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Укрпошта випустить нову марку: "Русскій воєнний корабль .. ВСЬО". ФОТО

Компания Укрпошта готує випуск другої марки з серії про "русскій воєнний корабль".

Про це повідомив голова Укрпошти Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.

Укрпошта випустить нову марку: Русскій воєнний корабль .. ВСЬО 01

"Ми анонсуємо випуск другої марки цієї серії – "Русскій воєнний корабль .. ВСЬО" або "Russian Warship … DONE". В рамках цього блоку представлена і перша марка серії, тож всі хто бажає мати цей символ історії на пам’ять для себе отримає таку можливість (але не для відправки) і друга – яку Ви можете надсилати друзям в Україні та за кордон, так як вона буде теж мати український та міжнародний номінал", - написав Смілянський у фейсбуці.

Укрпошта випустить нову марку: Русскій воєнний корабль .. ВСЬО 02
Тираж марки складе 5 мільйонів примірників, а конверту 1 мільйон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укрпошта" ввела в обіг марку "Русскій воєнний корабль, іді ... !"

Укрпошта випустить нову марку: Русскій воєнний корабль .. ВСЬО 03

Автор: 

корабель (1612) Укрпошта (1083) Смілянський Ігор (188)


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Топ коментарі
+27
це в любому вигляді є піраміда.
десяток людей озолотяться.
такі речі мають бути під суворим державним контролем.
зараз якась підріла з укрпошти стане доларовим мільйонером, просто так......
такі марки мають випускатися або десятками мільйонів, ціною по пару гривень
або десятками одиниць по пару мільйонів для нужд ЗСУ
і ні в якому разі не для збагачення цих підріл
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22.04.2022 22:48
+14
Швидше б третя серія: "Москва всьо", але вже без слова "крейсер".
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22.04.2022 22:53
+13
І третя серія.
Крейсер москва - об'єкт підводної культурної спадщини України за №2064
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22.04.2022 22:45
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Смилянський, иди *****!
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22.04.2022 22:43 Відповісти
І третя серія.
Крейсер москва - об'єкт підводної культурної спадщини України за №2064
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22.04.2022 22:45 Відповісти
це в любому вигляді є піраміда.
десяток людей озолотяться.
такі речі мають бути під суворим державним контролем.
зараз якась підріла з укрпошти стане доларовим мільйонером, просто так......
такі марки мають випускатися або десятками мільйонів, ціною по пару гривень
або десятками одиниць по пару мільйонів для нужд ЗСУ
і ні в якому разі не для збагачення цих підріл
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22.04.2022 22:48 Відповісти
Поки українці знищують москальську падаль, маланці грошенят здобувають?
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22.04.2022 22:49 Відповісти
Господи, що поганого? Чи все має безкоштовним? 23 гривні за марку це копійки зараз. Укрпошті прибуток, людям сувенір і згадка
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22.04.2022 22:53 Відповісти
погане те, що марку за 23 грн. ти не дістанеш, а тим часом на e-bay "дуже розумні" торгують її за 1000 зелених. А Смілянський тим часом цілий тиждень в телеграм пише, що "хтось" сайт магазину д-досить. З такої ЗП бути настільки нікчемним керівником. Він навіть більш нікчемний, ніж бородате падло з Укрзалізниці.
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22.04.2022 22:59 Відповісти
Справа не про номінал. Справа в тому що шустряки викупали марку сотнями аркушів. Щоб потім перепродати.
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22.04.2022 23:01 Відповісти
це вже має Укрпошта обмеження вводити, але там керівництво дибілів трохи
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22.04.2022 23:17 Відповісти
Яке обмеження? Працівники пошти розбирають "золоті" марки ще до їх потрапляння на прилавок та перепродують їх. Зайди на віоліті і глянь на ціну цих марок.
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23.04.2022 03:22 Відповісти
Купи її будь даска для мене - я тобі 100 грн. заплачу за кожну.
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23.04.2022 00:15 Відповісти
Та то людина відірвана від українських реалій.
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23.04.2022 03:23 Відповісти
Підпишіть петицію, про додатковий випуск оригінальної марки

https://chng.it/XQ8c7jxN
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23.04.2022 01:25 Відповісти
Тоді на той, що з чистим морем, треба було й жест змінити - на 👍, наприклад
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22.04.2022 22:51 Відповісти
Швидше б третя серія: "Москва всьо", але вже без слова "крейсер".
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22.04.2022 22:53 Відповісти
Давайте уже не про корабли.
Давайте про *****...
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22.04.2022 22:57 Відповісти
краще: "путин, иди на ***"
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22.04.2022 22:58 Відповісти
краще: "путин здох...і раzzія подохла..."-так казав валодін:"єсть путін-єсть раSSія...нет путіна і раSSії НЕТУ...."
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22.04.2022 23:23 Відповісти
Смілянський міг додрукувати кілька лямів марок першого випуску , щоб кожен бажаючий в світі мав таку марочку за долар а не купував за 30 баксів від спекулянтів. Це був би взірець антирашинської пропаганди в світі і наша реклама. І враз би остудив спекулянтські голови. Казали що викупали на десятки тисяч гривень. так ні, пішло на принцип. Козел. Більш того за одну тіки марку міг би озброїти батальон. Я сам філателіст і знаю як парцює ціноутворення для марок. Але саме ця марка мала б бути загальнодоступною для всього люду. Ця марка виключення. ***** посилати руцкій карабль мавб весь світ а не купка спекулянтів.
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22.04.2022 22:59 Відповісти
Ваша правда.
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23.04.2022 05:26 Відповісти
Якщо чесно то вже якось скучновато
Можна було щось намалювать до виразу "хутлєр пуйло"
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22.04.2022 23:07 Відповісти
на рівні Конституції України затвердити назву недопрезедента рифи :
вовка пуйло

в Голос України пропечатать і шабаш ..І шоб иак називали його скрізь в газетах телебаченні на радіо в дипломатії
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22.04.2022 23:12 Відповісти
Оправдания Смелянского какие то млявые. Налицо злоупотребление служебным положением в корыстных целях, которое должен расследовать антимонопольная комиссия.
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22.04.2022 23:20 Відповісти
Профессор Талк

@SergejTalk

·
https://twitter.com/SergejTalk/status/1517445932350160896 10 ч

Знаете, в чем отличие между Гитлером и Путиным?
В том, что у Гитлера тряслась левая паркинсоновая рука, а у Путина правая.
Ну и немецкий у Адольфа получше был.
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22.04.2022 23:24 Відповісти
хотел купить. сайт по маркам не работает 4ый день! ну не уроды????
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22.04.2022 23:29 Відповісти
як я і пропунував ...
але між ними має бути ще
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22.04.2022 23:41 Відповісти
не умею скрин вставлять, есть видео на дне https://youtube.com/shorts/rZH7JzN0RnM?feature=share
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23.04.2022 10:14 Відповісти
https://youtube.com/shorts/rZH7JzN0RnM?feature=share
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23.04.2022 14:42 Відповісти
Russian warship go fuck yourself!
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23.04.2022 00:05 Відповісти
ну и чего там пустому морю показываем?
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23.04.2022 00:21 Відповісти
в общем, тут все плохо.
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23.04.2022 00:22 Відповісти
классическая ошибка так спешили попилить бабло что все просрали.
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23.04.2022 00:27 Відповісти
А я думал та марка была про "Москву", радовался масштабу маркетинговой кампании Укрпошты
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23.04.2022 01:11 Відповісти
ще не вечір
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23.04.2022 01:20 Відповісти
Підпишіть петицію, про додатковий випуск оригінальної марки

https://chng.it/XQ8c7jxN
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23.04.2022 01:24 Відповісти
Если это такая же шняга, как с предыдущей, то лучше не надо!)
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23.04.2022 08:16 Відповісти
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23.04.2022 14:44 Відповісти
https://dropmefiles.com.ua/ua/eG5a6R
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23.04.2022 14:45 Відповісти
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23.04.2022 14:46 Відповісти
 
 