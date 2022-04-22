Укрпочта выпустит новую марку: "Русский военный корабль.. ВСЕ!". ФОТО

Компания Укрпочта готовит выпуск второй марки из серии о "русском военном корабле".

Об этом сообщил глава Укрпочты Игорь Смелянский, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы анонсируем выпуск второй марки этой серии – "Русский военный корабль.. ВСЕ!" или "Russian Warship… DONE". В рамках этого блока представлена и первая марка серии, поэтому все, кто желает получить этот символ истории на память для себя, получат такую возможность (но не для отправки), и вторая – которую Вы можете отправить друзьям в Украине и за границу, так как она будет иметь украинский и международный номинал", - написал Смелянский в фейсбуке.



Тираж марки составит 5 миллионов экземпляров, а конверта - 1 миллион.

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