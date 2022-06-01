Потеря самолетов в Гостомеле – это служебная халатность, - командир "Мрии" Антонов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ответственность за непринятое решение переместить самолеты лежит на руководстве ГП "Антонов".
Об этом в интервью "Главкому" заявил командир Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов, передает Цензор.НЕТ.
"26 января аэропорт в Лейпциге действительно предложил свои парковки для всего парка наших самолетов. Для их перемещения нужно было принять решение. Честно говоря, я не знаю, в чем именно были, финансовые или политические. Знаю только, что предложение немцев сразу не было принято украинской стороной, продолжались какие-то переговоры.
Наши самолеты могли вылететь из Гостомеля в любой момент, потому что нас были готовы принимать. Кроме Ан-225, на котором заменяли двигатель (и это не было большой проблемой для того, чтобы он взлетел на пяти двигателях), были полностью исправны Ан-26 и Ан-74", - рассказал он.
Антонов отметил, что не знает деталей переговоров о перемещении самолетов между "Укроборонпромом" и ГП "Антонов".
"Могу только сказать, что было немало косвенных доказательств того, что переместить наши самолеты из Гостомеля следует как можно скорее. К примеру, другие авиакомпании начинали вывозить свои самолеты со стоянок в Украине, начиная с 15-17 февраля. Еще одно доказательство – действия страховых компаний. С начала февраля нас начали страховать всего на два дня, а начиная где-то с 16 февраля страховали всего на один день. Понимаете, чтобы самолет вылетел, нужна была команда только генерального директора "Антонова". На некоммерческие перелеты он дает команду. А это был бы технический рейс. А вот на коммерческий рейс Ан-124, состоявшийся 23 февраля, за пять часов до начала полномасштабного вторжения, давал команду директор авиакомпании", – объяснил командир.
"Ответственность за непринятое решение переместить самолеты на руководстве, я его расцениваю как служебную халатность. Даже в день начала войны было спокойствие, уверенность, что все будет хорошо и не надо никуда лететь. Хотя уже было поздно куда-то лететь. Я не знаю, почему такое спокойствие было у нашего руководства. Возможно, это следует выяснить в ходе проводимого сейчас расследования. Интересно, какие же планы были у нашего руководства на эти самолеты, которые были уничтожены через несколько дней?", - добавил Антонов.
Напомним, уже на третий день полномасштабного вторжения оккупанты уничтожили самый большой в мире самолет Ан-225 - легендарную украинскую "Мрию". Ее, как и некоторые другие самолеты госпредприятия "Антонов", не успели переместить из охваченного боями Гостомеля на безопасные аэродромы.
Пожалуйста, подождите...
Если вспомнить, что командир Ан-225 Антонов, он же Зам. Генерального по летной работе ...,
то как то странно теперь это читать.
Он не смог взять на себя ответственность, побоялся шо уволят? Или керосина не нашел?
Згадалась пісня у виконанні Утьосова *все хорошо прекрасная маркиза", де маркіза - це Україна, а слуга - це наша влада.