Україна збудує ще один літак "Мрія", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив про намір збудувати ще один літак "Мрія", присвятивши цей проєкт пам'яті льотчиків, які загинули на війні й, зокрема, під час оборони Маріуполя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час онлайн-зустрічі з українськими студентами.
Він нагадав, що свого часу була ідея збудувати другий екземпляр цього унікального літака.
"Ми хотіли збудувати його, нам треба було $800 млн. Я звертався до президента Туреччини з пропозицією побудувати другу "Мрію", але грошей ми не знайшли", - сказав він.
"Але в цьому випадку це питання не грошей, це питання амбіцій. До нас звертався "Укроборонпром", колектив "Антонова". Це питання іміджу нашої держави та всіх загиблих чудових професійних льотчиків, які загинули на цій війні", - сказав також Зеленський.
Він назвав їх "героїчними людьми". "Скільки вони зробили, сьогодні вже можна сказати, скільки вони зберегли життів людей, що залишилися в Маріуполі, особливо на "Азовсталі"... Скільки льотчиків віддали своє життя, щоб привезти туди все, починаючи зі зброї, закінчуючи водою. І скількох поранених вони звідти забрали. Велика кількість цих людей героїчно загинула", - сказав президент.
"Побудувати "Мрію" заради пам'яті героїв – правильна державна позиція", - наголосив Зеленський.
Найбільший у світі транспортний літак "Мрія" був зруйнований під час боїв за аеропорт "Гостомель" наприкінці лютого 2022 року.
Ан-225 "Мрія" - авіаційний гігант, на рахунку якого рекорди з перевезення максимального комерційного вантажу та найдовшого й найважчого в історії авіації моновантажу, а також за вантажопідйомністю.
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большие самолеты имеет смысл делать только по схеме "летающее крыло", потому что при такой схеме за счет огромной площади поверхности крыла можно существенно увеличить подьемную силу и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE аэродинамическое качество
такой самолет будет гораздо экономичнее.
а еще керосин постепенно будет отходить в прошлое, перспективней уже думать о водородном топливе.
где наши Илоны Маски???
Если бы Зеленский сначала поинтересовался у ГП "Антонов" об экономике эксплуатации Мрии, то не пришлось бы в очередной раз выглядеть бестолковым клоуном.
Чистая прибыль от эксплуатации Мрии, НИКОГДА не превышала 2 млн.$ в год. Т.е. на возврат 800 млн. потребуется 400 лет! (и это без учета кредитных %)
Потому что там гигантские эксплуатационные расходы. Начиная от невероятно высокого потребления топлива и заканчивая требованиями к ВПП.
У ГП Антонов этот проект существовал ТОЛЬКО потому, что Мрия была построена на деньги СССР.
А не лохів на казочках розводити.
Що в нас з бензином ?
Есть инфа, что МАУ, получив сигнал о готовящемся нападении вовремя эвакуировала свой авиационный парк самолетов из Борисполя.
Руководство ДП "Антонов" не предприняли ничего и потерял не только АН-225, но и еще около 10 единиц авиационной техники, разрушена инфраструктура. Это огромный урон авиационной отрасли нашей страны, которого можно было избежать.
Виновные: бывший директор ДП "Антонов" - Бычков, Гендиректор ДК "Укроборонпром" - Гусев и кто-то из ОП, предположительно Ермак/Татаров/Демченко.