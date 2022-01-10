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літак (2853) ДП "Антонов" (241) Мрія (118)

У літака "Мрія" виникли проблеми у Польщі - пошкоджено стійку шасі

У літака

У найбільшого літака у світі – Ан-225 "Мрія" – пошкоджено стійку шасі. Його виліт із Польщі затримується, держпідприємство "Антонов" надсилає літак на допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили LIGA.net у пресслужбі ДП.

"Виявлено незначну технічну несправність в основній стійці шасі. Туди полетить літак Ан-26 із нашими фахівцями", – сказали в пресслужбі.

У ДП пояснили, що фахівці, які прилетять на Ан-26, мають оглянути та виправити проблему, за необхідності перевірити інші деталі.

Там також запевнили, що несправність "Мрії" можуть бути виправлені оперативно – і відремонтований літак полетить далі.

Конкретних термінів ремонту у ДП поки що не називають.

"Досить оперативно маємо це виправити. Це буде зрозуміло, коли команда (техніків.  Ред.) прибуде на місце", – додали у пресслужбі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Новий рекорд АН-225 "Мрія": вісім найсильніших спортсменів України зрушили літак вагою 330 тонн на 4 метри 30 сантиметрів. ВIДЕО

Ан-225 "Мрія" – найбільший і найпотужніший літак у світі, здатний взяти на борт 250 тонн. Він представлений лише в одному екземплярі. КБ "Антонов" створило його ще у 1980-х, спочатку планувалося використовувати Ан-225 як авіатранспорт для багаторазового космічного корабля "Буран".

Зараз "Мрія" знаходиться у польському місті Жешув, куди прилетіла зі Стамбула 9 січня. Посадка літака була видовищною: він показався перед спостерігачами за кілька десятків метрів до землі, буквально розрізавши густий туман.
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Топ коментарі
+20
Атомную бомбу привезли из Америки в чертежах супруги Розенбенрги.
Курчатов поклевал готовые зёрнышки.
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10.01.2022 14:48
+12
У поляков одна мысль: как бы сделать бомбу на всю грузоподъёмность
и аккуратненько сбросить на кремль.
И это не только у поляков - это везде, где помнят запах советского сапога.
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10.01.2022 15:05
+11
руские гавкали помню.... наш самолёт , наш! у нас МРІЯ!У ВАС МЕЧТА... вот вы там размечтались что она ваша....а раз ваша так сделайте её снова...чего не собираете...?? всё везде в мире ваше и вами придумано.только ничего своего почти и нет...кроме что атомную бомбу сотворили на голову всех землян...(( что украли и приспособили себе то считают и русское...как то коротко так..
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10.01.2022 14:42
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При комуняках і Кузя зроблений, вся різниця хто обслуговує, рукожопи чи майстри, жодна техніка не може працювати 40 років тільки по кодексу будівельника комунізму.
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10.01.2022 15:25 Відповісти
"Брат" "Кузі" - "Вікрамадітья" індусами експлуатується ще довше ніж "Кузя" Індуси не скаржаться Китайці ввели в стрій колишнього "Варяга" ("Ляонін") Теж скарг не чуть! А у "рукожопих" все не так!
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10.01.2022 17:27 Відповісти
И Буран при комуняках взлетел, только его делали руки кацапов и теперь это лом цветных металлов.
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10.01.2022 18:51 Відповісти
Мне рассказывала одна ХОРОШАЯ знакомая, что гражданин раши ( молодой парень с семьей) жил в Киеве и активно сотрудничал с заводом Антонова. Квартира с дорогой арендой и мебелью , постоянные почёты в США.

неужели СБУ не занимается агентами ?
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10.01.2022 14:51 Відповісти
Там столько стоек шасси, что за самолёт можно не переживать.
Олег Антонов всё это для себя прояснил ещё на "Антее"
(6 колёс с каждого борта) , а в "Мрии" - по 10 колёс
с независимой подвеской - так что там всё с запасом и с походом.
Может, колесо сожгли при торможении - а там заменить покрышку -
нужен кран "Захарий".
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10.01.2022 15:00 Відповісти
Минимум погоды и посадка Ан-225 МРИЯ. Очень интересный перелет Стамбул-Линц - https://www.youtube.com/watch?v=CYhYT5_a-jw&t=1s&ab_channel=DmytroAntonov
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10.01.2022 15:13 Відповісти
ого как он небо пополам разрезал .поляки в акуе
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10.01.2022 15:01 Відповісти
У поляков одна мысль: как бы сделать бомбу на всю грузоподъёмность
и аккуратненько сбросить на кремль.
И это не только у поляков - это везде, где помнят запах советского сапога.
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10.01.2022 15:05 Відповісти
Запах?
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10.01.2022 15:50 Відповісти
Треба ще новий збудувати, кажуть у цьому вже миші завелися
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10.01.2022 15:07 Відповісти
А чого ти їх не ловиш? Раз ти "укр" - то будь патріотом - хоч котом попрацюй!
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10.01.2022 15:11 Відповісти
Китайці вже намагалися вициганити другий фюзеляж для "Мрії".
Там роботи на 170 мільйонв доларів.
Медведчук за яхту відвалив 200, і це наші гроші за наш вирубаний ліс.
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10.01.2022 15:19 Відповісти
а сколько платят?
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10.01.2022 15:41 Відповісти
А тобі-то навіщо? "Рукожопих узкоязичних" не беруть навіть унітази мить в "Гейропу" - щоб не поламали! А "Мрія" - набагато серйозніший агрегат по всьому світу сертифікований
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10.01.2022 15:44 Відповісти


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11.01.2022 00:21 Відповісти
Новость чисто для мавзолейных баранов... в прошлом году на РАБссии упало 33 самолета вертолета...Мировой рекорд...,В этом году РАБссия начала неплого...в Китае сгорел РАБссиянский самолет...
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10.01.2022 15:12 Відповісти
зате не впав !
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10.01.2022 15:26 Відповісти
Он не сгорел - его просто разорвало при мысли, что надо лететь опять в Россию. У самолётов тоже бывают инсульты.
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10.01.2022 15:16 Відповісти
Тем временем украинский АН-124 Руслан доставил большегрузный товар Илана Маска...Старт намечен на 13 января...
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10.01.2022 15:21 Відповісти
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10.01.2022 15:23 Відповісти
офігезне видовище!!!
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10.01.2022 15:34 Відповісти
То просто он Гэтьмана ждет.Прилетят и скинет власть проклятых зебилов!!!
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10.01.2022 15:37 Відповісти
где ты тогда харчеваться будешь...?
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10.01.2022 16:33 Відповісти
нахрен вы ему Зебиллы нужны...?
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10.01.2022 16:37 Відповісти
верим вам ЗЕбилам - верим...!
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10.01.2022 16:46 Відповісти
вы всё знаете ЗЕбиллы...!\так зачем спрашиваешь...?\
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10.01.2022 17:07 Відповісти
тебе видней ЗЕбилл...\ты определись...\
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10.01.2022 17:17 Відповісти
Полагоджуйте. І нехай наша пташка летить далі.
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10.01.2022 15:45 Відповісти
Вірастюк з Юзіком тягали літак?
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10.01.2022 16:29 Відповісти
"Зелені" вже і до Мрії дісталися? Змамають всме, що до них тут робилося.
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10.01.2022 16:36 Відповісти
Гереги зламали своїми заказами то і нехай ремонтують за свій рахунок.
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10.01.2022 17:58 Відповісти
Советское наследие не вечно.
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10.01.2022 18:09 Відповісти
Оно уже 30 лет как не советское.
Советское было для военных целей.
А украинская "Мрия" имеет все сертификаты.
Самолёт с новыми движками и авионикой, от СССР одни воспоминаяния.
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10.01.2022 23:50 Відповісти
Український могутній янгол 🇺🇦 😍
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11.01.2022 00:23 Відповісти
ПОЛЯКИ АХМУРЕЛИ НАВЕРНО !) А УКРАИНСКИЕ КОРРУПЦИОНЕРЫ ТВАРИ, ХОТЬ БЫ ЕЩЁ ОДИН ВЫПУСТИЛИ !!!
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11.01.2022 07:13 Відповісти
Не выпустят, потому что для него нет рынка, и слишком уж это хлопотная птичка в эксплуатации и обслуживании.
Даже единственная Мрия не так часто летатет, просто потому, что удовольствие это дорогое, а заказов и на один самолёт не набирается под завязку.
Кроме того там есть ещё куча дополнительной головной боли с Мрией по технической части, начиная от того, что к аэропортам предъявляются достаточно специфические требования, и что, например, надо 6 минут перед стартом на полную мощность прогревать двигатели (при этом на 6 минут с полосы никто не может взлетать и садится), а после взлёта проводить полную техническую инспекцию полосы, не сдуло ли там чего куда или не раздавило, что занимает ещё больше времени, и заканчивая ещё много чем специфическим.
Так что для второго такого самолёта на самом деле в настоящее время просто нет места на гражданском рынке и особо заработать на нём не получится, самолёты чуть поменше (Ан-124 и т.д.) более чем справляются с подобными задачами. Ну а для военного назначения в Украине он и подавно не нужен.
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12.01.2022 04:24 Відповісти
Летак уже всё ?
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11.01.2022 15:43 Відповісти
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