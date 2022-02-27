УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15002 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
60 858 198
війна (56511) літак (1996) Мрія (66)

У результаті атаки РФ на аеропорт Гостомель спалений унікальний літак "Мрія", - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У результаті атаки РФ на аеропорт Гостомель спалений унікальний літак

У результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Радіо Свобода повідомили два поінформованих джерела на підприємстві "Антонов" та підтвердив міський голова міста Буча.

Дані з сайту моніторингу повітряних суден Flight Radar підтверджують, що після 5 лютого "Мрія" знаходились у аеропорту Гостомеля і нікуди не вилітала. Водночас, п’ять вантажних суден АН-124-100 "Руслан" були вивезені раніше та знаходяться за межами України і можуть брати участь у логістиці з доставки озброєння від західних партнерів. Дані Flight Radar також свідчать, що "Руслани" знаходяться за межами України.

Два співробітника з ДП "Антонов" – чинний та колишній – повідомили Радіо Свобода про те, що внаслідок російської повітряної атаки на Гостомель був спалений літак "Мрія", який знаходився на території аеропорту на стоянці.

Джерела журналістів надали як підтвердження фотографію знищеного ангару, в якому перебувала "Мрія".

Згодом цю інформацію у коментарі Радіо Свобода також підтвердив Анатолій Федорук, міський голова Бучі – міста, що знаходиться за 4 кілометри від Гостомеля.

"Після 5-го авіанальоту розбомбили "Мрію" повністю. Це трапилось в перший день (24 лютого – ред.). Обстрілювали з вертольотів".

Відповідно до сайту моніторингу повітряних суден Flight Radar, літак АН-225 "Мрія" з бортовим номером UR-82060 5 лютого прилетів з аеропорту Біллунд, що у Данії, до аеропорту ДП "Антонов" у Гостомелі. Після цього борт звідти не вилітав.

У результаті атаки РФ на аеропорт Гостомель спалений унікальний літак Мрія, - ЗМІ 01

Заступник генерального директора ДП "Антонов" Михайло Харченко на прохання журналістів про коментар говорити відмовився. Пізніше, після дзвінків журналістів, на Facebook-сторінці компанії з’явилось повідомлення: "На жаль, наразі відсутня підтверджена інформація щодо стану літаків "Ан" на аеродромі "Київ-Антонов-2" (смт Гостомель), оскільки там все ще йдуть бої".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ан-225 "Мрія" красиво приземлилася у Польщі, прорізавши туман. ВIДЕО

При цьому, як встановило Радіо Свобода, іншим літакам "Антонова" вдалося вилетіти до початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, АН-124-100 "Руслан" з бортовим номером UR-82007 23 лютого вилетів з аеропорту Гостомель в Пенанг, Малайзія.

У результаті атаки РФ на аеропорт Гостомель спалений унікальний літак Мрія, - ЗМІ 02

Ще один "Руслан" з бортовим номером UR-82008 вилетів з аеропорту Гостомеля 13 лютого і того ж дня приземлився в аеропорту столиці Киргизстану Бішкек.

У результаті атаки РФ на аеропорт Гостомель спалений унікальний літак Мрія, - ЗМІ 03

27 лютого у твіттері ДП "Антонов" з’явилось світлина із повідомленням, адресованим російській армії – від екіпажу літаку "Руслан", який знаходиться в одному з аеропортів Європи.

У результаті атаки РФ на аеропорт Гостомель спалений унікальний літак Мрія, - ЗМІ 04

АН-225 "Мрія" – найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським КБ імені Антонова. Активно використовувався під час пандемії коронавірусу. Зокрема, у квітні 2020-го літак доставив з Китаю до Києва 103 тонни медичних засобів для боротьби із коронавірусом.

"Мрія" також брала участь у параді до Дня незалежності України.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+51
Нахера он там стоял?
показати весь коментар
27.02.2022 16:23
+40
Побудуємо новий.Смерть цапам!
показати весь коментар
27.02.2022 16:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Переможемо - зробимо кращу "Мрію", не для комерції, а як символ перемоги!
показати весь коментар
27.02.2022 16:51 Відповісти
показати весь коментар
27.02.2022 16:55 Відповісти
Наші діти, маленькі бандерівці, на це заслуговують. Моя 2 рецепта Бандера-смузі виписала, хоче особисто вбити куйло. І любила Мрію. Всі наші дітки її любили. Так і треба зробити
показати весь коментар
27.02.2022 17:52 Відповісти
Стосовно Лукашенка і його погроз повномасштабного вступу у війну з Україною на боці Путіна...

1. Якщо хвацький Лукашенка не повний ідіот, то він має втокмачити в свою дурну гололовешку, що коли Україна вже перемелює Ординську армаду, то білоруську перемоле тим більше і набагато швидше ...

2. Путін має намір штовхнути Лукашенка саме в Західну Україну... - що тоді буде з здичавілими сябрами, які на це погодяться... - мабуть пояснювати нікому немає потреби

3. Сябри... тим більше не воюватимуть в Україні за Путіна...в умовах коли навіть частина росіян від цього відмовляється, а "всемогутній кадиров", після блискучого розгрому його елітних частин - більше посилати чеченців в Україну ВЖЕ "чомусь передумав " ... то білоруси - тим більше!

4. Якщо бацька відішле в Україну саме вірні та віддані йому війська, то які ж тоді залишаться в Білорусі, щоб захистити ЙОГО ж від гніву власного народу ?

Так що нинішня заява Луки - не більше, ніж путінські понти!
показати весь коментар
27.02.2022 19:36 Відповісти
не факт, що сябри не будуть воювати проти України.
показати весь коментар
27.02.2022 20:41 Відповісти
Абсолютли, ці заяви маразматика від повної безнадії.
показати весь коментар
27.02.2022 20:41 Відповісти
ничего свинота все вам вернётся и за все заплатите
показати весь коментар
27.02.2022 16:52 Відповісти
кацапбанк тинькоы 150 говнорублей курс
показати весь коментар
27.02.2022 16:53 Відповісти
********... Это же достояние всего мира. Мрия - это же то же самое искусство, только искусство инженерии, техники. По мне, так уничтожить такую красоту и силу - это такое же преступление, как разбомбить Лувр или статую Давида... Да чтобы сдохли все, суки кацапские.
показати весь коментар
27.02.2022 16:52 Відповісти
ЦЕ Для Деморалізації Українців
показати весь коментар
27.02.2022 16:53 Відповісти
Зеленые дебилы даже нашу гордость не вывезли с Украины. Зла нет на их подготовку к войне.
показати весь коментар
27.02.2022 16:53 Відповісти
как раз по подготовке всё на ура, Мрия оттащила на себя удар, который мог попасть в жилые дома. Иди нахе..р бот. 4 сутов в Гостомеле-Буче-Ирпень ад был и ВСУ красавчики. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
27.02.2022 18:13 Відповісти
Чо ты мелешь вообще? Я понимаю эйфория от войны, крыша едет. НО я ругаю не ЗСУ, а Зеленую власть. Зеленский вкладывал сотни миллиардов в дороги и мосты, которые теперь все равно взорвали, деньги ушли в трубу. А если бы он эти деньги вложил в армию, Путин бы получил гораздо больший ущерб. А может бы и вообще не полез на Украину. Зеленский саботировал армию 2,5 года. С Мрией тоже самое- это беответственность, разгильдяйство и дебилизм. Выкинули 3 миллиарда долларов на ветер.
показати весь коментар
28.02.2022 10:42 Відповісти
Как раз опять же, видно, что вы ничего не видите вообще. Да, потратили, но нужно было показать, что Украина не готовится к войне, чтобы кацапы не привлекали много войск для вторжения и смеялись с лохов во власти как вы, а в итоге поломали зубы и уже 12000+ убитых и более 35000 раненых. Все закупалось и делалось, к войне скрыто готовились, чтобы выстоять, и наши солдаты одеты, обуты и с оружием, выходил из Ирпеня и выдел наших, все как космодесантники. Надеюсь вы в теробороне, а не кнопками стучите. Это война, всего не угадать. Мрия пропала, то блин не ожидали, что со стороны бульбашей болорусси будет сильное нападение и ракеты полетят, что вобще с другой страны придет армия рф. Идите записвайте в тероборону или помогайте армии, а не строчите тут гневные комменты. Если бы не подготовились, то 28го февраля собирались уже парад по Крещатику проводить, но в итоге кацапы зубы сломали. Думай головой дядя, не мели и не стучи по кнопкам, а помогай делом.
показати весь коментар
13.03.2022 08:33 Відповісти
они не дебилы они хуже - саботажники предатели
показати весь коментар
27.02.2022 19:52 Відповісти
Опять боты пишут )))
показати весь коментар
13.03.2022 08:35 Відповісти
Цей літак був моїм талісманом..
показати весь коментар
27.02.2022 16:54 Відповісти
надеюсь этот акт терроризма задокументирован и отправлен в Гаагу.. Кабаева должны судить как военного преступника!
наш украинский народ и воины - сила..
а руководство - клоуны, предатели и слабаки ..
показати весь коментар
27.02.2022 16:54 Відповісти
https://sharij.net/120224

сожги недостроенную мрию
показати весь коментар
27.02.2022 16:56 Відповісти
и ГААГА не поможетПутин приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Это и ядерное оружиеhttps://www.rbc.ua/rus/news/putin-prikazal-perevesti-sily-sderzhivaniya-1645970471.html
показати весь коментар
27.02.2022 17:13 Відповісти
надо привлекать мировую общественность и вместе с мировыми лидерами вести разговоры с шизоидом..
это уже не проблема Украины!
что эта лошара зеленский делает?
надо, чтобы президент США, страны Европы были в курсе и созывали совет в ООН и прочих организациях.. потому, что тогда это не проблема одной Украины..
зеленский бредит решить это приватно? ага, сейчас ***** его послушается..
показати весь коментар
27.02.2022 17:25 Відповісти
никто не верил в 2014 году..никто не верил в 2022 году..
показати весь коментар
27.02.2022 17:55 Відповісти
ага, не верили..
а кто поверил, и получил Иловайский коридор, где как в тире расстреляли самых идейных майдановцев?
а кто отдал в 2014 псковских, якобы заблудившихся, десантников, которые потом снова с оружием в руках пришли на украинскую землю..
а кто отдал раше стрелка бука сбившего лайнер корейских авиалиний..
а кто выпустил из Славянска гиркина в Донецк?
украинцы наивные, но у власти - идейные предатели..
нельзя вести переговоры с террористом кабаевым!
показати весь коментар
27.02.2022 18:07 Відповісти
и этого "предателя" так хотела убрать твоя рашка - не забыл как мозги промывали только не порох?
показати весь коментар
27.02.2022 19:55 Відповісти
кацап, это твоя рашка, а на других не бреши.. для меня, что поросенко, что зеленский это два одинаковых негодных президента..
показати весь коментар
27.02.2022 20:48 Відповісти
не писти кацап все все сделают как надо
показати весь коментар
27.02.2022 19:53 Відповісти
АТВ,ти повний дурень,чи імітуєш? Ти Думаєш що Україна перша чи взагалі сама,могла взнати про дії ***** з червоною кнопкою? Тоді ти повний олігофрен з відбитим мозком. Хочеш випорожнитися? Думаю вже всі в Пентагоні,МІ-6,Франція,всі ядерні держави напружились.Чекаю початок руху 6 флоту з Томагавками...
показати весь коментар
27.02.2022 18:21 Відповісти
истеричка, я не один так переживаю, вся Украина переживает и напряглась, потому что - все знают, что зеленский - трус, слабак и дилетант..
оглянись вокруг, и посмотри на реакцию людей, как доверяют в Украине зеленскому и его "слугам" ..
показати весь коментар
27.02.2022 18:40 Відповісти
и правильно не доверяют зеленскому и его ближайшему кремлевскому окружению
показати весь коментар
27.02.2022 19:56 Відповісти
Дибіл,91% процент простих людей довірять...І тільки такі "інтелектуали" напівпридурки,шукають рейтинги і проценти довіри,уроди кацапські...
показати весь коментар
27.02.2022 20:10 Відповісти
само ты дебил, с 2019 "слуги" по отношению к народу Украины - вели себя как мародёры, особенно в период локдауна..
и сейчас то, что Украина существует - заслуга народа Украины и Украинской Армии
показати весь коментар
27.02.2022 20:44 Відповісти
Какая Гаага? Зеленский спешит спасать престиж Пуйла на перегорах, а то у рашистов ракеты кончаются и танки с патронами. А ещё он видимо решил похерить санкции, на которые так долго уговаривали запад
показати весь коментар
27.02.2022 17:57 Відповісти
если он это сделает во время обстрелов то будет просто поддонком
показати весь коментар
27.02.2022 19:57 Відповісти
Мрія не горить,а залізо буде нове і краще...
показати весь коментар
27.02.2022 16:54 Відповісти
лажа там стоял не достроенная мрия https://sharij.net/120224
показати весь коментар
27.02.2022 16:55 Відповісти
шария постишь ты что кремлебот?
показати весь коментар
27.02.2022 19:59 Відповісти
ahrenetj....vot ushljopki
показати весь коментар
27.02.2022 16:56 Відповісти
Оченьжалко,наша гордость.
показати весь коментар
27.02.2022 16:57 Відповісти
Грустно если не скорбно. Мы гражданские могли быть близорукими и верить в лучшее, но наша, так сказать,власть должна была готовиться .....Потерять гордость Украины !??? Ну, должен он был улететь ...
показати весь коментар
27.02.2022 16:58 Відповісти
это наша гордость. Надеюсь, что это фейк...
показати весь коментар
27.02.2022 16:58 Відповісти
это всего лишь железо.. постоим новый..
главное, чтобы от Украины поступила жалоба в Гаагу на военные преступления сумасшедшего террориста кабаева..
показати весь коментар
27.02.2022 17:01 Відповісти
як що це, не дай Бог, правда
то всіх причетних, скільки б їх не було
під трибунал,
сьогодня ж......
показати весь коментар
27.02.2022 17:01 Відповісти
Заммэра Новой Каховки после тяжелого ранения оказался жив и обратился к украинцам (видео)
показати весь коментар
27.02.2022 17:01 Відповісти
Хакеры Anonymous продолжают войну против Российской Федерации. В этот же раз они включили гимн Украины на частоте на которой оккупанты вели переговоры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт одного из хакеров.
показати весь коментар
27.02.2022 17:03 Відповісти
Так сожгите их аэродром на территории в беларуссии на границе с Украиной , там 160 вертолётов в куче стоят , одного удара хватит . Они же ползут с этой стороны в Украину .
показати весь коментар
27.02.2022 17:04 Відповісти
Израиль так бы и сделал.
показати весь коментар
27.02.2022 17:06 Відповісти
Нельзя. Пуйло и Лукашеску после такого Зелю с Кварталом на свой корпоратив приглашать не будут. Обидятся.
показати весь коментар
27.02.2022 18:03 Відповісти
Московитов, видно, ЖАБА давила при каждой информации о нём.
Но у "Руслана" фюзеляж того же сечения: та же высота и ширина
грузовой кабины, и у нас их несколько, и мы имеем право продлевать ресурс.
А всемирная ненависть за уничтоженный самолёт достанется Московии.
показати весь коментар
27.02.2022 17:05 Відповісти
Вірш із-під обстрілу

У Києві - пронизлива весна.
Бьють гради і палають гвинтокрили.
Вся Україна грізна та сумна,
І лють дає нам титанічну силу.
Ми тут, міцні, озброєні та злі.
Іди сюди, загарбнику і кате!
Ти будеш гнити у моїй землі
І соняхом зеленим проростати.
Тебе клянуть від Стрия до Дінця.
Тобі насняться всі, хто тут загинув.
Нам не була потрібна бійня ця,
Але ми вдавимо тебе за Україну.
Не віддамо тобі своїх земель.
Ми злі. Ми вже не відаємо страху.
І знаєш що, російський корабель?
Іди ти на ***.
показати весь коментар
27.02.2022 17:07 Відповісти
автор - Богдана Гайворонська
показати весь коментар
27.02.2022 17:08 Відповісти
А знаете почему не успели вывести Мрию !? Тянули все до последнего дня, минуты, и не успели приехать пилоты (весь Киев после атаки русни был перекрыт) чтобы вылететь на нейтральный аэродром.
распистяйство граничащее с диверсией ..
показати весь коментар
27.02.2022 17:08 Відповісти
Брехня. Он стоял на ремонте!
показати весь коментар
27.02.2022 17:28 Відповісти
да.. плановый ремонт-осмотр..
( у меня там родственник работает на АНТКа им Антонова на "лисе".)
показати весь коментар
27.02.2022 17:33 Відповісти
информация от американцев была за месяц неужели нельзя было сделать один перелет в польшу
показати весь коментар
27.02.2022 20:01 Відповісти
а я припоминаю что ни месяц а ТРИ месяца назад Нас предупреждали что будет большой шухер..
показати весь коментар
27.02.2022 20:22 Відповісти
Есть инфа, в Украине будет сформирован Легион из иностранных военных, бриты точно будут
показати весь коментар
27.02.2022 17:10 Відповісти
если Зеленский подпишет указ о добровольческих иностранніх легионах
показати весь коментар
27.02.2022 17:11 Відповісти
обязан
показати весь коментар
27.02.2022 20:01 Відповісти
Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Это и ядерное оружиеhttps://www.rbc.ua/rus/news/putin-prikazal-perevesti-sily-sderzhivaniya-1645970471.html
показати весь коментар
27.02.2022 17:10 Відповісти
кто будет запускать ЯО ?

тоже смертельно больной безумец ?

США и Китай поотрывают Пыне яйца за ядерные *******
показати весь коментар
27.02.2022 17:15 Відповісти
вы не верили в 2014 году...вы не верили в 2022 году..
показати весь коментар
27.02.2022 17:54 Відповісти
не допустите переговоры с ******.. оно попросит назад своих срочников и будет перегруппировываться..
зеленский трусливый что ты творишь?
показати весь коментар
27.02.2022 17:12 Відповісти
ПОДАВАТИ ПОЗОВИ І ВИМАГАТИ ПОВНЕ ВІДШКОДУВАННЯ УСІХ ЗАВДАНИХ ЗБИТКІВ! РЕПАРАЦІЇ, АРЕШТИ МАЙНА- РУХОМОГО І НЕРУХОМОГО. ПОВЕРНЕННЯ ТЕРИТОРІЙ НАРЕШТІ!
показати весь коментар
27.02.2022 17:13 Відповісти
показати весь коментар
27.02.2022 17:20 Відповісти
Без комментариевів…
показати весь коментар
27.02.2022 17:23 Відповісти
І що? І це пробачимо. Разом із заглиблими дітьми та жінками? За зруйновані міста та селища? За вбитих військовослужбовців. За врадені теріторії? Сядемо за стіл перемов без жодних умов? Це буде найбільша, але остання зрада. Хай зелені це пом'ятають
показати весь коментар
27.02.2022 17:23 Відповісти
Суки. Как на моих глазах птицу убили. Почему то так зацепило.
показати весь коментар
27.02.2022 17:23 Відповісти
Руководство Антонов к стенке!!
показати весь коментар
27.02.2022 17:24 Відповісти
И что там украинского в этом советском хламе?
показати весь коментар
27.02.2022 17:34 Відповісти
иди на -хер
показати весь коментар
27.02.2022 17:41 Відповісти
казковий довбо@б, хоча там у вас таких 96%
показати весь коментар
27.02.2022 17:42 Відповісти
мозгов не хватило эвакуировать...
показати весь коментар
27.02.2022 17:44 Відповісти
Наші високопоставлені зрадники посприяли кацапам з самого початку, щоб наша гордість, унікальна Мрія була просто розстріляна на землі.
показати весь коментар
27.02.2022 17:54 Відповісти
Достроить второй Ан-225 стоит около 170 миллионов долларов.
Яхта беглого Медведчука - 200 миллионов.
С запасом.
показати весь коментар
27.02.2022 18:04 Відповісти

Завод жив - построим три новых!
показати весь коментар
27.02.2022 18:07 Відповісти
всем этим комментаторам, которые тут строчат одинаковые комменты "нахера он там стоял", "почему его не спрятали" - посылайте этих комментаторов туда же, куда был послан русский корабль.

Гостомель - это дом "Мрии", и никто не знал, что именно на гостомель кацапсины нападут в первый же день.
показати весь коментар
27.02.2022 18:29 Відповісти
Абсолютно справедливо! Такої підлості навіть такої калюжі поносу як Путлер ніто не чекав.
показати весь коментар
27.02.2022 19:30 Відповісти
Мабудь цього не чекали тільки клінічні ідіоти.
показати весь коментар
27.02.2022 19:45 Відповісти
зеленський он за тиждень до 24 ще волав, що "захід нагнітає паніку", а за пару тижнів до 24 катався у Буковелі.

Якщо навіть цей буратіно не знав, то хто знав? Тіко одна людина мабудь знала, mr poo teen.
показати весь коментар
27.02.2022 19:49 Відповісти
как не знал вы что совсем тупыке вас БАЙДЕН предупреждал каждый божий день
показати весь коментар
27.02.2022 20:04 Відповісти
то, что будет война, я знал с 2013 года, когда впервые эти го"№доны начали гнать на Украину. После аннексии крыма было очевидно, что война продолжится. Это все было очевидно.

Что не было известно - так это конкретный час Ч, чтобы переместить Мрию.. куда? Единственное безопасное место - это забугор же. Все аэродромы в Украине подверглись ракетным ударам.

Так что иди, дружок, иди с миром
показати весь коментар
27.02.2022 20:07 Відповісти
ну польша рядом неужели они бы не нашли место или на базу нато - не надо тупить
показати весь коментар
27.02.2022 20:14 Відповісти
он только прилетел из Польши, полет был сложным, при посадке в Варшаве было повреждено шасси, и в Гостомеле АН-225 стоял на ремонте. Я следил за полетами этого борта до войны.

Хватит уже.
показати весь коментар
27.02.2022 20:17 Відповісти
Стесняюсь спросить и : если разбомблен самолёт Мрия - почему ещё не в клочках крымский мост?! Что - все Точки У закончились...
показати весь коментар
27.02.2022 18:33 Відповісти
Дуже гарне запитання!!!
показати весь коментар
27.02.2022 19:43 Відповісти
Пиз...дец, ********, будьте вы прокляты, чтоб вы все ЗДОХЛИ, все все и ещё раз все!!!!
показати весь коментар
27.02.2022 18:45 Відповісти
очень плохо что ***** не читал МАСТЕР И МАРГАРИТУ ( ШИЗОФРЕНИЯ И БОЛЕЕ)
показати весь коментар
27.02.2022 19:10 Відповісти
Видать сильно БОЛЕН
показати весь коментар
27.02.2022 19:12 Відповісти
Ще одна цеглинка на сходах до зашморгу всії Путлерівській компанії.
показати весь коментар
27.02.2022 19:28 Відповісти
І чому Мрію своєчасно не евакуювали? Бо інформацію про початок війни наше керівництво отримувало від американців весь час. Це що - всіленська тупість чи зрада?
показати весь коментар
27.02.2022 19:42 Відповісти
****** варвары. Мочить всех как бешеных собак.
показати весь коментар
27.02.2022 19:42 Відповісти
а ведь можно было крылатую ракету прицепить и подвезти поближе к рашке))) эх, шляпыыыы!!!
показати весь коментар
27.02.2022 20:10 Відповісти
Саботаж.
показати весь коментар
27.02.2022 20:24 Відповісти
Мрази рашистские
показати весь коментар
27.02.2022 20:53 Відповісти
заплатите за все горе принесенное нам, безродные, рашистские собаки!
показати весь коментар
27.02.2022 21:29 Відповісти
Ви знищили крилату "Мрію"
Та наша Мрія головна
Свобідна! Вільна Україна!
Не під п'ятою москаля ....
показати весь коментар
27.02.2022 22:30 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 