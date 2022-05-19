Україна збудує ще один літак "Мрія", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір збудувати ще один літак "Мрія", присвятивши цей проєкт пам'яті льотчиків, які загинули на війні й, зокрема, під час оборони Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час онлайн-зустрічі з українськими студентами.

Він нагадав, що свого часу була ідея збудувати другий екземпляр цього унікального літака.

"Ми хотіли збудувати його, нам треба було $800 млн. Я звертався до президента Туреччини з пропозицією побудувати другу "Мрію", але грошей ми не знайшли", - сказав він.

"Але в цьому випадку це питання не грошей, це питання амбіцій. До нас звертався "Укроборонпром", колектив "Антонова". Це питання іміджу нашої держави та всіх загиблих чудових професійних льотчиків, які загинули на цій війні", - сказав також Зеленський.

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Він назвав їх "героїчними людьми". "Скільки вони зробили, сьогодні вже можна сказати, скільки вони зберегли життів людей, що залишилися в Маріуполі, особливо на "Азовсталі"... Скільки льотчиків віддали своє життя, щоб привезти туди все, починаючи зі зброї, закінчуючи водою. І скількох поранених вони звідти забрали. Велика кількість цих людей героїчно загинула", - сказав президент.

"Побудувати "Мрію" заради пам'яті героїв – правильна державна позиція", - наголосив Зеленський.

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Найбільший у світі транспортний літак "Мрія" був зруйнований під час боїв за аеропорт "Гостомель" наприкінці лютого 2022 року.

Ан-225 "Мрія" - авіаційний гігант, на рахунку якого рекорди з перевезення максимального комерційного вантажу та найдовшого й найважчого в історії авіації моновантажу, а також за вантажопідйомністю.

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