Укрпошта випустить нову марку: "Русскій воєнний корабль .. ВСЬО". ФОТО
Компания Укрпошта готує випуск другої марки з серії про "русскій воєнний корабль".
Про це повідомив голова Укрпошти Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми анонсуємо випуск другої марки цієї серії – "Русскій воєнний корабль .. ВСЬО" або "Russian Warship … DONE". В рамках цього блоку представлена і перша марка серії, тож всі хто бажає мати цей символ історії на пам’ять для себе отримає таку можливість (але не для відправки) і друга – яку Ви можете надсилати друзям в Україні та за кордон, так як вона буде теж мати український та міжнародний номінал", - написав Смілянський у фейсбуці.
Тираж марки складе 5 мільйонів примірників, а конверту 1 мільйон.
Топ коментарі
+27 Юрій Вінгорськи
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+14 Kindrat74
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+13 A San
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Крейсер москва - об'єкт підводної культурної спадщини України за №2064
десяток людей озолотяться.
такі речі мають бути під суворим державним контролем.
зараз якась підріла з укрпошти стане доларовим мільйонером, просто так......
такі марки мають випускатися або десятками мільйонів, ціною по пару гривень
або десятками одиниць по пару мільйонів для нужд ЗСУ
і ні в якому разі не для збагачення цих підріл
https://chng.it/XQ8c7jxN
Давайте про *****...
Можна було щось намалювать до виразу "хутлєр пуйло"
вовка пуйло
в Голос України пропечатать і шабаш ..І шоб иак називали його скрізь в газетах телебаченні на радіо в дипломатії
@SergejTalk
·
https://twitter.com/SergejTalk/status/1517445932350160896 10 ч
Знаете, в чем отличие между Гитлером и Путиным?
В том, что у Гитлера тряслась левая паркинсоновая рука, а у Путина правая.
Ну и немецкий у Адольфа получше был.
але між ними має бути ще
https://chng.it/XQ8c7jxN