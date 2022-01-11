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Ан-225 "Мрія" красиво приземлилася у Польщі, прорізавши туман. ВIДЕО

Найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія" красиво приземлився крізь туман у польському Жешуві.

ЯК повідомляє Цензор.НЕТ, відео польоту 9 січня опублікував споттер Блажей Батуг на сторінці Antonov An-225 Mriya у Фейсбуку.

Читайте також: У літака "Мрія" виникли проблеми у Польщі - пошкоджено стійку шасі

"Привіт із туманної Польщі, відеозапис чудовий", – підписав відео автор.

9 січня Ан-225 виконувала рейс Стамбул – Жешув. У польському місті стояла туманна погода –  літак-гігант довгий час не було видно, хоча гул шести двигунів чутний добре. В останній момент "Мрія" з'явилася перед спостерігачами, розрізавши туман. Після цього туман розійшовся закрученими хвилями. Користувачі мережі порівняли картинку з морськими водами, які, згідно з біблійною оповіддю, розсік Мойсей.

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Відео з іншого ракурсу опублікував користувач Мацей Скоп:

Нагадаємо, літак Ан-225 "Мрія" пошкодив стійку шасі - вірогідно під час даного приземлення. Його виліт із Польщі затримується, держпідприємство "Антонов" надіслало літак на допомогу.

авіація (4137) Польща (8534) Мрія (118)


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Топ коментарі
+57
Я був свідком як Мрія несла Буран. Буран згнив у кацапстані, а Мрія жива в Україні. Символічно.
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11.01.2022 11:30
+46
Я ніколи не казав, що Зеленський поганий. Він просто дебіл, як і ті, що його обрали. А Порох - банальний Гетьман України, доречі не найгірший. Так нормально?)))
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11.01.2022 11:38
+39
Неймовірні кадри, правда ж?
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11.01.2022 11:27
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Сторінка 2 з 2
эх ты, это же самый большой самолёт в в мире, он очень дорогой, он перевозит гигантские грузы очень дорогие, которые нельзя поо железке транспортировать, мы такой один продадим и будем год оплачивать твои коменты.
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11.01.2022 19:58 Відповісти
Больше - летающих самолетов!!! Больше перемог для зелибобиков!!!!
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12.01.2022 10:51 Відповісти
Если надо - перевезём большой-пребольшой путинский гроб,
где он будет со всеми своими Песковыми и Шойгу.
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11.01.2022 12:56 Відповісти
Уже в новостях проскакивало, что в Польшу вылетела наша группа спецов, вроде как при этой посадке передняя шасси получила незначительное повреждение. Будут осматривать и ремонтировать если нужно будет
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11.01.2022 14:02 Відповісти
Респект "Мрії". Треба ще декілька таких побудувати )

Кацапи обсираються від заздрощів - слава Богу кгбистська
комуняка Кравчук за газові борги не віддав кацапам разом з
чорноморським флотом і Мрію
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11.01.2022 16:23 Відповісти
ДЯКУЄМО, ЩО ЗБЕРЕГЛИ УКРАЇНІ ТАКИЙ ВЕЛИЧНИЙ ЛІТАК!!! ДЯКУЄМО ВСІМ, ХТО ДО МРІЇ ПРИЧЕТНИЙ!!!
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11.01.2022 18:26 Відповісти
Такая полоса, называется "Вспахал небо" ))))
Сверху, смотрится ещё более круто.
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11.01.2022 19:27 Відповісти
ох красавчик песта
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11.01.2022 19:55 Відповісти
Джерелом натхнення групи українських дизайнерів став найзнаменитіший транспортник Ан-225 "Мрія"!
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11.01.2022 20:28 Відповісти
електросуперкар KRAINA 225 !
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11.01.2022 20:30 Відповісти
Дідько - я навіть не міг собі уявити, що це може бути так... фейєрично!
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11.01.2022 23:24 Відповісти
я тут вижу что потрохоботы развякались. по их убеждению "Мрию" сделал сам гетьман потрошенко первый!
ох и дебилы...
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13.01.2022 09:16 Відповісти
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