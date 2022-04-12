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корабель (1593) Укрпошта (1053)

"Укрпошта" ввела в обіг марку "Русскій воєнний корабль, іді ... !"

марка

Від сьогодні, 12 квітня, Укрпошта ввела в обіг нові марки "Русскій воєнний корабль, іді ... !"

Про це повідомляється на сторінці компанії у facebоok, передає Цензор.НЕТ.

На церемонію погашення запросили автора фрази - Романа Грибова.

Борис Грох же втілив позицію морського піхотинця у своїй ілюстрації, яка перемогла у народному голосуванні за найкращий ескіз для поштової марки. Тож від сьогодні філателістичний витвір можна придбати у головпоштамтах або онлайн.

Також читайте: Визначено переможця конкурсу на ескіз для поштової марки "Русский военный корабль, иди на#уй!"

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Топ коментарі
+13
Це не дурість. Це засіб пропаганди яка нам конче потрібна. Все що допомагає Україні в боротьбі за державу має право на існування.
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12.04.2022 14:38
+7
Этот текст ещё более уместен на рублёвых купюрах для расчёта за энергоносители.
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12.04.2022 14:45
+6
и "Гарпун" в догонку.....
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12.04.2022 14:30
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и "Гарпун" в догонку.....
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12.04.2022 14:30 Відповісти
Як продовження серії марок. Ще краще "Нептун" рузькому кораблю у сраку
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12.04.2022 14:44 Відповісти
"Нептун" надiйно прихован пiд асфальтом......
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12.04.2022 14:49 Відповісти
Совершенно согласен с Вами!
Когда весь мир орал в уши клоунятке о том, что вот-вот начнется большая война, клоунятко пыхтя и сопя, пилило деньги на охрененно своевременной укладке асфальта.
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12.04.2022 15:16 Відповісти
Таку дурість могли придумати хворі люди, зате у начальника зарплата біля 1млн. грн. в місяць, це дуже сумно і це не під бомбуванням острова, не з відчаю. І куди з тією маркою- поздоровленням- на конверт, а може вітання до Європи чи США.
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12.04.2022 14:35 Відповісти
Це не дурість. Це засіб пропаганди яка нам конче потрібна. Все що допомагає Україні в боротьбі за державу має право на існування.
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12.04.2022 14:38 Відповісти
Ви тему уважно прочитали? Спробуйте ще раз. І при чому тут зарплата начальника? Буде така гілка форуму, тоді й озвучуйте свої "не дурні" і глибокі мислі.
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12.04.2022 14:40 Відповісти
І такі да. Вітання в Європу чи Америку, а краще потім в підаРосію - саме те.
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12.04.2022 14:41 Відповісти
Тебе не бентежить, що тільки на великому крадівництві, зе-лох разом із своїми друганами сперли 100 млрд гривень, а ще були мільярди вкрадені у держави коломойським, пінчуком, ахметовим, однак заслужена зарплата керівника Укрпошти тебе дуже бентежить. Може це завздрість?
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12.04.2022 14:51 Відповісти
«Заслужена зарплата»??? Можете перечислити досягнення Смілянського на посаді голови Укрпошти?
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12.04.2022 15:08 Відповісти
НБУ поступил лучше. Сделал опросник для граждан Украины с дизайнами монет. Что понравится большему количеству, то и выпустим. А тут … Или вместо трёх точек слово пишите, или как-то по другому делайте.
в общем имитация бурной патриотической деятельности
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12.04.2022 14:40 Відповісти
Матюки є основою державної мови російської федерації. Розповсюдження матюків є пропагандою русскава міра.
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12.04.2022 14:43 Відповісти
Відповісти оркам "*****", то ніяк не було "пропагандою русскава міра". Шо ти мелеш?
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12.04.2022 14:45 Відповісти
...і русскій скаже - вот ета па нашему! наш чєлавєк! відповідати русскім треба грубою фізичною силою...матюки це не так весело, як здається...це розпад особистості.
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12.04.2022 15:07 Відповісти
А інакше як рюзге зрозуміє, що звертаються саме до нього?
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12.04.2022 14:47 Відповісти
Так всі ж начебто у школі вчилися...сила дорівнює масі помноженій на прискорення.
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12.04.2022 15:08 Відповісти
Этот текст ещё более уместен на рублёвых купюрах для расчёта за энергоносители.
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12.04.2022 14:45 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.04.2022 14:57 Відповісти
КРАСАВА!МОЛОДЦЫ!
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12.04.2022 15:11 Відповісти
роССийский а не "узкий"!!!
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12.04.2022 15:28 Відповісти
Автор фрази, доречі, має право на авторський процент.
Або на гонорар.
А то Грибов зустрічав корабель, а гроші одержав Грох.
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12.04.2022 15:34 Відповісти
Надо выпустить военную 100 или 1000-гривенную купюру с этим девизом.
Она бы улётно расходилась по руками на подарок.
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12.04.2022 15:37 Відповісти
Вангую: треба збільшити тираж, скоро закінчиться у відділеннях укрпошти.
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12.04.2022 15:56 Відповісти
Присылайте эту марку в Европу. Раскупим. Но с условием, что доход от продажи это марки шел её автору - ВСУ. Это пусть будут не такие большие деньги, но то, в чём остро нуждается Украина - валюта.
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12.04.2022 17:48 Відповісти
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12.04.2022 18:03 Відповісти
 
 