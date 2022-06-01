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Потеря самолетов в Гостомеле – это служебная халатность, - командир "Мрии" Антонов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мрія

Ответственность за непринятое решение переместить самолеты лежит на руководстве ГП "Антонов".

Об этом в интервью "Главкому" заявил командир Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов, передает Цензор.НЕТ.

"26 января аэропорт в Лейпциге действительно предложил свои парковки для всего парка наших самолетов. Для их перемещения нужно было принять решение. Честно говоря, я не знаю, в чем именно были, финансовые или политические. Знаю только, что предложение немцев сразу не было принято украинской стороной, продолжались какие-то переговоры.

Наши самолеты могли вылететь из Гостомеля в любой момент, потому что нас были готовы принимать. Кроме Ан-225, на котором заменяли двигатель (и это не было большой проблемой для того, чтобы он взлетел на пяти двигателях), были полностью исправны Ан-26 и Ан-74", - рассказал он.

Смотрите: Аэропорт не узнать, - в "Антонове" рассказали, сколько самолетов уничтожено в Гостомеле. ФОТО

Антонов отметил, что не знает деталей переговоров о перемещении самолетов между "Укроборонпромом" и ГП "Антонов".

"Могу только сказать, что было немало косвенных доказательств того, что переместить наши самолеты из Гостомеля следует как можно скорее. К примеру, другие авиакомпании начинали вывозить свои самолеты со стоянок в Украине, начиная с 15-17 февраля. Еще одно доказательство – действия страховых компаний. С начала февраля нас начали страховать всего на два дня, а начиная где-то с 16 февраля страховали всего на один день. Понимаете, чтобы самолет вылетел, нужна была команда только генерального директора "Антонова". На некоммерческие перелеты он дает команду. А это был бы технический рейс. А вот на коммерческий рейс Ан-124, состоявшийся 23 февраля, за пять часов до начала полномасштабного вторжения, давал команду директор авиакомпании", – объяснил командир.

"Ответственность за непринятое решение переместить самолеты на руководстве, я его расцениваю как служебную халатность. Даже в день начала войны было спокойствие, уверенность, что все будет хорошо и не надо никуда лететь. Хотя уже было поздно куда-то лететь. Я не знаю, почему такое спокойствие было у нашего руководства. Возможно, это следует выяснить в ходе проводимого сейчас расследования. Интересно, какие же планы были у нашего руководства на эти самолеты, которые были уничтожены через несколько дней?", - добавил Антонов.

Напомним, уже на третий день полномасштабного вторжения оккупанты уничтожили самый большой в мире самолет Ан-225 - легендарную украинскую "Мрию". Ее, как и некоторые другие самолеты госпредприятия "Антонов", не успели переместить из охваченного боями Гостомеля на безопасные аэродромы.

Также читайте: Украина построит еще один самолет "Мрия", - Зеленский
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Топ комментарии
+90
А чому так м'яко - "службова недбалість"? А можливо це державна зрада?
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01.06.2022 12:10
+48
Служебная халатность ето когда посрал и не смыл. А здесь читая измена Родины. Самолеты как и все остальное целенаправленно было оставлено для врага. Тем более рашисты давно уже слюни пускали на нашу Мрiю. Етот трофей для них был самым желанным.
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01.06.2022 12:13
+44
Если бы только это. А юг Украины, а Чернобыльское направление, а история с "Сагайдачным", а ситуация с резервом ГСМ, а ракетная программа и т.д. по списку зеленых "про@бов"? Это все тянет на 111 статью УК Украины.
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01.06.2022 12:15
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Там ген.директор авіакомпаніїї винен, там голова ОДА, там керівник райвідділку поліції, там знов якісь щось про@бали. Не винні лише ті, хто взяв на себе відповідальність за державу, хто отримував вичерпну інформацію не лише від своїх спецслужб, а і країн-партнерів. Можливо, ген.директор і міг здогадуватись про напад, аналізуючи поведінку страховиків, але ж не йому директор ЦРУ повідомляв особисто про початок війни
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01.06.2022 14:38 Ответить
"Відповідальність за неухвалене рішення перемістити літаки лежить на керівництві ДП "Антонов".

Если вспомнить, что командир Ан-225 Антонов, он же Зам. Генерального по летной работе ...,
то как то странно теперь это читать.

Он не смог взять на себя ответственность, побоялся шо уволят? Или керосина не нашел?
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01.06.2022 14:58 Ответить
Дима - алкаш. Бухал с первого дня войньі. А потом по заказу укроборонпрома стал оговаривать руководство. Дима **** а не летчик.
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01.06.2022 16:22 Ответить
Зелені скажуть вкотре - "про*бали".

Згадалась пісня у виконанні Утьосова *все хорошо прекрасная маркиза", де маркіза - це Україна, а слуга - це наша влада.
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01.06.2022 16:32 Ответить
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