен. Ніхто
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01.06.2022 21:25 Ответить
Мунтян - молдавське призвище. Молдован - що з нього взяти. За грати і конфіскація
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14.06.2022 18:47 Ответить
 
 