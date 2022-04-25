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"Укрпошта" анонсувала нову поштову марку з літаком "Мрія". ФОТО

"Укрпошта" анонсувала нову поштову марку про "Українську мрію"

Про це йдеться в повідомленні державного підприємства в соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Українська мрія" – це наша наступна поштова марка, яку ми плануємо видати незабаром", – йдеться в повідомленні.

До повідомлення додано малюнок одинадцятирічної Софії Кравчук з Волинської області для участі у конкурсі "Що для мене Україна?", зроблений ще до війни.

"Саме такою дитина бачила нашу країну – яскравою й квітучою. Такою вона і буде! Навіть попри те, що окупантам вдалося зруйнувати найпотужніший у світі літак, який проілюструвала Софійка. Адже мрію у нас не відняти. І про це постійно нагадуватиме історія подій, а вже скоро – і наша поштова марка", – зазначили в "Укрпошті".

Укрпошта анонсувала нову поштову марку з літаком Мрія 01

Дивіться також: Укрпошта випустить нову марку: "Русскій воєнний корабль .. ВСЬО". ФОТО

Автор: 

літак (2915) Укрпошта (1083) Мрія (118)


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Топ коментарі
+15
І обов'зково фамілії чинуш, які не врятували літак, а самі "звалили" в Німечину! Країна має знати цих "героїв"- пофамільно!!
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25.04.2022 19:31
+11
То вершина цинічності!
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25.04.2022 19:29
+8
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25.04.2022 19:58
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То вершина цинічності!
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25.04.2022 19:29 Відповісти
можна ще з ласточкіним гнєздом у Криму..
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25.04.2022 19:55 Відповісти
Это типа как его не вывезли перед войной, хотя Запад предлагал это сделать?
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25.04.2022 19:29 Відповісти
Вы ***** сайт почините дибилы. Марку не купить ваще никак...
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25.04.2022 19:31 Відповісти
І обов'зково фамілії чинуш, які не врятували літак, а самі "звалили" в Німечину! Країна має знати цих "героїв"- пофамільно!!
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25.04.2022 19:31 Відповісти
Підкажу, де поглянути розповіді людини. для якої той літак то пів життя: https://www.youtube.com/c/DAntonov
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25.04.2022 19:43 Відповісти
https://www.youtube.com/c/DAntonov рекомендую кептена "МРІЇ"
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25.04.2022 19:46 Відповісти
У омелянской , ихний хваленый интернет магазин так и не запустился!!! Пятый день, а воз (корыто) и ныне там. Ох как они заливали -и в четверг стартанем и в пятницу вы все сможете оформить заказ... Чепуshило и брехло этот переоцененный финансово омеленская!!
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25.04.2022 19:31 Відповісти
Дуже гарно
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25.04.2022 19:31 Відповісти
І по тому сільським поштаркам підвищать платню?
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25.04.2022 19:33 Відповісти
кому война, а кому развлекалово
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25.04.2022 19:37 Відповісти
Смилянський, иди *****!
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25.04.2022 19:43 Відповісти
Чекаємо через тиждень після випуску на олх по 20000, від співробітників укрпошти.
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25.04.2022 19:45 Відповісти
Не ту марку випускаєте. Країна чекає на марку "Керченський міст". Мрію вже після ійни випустите
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25.04.2022 19:46 Відповісти
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25.04.2022 19:58 Відповісти
О! такий варіант багато кращий ніж стиль петриківка-приймаченко про трудягу МРІЮ.
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25.04.2022 20:18 Відповісти
ПДРЫ !!! ЗАБЕРИТЕ ВСЁ У ОЛИГАРХОВ И КОРРУПЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ !!!
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25.04.2022 19:57 Відповісти
укрпочта... какие же вы мудаки. буду стараться вашими услугами не пользоваться.
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25.04.2022 20:35 Відповісти
У "Мрии" вообще-то по 3 (три) движка на каждом крыле.
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25.04.2022 21:35 Відповісти
Автору малюнка взагалі то 11(одинадцять).
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25.04.2022 21:48 Відповісти
Згоден на те щоб мене зарахували до хворих на гооову, але на мою думку і знищення Мрії і зняття мінних загороджень на крмському перешейку біля Чонгару для запуску російської орди на Південь України і пуск води до окуповарого Криму це домовленість Зе влади з Кремлем.
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26.04.2022 13:04 Відповісти
 
 