"Укрпошта" анонсувала нову поштову марку з літаком "Мрія". ФОТО

"Укрпошта" анонсувала нову поштову марку про "Українську мрію"

Про це йдеться в повідомленні державного підприємства в соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Українська мрія" – це наша наступна поштова марка, яку ми плануємо видати незабаром", – йдеться в повідомленні.

До повідомлення додано малюнок одинадцятирічної Софії Кравчук з Волинської області для участі у конкурсі "Що для мене Україна?", зроблений ще до війни.

"Саме такою дитина бачила нашу країну – яскравою й квітучою. Такою вона і буде! Навіть попри те, що окупантам вдалося зруйнувати найпотужніший у світі літак, який проілюструвала Софійка. Адже мрію у нас не відняти. І про це постійно нагадуватиме історія подій, а вже скоро – і наша поштова марка", – зазначили в "Укрпошті".

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