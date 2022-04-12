"Укрпошта" ввела в обращение марку "Русский военный корабль, иди…!"
С сегодняшнего дня, 12 апреля, Укрпошта ввела в обращение новые марки "Русский военный корабль, иди... !"
Об этом сообщается на странице компании в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
На церемонию погашения пригласили автора фразы – Романа Грибова.
Борис Грох воплотил позицию морского пехотинца в своей иллюстрации, победившей в народном голосовании за лучший эскиз для почтовой марки. Поэтому с сегодняшнего дня филателистическое произведение можно приобрести в главпочтамтах или онлайн.
Топ комментарии
+13 Михаил Дужик 7acbc3a9
показать весь комментарий12.04.2022 14:38
+7 Джохар Перильдович Мафусаилов
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+6 Йцу Кенг 07b0c614
показать весь комментарий12.04.2022 14:30
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Когда весь мир орал в уши клоунятке о том, что вот-вот начнется большая война, клоунятко пыхтя и сопя, пилило деньги на охрененно своевременной укладке асфальта.
в общем имитация бурной патриотической деятельности
Або на гонорар.
А то Грибов зустрічав корабель, а гроші одержав Грох.
Она бы улётно расходилась по руками на подарок.