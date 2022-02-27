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война (46847) самолет (3330) Мрия (67)

В результате воздушной атаки войск РФ на аэропорт Гостомель был сожжен один из самых мощных самолетов в мире "Мрия", - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате воздушной атаки войск РФ на аэропорт Гостомель был сожжен один из самых мощных самолетов в мире

В результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Радіо Свобода сообщили два информированных источника на предприятии "Антонов" и подтвердил городской голова города Буча.

Данные с сайта мониторинга воздушных судов Flight Radar подтверждают, что после 5 февраля "Мечта" находились в аэропорту Гостомеля и никуда не вылетала. В то же время пять грузовых судов АН-124-100 "Руслан" были вывезены ранее и находятся за пределами Украины и могут участвовать в логистике по доставке вооружения от западных партнеров. Данные Flight Radar также свидетельствуют о том, что "Русланы" находятся за пределами Украины.

Читайте также: Данилов – жителям Бучи: Не садитесь в автобусы для "эвакуации", это подвох россиян для входа в Киев, чтобы пустить их перед собой

Два сотрудника из ГП "Антонов" – действующий и бывший – сообщили Радио Свобода о том, что в результате российской воздушной атаки на Гостомель был сожжен самолет "Мрия", находившийся на территории аэропорта на стоянке.

Источники журналистов предоставили в подтверждение фотографию уничтоженного ангара, в котором находилась "Мрия".

Впоследствии эту информацию в комментарии Радио Свобода также подтвердил Анатолий Федорук, городской голова Бучи – города, который находится в 4 километрах от Гостомеля.

"После 5-го авианалета разбомбили "Мрию" полностью. Это произошло в первый день (24 февраля – ред.). Обстреливали с вертолетов".

Согласно сайту мониторинга воздушных судов Flight Radar, самолет АН-225 "Мрия" с бортовым номером UR-82060 5 февраля прилетел из аэропорта Биллунд в Дании в аэропорт ДП "Антонов" в Гостомеле. После этого борт оттуда не вылетал.

В результате воздушной атаки войск РФ на аэропорт Гостомель был сожжен один из самых мощных самолетов в мире Мрия, - СМИ 01

Заместитель генерального директора ГП "Антонов" Михаил Харченко по просьбе журналистов о комментарии говорить отказался. Позже, после звонков журналистов, на Facebook-странице компании появилось сообщение: "К сожалению, отсутствует подтвержденная информация о состоянии самолетов "Ан" на аэродроме "Киев-Антонов-2" (пгт Гостомель), поскольку там все еще идут бои ".

При этом, как установило "Радио Свобода", другим самолетам "Антонова" удалось вылететь до начала полномасштабного вторжения России. В частности, Ан-124-100 "Руслан" с бортовым номером UR-82007 23 февраля вылетел из аэропорта Гостомель в Пенанг, Малайзия.

В результате воздушной атаки войск РФ на аэропорт Гостомель был сожжен один из самых мощных самолетов в мире Мрия, - СМИ 02

Еще один "Руслан" с бортовым номером UR-82008 вылетел из аэропорта Гостомеля 13 февраля и в тот же день приземлился в аэропорту столицы Кыргызстана Бишкек.

В результате воздушной атаки войск РФ на аэропорт Гостомель был сожжен один из самых мощных самолетов в мире Мрия, - СМИ 03

27 февраля в твиттере ГП "Антонов" появилось фото с сообщением, адресованным российской армии – от экипажа самолета "Руслан", который находится в одном из аэропортов Европы.

В результате воздушной атаки войск РФ на аэропорт Гостомель был сожжен один из самых мощных самолетов в мире Мрия, - СМИ 04

АН-225 "Мрия" – самый крупный и мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским КБ имени Антонова. Активно использовался во время пандемии коронавируса. В частности, в апреле 2020 года самолет доставил из Китая в Киев 103 тонны медицинских средств для борьбы с коронавирусом.

"Мрия" также принимала участие в параде ко Дню независимости Украины.
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Топ комментарии
+51
Нахера он там стоял?
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27.02.2022 16:23
+40
Побудуємо новий.Смерть цапам!
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27.02.2022 16:25
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Переможемо - зробимо кращу "Мрію", не для комерції, а як символ перемоги!
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27.02.2022 16:51 Ответить
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27.02.2022 16:55 Ответить
Наші діти, маленькі бандерівці, на це заслуговують. Моя 2 рецепта Бандера-смузі виписала, хоче особисто вбити куйло. І любила Мрію. Всі наші дітки її любили. Так і треба зробити
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27.02.2022 17:52 Ответить
Стосовно Лукашенка і його погроз повномасштабного вступу у війну з Україною на боці Путіна...

1. Якщо хвацький Лукашенка не повний ідіот, то він має втокмачити в свою дурну гололовешку, що коли Україна вже перемелює Ординську армаду, то білоруську перемоле тим більше і набагато швидше ...

2. Путін має намір штовхнути Лукашенка саме в Західну Україну... - що тоді буде з здичавілими сябрами, які на це погодяться... - мабуть пояснювати нікому немає потреби

3. Сябри... тим більше не воюватимуть в Україні за Путіна...в умовах коли навіть частина росіян від цього відмовляється, а "всемогутній кадиров", після блискучого розгрому його елітних частин - більше посилати чеченців в Україну ВЖЕ "чомусь передумав " ... то білоруси - тим більше!

4. Якщо бацька відішле в Україну саме вірні та віддані йому війська, то які ж тоді залишаться в Білорусі, щоб захистити ЙОГО ж від гніву власного народу ?

Так що нинішня заява Луки - не більше, ніж путінські понти!
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27.02.2022 19:36 Ответить
не факт, що сябри не будуть воювати проти України.
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27.02.2022 20:41 Ответить
Абсолютли, ці заяви маразматика від повної безнадії.
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27.02.2022 20:41 Ответить
ничего свинота все вам вернётся и за все заплатите
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27.02.2022 16:52 Ответить
кацапбанк тинькоы 150 говнорублей курс
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27.02.2022 16:53 Ответить
********... Это же достояние всего мира. Мрия - это же то же самое искусство, только искусство инженерии, техники. По мне, так уничтожить такую красоту и силу - это такое же преступление, как разбомбить Лувр или статую Давида... Да чтобы сдохли все, суки кацапские.
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27.02.2022 16:52 Ответить
ЦЕ Для Деморалізації Українців
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27.02.2022 16:53 Ответить
Зеленые дебилы даже нашу гордость не вывезли с Украины. Зла нет на их подготовку к войне.
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27.02.2022 16:53 Ответить
как раз по подготовке всё на ура, Мрия оттащила на себя удар, который мог попасть в жилые дома. Иди нахе..р бот. 4 сутов в Гостомеле-Буче-Ирпень ад был и ВСУ красавчики. Слава ЗСУ!
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27.02.2022 18:13 Ответить
Чо ты мелешь вообще? Я понимаю эйфория от войны, крыша едет. НО я ругаю не ЗСУ, а Зеленую власть. Зеленский вкладывал сотни миллиардов в дороги и мосты, которые теперь все равно взорвали, деньги ушли в трубу. А если бы он эти деньги вложил в армию, Путин бы получил гораздо больший ущерб. А может бы и вообще не полез на Украину. Зеленский саботировал армию 2,5 года. С Мрией тоже самое- это беответственность, разгильдяйство и дебилизм. Выкинули 3 миллиарда долларов на ветер.
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28.02.2022 10:42 Ответить
Как раз опять же, видно, что вы ничего не видите вообще. Да, потратили, но нужно было показать, что Украина не готовится к войне, чтобы кацапы не привлекали много войск для вторжения и смеялись с лохов во власти как вы, а в итоге поломали зубы и уже 12000+ убитых и более 35000 раненых. Все закупалось и делалось, к войне скрыто готовились, чтобы выстоять, и наши солдаты одеты, обуты и с оружием, выходил из Ирпеня и выдел наших, все как космодесантники. Надеюсь вы в теробороне, а не кнопками стучите. Это война, всего не угадать. Мрия пропала, то блин не ожидали, что со стороны бульбашей болорусси будет сильное нападение и ракеты полетят, что вобще с другой страны придет армия рф. Идите записвайте в тероборону или помогайте армии, а не строчите тут гневные комменты. Если бы не подготовились, то 28го февраля собирались уже парад по Крещатику проводить, но в итоге кацапы зубы сломали. Думай головой дядя, не мели и не стучи по кнопкам, а помогай делом.
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13.03.2022 08:33 Ответить
они не дебилы они хуже - саботажники предатели
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27.02.2022 19:52 Ответить
Опять боты пишут )))
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13.03.2022 08:35 Ответить
Цей літак був моїм талісманом..
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27.02.2022 16:54 Ответить
надеюсь этот акт терроризма задокументирован и отправлен в Гаагу.. Кабаева должны судить как военного преступника!
наш украинский народ и воины - сила..
а руководство - клоуны, предатели и слабаки ..
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27.02.2022 16:54 Ответить
https://sharij.net/120224

сожги недостроенную мрию
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27.02.2022 16:56 Ответить
и ГААГА не поможетПутин приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Это и ядерное оружиеhttps://www.rbc.ua/rus/news/putin-prikazal-perevesti-sily-sderzhivaniya-1645970471.html
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27.02.2022 17:13 Ответить
надо привлекать мировую общественность и вместе с мировыми лидерами вести разговоры с шизоидом..
это уже не проблема Украины!
что эта лошара зеленский делает?
надо, чтобы президент США, страны Европы были в курсе и созывали совет в ООН и прочих организациях.. потому, что тогда это не проблема одной Украины..
зеленский бредит решить это приватно? ага, сейчас ***** его послушается..
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27.02.2022 17:25 Ответить
никто не верил в 2014 году..никто не верил в 2022 году..
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27.02.2022 17:55 Ответить
ага, не верили..
а кто поверил, и получил Иловайский коридор, где как в тире расстреляли самых идейных майдановцев?
а кто отдал в 2014 псковских, якобы заблудившихся, десантников, которые потом снова с оружием в руках пришли на украинскую землю..
а кто отдал раше стрелка бука сбившего лайнер корейских авиалиний..
а кто выпустил из Славянска гиркина в Донецк?
украинцы наивные, но у власти - идейные предатели..
нельзя вести переговоры с террористом кабаевым!
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27.02.2022 18:07 Ответить
и этого "предателя" так хотела убрать твоя рашка - не забыл как мозги промывали только не порох?
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27.02.2022 19:55 Ответить
кацап, это твоя рашка, а на других не бреши.. для меня, что поросенко, что зеленский это два одинаковых негодных президента..
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27.02.2022 20:48 Ответить
не писти кацап все все сделают как надо
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27.02.2022 19:53 Ответить
АТВ,ти повний дурень,чи імітуєш? Ти Думаєш що Україна перша чи взагалі сама,могла взнати про дії ***** з червоною кнопкою? Тоді ти повний олігофрен з відбитим мозком. Хочеш випорожнитися? Думаю вже всі в Пентагоні,МІ-6,Франція,всі ядерні держави напружились.Чекаю початок руху 6 флоту з Томагавками...
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27.02.2022 18:21 Ответить
истеричка, я не один так переживаю, вся Украина переживает и напряглась, потому что - все знают, что зеленский - трус, слабак и дилетант..
оглянись вокруг, и посмотри на реакцию людей, как доверяют в Украине зеленскому и его "слугам" ..
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27.02.2022 18:40 Ответить
и правильно не доверяют зеленскому и его ближайшему кремлевскому окружению
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27.02.2022 19:56 Ответить
Дибіл,91% процент простих людей довірять...І тільки такі "інтелектуали" напівпридурки,шукають рейтинги і проценти довіри,уроди кацапські...
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27.02.2022 20:10 Ответить
само ты дебил, с 2019 "слуги" по отношению к народу Украины - вели себя как мародёры, особенно в период локдауна..
и сейчас то, что Украина существует - заслуга народа Украины и Украинской Армии
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27.02.2022 20:44 Ответить
Какая Гаага? Зеленский спешит спасать престиж Пуйла на перегорах, а то у рашистов ракеты кончаются и танки с патронами. А ещё он видимо решил похерить санкции, на которые так долго уговаривали запад
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27.02.2022 17:57 Ответить
если он это сделает во время обстрелов то будет просто поддонком
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27.02.2022 19:57 Ответить
Мрія не горить,а залізо буде нове і краще...
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27.02.2022 16:54 Ответить
лажа там стоял не достроенная мрия https://sharij.net/120224
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27.02.2022 16:55 Ответить
шария постишь ты что кремлебот?
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27.02.2022 19:59 Ответить
ahrenetj....vot ushljopki
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27.02.2022 16:56 Ответить
Оченьжалко,наша гордость.
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27.02.2022 16:57 Ответить
Грустно если не скорбно. Мы гражданские могли быть близорукими и верить в лучшее, но наша, так сказать,власть должна была готовиться .....Потерять гордость Украины !??? Ну, должен он был улететь ...
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27.02.2022 16:58 Ответить
это наша гордость. Надеюсь, что это фейк...
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27.02.2022 16:58 Ответить
это всего лишь железо.. постоим новый..
главное, чтобы от Украины поступила жалоба в Гаагу на военные преступления сумасшедшего террориста кабаева..
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27.02.2022 17:01 Ответить
як що це, не дай Бог, правда
то всіх причетних, скільки б їх не було
під трибунал,
сьогодня ж......
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27.02.2022 17:01 Ответить
Заммэра Новой Каховки после тяжелого ранения оказался жив и обратился к украинцам (видео)
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27.02.2022 17:01 Ответить
Хакеры Anonymous продолжают войну против Российской Федерации. В этот же раз они включили гимн Украины на частоте на которой оккупанты вели переговоры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт одного из хакеров.
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27.02.2022 17:03 Ответить
Так сожгите их аэродром на территории в беларуссии на границе с Украиной , там 160 вертолётов в куче стоят , одного удара хватит . Они же ползут с этой стороны в Украину .
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27.02.2022 17:04 Ответить
Израиль так бы и сделал.
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27.02.2022 17:06 Ответить
Нельзя. Пуйло и Лукашеску после такого Зелю с Кварталом на свой корпоратив приглашать не будут. Обидятся.
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27.02.2022 18:03 Ответить
Московитов, видно, ЖАБА давила при каждой информации о нём.
Но у "Руслана" фюзеляж того же сечения: та же высота и ширина
грузовой кабины, и у нас их несколько, и мы имеем право продлевать ресурс.
А всемирная ненависть за уничтоженный самолёт достанется Московии.
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27.02.2022 17:05 Ответить
Вірш із-під обстрілу

У Києві - пронизлива весна.
Бьють гради і палають гвинтокрили.
Вся Україна грізна та сумна,
І лють дає нам титанічну силу.
Ми тут, міцні, озброєні та злі.
Іди сюди, загарбнику і кате!
Ти будеш гнити у моїй землі
І соняхом зеленим проростати.
Тебе клянуть від Стрия до Дінця.
Тобі насняться всі, хто тут загинув.
Нам не була потрібна бійня ця,
Але ми вдавимо тебе за Україну.
Не віддамо тобі своїх земель.
Ми злі. Ми вже не відаємо страху.
І знаєш що, російський корабель?
Іди ти на ***.
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27.02.2022 17:07 Ответить
автор - Богдана Гайворонська
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27.02.2022 17:08 Ответить
А знаете почему не успели вывести Мрию !? Тянули все до последнего дня, минуты, и не успели приехать пилоты (весь Киев после атаки русни был перекрыт) чтобы вылететь на нейтральный аэродром.
распистяйство граничащее с диверсией ..
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27.02.2022 17:08 Ответить
Брехня. Он стоял на ремонте!
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27.02.2022 17:28 Ответить
да.. плановый ремонт-осмотр..
( у меня там родственник работает на АНТКа им Антонова на "лисе".)
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27.02.2022 17:33 Ответить
информация от американцев была за месяц неужели нельзя было сделать один перелет в польшу
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27.02.2022 20:01 Ответить
а я припоминаю что ни месяц а ТРИ месяца назад Нас предупреждали что будет большой шухер..
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27.02.2022 20:22 Ответить
Есть инфа, в Украине будет сформирован Легион из иностранных военных, бриты точно будут
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27.02.2022 17:10 Ответить
если Зеленский подпишет указ о добровольческих иностранніх легионах
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27.02.2022 17:11 Ответить
обязан
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27.02.2022 20:01 Ответить
Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Это и ядерное оружиеhttps://www.rbc.ua/rus/news/putin-prikazal-perevesti-sily-sderzhivaniya-1645970471.html
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27.02.2022 17:10 Ответить
кто будет запускать ЯО ?

тоже смертельно больной безумец ?

США и Китай поотрывают Пыне яйца за ядерные *******
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27.02.2022 17:15 Ответить
вы не верили в 2014 году...вы не верили в 2022 году..
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27.02.2022 17:54 Ответить
не допустите переговоры с ******.. оно попросит назад своих срочников и будет перегруппировываться..
зеленский трусливый что ты творишь?
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27.02.2022 17:12 Ответить
ПОДАВАТИ ПОЗОВИ І ВИМАГАТИ ПОВНЕ ВІДШКОДУВАННЯ УСІХ ЗАВДАНИХ ЗБИТКІВ! РЕПАРАЦІЇ, АРЕШТИ МАЙНА- РУХОМОГО І НЕРУХОМОГО. ПОВЕРНЕННЯ ТЕРИТОРІЙ НАРЕШТІ!
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27.02.2022 17:13 Ответить
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27.02.2022 17:20 Ответить
Без комментариевів…
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27.02.2022 17:23 Ответить
І що? І це пробачимо. Разом із заглиблими дітьми та жінками? За зруйновані міста та селища? За вбитих військовослужбовців. За врадені теріторії? Сядемо за стіл перемов без жодних умов? Це буде найбільша, але остання зрада. Хай зелені це пом'ятають
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27.02.2022 17:23 Ответить
Суки. Как на моих глазах птицу убили. Почему то так зацепило.
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27.02.2022 17:23 Ответить
Руководство Антонов к стенке!!
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27.02.2022 17:24 Ответить
И что там украинского в этом советском хламе?
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27.02.2022 17:34 Ответить
иди на -хер
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27.02.2022 17:41 Ответить
казковий довбо@б, хоча там у вас таких 96%
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27.02.2022 17:42 Ответить
мозгов не хватило эвакуировать...
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27.02.2022 17:44 Ответить
Наші високопоставлені зрадники посприяли кацапам з самого початку, щоб наша гордість, унікальна Мрія була просто розстріляна на землі.
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27.02.2022 17:54 Ответить
Достроить второй Ан-225 стоит около 170 миллионов долларов.
Яхта беглого Медведчука - 200 миллионов.
С запасом.
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27.02.2022 18:04 Ответить

Завод жив - построим три новых!
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27.02.2022 18:07 Ответить
всем этим комментаторам, которые тут строчат одинаковые комменты "нахера он там стоял", "почему его не спрятали" - посылайте этих комментаторов туда же, куда был послан русский корабль.

Гостомель - это дом "Мрии", и никто не знал, что именно на гостомель кацапсины нападут в первый же день.
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27.02.2022 18:29 Ответить
Абсолютно справедливо! Такої підлості навіть такої калюжі поносу як Путлер ніто не чекав.
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27.02.2022 19:30 Ответить
Мабудь цього не чекали тільки клінічні ідіоти.
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27.02.2022 19:45 Ответить
зеленський он за тиждень до 24 ще волав, що "захід нагнітає паніку", а за пару тижнів до 24 катався у Буковелі.

Якщо навіть цей буратіно не знав, то хто знав? Тіко одна людина мабудь знала, mr poo teen.
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27.02.2022 19:49 Ответить
как не знал вы что совсем тупыке вас БАЙДЕН предупреждал каждый божий день
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27.02.2022 20:04 Ответить
то, что будет война, я знал с 2013 года, когда впервые эти го"№доны начали гнать на Украину. После аннексии крыма было очевидно, что война продолжится. Это все было очевидно.

Что не было известно - так это конкретный час Ч, чтобы переместить Мрию.. куда? Единственное безопасное место - это забугор же. Все аэродромы в Украине подверглись ракетным ударам.

Так что иди, дружок, иди с миром
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27.02.2022 20:07 Ответить
ну польша рядом неужели они бы не нашли место или на базу нато - не надо тупить
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27.02.2022 20:14 Ответить
он только прилетел из Польши, полет был сложным, при посадке в Варшаве было повреждено шасси, и в Гостомеле АН-225 стоял на ремонте. Я следил за полетами этого борта до войны.

Хватит уже.
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27.02.2022 20:17 Ответить
Стесняюсь спросить и : если разбомблен самолёт Мрия - почему ещё не в клочках крымский мост?! Что - все Точки У закончились...
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27.02.2022 18:33 Ответить
Дуже гарне запитання!!!
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27.02.2022 19:43 Ответить
Пиз...дец, ********, будьте вы прокляты, чтоб вы все ЗДОХЛИ, все все и ещё раз все!!!!
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27.02.2022 18:45 Ответить
очень плохо что ***** не читал МАСТЕР И МАРГАРИТУ ( ШИЗОФРЕНИЯ И БОЛЕЕ)
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27.02.2022 19:10 Ответить
Видать сильно БОЛЕН
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27.02.2022 19:12 Ответить
Ще одна цеглинка на сходах до зашморгу всії Путлерівській компанії.
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27.02.2022 19:28 Ответить
І чому Мрію своєчасно не евакуювали? Бо інформацію про початок війни наше керівництво отримувало від американців весь час. Це що - всіленська тупість чи зрада?
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27.02.2022 19:42 Ответить
****** варвары. Мочить всех как бешеных собак.
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27.02.2022 19:42 Ответить
а ведь можно было крылатую ракету прицепить и подвезти поближе к рашке))) эх, шляпыыыы!!!
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27.02.2022 20:10 Ответить
Саботаж.
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27.02.2022 20:24 Ответить
Мрази рашистские
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27.02.2022 20:53 Ответить
заплатите за все горе принесенное нам, безродные, рашистские собаки!
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27.02.2022 21:29 Ответить
Ви знищили крилату "Мрію"
Та наша Мрія головна
Свобідна! Вільна Україна!
Не під п'ятою москаля ....
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27.02.2022 22:30 Ответить
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