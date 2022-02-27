У результаті атаки РФ на аеропорт Гостомель спалений унікальний літак "Мрія", - ЗМІ
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У результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Радіо Свобода повідомили два поінформованих джерела на підприємстві "Антонов" та підтвердив міський голова міста Буча.
Дані з сайту моніторингу повітряних суден Flight Radar підтверджують, що після 5 лютого "Мрія" знаходились у аеропорту Гостомеля і нікуди не вилітала. Водночас, п’ять вантажних суден АН-124-100 "Руслан" були вивезені раніше та знаходяться за межами України і можуть брати участь у логістиці з доставки озброєння від західних партнерів. Дані Flight Radar також свідчать, що "Руслани" знаходяться за межами України.
Два співробітника з ДП "Антонов" – чинний та колишній – повідомили Радіо Свобода про те, що внаслідок російської повітряної атаки на Гостомель був спалений літак "Мрія", який знаходився на території аеропорту на стоянці.
Джерела журналістів надали як підтвердження фотографію знищеного ангару, в якому перебувала "Мрія".
Згодом цю інформацію у коментарі Радіо Свобода також підтвердив Анатолій Федорук, міський голова Бучі – міста, що знаходиться за 4 кілометри від Гостомеля.
"Після 5-го авіанальоту розбомбили "Мрію" повністю. Це трапилось в перший день (24 лютого – ред.). Обстрілювали з вертольотів".
Відповідно до сайту моніторингу повітряних суден Flight Radar, літак АН-225 "Мрія" з бортовим номером UR-82060 5 лютого прилетів з аеропорту Біллунд, що у Данії, до аеропорту ДП "Антонов" у Гостомелі. Після цього борт звідти не вилітав.
Заступник генерального директора ДП "Антонов" Михайло Харченко на прохання журналістів про коментар говорити відмовився. Пізніше, після дзвінків журналістів, на Facebook-сторінці компанії з’явилось повідомлення: "На жаль, наразі відсутня підтверджена інформація щодо стану літаків "Ан" на аеродромі "Київ-Антонов-2" (смт Гостомель), оскільки там все ще йдуть бої".
При цьому, як встановило Радіо Свобода, іншим літакам "Антонова" вдалося вилетіти до початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, АН-124-100 "Руслан" з бортовим номером UR-82007 23 лютого вилетів з аеропорту Гостомель в Пенанг, Малайзія.
Ще один "Руслан" з бортовим номером UR-82008 вилетів з аеропорту Гостомеля 13 лютого і того ж дня приземлився в аеропорту столиці Киргизстану Бішкек.
27 лютого у твіттері ДП "Антонов" з’явилось світлина із повідомленням, адресованим російській армії – від екіпажу літаку "Руслан", який знаходиться в одному з аеропортів Європи.
АН-225 "Мрія" – найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським КБ імені Антонова. Активно використовувався під час пандемії коронавірусу. Зокрема, у квітні 2020-го літак доставив з Китаю до Києва 103 тонни медичних засобів для боротьби із коронавірусом.
"Мрія" також брала участь у параді до Дня незалежності України.
Будь ласка, зачекайте...
1. Якщо хвацький Лукашенка не повний ідіот, то він має втокмачити в свою дурну гололовешку, що коли Україна вже перемелює Ординську армаду, то білоруську перемоле тим більше і набагато швидше ...
2. Путін має намір штовхнути Лукашенка саме в Західну Україну... - що тоді буде з здичавілими сябрами, які на це погодяться... - мабуть пояснювати нікому немає потреби
3. Сябри... тим більше не воюватимуть в Україні за Путіна...в умовах коли навіть частина росіян від цього відмовляється, а "всемогутній кадиров", після блискучого розгрому його елітних частин - більше посилати чеченців в Україну ВЖЕ "чомусь передумав " ... то білоруси - тим більше!
4. Якщо бацька відішле в Україну саме вірні та віддані йому війська, то які ж тоді залишаться в Білорусі, щоб захистити ЙОГО ж від гніву власного народу ?
Так що нинішня заява Луки - не більше, ніж путінські понти!
наш украинский народ и воины - сила..
а руководство - клоуны, предатели и слабаки ..
сожги недостроенную мрию
это уже не проблема Украины!
что эта лошара зеленский делает?
надо, чтобы президент США, страны Европы были в курсе и созывали совет в ООН и прочих организациях.. потому, что тогда это не проблема одной Украины..
зеленский бредит решить это приватно? ага, сейчас ***** его послушается..
а кто поверил, и получил Иловайский коридор, где как в тире расстреляли самых идейных майдановцев?
а кто отдал в 2014 псковских, якобы заблудившихся, десантников, которые потом снова с оружием в руках пришли на украинскую землю..
а кто отдал раше стрелка бука сбившего лайнер корейских авиалиний..
а кто выпустил из Славянска гиркина в Донецк?
украинцы наивные, но у власти - идейные предатели..
нельзя вести переговоры с террористом кабаевым!
оглянись вокруг, и посмотри на реакцию людей, как доверяют в Украине зеленскому и его "слугам" ..
и сейчас то, что Украина существует - заслуга народа Украины и Украинской Армии
главное, чтобы от Украины поступила жалоба в Гаагу на военные преступления сумасшедшего террориста кабаева..
то всіх причетних, скільки б їх не було
під трибунал,
сьогодня ж......
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт одного из хакеров.
Но у "Руслана" фюзеляж того же сечения: та же высота и ширина
грузовой кабины, и у нас их несколько, и мы имеем право продлевать ресурс.
А всемирная ненависть за уничтоженный самолёт достанется Московии.
У Києві - пронизлива весна.
Бьють гради і палають гвинтокрили.
Вся Україна грізна та сумна,
І лють дає нам титанічну силу.
Ми тут, міцні, озброєні та злі.
Іди сюди, загарбнику і кате!
Ти будеш гнити у моїй землі
І соняхом зеленим проростати.
Тебе клянуть від Стрия до Дінця.
Тобі насняться всі, хто тут загинув.
Нам не була потрібна бійня ця,
Але ми вдавимо тебе за Україну.
Не віддамо тобі своїх земель.
Ми злі. Ми вже не відаємо страху.
І знаєш що, російський корабель?
Іди ти на ***.
распистяйство граничащее с диверсией ..
( у меня там родственник работает на АНТКа им Антонова на "лисе".)
тоже смертельно больной безумец ?
США и Китай поотрывают Пыне яйца за ядерные *******
зеленский трусливый что ты творишь?
Яхта беглого Медведчука - 200 миллионов.
С запасом.
Завод жив - построим три новых!
Гостомель - это дом "Мрии", и никто не знал, что именно на гостомель кацапсины нападут в первый же день.
Якщо навіть цей буратіно не знав, то хто знав? Тіко одна людина мабудь знала, mr poo teen.
Что не было известно - так это конкретный час Ч, чтобы переместить Мрию.. куда? Единственное безопасное место - это забугор же. Все аэродромы в Украине подверглись ракетным ударам.
Так что иди, дружок, иди с миром
Хватит уже.
Та наша Мрія головна
Свобідна! Вільна Україна!
Не під п'ятою москаля ....