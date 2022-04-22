Укрпочта выпустит новую марку: "Русский военный корабль.. ВСЕ!". ФОТО
Компания Укрпочта готовит выпуск второй марки из серии о "русском военном корабле".
Об этом сообщил глава Укрпочты Игорь Смелянский, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы анонсируем выпуск второй марки этой серии – "Русский военный корабль.. ВСЕ!" или "Russian Warship… DONE". В рамках этого блока представлена и первая марка серии, поэтому все, кто желает получить этот символ истории на память для себя, получат такую возможность (но не для отправки), и вторая – которую Вы можете отправить друзьям в Украине и за границу, так как она будет иметь украинский и международный номинал", - написал Смелянский в фейсбуке.
Тираж марки составит 5 миллионов экземпляров, а конверта - 1 миллион.
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Крейсер москва - об'єкт підводної культурної спадщини України за №2064
десяток людей озолотяться.
такі речі мають бути під суворим державним контролем.
зараз якась підріла з укрпошти стане доларовим мільйонером, просто так......
такі марки мають випускатися або десятками мільйонів, ціною по пару гривень
або десятками одиниць по пару мільйонів для нужд ЗСУ
і ні в якому разі не для збагачення цих підріл
https://chng.it/XQ8c7jxN
Давайте про *****...
Можна було щось намалювать до виразу "хутлєр пуйло"
вовка пуйло
в Голос України пропечатать і шабаш ..І шоб иак називали його скрізь в газетах телебаченні на радіо в дипломатії
@SergejTalk
·
https://twitter.com/SergejTalk/status/1517445932350160896 10 ч
Знаете, в чем отличие между Гитлером и Путиным?
В том, что у Гитлера тряслась левая паркинсоновая рука, а у Путина правая.
Ну и немецкий у Адольфа получше был.
але між ними має бути ще
https://chng.it/XQ8c7jxN