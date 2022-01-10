У літака "Мрія" виникли проблеми у Польщі - пошкоджено стійку шасі
У найбільшого літака у світі – Ан-225 "Мрія" – пошкоджено стійку шасі. Його виліт із Польщі затримується, держпідприємство "Антонов" надсилає літак на допомогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили LIGA.net у пресслужбі ДП.
"Виявлено незначну технічну несправність в основній стійці шасі. Туди полетить літак Ан-26 із нашими фахівцями", – сказали в пресслужбі.
У ДП пояснили, що фахівці, які прилетять на Ан-26, мають оглянути та виправити проблему, за необхідності перевірити інші деталі.
Там також запевнили, що несправність "Мрії" можуть бути виправлені оперативно – і відремонтований літак полетить далі.
Конкретних термінів ремонту у ДП поки що не називають.
"Досить оперативно маємо це виправити. Це буде зрозуміло, коли команда (техніків. – Ред.) прибуде на місце", – додали у пресслужбі.
Ан-225 "Мрія" – найбільший і найпотужніший літак у світі, здатний взяти на борт 250 тонн. Він представлений лише в одному екземплярі. КБ "Антонов" створило його ще у 1980-х, спочатку планувалося використовувати Ан-225 як авіатранспорт для багаторазового космічного корабля "Буран".
Зараз "Мрія" знаходиться у польському місті Жешув, куди прилетіла зі Стамбула 9 січня. Посадка літака була видовищною: він показався перед спостерігачами за кілька десятків метрів до землі, буквально розрізавши густий туман.
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неужели СБУ не занимается агентами ?
Олег Антонов всё это для себя прояснил ещё на "Антее"
(6 колёс с каждого борта) , а в "Мрии" - по 10 колёс
с независимой подвеской - так что там всё с запасом и с походом.
Может, колесо сожгли при торможении - а там заменить покрышку -
нужен кран "Захарий".
и аккуратненько сбросить на кремль.
И это не только у поляков - это везде, где помнят запах советского сапога.
Там роботи на 170 мільйонв доларів.
Медведчук за яхту відвалив 200, і це наші гроші за наш вирубаний ліс.
Советское было для военных целей.
А украинская "Мрия" имеет все сертификаты.
Самолёт с новыми движками и авионикой, от СССР одни воспоминаяния.
Даже единственная Мрия не так часто летатет, просто потому, что удовольствие это дорогое, а заказов и на один самолёт не набирается под завязку.
Кроме того там есть ещё куча дополнительной головной боли с Мрией по технической части, начиная от того, что к аэропортам предъявляются достаточно специфические требования, и что, например, надо 6 минут перед стартом на полную мощность прогревать двигатели (при этом на 6 минут с полосы никто не может взлетать и садится), а после взлёта проводить полную техническую инспекцию полосы, не сдуло ли там чего куда или не раздавило, что занимает ещё больше времени, и заканчивая ещё много чем специфическим.
Так что для второго такого самолёта на самом деле в настоящее время просто нет места на гражданском рынке и особо заработать на нём не получится, самолёты чуть поменше (Ан-124 и т.д.) более чем справляются с подобными задачами. Ну а для военного назначения в Украине он и подавно не нужен.