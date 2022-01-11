Ан-225 "Мрія" красиво приземлилася у Польщі, прорізавши туман. ВIДЕО
Найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія" красиво приземлився крізь туман у польському Жешуві.
ЯК повідомляє Цензор.НЕТ, відео польоту 9 січня опублікував споттер Блажей Батуг на сторінці Antonov An-225 Mriya у Фейсбуку.
"Привіт із туманної Польщі, відеозапис чудовий", – підписав відео автор.
9 січня Ан-225 виконувала рейс Стамбул – Жешув. У польському місті стояла туманна погода – літак-гігант довгий час не було видно, хоча гул шести двигунів чутний добре. В останній момент "Мрія" з'явилася перед спостерігачами, розрізавши туман. Після цього туман розійшовся закрученими хвилями. Користувачі мережі порівняли картинку з морськими водами, які, згідно з біблійною оповіддю, розсік Мойсей.
Відео з іншого ракурсу опублікував користувач Мацей Скоп:
Нагадаємо, літак Ан-225 "Мрія" пошкодив стійку шасі - вірогідно під час даного приземлення. Його виліт із Польщі затримується, держпідприємство "Антонов" надіслало літак на допомогу.
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где он будет со всеми своими Песковыми и Шойгу.
Кацапи обсираються від заздрощів - слава Богу кгбистська
комуняка Кравчук за газові борги не віддав кацапам разом з
чорноморським флотом і Мрію
Сверху, смотрится ещё более круто.
ох и дебилы...