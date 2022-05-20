Украина построит еще один самолет "Мрия", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении построить еще один самолет "Мрия", посвятив этот проект памяти летчиков, погибших на войне и, в частности, во время обороны Мариуполя.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время онлайн-встречи с украинскими студентами.
Он напомнил, что в свое время была идея построить второй экземпляр этого уникального самолета.
"Мы хотели построить его, нам нужно было $800 млн. Я обращался к президенту Турции с предложением построить вторую "Мрию", но денег мы не нашли", - сказал он.
"Но в этом случае это вопрос не денег, это вопрос амбиций. К нам обращался "Укроборонпром", коллектив "Антонова". Это вопрос имиджа нашего государства и всех погибших отличных профессиональных летчиков, погибших на этой войне", - сказал также Зеленский.
Он назвал их "героическими людьми". "Сколько они сделали, сегодня уже можно сказать, сколько они сохранили жизней людей, оставшихся в Мариуполе, особенно на "Азовстале"... Сколько летчиков отдали свою жизнь, чтобы привезти туда все, начиная с оружия, заканчивая водой. И скольких раненых они оттуда забрали. Большое количество этих людей героически погибло", - сказал президент.
"Построить "Мрию" ради памяти героев – правильная государственная позиция", - подчеркнул Зеленский.
Крупнейший в мире транспортный самолет "Мрия" был разрушен во время боев за аэропорт "Гостомель" в конце февраля 2022 года.
Ан-225 "Мрия" - авиационный гигант, на счету которого рекорды по перевозке максимального коммерческого груза и самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, а также по грузоподъемности.
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большие самолеты имеет смысл делать только по схеме "летающее крыло", потому что при такой схеме за счет огромной площади поверхности крыла можно существенно увеличить подьемную силу и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE аэродинамическое качество
такой самолет будет гораздо экономичнее.
а еще керосин постепенно будет отходить в прошлое, перспективней уже думать о водородном топливе.
где наши Илоны Маски???
Если бы Зеленский сначала поинтересовался у ГП "Антонов" об экономике эксплуатации Мрии, то не пришлось бы в очередной раз выглядеть бестолковым клоуном.
Чистая прибыль от эксплуатации Мрии, НИКОГДА не превышала 2 млн.$ в год. Т.е. на возврат 800 млн. потребуется 400 лет! (и это без учета кредитных %)
Потому что там гигантские эксплуатационные расходы. Начиная от невероятно высокого потребления топлива и заканчивая требованиями к ВПП.
У ГП Антонов этот проект существовал ТОЛЬКО потому, что Мрия была построена на деньги СССР.
А не лохів на казочках розводити.
Що в нас з бензином ?
Есть инфа, что МАУ, получив сигнал о готовящемся нападении вовремя эвакуировала свой авиационный парк самолетов из Борисполя.
Руководство ДП "Антонов" не предприняли ничего и потерял не только АН-225, но и еще около 10 единиц авиационной техники, разрушена инфраструктура. Это огромный урон авиационной отрасли нашей страны, которого можно было избежать.
Виновные: бывший директор ДП "Антонов" - Бычков, Гендиректор ДК "Укроборонпром" - Гусев и кто-то из ОП, предположительно Ермак/Татаров/Демченко.