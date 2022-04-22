Укрпошта випустить нову марку: "Русскій воєнний корабль .. ВСЬО". ФОТО

Компания Укрпошта готує випуск другої марки з серії про "русскій воєнний корабль".

Про це повідомив голова Укрпошти Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми анонсуємо випуск другої марки цієї серії – "Русскій воєнний корабль .. ВСЬО" або "Russian Warship … DONE". В рамках цього блоку представлена і перша марка серії, тож всі хто бажає мати цей символ історії на пам’ять для себе отримає таку можливість (але не для відправки) і друга – яку Ви можете надсилати друзям в Україні та за кордон, так як вона буде теж мати український та міжнародний номінал", - написав Смілянський у фейсбуці.



Тираж марки складе 5 мільйонів примірників, а конверту 1 мільйон.

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