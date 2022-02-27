В результате воздушной атаки войск РФ на аэропорт Гостомель был сожжен один из самых мощных самолетов в мире "Мрия", - СМИ

В результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Радіо Свобода сообщили два информированных источника на предприятии "Антонов" и подтвердил городской голова города Буча.

Данные с сайта мониторинга воздушных судов Flight Radar подтверждают, что после 5 февраля "Мечта" находились в аэропорту Гостомеля и никуда не вылетала. В то же время пять грузовых судов АН-124-100 "Руслан" были вывезены ранее и находятся за пределами Украины и могут участвовать в логистике по доставке вооружения от западных партнеров. Данные Flight Radar также свидетельствуют о том, что "Русланы" находятся за пределами Украины.

Читайте также: Данилов – жителям Бучи: Не садитесь в автобусы для "эвакуации", это подвох россиян для входа в Киев, чтобы пустить их перед собой

Два сотрудника из ГП "Антонов" – действующий и бывший – сообщили Радио Свобода о том, что в результате российской воздушной атаки на Гостомель был сожжен самолет "Мрия", находившийся на территории аэропорта на стоянке.

Источники журналистов предоставили в подтверждение фотографию уничтоженного ангара, в котором находилась "Мрия".

Впоследствии эту информацию в комментарии Радио Свобода также подтвердил Анатолий Федорук, городской голова Бучи – города, который находится в 4 километрах от Гостомеля.

"После 5-го авианалета разбомбили "Мрию" полностью. Это произошло в первый день (24 февраля – ред.). Обстреливали с вертолетов".

Согласно сайту мониторинга воздушных судов Flight Radar, самолет АН-225 "Мрия" с бортовым номером UR-82060 5 февраля прилетел из аэропорта Биллунд в Дании в аэропорт ДП "Антонов" в Гостомеле. После этого борт оттуда не вылетал.







Заместитель генерального директора ГП "Антонов" Михаил Харченко по просьбе журналистов о комментарии говорить отказался. Позже, после звонков журналистов, на Facebook-странице компании появилось сообщение: "К сожалению, отсутствует подтвержденная информация о состоянии самолетов "Ан" на аэродроме "Киев-Антонов-2" (пгт Гостомель), поскольку там все еще идут бои ".

При этом, как установило "Радио Свобода", другим самолетам "Антонова" удалось вылететь до начала полномасштабного вторжения России. В частности, Ан-124-100 "Руслан" с бортовым номером UR-82007 23 февраля вылетел из аэропорта Гостомель в Пенанг, Малайзия.

Еще один "Руслан" с бортовым номером UR-82008 вылетел из аэропорта Гостомеля 13 февраля и в тот же день приземлился в аэропорту столицы Кыргызстана Бишкек.

27 февраля в твиттере ГП "Антонов" появилось фото с сообщением, адресованным российской армии – от экипажа самолета "Руслан", который находится в одном из аэропортов Европы.

АН-225 "Мрия" – самый крупный и мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским КБ имени Антонова. Активно использовался во время пандемии коронавируса. В частности, в апреле 2020 года самолет доставил из Китая в Киев 103 тонны медицинских средств для борьбы с коронавирусом.

"Мрия" также принимала участие в параде ко Дню независимости Украины.