В результате воздушной атаки войск РФ на аэропорт Гостомель был сожжен один из самых мощных самолетов в мире "Мрия", - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Радіо Свобода сообщили два информированных источника на предприятии "Антонов" и подтвердил городской голова города Буча.
Данные с сайта мониторинга воздушных судов Flight Radar подтверждают, что после 5 февраля "Мечта" находились в аэропорту Гостомеля и никуда не вылетала. В то же время пять грузовых судов АН-124-100 "Руслан" были вывезены ранее и находятся за пределами Украины и могут участвовать в логистике по доставке вооружения от западных партнеров. Данные Flight Radar также свидетельствуют о том, что "Русланы" находятся за пределами Украины.
Два сотрудника из ГП "Антонов" – действующий и бывший – сообщили Радио Свобода о том, что в результате российской воздушной атаки на Гостомель был сожжен самолет "Мрия", находившийся на территории аэропорта на стоянке.
Источники журналистов предоставили в подтверждение фотографию уничтоженного ангара, в котором находилась "Мрия".
Впоследствии эту информацию в комментарии Радио Свобода также подтвердил Анатолий Федорук, городской голова Бучи – города, который находится в 4 километрах от Гостомеля.
"После 5-го авианалета разбомбили "Мрию" полностью. Это произошло в первый день (24 февраля – ред.). Обстреливали с вертолетов".
Согласно сайту мониторинга воздушных судов Flight Radar, самолет АН-225 "Мрия" с бортовым номером UR-82060 5 февраля прилетел из аэропорта Биллунд в Дании в аэропорт ДП "Антонов" в Гостомеле. После этого борт оттуда не вылетал.
Заместитель генерального директора ГП "Антонов" Михаил Харченко по просьбе журналистов о комментарии говорить отказался. Позже, после звонков журналистов, на Facebook-странице компании появилось сообщение: "К сожалению, отсутствует подтвержденная информация о состоянии самолетов "Ан" на аэродроме "Киев-Антонов-2" (пгт Гостомель), поскольку там все еще идут бои ".
При этом, как установило "Радио Свобода", другим самолетам "Антонова" удалось вылететь до начала полномасштабного вторжения России. В частности, Ан-124-100 "Руслан" с бортовым номером UR-82007 23 февраля вылетел из аэропорта Гостомель в Пенанг, Малайзия.
Еще один "Руслан" с бортовым номером UR-82008 вылетел из аэропорта Гостомеля 13 февраля и в тот же день приземлился в аэропорту столицы Кыргызстана Бишкек.
27 февраля в твиттере ГП "Антонов" появилось фото с сообщением, адресованным российской армии – от экипажа самолета "Руслан", который находится в одном из аэропортов Европы.
АН-225 "Мрия" – самый крупный и мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским КБ имени Антонова. Активно использовался во время пандемии коронавируса. В частности, в апреле 2020 года самолет доставил из Китая в Киев 103 тонны медицинских средств для борьбы с коронавирусом.
"Мрия" также принимала участие в параде ко Дню независимости Украины.
Пожалуйста, подождите...
1. Якщо хвацький Лукашенка не повний ідіот, то він має втокмачити в свою дурну гололовешку, що коли Україна вже перемелює Ординську армаду, то білоруську перемоле тим більше і набагато швидше ...
2. Путін має намір штовхнути Лукашенка саме в Західну Україну... - що тоді буде з здичавілими сябрами, які на це погодяться... - мабуть пояснювати нікому немає потреби
3. Сябри... тим більше не воюватимуть в Україні за Путіна...в умовах коли навіть частина росіян від цього відмовляється, а "всемогутній кадиров", після блискучого розгрому його елітних частин - більше посилати чеченців в Україну ВЖЕ "чомусь передумав " ... то білоруси - тим більше!
4. Якщо бацька відішле в Україну саме вірні та віддані йому війська, то які ж тоді залишаться в Білорусі, щоб захистити ЙОГО ж від гніву власного народу ?
Так що нинішня заява Луки - не більше, ніж путінські понти!
наш украинский народ и воины - сила..
а руководство - клоуны, предатели и слабаки ..
сожги недостроенную мрию
это уже не проблема Украины!
что эта лошара зеленский делает?
надо, чтобы президент США, страны Европы были в курсе и созывали совет в ООН и прочих организациях.. потому, что тогда это не проблема одной Украины..
зеленский бредит решить это приватно? ага, сейчас ***** его послушается..
а кто поверил, и получил Иловайский коридор, где как в тире расстреляли самых идейных майдановцев?
а кто отдал в 2014 псковских, якобы заблудившихся, десантников, которые потом снова с оружием в руках пришли на украинскую землю..
а кто отдал раше стрелка бука сбившего лайнер корейских авиалиний..
а кто выпустил из Славянска гиркина в Донецк?
украинцы наивные, но у власти - идейные предатели..
нельзя вести переговоры с террористом кабаевым!
оглянись вокруг, и посмотри на реакцию людей, как доверяют в Украине зеленскому и его "слугам" ..
и сейчас то, что Украина существует - заслуга народа Украины и Украинской Армии
главное, чтобы от Украины поступила жалоба в Гаагу на военные преступления сумасшедшего террориста кабаева..
то всіх причетних, скільки б їх не було
під трибунал,
сьогодня ж......
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт одного из хакеров.
Но у "Руслана" фюзеляж того же сечения: та же высота и ширина
грузовой кабины, и у нас их несколько, и мы имеем право продлевать ресурс.
А всемирная ненависть за уничтоженный самолёт достанется Московии.
У Києві - пронизлива весна.
Бьють гради і палають гвинтокрили.
Вся Україна грізна та сумна,
І лють дає нам титанічну силу.
Ми тут, міцні, озброєні та злі.
Іди сюди, загарбнику і кате!
Ти будеш гнити у моїй землі
І соняхом зеленим проростати.
Тебе клянуть від Стрия до Дінця.
Тобі насняться всі, хто тут загинув.
Нам не була потрібна бійня ця,
Але ми вдавимо тебе за Україну.
Не віддамо тобі своїх земель.
Ми злі. Ми вже не відаємо страху.
І знаєш що, російський корабель?
Іди ти на ***.
распистяйство граничащее с диверсией ..
( у меня там родственник работает на АНТКа им Антонова на "лисе".)
тоже смертельно больной безумец ?
США и Китай поотрывают Пыне яйца за ядерные *******
зеленский трусливый что ты творишь?
Яхта беглого Медведчука - 200 миллионов.
С запасом.
Завод жив - построим три новых!
Гостомель - это дом "Мрии", и никто не знал, что именно на гостомель кацапсины нападут в первый же день.
Якщо навіть цей буратіно не знав, то хто знав? Тіко одна людина мабудь знала, mr poo teen.
Что не было известно - так это конкретный час Ч, чтобы переместить Мрию.. куда? Единственное безопасное место - это забугор же. Все аэродромы в Украине подверглись ракетным ударам.
Так что иди, дружок, иди с миром
Хватит уже.
Та наша Мрія головна
Свобідна! Вільна Україна!
Не під п'ятою москаля ....