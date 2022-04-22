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Новости Война
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Укрпочта выпустит новую марку: "Русский военный корабль.. ВСЕ!". ФОТО

Компания Укрпочта готовит выпуск второй марки из серии о "русском военном корабле".

Об этом сообщил глава Укрпочты Игорь Смелянский, информирует Цензор.НЕТ.

Укрпочта выпустит новую марку: Русский военный корабль.. ВСЕ! 01

"Мы анонсируем выпуск второй марки этой серии – "Русский военный корабль.. ВСЕ!" или "Russian Warship… DONE". В рамках этого блока представлена и первая марка серии, поэтому все, кто желает получить этот символ истории на память для себя, получат такую возможность (но не для отправки), и вторая – которую Вы можете отправить друзьям в Украине и за границу, так как она будет иметь украинский и международный номинал", - написал Смелянский в фейсбуке.

Укрпочта выпустит новую марку: Русский военный корабль.. ВСЕ! 02
Тираж марки составит 5 миллионов экземпляров, а конверта - 1 миллион.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрпочта" ввела в обращение марку "Русский военный корабль, иди... !"

Укрпочта выпустит новую марку: Русский военный корабль.. ВСЕ! 03

корабль (2041) Укрпочта (310) Смелянский Игорь (66)


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Топ комментарии
+27
це в любому вигляді є піраміда.
десяток людей озолотяться.
такі речі мають бути під суворим державним контролем.
зараз якась підріла з укрпошти стане доларовим мільйонером, просто так......
такі марки мають випускатися або десятками мільйонів, ціною по пару гривень
або десятками одиниць по пару мільйонів для нужд ЗСУ
і ні в якому разі не для збагачення цих підріл
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22.04.2022 22:48
+14
Швидше б третя серія: "Москва всьо", але вже без слова "крейсер".
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22.04.2022 22:53
+13
І третя серія.
Крейсер москва - об'єкт підводної культурної спадщини України за №2064
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22.04.2022 22:45
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Смилянський, иди *****!
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22.04.2022 22:43 Ответить
І третя серія.
Крейсер москва - об'єкт підводної культурної спадщини України за №2064
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22.04.2022 22:45 Ответить
це в любому вигляді є піраміда.
десяток людей озолотяться.
такі речі мають бути під суворим державним контролем.
зараз якась підріла з укрпошти стане доларовим мільйонером, просто так......
такі марки мають випускатися або десятками мільйонів, ціною по пару гривень
або десятками одиниць по пару мільйонів для нужд ЗСУ
і ні в якому разі не для збагачення цих підріл
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22.04.2022 22:48 Ответить
Поки українці знищують москальську падаль, маланці грошенят здобувають?
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22.04.2022 22:49 Ответить
Господи, що поганого? Чи все має безкоштовним? 23 гривні за марку це копійки зараз. Укрпошті прибуток, людям сувенір і згадка
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22.04.2022 22:53 Ответить
погане те, що марку за 23 грн. ти не дістанеш, а тим часом на e-bay "дуже розумні" торгують її за 1000 зелених. А Смілянський тим часом цілий тиждень в телеграм пише, що "хтось" сайт магазину д-досить. З такої ЗП бути настільки нікчемним керівником. Він навіть більш нікчемний, ніж бородате падло з Укрзалізниці.
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22.04.2022 22:59 Ответить
Справа не про номінал. Справа в тому що шустряки викупали марку сотнями аркушів. Щоб потім перепродати.
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22.04.2022 23:01 Ответить
це вже має Укрпошта обмеження вводити, але там керівництво дибілів трохи
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22.04.2022 23:17 Ответить
Яке обмеження? Працівники пошти розбирають "золоті" марки ще до їх потрапляння на прилавок та перепродують їх. Зайди на віоліті і глянь на ціну цих марок.
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23.04.2022 03:22 Ответить
Купи її будь даска для мене - я тобі 100 грн. заплачу за кожну.
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23.04.2022 00:15 Ответить
Та то людина відірвана від українських реалій.
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23.04.2022 03:23 Ответить
Підпишіть петицію, про додатковий випуск оригінальної марки

https://chng.it/XQ8c7jxN
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23.04.2022 01:25 Ответить
Тоді на той, що з чистим морем, треба було й жест змінити - на 👍, наприклад
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22.04.2022 22:51 Ответить
Швидше б третя серія: "Москва всьо", але вже без слова "крейсер".
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22.04.2022 22:53 Ответить
Давайте уже не про корабли.
Давайте про *****...
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22.04.2022 22:57 Ответить
краще: "путин, иди на ***"
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22.04.2022 22:58 Ответить
краще: "путин здох...і раzzія подохла..."-так казав валодін:"єсть путін-єсть раSSія...нет путіна і раSSії НЕТУ...."
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22.04.2022 23:23 Ответить
Смілянський міг додрукувати кілька лямів марок першого випуску , щоб кожен бажаючий в світі мав таку марочку за долар а не купував за 30 баксів від спекулянтів. Це був би взірець антирашинської пропаганди в світі і наша реклама. І враз би остудив спекулянтські голови. Казали що викупали на десятки тисяч гривень. так ні, пішло на принцип. Козел. Більш того за одну тіки марку міг би озброїти батальон. Я сам філателіст і знаю як парцює ціноутворення для марок. Але саме ця марка мала б бути загальнодоступною для всього люду. Ця марка виключення. ***** посилати руцкій карабль мавб весь світ а не купка спекулянтів.
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22.04.2022 22:59 Ответить
Ваша правда.
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23.04.2022 05:26 Ответить
Якщо чесно то вже якось скучновато
Можна було щось намалювать до виразу "хутлєр пуйло"
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22.04.2022 23:07 Ответить
на рівні Конституції України затвердити назву недопрезедента рифи :
вовка пуйло

в Голос України пропечатать і шабаш ..І шоб иак називали його скрізь в газетах телебаченні на радіо в дипломатії
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22.04.2022 23:12 Ответить
Оправдания Смелянского какие то млявые. Налицо злоупотребление служебным положением в корыстных целях, которое должен расследовать антимонопольная комиссия.
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22.04.2022 23:20 Ответить
Профессор Талк

@SergejTalk

·
https://twitter.com/SergejTalk/status/1517445932350160896 10 ч

Знаете, в чем отличие между Гитлером и Путиным?
В том, что у Гитлера тряслась левая паркинсоновая рука, а у Путина правая.
Ну и немецкий у Адольфа получше был.
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22.04.2022 23:24 Ответить
хотел купить. сайт по маркам не работает 4ый день! ну не уроды????
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22.04.2022 23:29 Ответить
як я і пропунував ...
але між ними має бути ще
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22.04.2022 23:41 Ответить
не умею скрин вставлять, есть видео на дне https://youtube.com/shorts/rZH7JzN0RnM?feature=share
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23.04.2022 10:14 Ответить
https://youtube.com/shorts/rZH7JzN0RnM?feature=share
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23.04.2022 14:42 Ответить
Russian warship go fuck yourself!
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23.04.2022 00:05 Ответить
ну и чего там пустому морю показываем?
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23.04.2022 00:21 Ответить
в общем, тут все плохо.
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23.04.2022 00:22 Ответить
классическая ошибка так спешили попилить бабло что все просрали.
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23.04.2022 00:27 Ответить
А я думал та марка была про "Москву", радовался масштабу маркетинговой кампании Укрпошты
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23.04.2022 01:11 Ответить
ще не вечір
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23.04.2022 01:20 Ответить
Підпишіть петицію, про додатковий випуск оригінальної марки

https://chng.it/XQ8c7jxN
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23.04.2022 01:24 Ответить
Если это такая же шняга, как с предыдущей, то лучше не надо!)
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23.04.2022 08:16 Ответить
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23.04.2022 14:44 Ответить
https://dropmefiles.com.ua/ua/eG5a6R
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23.04.2022 14:45 Ответить
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23.04.2022 14:46 Ответить
 
 