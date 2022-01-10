У самолета "Мрия" возникли проблемы в Польше - повреждена стойка шасси
У крупнейшего самолета в мире – Ан-225 "Мрия" – повреждена стойка шасси. Его вылет из Польши задерживается, госпредприятие "Антонов" отправляет самолет на помощь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе ГП.
"Выявлено незначительную техническую неисправность в основной стойке шасси. Туда полетит самолет Ан-26 с нашими специалистами", – сказали в пресс-службе.
В ГП объяснили, что специалисты, которые прилетят на Ан-26, должны осмотреть и исправить проблему, при необходимости проверить другие детали.
Там также заверили, что неисправность "Мрии" могут исправить оперативно – и отремонтированный самолет полетит дальше.
Конкретных сроков ремонта в ГП пока не называют.
"Довольно оперативно должны это исправить. Это будет понятно, когда команда (техников, – ред.) прибудет на место", – добавили в пресс-службе.
Ан-225 "Мрия" – самый крупный и мощный самолет в мире, способный взять на борт 250 тонн. Он представлен только в одном экземпляре. КБ "Антонов" создало его еще в 1980-х, изначально планировалось использовать Ан-225 как авиатранспорт для многоразового космического корабля "Буран".
Сейчас "Мрия" находится в польском городе Жешув, куда прилетела из Стамбула 9 января. Посадка самолета была зрелищной: он показался перед наблюдателями за несколько десятков метров до земли, буквально разрезав густой туман.
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неужели СБУ не занимается агентами ?
Олег Антонов всё это для себя прояснил ещё на "Антее"
(6 колёс с каждого борта) , а в "Мрии" - по 10 колёс
с независимой подвеской - так что там всё с запасом и с походом.
Может, колесо сожгли при торможении - а там заменить покрышку -
нужен кран "Захарий".
и аккуратненько сбросить на кремль.
И это не только у поляков - это везде, где помнят запах советского сапога.
Там роботи на 170 мільйонв доларів.
Медведчук за яхту відвалив 200, і це наші гроші за наш вирубаний ліс.
Советское было для военных целей.
А украинская "Мрия" имеет все сертификаты.
Самолёт с новыми движками и авионикой, от СССР одни воспоминаяния.
Даже единственная Мрия не так часто летатет, просто потому, что удовольствие это дорогое, а заказов и на один самолёт не набирается под завязку.
Кроме того там есть ещё куча дополнительной головной боли с Мрией по технической части, начиная от того, что к аэропортам предъявляются достаточно специфические требования, и что, например, надо 6 минут перед стартом на полную мощность прогревать двигатели (при этом на 6 минут с полосы никто не может взлетать и садится), а после взлёта проводить полную техническую инспекцию полосы, не сдуло ли там чего куда или не раздавило, что занимает ещё больше времени, и заканчивая ещё много чем специфическим.
Так что для второго такого самолёта на самом деле в настоящее время просто нет места на гражданском рынке и особо заработать на нём не получится, самолёты чуть поменше (Ан-124 и т.д.) более чем справляются с подобными задачами. Ну а для военного назначения в Украине он и подавно не нужен.