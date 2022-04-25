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"Укрпочта" анонсировала новую почтовую марку с самолетом "Мрія". ФОТО

"Укрпочта" анонсировала новую почтовую марку об "Украинской мрии".

Об этом говорится в сообщении государственного предприятия в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская мрия" – это наша следующая почтовая марка, которую мы планируем издать в скором времени", – говорится в сообщении.

К сообщению добавлен рисунок одиннадцатилетней Софии Кравчук из Волынской области для участия в конкурсе "Что для меня Украина?", сделанный еще до войны.

"Именно таким ребенок видел нашу страну – яркой и цветущей. Такой она и будет! Даже несмотря на то, что оккупантам удалось разрушить самый мощный в мире самолет, проиллюстрированный Софийкой. Ведь мечту у нас не отнять. И об этом будет постоянно напоминать история событий, а уже скоро - и наша почтовая марка", - отметили в "Укрпочте".

Укрпочта анонсировала новую почтовую марку с самолетом Мрія 01

Читайте: Укрпочта выпустит новую марку: "Русский военный корабль.. ВСЕ!". ФОТО

самолет (3601) Укрпочта (310) Мрия (69)


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Топ комментарии
+15
І обов'зково фамілії чинуш, які не врятували літак, а самі "звалили" в Німечину! Країна має знати цих "героїв"- пофамільно!!
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25.04.2022 19:31
+11
То вершина цинічності!
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25.04.2022 19:29
+8
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25.04.2022 19:58
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То вершина цинічності!
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25.04.2022 19:29 Ответить
можна ще з ласточкіним гнєздом у Криму..
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25.04.2022 19:55 Ответить
Это типа как его не вывезли перед войной, хотя Запад предлагал это сделать?
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25.04.2022 19:29 Ответить
Вы ***** сайт почините дибилы. Марку не купить ваще никак...
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25.04.2022 19:31 Ответить
І обов'зково фамілії чинуш, які не врятували літак, а самі "звалили" в Німечину! Країна має знати цих "героїв"- пофамільно!!
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25.04.2022 19:31 Ответить
Підкажу, де поглянути розповіді людини. для якої той літак то пів життя: https://www.youtube.com/c/DAntonov
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25.04.2022 19:43 Ответить
https://www.youtube.com/c/DAntonov рекомендую кептена "МРІЇ"
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25.04.2022 19:46 Ответить
У омелянской , ихний хваленый интернет магазин так и не запустился!!! Пятый день, а воз (корыто) и ныне там. Ох как они заливали -и в четверг стартанем и в пятницу вы все сможете оформить заказ... Чепуshило и брехло этот переоцененный финансово омеленская!!
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25.04.2022 19:31 Ответить
Дуже гарно
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25.04.2022 19:31 Ответить
І по тому сільським поштаркам підвищать платню?
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25.04.2022 19:33 Ответить
кому война, а кому развлекалово
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25.04.2022 19:37 Ответить
Смилянський, иди *****!
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25.04.2022 19:43 Ответить
Чекаємо через тиждень після випуску на олх по 20000, від співробітників укрпошти.
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25.04.2022 19:45 Ответить
Не ту марку випускаєте. Країна чекає на марку "Керченський міст". Мрію вже після ійни випустите
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25.04.2022 19:46 Ответить
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25.04.2022 19:58 Ответить
О! такий варіант багато кращий ніж стиль петриківка-приймаченко про трудягу МРІЮ.
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25.04.2022 20:18 Ответить
ПДРЫ !!! ЗАБЕРИТЕ ВСЁ У ОЛИГАРХОВ И КОРРУПЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ !!!
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25.04.2022 19:57 Ответить
укрпочта... какие же вы мудаки. буду стараться вашими услугами не пользоваться.
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25.04.2022 20:35 Ответить
У "Мрии" вообще-то по 3 (три) движка на каждом крыле.
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25.04.2022 21:35 Ответить
Автору малюнка взагалі то 11(одинадцять).
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25.04.2022 21:48 Ответить
Згоден на те щоб мене зарахували до хворих на гооову, але на мою думку і знищення Мрії і зняття мінних загороджень на крмському перешейку біля Чонгару для запуску російської орди на Південь України і пуск води до окуповарого Криму це домовленість Зе влади з Кремлем.
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26.04.2022 13:04 Ответить
 
 