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Украина построит еще один самолет "Мрия", - Зеленский

гостомель,мрія

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении построить еще один самолет "Мрия", посвятив этот проект памяти летчиков, погибших на войне и, в частности, во время обороны Мариуполя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время онлайн-встречи с украинскими студентами.

Он напомнил, что в свое время была идея построить второй экземпляр этого уникального самолета.

"Мы хотели построить его, нам нужно было $800 млн. Я обращался к президенту Турции с предложением построить вторую "Мрию", но денег мы не нашли", - сказал он.

"Но в этом случае это вопрос не денег, это вопрос амбиций. К нам обращался "Укроборонпром", коллектив "Антонова". Это вопрос имиджа нашего государства и всех погибших отличных профессиональных летчиков, погибших на этой войне", - сказал также Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтоженная оккупантами "Мрія". ФОТОрепортаж из Гостомеля

Он назвал их "героическими людьми". "Сколько они сделали, сегодня уже можно сказать, сколько они сохранили жизней людей, оставшихся в Мариуполе, особенно на "Азовстале"... Сколько летчиков отдали свою жизнь, чтобы привезти туда все, начиная с оружия, заканчивая водой. И скольких раненых они оттуда забрали. Большое количество этих людей героически погибло", - сказал президент.

"Построить "Мрию" ради памяти героев – правильная государственная позиция", - подчеркнул Зеленский.

Также смотрите: "Укрпочта" анонсировала новую почтовую марку с самолетом "Мрія". ФОТО

Крупнейший в мире транспортный самолет "Мрия" был разрушен во время боев за аэропорт "Гостомель" в конце февраля 2022 года.

Ан-225 "Мрия" - авиационный гигант, на счету которого рекорды по перевозке максимального коммерческого груза и самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, а также по грузоподъемности.

Зеленский (20210) Мрия (69)


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Топ комментарии
+47
вже треба перестати жити мріями а потрібно створювати протиповітряну оборону.
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19.05.2022 23:06
+40
Та навіщо? Коли всі казали що кацапи нападуть Зеля казав що не може збільшувати фінансування армії та викрадав мільярди на великому крадівництві
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19.05.2022 23:09
+39
виродок брехливий вже дістав....
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19.05.2022 23:08
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За гроші Квартала будеш будувати
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20.05.2022 07:24 Ответить
Що, знову асфальт? В Нідерландах зацікавилися статками Боневтіка, нарахували 890 млн. долларів, статки підскочили за останні роки. Хоче бавитися, най будує за власний кошт.
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20.05.2022 07:34 Ответить
Жизнь ничему не научила,сначала создай армию,вооружи ее танками,авиацией и пво,организуй нормальную экономику с рабочими местами для всех и с западными инвестициями,посади всяких беней,ахметок и цуркосов,а потом уже говори про мегапиар проекты для удовлетворения интересов быдла.
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20.05.2022 07:46 Ответить
Тут на каналі одні порохоботи,які за висери справно отримують гроші від пороха! Не дай бог, був би порох президентом,то ми б мабуть вже втратили б УКРАЇНУ! Пороха в світі зневажають!!!!
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20.05.2022 07:56 Ответить
піРашенков на 2 день бі був у Лондоні))))))
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20.05.2022 09:37 Ответить
О, рашист подоляк запустив свою дотоферму імбіцилів73%
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20.05.2022 10:05 Ответить
Конкорд, тб1 н1хто не казав, що ти дурнуватий?
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20.05.2022 11:08 Ответить
Мрия уже технически и морально устарела.
большие самолеты имеет смысл делать только по схеме "летающее крыло", потому что при такой схеме за счет огромной площади поверхности крыла можно существенно увеличить подьемную силу и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE аэродинамическое качество
такой самолет будет гораздо экономичнее.
а еще керосин постепенно будет отходить в прошлое, перспективней уже думать о водородном топливе.
где наши Илоны Маски???
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20.05.2022 08:18 Ответить
Краще 2 "Руслани", а ще краще 4 Ан-70
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20.05.2022 09:48 Ответить
Паливну кризу вже ліквідував за тиждень,максимум два,пора Мрію будувати,щось нашого презика останнім часом заносить!
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20.05.2022 08:34 Ответить
Клоун-популист!
Если бы Зеленский сначала поинтересовался у ГП "Антонов" об экономике эксплуатации Мрии, то не пришлось бы в очередной раз выглядеть бестолковым клоуном.
Чистая прибыль от эксплуатации Мрии, НИКОГДА не превышала 2 млн.$ в год. Т.е. на возврат 800 млн. потребуется 400 лет! (и это без учета кредитных %)
Потому что там гигантские эксплуатационные расходы. Начиная от невероятно высокого потребления топлива и заканчивая требованиями к ВПП.
У ГП Антонов этот проект существовал ТОЛЬКО потому, что Мрия была построена на деньги СССР.
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20.05.2022 08:50 Ответить
Валерій-іді за кораблем)))) Паливна криза у тебе в голові!!!! Загинувшим пілотам-вічна пам'ять і слава!!!! Повністю підтримую президента у відбудові Мрії!!!! Мокшанским -в садок, соплі розпускати)))) Мрія ПОВНІСТЮ себе окуповувала, Літала к навіжена, Джонатанчик-ти би хоч калькулятор взяв , чим таку маячню тут пІсать))) Чиста прибиль-а то що купа людей ще отримували зп. , і купа людей мала роботу???? Ну то ясно, ти ж вялікій математік)))))
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20.05.2022 09:10 Ответить
Про набуття компетенцій у авіабудуванні і розвитку галузі ( при умові побудови нового борта) я згадувати не буду, це ж НЕ МОЖНА ПОРАХУВАТИ В БАКСАХ))) Так , ЖОНОТАНЧИК????
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20.05.2022 09:12 Ответить
Треба спочатку гроші заробити.
А не лохів на казочках розводити.
Що в нас з бензином ?
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20.05.2022 09:36 Ответить
Тупорилий совок хоче разом з турецьким диктатором побудувати нахернікому непотрібний гавнолітак, щоб в черговий раз понастольгіровать за дешевим пломбіром...
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20.05.2022 10:01 Ответить
Тоді давайте заберемо 800 млн баксів у каломойші, у нього все одно ще 4 млрд залишається після пограбунку приватбанку
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20.05.2022 10:03 Ответить
так, але не за цієї влади.
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20.05.2022 11:14 Ответить
чисто практически -какой смысл? не лучше ли создать доступного для всех в стране перевозчика с надёжными экономными и комфортными самолётами, которыми все будут пользоваться здесь и сейчас вместо просмотра видосов про то, что НАША Мрия где-то там летает и кому то там что-то перевозит и поэтому мы ******* гордимся, что сумели столько понтов наколотить, а сами не можем улететь с Днепра и едем в Запорожье и оттуда всего за 150 долл летим раз в неделю, как то так
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20.05.2022 12:09 Ответить
ДП "Антонов" входит в состав ДК "Укроборонпром". Соответственно Директор ДП "Антонов" подчиняется Гендиректору ДК "Укроборонпром" Юрку "ржавчику" Гусеву. Юрко Гусев ничего не сделает без отмашки из ОП.
Есть инфа, что МАУ, получив сигнал о готовящемся нападении вовремя эвакуировала свой авиационный парк самолетов из Борисполя.
Руководство ДП "Антонов" не предприняли ничего и потерял не только АН-225, но и еще около 10 единиц авиационной техники, разрушена инфраструктура. Это огромный урон авиационной отрасли нашей страны, которого можно было избежать.
Виновные: бывший директор ДП "Антонов" - Бычков, Гендиректор ДК "Укроборонпром" - Гусев и кто-то из ОП, предположительно Ермак/Татаров/Демченко.
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18.10.2022 16:16 Ответить
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