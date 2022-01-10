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самолет (3551) ГП "Антонов" (142) Мрия (69)

У самолета "Мрия" возникли проблемы в Польше - повреждена стойка шасси

У самолета

У крупнейшего самолета в мире – Ан-225 "Мрия" – повреждена стойка шасси. Его вылет из Польши задерживается, госпредприятие "Антонов" отправляет самолет на помощь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе ГП.

"Выявлено незначительную техническую неисправность в основной стойке шасси. Туда полетит самолет Ан-26 с нашими специалистами", – сказали в пресс-службе.

В ГП объяснили, что специалисты, которые прилетят на Ан-26, должны осмотреть и исправить проблему, при необходимости проверить другие детали.

Там также заверили, что неисправность "Мрии" могут исправить оперативно – и отремонтированный самолет полетит дальше.

Конкретных сроков ремонта в ГП пока не называют.

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"Довольно оперативно должны это исправить. Это будет понятно, когда команда (техников, – ред.) прибудет на место", – добавили в пресс-службе.

Ан-225 "Мрия" – самый крупный и мощный самолет в мире, способный взять на борт 250 тонн. Он представлен только в одном экземпляре. КБ "Антонов" создало его еще в 1980-х, изначально планировалось использовать Ан-225 как авиатранспорт для многоразового космического корабля "Буран".

Сейчас "Мрия" находится в польском городе Жешув, куда прилетела из Стамбула 9 января. Посадка самолета была зрелищной: он показался перед наблюдателями за несколько десятков метров до земли, буквально разрезав густой туман.

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Топ комментарии
+20
Атомную бомбу привезли из Америки в чертежах супруги Розенбенрги.
Курчатов поклевал готовые зёрнышки.
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10.01.2022 14:48
+12
У поляков одна мысль: как бы сделать бомбу на всю грузоподъёмность
и аккуратненько сбросить на кремль.
И это не только у поляков - это везде, где помнят запах советского сапога.
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10.01.2022 15:05
+11
руские гавкали помню.... наш самолёт , наш! у нас МРІЯ!У ВАС МЕЧТА... вот вы там размечтались что она ваша....а раз ваша так сделайте её снова...чего не собираете...?? всё везде в мире ваше и вами придумано.только ничего своего почти и нет...кроме что атомную бомбу сотворили на голову всех землян...(( что украли и приспособили себе то считают и русское...как то коротко так..
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10.01.2022 14:42
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Страница 2 из 2
При комуняках і Кузя зроблений, вся різниця хто обслуговує, рукожопи чи майстри, жодна техніка не може працювати 40 років тільки по кодексу будівельника комунізму.
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10.01.2022 15:25 Ответить
"Брат" "Кузі" - "Вікрамадітья" індусами експлуатується ще довше ніж "Кузя" Індуси не скаржаться Китайці ввели в стрій колишнього "Варяга" ("Ляонін") Теж скарг не чуть! А у "рукожопих" все не так!
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10.01.2022 17:27 Ответить
И Буран при комуняках взлетел, только его делали руки кацапов и теперь это лом цветных металлов.
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10.01.2022 18:51 Ответить
Мне рассказывала одна ХОРОШАЯ знакомая, что гражданин раши ( молодой парень с семьей) жил в Киеве и активно сотрудничал с заводом Антонова. Квартира с дорогой арендой и мебелью , постоянные почёты в США.

неужели СБУ не занимается агентами ?
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10.01.2022 14:51 Ответить
Там столько стоек шасси, что за самолёт можно не переживать.
Олег Антонов всё это для себя прояснил ещё на "Антее"
(6 колёс с каждого борта) , а в "Мрии" - по 10 колёс
с независимой подвеской - так что там всё с запасом и с походом.
Может, колесо сожгли при торможении - а там заменить покрышку -
нужен кран "Захарий".
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10.01.2022 15:00 Ответить
Минимум погоды и посадка Ан-225 МРИЯ. Очень интересный перелет Стамбул-Линц - https://www.youtube.com/watch?v=CYhYT5_a-jw&t=1s&ab_channel=DmytroAntonov
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10.01.2022 15:13 Ответить
ого как он небо пополам разрезал .поляки в акуе
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10.01.2022 15:01 Ответить
У поляков одна мысль: как бы сделать бомбу на всю грузоподъёмность
и аккуратненько сбросить на кремль.
И это не только у поляков - это везде, где помнят запах советского сапога.
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10.01.2022 15:05 Ответить
Запах?
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10.01.2022 15:50 Ответить
Треба ще новий збудувати, кажуть у цьому вже миші завелися
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10.01.2022 15:07 Ответить
А чого ти їх не ловиш? Раз ти "укр" - то будь патріотом - хоч котом попрацюй!
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10.01.2022 15:11 Ответить
Китайці вже намагалися вициганити другий фюзеляж для "Мрії".
Там роботи на 170 мільйонв доларів.
Медведчук за яхту відвалив 200, і це наші гроші за наш вирубаний ліс.
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10.01.2022 15:19 Ответить
а сколько платят?
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10.01.2022 15:41 Ответить
А тобі-то навіщо? "Рукожопих узкоязичних" не беруть навіть унітази мить в "Гейропу" - щоб не поламали! А "Мрія" - набагато серйозніший агрегат по всьому світу сертифікований
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10.01.2022 15:44 Ответить


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11.01.2022 00:21 Ответить
Новость чисто для мавзолейных баранов... в прошлом году на РАБссии упало 33 самолета вертолета...Мировой рекорд...,В этом году РАБссия начала неплого...в Китае сгорел РАБссиянский самолет...
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10.01.2022 15:12 Ответить
зате не впав !
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10.01.2022 15:26 Ответить
Он не сгорел - его просто разорвало при мысли, что надо лететь опять в Россию. У самолётов тоже бывают инсульты.
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10.01.2022 15:16 Ответить
Тем временем украинский АН-124 Руслан доставил большегрузный товар Илана Маска...Старт намечен на 13 января...
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10.01.2022 15:21 Ответить
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10.01.2022 15:23 Ответить
офігезне видовище!!!
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10.01.2022 15:34 Ответить
То просто он Гэтьмана ждет.Прилетят и скинет власть проклятых зебилов!!!
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10.01.2022 15:37 Ответить
где ты тогда харчеваться будешь...?
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10.01.2022 16:33 Ответить
нахрен вы ему Зебиллы нужны...?
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10.01.2022 16:37 Ответить
верим вам ЗЕбилам - верим...!
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10.01.2022 16:46 Ответить
вы всё знаете ЗЕбиллы...!\так зачем спрашиваешь...?\
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10.01.2022 17:07 Ответить
тебе видней ЗЕбилл...\ты определись...\
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10.01.2022 17:17 Ответить
Полагоджуйте. І нехай наша пташка летить далі.
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10.01.2022 15:45 Ответить
Вірастюк з Юзіком тягали літак?
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10.01.2022 16:29 Ответить
"Зелені" вже і до Мрії дісталися? Змамають всме, що до них тут робилося.
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10.01.2022 16:36 Ответить
Гереги зламали своїми заказами то і нехай ремонтують за свій рахунок.
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10.01.2022 17:58 Ответить
Советское наследие не вечно.
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10.01.2022 18:09 Ответить
Оно уже 30 лет как не советское.
Советское было для военных целей.
А украинская "Мрия" имеет все сертификаты.
Самолёт с новыми движками и авионикой, от СССР одни воспоминаяния.
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10.01.2022 23:50 Ответить
Український могутній янгол 🇺🇦 😍
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11.01.2022 00:23 Ответить
ПОЛЯКИ АХМУРЕЛИ НАВЕРНО !) А УКРАИНСКИЕ КОРРУПЦИОНЕРЫ ТВАРИ, ХОТЬ БЫ ЕЩЁ ОДИН ВЫПУСТИЛИ !!!
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11.01.2022 07:13 Ответить
Не выпустят, потому что для него нет рынка, и слишком уж это хлопотная птичка в эксплуатации и обслуживании.
Даже единственная Мрия не так часто летатет, просто потому, что удовольствие это дорогое, а заказов и на один самолёт не набирается под завязку.
Кроме того там есть ещё куча дополнительной головной боли с Мрией по технической части, начиная от того, что к аэропортам предъявляются достаточно специфические требования, и что, например, надо 6 минут перед стартом на полную мощность прогревать двигатели (при этом на 6 минут с полосы никто не может взлетать и садится), а после взлёта проводить полную техническую инспекцию полосы, не сдуло ли там чего куда или не раздавило, что занимает ещё больше времени, и заканчивая ещё много чем специфическим.
Так что для второго такого самолёта на самом деле в настоящее время просто нет места на гражданском рынке и особо заработать на нём не получится, самолёты чуть поменше (Ан-124 и т.д.) более чем справляются с подобными задачами. Ну а для военного назначения в Украине он и подавно не нужен.
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12.01.2022 04:24 Ответить
Летак уже всё ?
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11.01.2022 15:43 Ответить
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