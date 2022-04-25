"Укрпочта" анонсировала новую почтовую марку с самолетом "Мрія". ФОТО

"Укрпочта" анонсировала новую почтовую марку об "Украинской мрии".

Об этом говорится в сообщении государственного предприятия в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская мрия" – это наша следующая почтовая марка, которую мы планируем издать в скором времени", – говорится в сообщении.

К сообщению добавлен рисунок одиннадцатилетней Софии Кравчук из Волынской области для участия в конкурсе "Что для меня Украина?", сделанный еще до войны.

"Именно таким ребенок видел нашу страну – яркой и цветущей. Такой она и будет! Даже несмотря на то, что оккупантам удалось разрушить самый мощный в мире самолет, проиллюстрированный Софийкой. Ведь мечту у нас не отнять. И об этом будет постоянно напоминать история событий, а уже скоро - и наша почтовая марка", - отметили в "Укрпочте".

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