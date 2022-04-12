"Укрпошта" ввела в обіг марку "Русскій воєнний корабль, іді ... !"
Від сьогодні, 12 квітня, Укрпошта ввела в обіг нові марки "Русскій воєнний корабль, іді ... !"
Про це повідомляється на сторінці компанії у facebоok, передає Цензор.НЕТ.
На церемонію погашення запросили автора фрази - Романа Грибова.
Борис Грох же втілив позицію морського піхотинця у своїй ілюстрації, яка перемогла у народному голосуванні за найкращий ескіз для поштової марки. Тож від сьогодні філателістичний витвір можна придбати у головпоштамтах або онлайн.
Топ коментарі
+13 Михаил Дужик 7acbc3a9
показати весь коментар12.04.2022 14:38
+7 Джохар Перильдович Мафусаилов
показати весь коментар12.04.2022 14:45
+6 Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар12.04.2022 14:30
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Когда весь мир орал в уши клоунятке о том, что вот-вот начнется большая война, клоунятко пыхтя и сопя, пилило деньги на охрененно своевременной укладке асфальта.
в общем имитация бурной патриотической деятельности
Або на гонорар.
А то Грибов зустрічав корабель, а гроші одержав Грох.
Она бы улётно расходилась по руками на подарок.