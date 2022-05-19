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Україна збудує ще один літак "Мрія", - Зеленський

гостомель,мрія

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір збудувати ще один літак "Мрія", присвятивши цей проєкт пам'яті льотчиків, які загинули на війні й, зокрема, під час оборони Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час онлайн-зустрічі з українськими студентами.

Він нагадав, що свого часу була ідея збудувати другий екземпляр цього унікального літака.

"Ми хотіли збудувати його, нам треба було $800 млн. Я звертався до президента Туреччини з пропозицією побудувати другу "Мрію", але грошей ми не знайшли", - сказав він.

"Але в цьому випадку це питання не грошей, це питання амбіцій. До нас звертався "Укроборонпром", колектив "Антонова". Це питання іміджу нашої держави та всіх загиблих чудових професійних льотчиків, які загинули на цій війні", - сказав також Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищена окупантами "Мрія". ФОТОрепортаж з Гостомеля

Він назвав їх "героїчними людьми". "Скільки вони зробили, сьогодні вже можна сказати, скільки вони зберегли життів людей, що залишилися в Маріуполі, особливо на "Азовсталі"... Скільки льотчиків віддали своє життя, щоб привезти туди все, починаючи зі зброї, закінчуючи водою. І скількох поранених вони звідти забрали. Велика кількість цих людей героїчно загинула", - сказав президент.

"Побудувати "Мрію" заради пам'яті героїв – правильна державна позиція", - наголосив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вони спробували знищити нашу "Мрію", але самі зазнали нищівної поразки!, - українські воїни передали "вітання" Путіну зі звільненого від російських окупантів Гостомеля. ВIДЕО

Найбільший у світі транспортний літак "Мрія" був зруйнований під час боїв за аеропорт "Гостомель" наприкінці лютого 2022 року.

Ан-225 "Мрія" - авіаційний гігант, на рахунку якого рекорди з перевезення максимального комерційного вантажу та найдовшого й найважчого в історії авіації моновантажу, а також за вантажопідйомністю.

Також читайте: У результаті атаки РФ на аеропорт Гостомель спалений унікальний літак "Мрія", - ЗМІ

Автор: 

Зеленський (23667) Мрія (118)


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Топ коментарі
+47
вже треба перестати жити мріями а потрібно створювати протиповітряну оборону.
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19.05.2022 23:06
+40
Та навіщо? Коли всі казали що кацапи нападуть Зеля казав що не може збільшувати фінансування армії та викрадав мільярди на великому крадівництві
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19.05.2022 23:09
+39
виродок брехливий вже дістав....
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19.05.2022 23:08
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За гроші Квартала будеш будувати
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20.05.2022 07:24 Відповісти
Що, знову асфальт? В Нідерландах зацікавилися статками Боневтіка, нарахували 890 млн. долларів, статки підскочили за останні роки. Хоче бавитися, най будує за власний кошт.
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20.05.2022 07:34 Відповісти
Жизнь ничему не научила,сначала создай армию,вооружи ее танками,авиацией и пво,организуй нормальную экономику с рабочими местами для всех и с западными инвестициями,посади всяких беней,ахметок и цуркосов,а потом уже говори про мегапиар проекты для удовлетворения интересов быдла.
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20.05.2022 07:46 Відповісти
Тут на каналі одні порохоботи,які за висери справно отримують гроші від пороха! Не дай бог, був би порох президентом,то ми б мабуть вже втратили б УКРАЇНУ! Пороха в світі зневажають!!!!
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20.05.2022 07:56 Відповісти
піРашенков на 2 день бі був у Лондоні))))))
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20.05.2022 09:37 Відповісти
О, рашист подоляк запустив свою дотоферму імбіцилів73%
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20.05.2022 10:05 Відповісти
Конкорд, тб1 н1хто не казав, що ти дурнуватий?
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20.05.2022 11:08 Відповісти
Мрия уже технически и морально устарела.
большие самолеты имеет смысл делать только по схеме "летающее крыло", потому что при такой схеме за счет огромной площади поверхности крыла можно существенно увеличить подьемную силу и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE аэродинамическое качество
такой самолет будет гораздо экономичнее.
а еще керосин постепенно будет отходить в прошлое, перспективней уже думать о водородном топливе.
где наши Илоны Маски???
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20.05.2022 08:18 Відповісти
Краще 2 "Руслани", а ще краще 4 Ан-70
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20.05.2022 09:48 Відповісти
Паливну кризу вже ліквідував за тиждень,максимум два,пора Мрію будувати,щось нашого презика останнім часом заносить!
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20.05.2022 08:34 Відповісти
Клоун-популист!
Если бы Зеленский сначала поинтересовался у ГП "Антонов" об экономике эксплуатации Мрии, то не пришлось бы в очередной раз выглядеть бестолковым клоуном.
Чистая прибыль от эксплуатации Мрии, НИКОГДА не превышала 2 млн.$ в год. Т.е. на возврат 800 млн. потребуется 400 лет! (и это без учета кредитных %)
Потому что там гигантские эксплуатационные расходы. Начиная от невероятно высокого потребления топлива и заканчивая требованиями к ВПП.
У ГП Антонов этот проект существовал ТОЛЬКО потому, что Мрия была построена на деньги СССР.
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20.05.2022 08:50 Відповісти
Валерій-іді за кораблем)))) Паливна криза у тебе в голові!!!! Загинувшим пілотам-вічна пам'ять і слава!!!! Повністю підтримую президента у відбудові Мрії!!!! Мокшанским -в садок, соплі розпускати)))) Мрія ПОВНІСТЮ себе окуповувала, Літала к навіжена, Джонатанчик-ти би хоч калькулятор взяв , чим таку маячню тут пІсать))) Чиста прибиль-а то що купа людей ще отримували зп. , і купа людей мала роботу???? Ну то ясно, ти ж вялікій математік)))))
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20.05.2022 09:10 Відповісти
Про набуття компетенцій у авіабудуванні і розвитку галузі ( при умові побудови нового борта) я згадувати не буду, це ж НЕ МОЖНА ПОРАХУВАТИ В БАКСАХ))) Так , ЖОНОТАНЧИК????
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20.05.2022 09:12 Відповісти
Треба спочатку гроші заробити.
А не лохів на казочках розводити.
Що в нас з бензином ?
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20.05.2022 09:36 Відповісти
Тупорилий совок хоче разом з турецьким диктатором побудувати нахернікому непотрібний гавнолітак, щоб в черговий раз понастольгіровать за дешевим пломбіром...
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20.05.2022 10:01 Відповісти
Тоді давайте заберемо 800 млн баксів у каломойші, у нього все одно ще 4 млрд залишається після пограбунку приватбанку
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20.05.2022 10:03 Відповісти
так, але не за цієї влади.
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20.05.2022 11:14 Відповісти
чисто практически -какой смысл? не лучше ли создать доступного для всех в стране перевозчика с надёжными экономными и комфортными самолётами, которыми все будут пользоваться здесь и сейчас вместо просмотра видосов про то, что НАША Мрия где-то там летает и кому то там что-то перевозит и поэтому мы ******* гордимся, что сумели столько понтов наколотить, а сами не можем улететь с Днепра и едем в Запорожье и оттуда всего за 150 долл летим раз в неделю, как то так
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20.05.2022 12:09 Відповісти
ДП "Антонов" входит в состав ДК "Укроборонпром". Соответственно Директор ДП "Антонов" подчиняется Гендиректору ДК "Укроборонпром" Юрку "ржавчику" Гусеву. Юрко Гусев ничего не сделает без отмашки из ОП.
Есть инфа, что МАУ, получив сигнал о готовящемся нападении вовремя эвакуировала свой авиационный парк самолетов из Борисполя.
Руководство ДП "Антонов" не предприняли ничего и потерял не только АН-225, но и еще около 10 единиц авиационной техники, разрушена инфраструктура. Это огромный урон авиационной отрасли нашей страны, которого можно было избежать.
Виновные: бывший директор ДП "Антонов" - Бычков, Гендиректор ДК "Укроборонпром" - Гусев и кто-то из ОП, предположительно Ермак/Татаров/Демченко.
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18.10.2022 16:16 Відповісти
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