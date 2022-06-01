Заместитель главы Черновицкой ОВА разоблачен на махинациях с гумпомощью, - СБУ. ВИДЕО
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Деньги зарабатывали на автомобилях, которые на самом деле предусматривались для безвозмездной помощи от имени государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным Службы, чиновник способствовал использованию в коммерческих целях автомобилей скорой медицинской помощи, которые были переданы в Украину из Италии в качестве гуманитарной поддержки.
"Именно этот профильный заместитель председателя ОВА был ответственным за распределение "скорых" и определил одно из областных медучреждений, как получателя части этой гумпомощи. Сделку удалось провести через гендиректора медучреждения.
Руководитель больницы, в свою очередь, переоформил 5 полученных "скорых" на подконтрольную общественную благотворительную организацию, учредителем и собственником которой он сам и является, для предоставления платных транспортных услуг больным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники зарабатывали деньги на автомобилях, которые предусматривались для безвозмездной помощи от имени государства.
В настоящее время в рамках уголовного производства по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.
Zaxid.net со ссылкой на местные СМИ сообщает, что речь идет об Артуре Мунтяне, сыне бывшего председателя Черновицкого областного совета, председателе областной организации ВО "Батькивщина", депутате облсовета Иване Мунтяне.
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А. Но тобто, по такій логіці, якщо я буду броніками барижити, які нададуть як допомогу, то це норм? А що, вони ж все одно на фронт потраплять і життя врятують, а так і я копійчину зароблю. Не хочеш - не купляй, воюй без захисту.
А якщо я ще "благодійну організацію" засную, через яку все це буду проводити і гроші з якої, можливо, допоможуть військовим(а може і нє) то взагалі все добре.
Бурбак - татко буковинської мафії…
https://mp.cv.ua/kontrabanda-na-bukovyni/
Явно і дуже не повезло прекрасному краю Буковині після Революції Гідності. Кращі сини нашої землі віддали свої життя за визволення України від влади «янучарів». Багато наших земляків полягли боронячи наші східні кордони, воюють там і до сьогоднішніх днів. Їх іменами назвали вулиці міста, на їх могили приходять державні мужі та народні депутати. Але на постреволюційній хвилі до влади дорвались ті, хто ******* своїм вказівним пальчиком правої руки повчати всіх. Як треба жити, щоб їм було добре…
В результаті політичних домовленостей, після зміни влади в Україні, Чернівецьку область «віддали, подарували» Народному Фронту. І ось в цьому і криється все невезіння буковинців. Клептоман Яценюк і ворюга Бурбак впряглись в сани розкрадання і контрабанди потужним дуето
Таку мразоту треба саджати років на 10 без права амністії.
Як це все вже задрало, Ми краіну втрачаємо, життя людей, домівки, а ці покидьски все грабують. Тількі Розстріл!
На Чернівецькій митниці великий кіпіш
29.07.2021
На митницях міняють митників, як брудні шкарпетки.
У грудні минулого року в.о. Чернівецької митниці призначили Руслана Мухтарова. Сьогодні його уже нема.
Ще у квітні цього року Михайла Товта відсторонили від виконання обов"язків начальника Закарпатської митниці. А вже вчора він виграв конкурс на начальника Чернівецької.
Салагор міцно сидить у кріслі начальника ДФС на митниці у Чернівецькій області.
Подейкують знаючі люди, що колишні очільники митниці вже взяті на хабарі за призначення на посади, як мінімум пів дюжини митників. Гроші взяли, а призначити не встигли.
Ціна питання посади митника від 15000 доларів.
І Регіональний сервісний центр МВС в Закарпатськiй областi (МРЕВ) які торгують номерками електронної черги для реєстрації авто і здачі іспитів на посвідчення водія. І таких прикладів багато !
Шаг другий- переплутали. Ці машини і машини які закупили для закладу. Машини для закладу пішли в гуманітарку, а машині гуманітарки пішли в заклад. Помятаєте епіцентр і броникі для гуманітарки за 12500. Такеж саме крадівництво. Хто виновен. Ніхто