Украина построит еще один самолет "Мрия", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении построить еще один самолет "Мрия", посвятив этот проект памяти летчиков, погибших на войне и, в частности, во время обороны Мариуполя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время онлайн-встречи с украинскими студентами.

Он напомнил, что в свое время была идея построить второй экземпляр этого уникального самолета.

"Мы хотели построить его, нам нужно было $800 млн. Я обращался к президенту Турции с предложением построить вторую "Мрию", но денег мы не нашли", - сказал он.

"Но в этом случае это вопрос не денег, это вопрос амбиций. К нам обращался "Укроборонпром", коллектив "Антонова". Это вопрос имиджа нашего государства и всех погибших отличных профессиональных летчиков, погибших на этой войне", - сказал также Зеленский.

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Он назвал их "героическими людьми". "Сколько они сделали, сегодня уже можно сказать, сколько они сохранили жизней людей, оставшихся в Мариуполе, особенно на "Азовстале"... Сколько летчиков отдали свою жизнь, чтобы привезти туда все, начиная с оружия, заканчивая водой. И скольких раненых они оттуда забрали. Большое количество этих людей героически погибло", - сказал президент.

"Построить "Мрию" ради памяти героев – правильная государственная позиция", - подчеркнул Зеленский.

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Крупнейший в мире транспортный самолет "Мрия" был разрушен во время боев за аэропорт "Гостомель" в конце февраля 2022 года.

Ан-225 "Мрия" - авиационный гигант, на счету которого рекорды по перевозке максимального коммерческого груза и самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, а также по грузоподъемности.