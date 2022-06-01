Заместитель главы Черновицкой ОВА разоблачен на махинациях с гумпомощью, - СБУ. ВИДЕО

Деньги зарабатывали на автомобилях, которые на самом деле предусматривались для безвозмездной помощи от имени государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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По данным Службы, чиновник способствовал использованию в коммерческих целях автомобилей скорой медицинской помощи, которые были переданы в Украину из Италии в качестве гуманитарной поддержки.

"Именно этот профильный заместитель председателя ОВА был ответственным за распределение "скорых" и определил одно из областных медучреждений, как получателя части этой гумпомощи. Сделку удалось провести через гендиректора медучреждения.



Руководитель больницы, в свою очередь, переоформил 5 полученных "скорых" на подконтрольную общественную благотворительную организацию, учредителем и собственником которой он сам и является, для предоставления платных транспортных услуг больным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники зарабатывали деньги на автомобилях, которые предусматривались для безвозмездной помощи от имени государства.

В настоящее время в рамках уголовного производства по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Zaxid.net со ссылкой на местные СМИ сообщает, что речь идет об Артуре Мунтяне, сыне бывшего председателя Черновицкого областного совета, председателе областной организации ВО "Батькивщина", депутате облсовета Иване Мунтяне.

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